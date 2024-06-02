🚶 Пешая 40% скидка Мини-группа 2 часа 219 отзывов Вечерняя прогулка «Огни Баку» Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п... Расписание: ежедневно в 18:45 30 € 18 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 70 отзывов Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд € 65 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 43 отзыва Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии Начало: От отеля проживания туристов € 125 за всё до 2 чел.

25% скидка Индивидуальная 6 часов 54 отзыва Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города Начало: В районе станции метро «Icherisheher» 240 € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 97 отзывов Раскрыть все краски Баку Авто-пешеходная экскурсия по городу Начало: У вашего отеля € 105 за всё до 2 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Первое знакомство с Баку Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо... € 350 за всё до 3 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города € 150 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Авторская прогулка «Великие бакинцы и Баку» О Муслиме Магомаеве, Льве Ландау, братьях Нобель и других личностях, оставивших особый след в городе Начало: У вашего отеля в центральной части города € 125 за всё до 3 чел.

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