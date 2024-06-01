1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности
Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: От вашего отеля в черте города
18 июня в 09:30
23 июня в 08:00
€109 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€105 за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен
Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой
Начало: На площади Фонтанов
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€20 за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая пешая экскурсия по Старому Баку
Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого
Начало: У станции метро Ичери-шехер
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20€18 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город контрастов в свете огней
Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€70 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Легенды Баку: уникальная фотопрогулка с экскурсией и профессиональными фото
Откройте для себя красоту Баку через объектив камеры: от Старого города до Пламенных башен. Индивидуальная прогулка с профессиональным фотографом
Начало: в Старом Городе
12 авг в 08:30
13 авг в 08:30
от €119 за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Калейдоскоп вечернего Баку
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
Начало: Гоша-Гала (Парные Ворота у входа в Старый Город)
Расписание: ежедневно в 20:00
1 авг в 20:00
2 авг в 20:00
€30 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Очарование прошлого: прогулка по Баку 19 века с VR-очками
Отправиться в увлекательное путешествие на 150 лет назад и ощутить дух города в эпоху нефтяного бума
Начало: На проспекте Нефтяников
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
от €70 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой. Человек на своем месте, все очень доступно и душевно рассказывала. Видно, что человек любит и знает свою страну и свой город.
- ТТатьяна28 мая 2024Прекрасная Лала, очень эрудированная, очень артистичная! Влюблена в Баку и не оставляет шанса не влюбиться в этот город после её
- ННаталья26 мая 2024Всё очень понравилось, Лала супер экскурсовод. Подобрала тут же программу под наше хочу увидеть… всё рассказала, показала. Очень веселая, яркая и фотки получились очень хорошие. Спасибо!!!
- KKirill22 мая 2024Экскурсию провел замечательный гид Ариф, прекрасно знающий историю и культуру Баку. С таким гидом город предстаёт в интересных и живых подробностях. Всем, интересующимся историей, очень рекомендую. Я очень рад, что посетил эту экскурсию.
- ДДенис22 мая 2024Мы были с двумя детьми 2и 4 года с коляской. Агиль был терпелив и вежлив, помогал с перемениями. нам удалось познакомиться со старым городом. Рассказ был лёгкий и непринуждённый.
- ООльга17 мая 2024Я в полном восторге! Огромное спасибо!
- ТТатьяна17 мая 2024Я была в этот день единственный и экскурсия состоялась Гид Диана рассказывала все, что было на маршруте, а также спокойно и развернуто отвечала на все вопросы, которые не касались самой экскурсии Я прекрасно провела время
- ЕЕлена15 мая 2024У Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с ней было интересно. Уверенно разговаривала
- ССветлана12 мая 2024Прекрасно провели время в Баку на синем маршруте. За короткий промежуток времени увидели шикарные особняки и услышали истории из жизни
- ТТатьяна12 мая 2024Офил, спасибо вам за отличную экскурсию по городу! Не смотря на дождливый день, я увидела и узнала много интересного, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Здание Исмаилия»
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