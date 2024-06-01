Т Татьяна Знакомство с новым и старым Баку Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.

Т Татьяна Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией читать дальше рассказов, все очень интересно, познавательно и не скучно. Увлекает с первых минут и так жалко, когда экскурсия заканчивается. У нас не было связи и Лала любезно пришла за нами в ресторанчик, где мы сидели и где был вайфай, без проблем подстроилась под эти изменения. Все было просто чудесно, спасибо! Прекрасная Лала, очень эрудированная, очень артистичная! Влюблена в Баку и не оставляет шанса не влюбиться в этот город после её

Н Наталья Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией Всё очень понравилось, Лала супер экскурсовод. Подобрала тут же программу под наше хочу увидеть… всё рассказала, показала. Очень веселая, яркая и фотки получились очень хорошие. Спасибо!!!

K Kirill Ежедневная прогулка по Баку Экскурсию провел замечательный гид Ариф, прекрасно знающий историю и культуру Баку. С таким гидом город предстаёт в интересных и живых подробностях. Всем, интересующимся историей, очень рекомендую. Я очень рад, что посетил эту экскурсию.

Д Денис Групповая пешая экскурсия по Старому Баку Мы были с двумя детьми 2и 4 года с коляской. Агиль был терпелив и вежлив, помогал с перемениями. нам удалось познакомиться со старым городом. Рассказ был лёгкий и непринуждённый.

О Ольга Легенды Баку: фотопрогулка с экскурсией Я в полном восторге! Огромное спасибо!

Т Татьяна Ежедневная прогулка по Баку Я была в этот день единственный и экскурсия состоялась Гид Диана рассказывала все, что было на маршруте, а также спокойно и развернуто отвечала на все вопросы, которые не касались самой экскурсии Я прекрасно провела время

Е Елена Групповая пешая экскурсия по Старому Баку читать дальше на русском, общалась на темы не касающиеся экскурсии. Хорошенькая. И Тогрул возил нас в высокогорное село Хыналыг. Парень очень грамотный, хотя некоторые русские слова путает. Было весело. Сама поездка по красоте - непередаваемая. Рекомендуем! У Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с ней было интересно. Уверенно разговаривала

С Светлана Ежедневная прогулка по Баку читать дальше жителей от основания Баку, через лихой 19-20 век, до настоящего времени. Спасибо Диане за увлекательную прогулку. Пообщались с прекрасным рассказчиком и влюбленной в страну и профессию гидом. Спасибо команде 15-15. Не первый раз ходим на экскурсии 15-15 и очень рады, что качество, как всегда, на высоте! Прекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки и услышали истории из жизни