Здание Исмаилия – экскурсии в Баку

Найдено 12 экскурсий в категории «Здание Исмаилия» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Шедевры архитектуры Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности
Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: От вашего отеля в черте города
18 июня в 09:30
23 июня в 08:00
109 за всё до 3 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Ежедневная прогулка по Баку
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен
Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой
Начало: На площади Фонтанов
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
20 за человека
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2018 за человека
Знакомство с новым и старым Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 10 чел.
Город контрастов в свете огней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Город контрастов в свете огней
Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
70 за всё до 6 чел.
Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
81 отзыв
Легенды Баку: уникальная фотопрогулка с экскурсией и профессиональными фото
Откройте для себя красоту Баку через объектив камеры: от Старого города до Пламенных башен. Индивидуальная прогулка с профессиональным фотографом
Начало: в Старом Городе
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от 119 за всё до 8 чел.
Калейдоскоп вечернего Баку
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
25 отзывов
Калейдоскоп вечернего Баку
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
Расписание: ежедневно в 20:00
1 авг в 20:00
2 авг в 20:00
30 за человека
Очарование прошлого: прогулка по Баку 19 века с VR-очками
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Очарование прошлого: прогулка по Баку 19 века с VR-очками
Отправиться в увлекательное путешествие на 150 лет назад и ощутить дух города в эпоху нефтяного бума
Начало: На проспекте Нефтяников
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от 70 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Знакомство с новым и старым Баку
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Прекрасная Лала, очень эрудированная, очень артистичная! Влюблена в Баку и не оставляет шанса не влюбиться в этот город после её
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    рассказов, все очень интересно, познавательно и не скучно. Увлекает с первых минут и так жалко, когда экскурсия заканчивается. У нас не было связи и Лала любезно пришла за нами в ресторанчик, где мы сидели и где был вайфай, без проблем подстроилась под эти изменения. Все было просто чудесно, спасибо!

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Всё очень понравилось, Лала супер экскурсовод. Подобрала тут же программу под наше хочу увидеть… всё рассказала, показала. Очень веселая, яркая и фотки получились очень хорошие. Спасибо!!!
  • K
    Kirill
    22 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Баку
    Экскурсию провел замечательный гид Ариф, прекрасно знающий историю и культуру Баку. С таким гидом город предстаёт в интересных и живых подробностях. Всем, интересующимся историей, очень рекомендую. Я очень рад, что посетил эту экскурсию.
  • Д
    Денис
    22 мая 2024
    Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
    Мы были с двумя детьми 2и 4 года с коляской. Агиль был терпелив и вежлив, помогал с перемениями. нам удалось познакомиться со старым городом. Рассказ был лёгкий и непринуждённый.
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией
    Я в полном восторге! Огромное спасибо!
  • Т
    Татьяна
    17 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Баку
    Я была в этот день единственный и экскурсия состоялась Гид Диана рассказывала все, что было на маршруте, а также спокойно и развернуто отвечала на все вопросы, которые не касались самой экскурсии Я прекрасно провела время
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
    У Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с ней было интересно. Уверенно разговаривала
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    на русском, общалась на темы не касающиеся экскурсии. Хорошенькая. И Тогрул возил нас в высокогорное село Хыналыг. Парень очень грамотный, хотя некоторые русские слова путает. Было весело. Сама поездка по красоте - непередаваемая. Рекомендуем!

    У Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с нейУ Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с нейУ Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с ней
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Баку
    Прекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки и услышали истории из жизни
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    жителей от основания Баку, через лихой 19-20 век, до настоящего времени. Спасибо Диане за увлекательную прогулку. Пообщались с прекрасным рассказчиком и влюбленной в страну и профессию гидом. Спасибо команде 15-15. Не первый раз ходим на экскурсии 15-15 и очень рады, что качество, как всегда, на высоте!

    Прекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки иПрекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки иПрекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки иПрекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки и
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Шедевры архитектуры Баку
    Офил, спасибо вам за отличную экскурсию по городу! Не смотря на дождливый день, я увидела и узнала много интересного, мы
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    посетили множество исторических мест в Баку, и о каждом из них Офил рассказывал подробно и увлекательно. Для меня стала сюрпризом роль польских ученых, архитекторов в строительстве общественных зданий и религиозных объектов. Отдельная благодарность за контакты и рекомендацию к посещению Музея солнечных ковров - потрясающего маленького мемориального музея Камиля Алиева, созданного его дочерью Нарминой Алиевой. Это был незабываемый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Здание Исмаилия»

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Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Здание Исмаилия" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 18 до 188 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 317 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Здание Исмаилия», 317 ⭐ отзывов, цены от €18. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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