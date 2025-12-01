Откройте Баку времен нефтяного бума — город, превратившийся в «Кавказский Париж».
Вас ждут роскошные особняки, парадные нефтяных магнатов и удивительные истории, скрытые за их фасадами. Погрузитесь в атмосферу богатства, вдохновения и архитектурного блеска конца XIX века.
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную экскурсию по Баку времен нефтяного бума! В конце XIX — начале XX века Баку переживал эпоху невероятного расцвета. Стремительное развитие нефтяной промышленности превратило город в настоящую сокровищницу архитектуры. Вокруг Старого города выросли роскошные особняки и изысканные дворцы, построенные на средства богатейших нефтяных магнатов и купцов первой гильдии. Эти здания стали символом процветания, статуса и воплощенной мечты целого поколения. Вы увидите уникальные дома и парадные, где европейская утонченность встретилась с восточной щедростью. Нас ждут:
- Проспект Истиглалийат — первая улица нового Баку XIX века;
- Мэрия города Баку и Дворец предпринимателей Адамовых-Манташевых;
- Дом Бабаева и Дом Льва Де Бура, в котором сегодня располагается Национальный музей искусств;
- Дом Теймурбека Кулибекова и Ниджафкули Мамедова — единственный двор в Баку, где цветет глициния;
- Особняк семьи Митрофановых – нефтяных магнатов из Перми;
- Исмаиллия — архитектурная жемчужина города, ныне здание Научного Президиума;
- «Дом счастья» — Дворец Мухтарова, полный романтических историй. Вы узнаете, как готика, барокко, неоклассицизм и ар-нуво преобразили Баку, сделав его «Кавказским Парижем». Мы войдем в парадные домов, где каждая деталь — отражение вкуса, богатства и эмоций их владельцев. Эти резиденции — не просто красивые здания, а живые свидетельства эпохи, когда мечты сбывались и превращались в камень, мрамор и золото. Важная информация: Надевайте удобную убовь, и желательно красивую одежду, для фотографий на фоне архитектуры.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ниязи, 1 (напротив 5* отеля Four Seasons)
Завершение: Улица Низами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную убовь
- И желательно красивую одежду
- Для фотографий на фоне архитектуры
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
