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Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку

Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Старому Баку, где каждый камень хранит вековые тайны. Ваш личный гид раскроет историю древних караван-сараев, величественных мечетей и резиденций шахов.

Вы узнаете о зороастрийских обрядах,
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почувствуете атмосферу средневекового восточного города и окунетесь в мир фактов и легенд, которые оживут перед вами.

Ваш маршрут включает посещение символа Баку - загадочной Девичьей башни, а также знакомство с уникальной коллекцией музея миниатюрных книг.

Эта экскурсия - идеальный способ понять историю и характер Баку, ощутить его неповторимый колорит и увидеть настоящие жемчужины азербайджанской культуры. Забронируйте своё незабываемое приключение уже сегодня и станьте частью вековых традиций Баку

5
158 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические факты
  • 🏛️ Древние архитектурные памятники
  • 🕌 Посещение старинных мечетей
  • 📚 Эксклюзивные музеи
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🕵️ Тайны и легенды Баку
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку

Что можно увидеть

  • Метро «Ичяри Шяхяр»
  • Проспект Истиглалийят
  • Скверы у памятников Низами Гянджяви и М.А. Сабира
  • Площадь перед крепостными воротами «Гоша Гала гапысы»
  • Ичяри Шяхяр
  • Дом бакинских ханов
  • Дом с цепями
  • Караван-сараи Мултани и Бухара
  • Рыночная площадь
  • Девичья башня
  • Баня Гаджи Гаиба
  • Двухэтажный караван-сарай
  • Мечеть Джума
  • Медресе
  • Мечеть Мухаммеда
  • Музей миниатюрных книг

Описание экскурсии

Начнем мы маршрут с истории возникновения города Баку, поговорим о его росте и развитии в средневеково-феодальный период, в конце 19 в. — начале 20 в., советское время и в современный период. На экскурсии я открою вам тайны Азербайджана, о которых знает не каждый житель нашей страны. Покажу достопримечательности и расскажу то, что не найти ни в одном справочнике, книге или даже интернете.

А вот и сам план нашего насыщенного путешествия:

  • Метро «Ичяри Шяхяр» и Проспект Истиглалийят с архитектурой 19 — начала 20 вв.
  • Скверы у памятников поэтам Низами Гянджяви и М. А. Сабира.
  • Площадь перед главными крепостными воротами «Гоша Гала гапысы».
  • Средневековая часть города Ичяри Шяхяр с узкими улочками, мечетями, банями.
  • Дом бакинских ханов (18 в.), где долгое время жили представители династии Ширваншахов.
  • Дом с цепями 19 в., также известный как Дом-утюжок.
  • Караван-сараи Мултани 14 в. и Бухара 15 в.
  • Рыночная площадь — несмотря на название, она связана не только с торговлей. В древности это было священное место для зароастрийцев, что доказывают найденные во время раскопок тотемы и другие исторические артефакты.
  • Загадочная Девичья башня — символ Баку. Точная дата постройки до сих является объектом споров ученых, как и цель возведения столь крупного и непривычного по форме сооружения.
  • Баня Гаджи Гаиба 14 в.
  • Двухэтажный караван-сарай 15 в. — сегодня здание используется как центр мугама.
  • Мечеть Джума 12 в. и ее предшественник — храм огнепоклонников.
  • Медресе 12 в. — духовная школа мусульман, где кроме Корана, ученики обучались естественным наукам и математике.
  • Мечеть Мухаммеда (1078–79 года) — самое раннее мусульманское религиозное здание в Азербайджане.
  • Музей миниатюрных книг. Здесь собраны миниатюрные книги разных времен и написанные на разных языках. Коллекция составляет более 8500 книг из 64 стран мира!
  • Памятник Алиага Вахиду. Внесён в топ-100 лучших уличных памятников мира. Вахид — литературный псевдоним Алиаги Искендерова (1895–1965). Поэт, заслуженный деятель искусств АзССР.
  • Дворец Ширваншахов (12–15 вв.). Последний дворец государства Ширваншахов с более чем тысячелетней историей.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей и страховка (по желанию)
  • Возьмите с собой бутылочку воды и солнцезащитные очки

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала
Лала — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1111 туристов
Я лицензированный гид в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA в Азербайджане. Два высших образования — училась в Азербайджане
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и Норвегии. Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA. Я и мои коллеги проводим обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на датском, норвежском, русском и английском языках. У нас свыше 125 программ. Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности по всему Азербайджану. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 158 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
155
4
3
3
2
1
А
Лала — просто сокровище Баку! Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело совершенно незаметно. Она невероятно интересно рассказывает о городе, показывает такие уникальные уголки, куда сама бы точно не добралась.
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Прекрасное чувство юмора, лёгкая и тёплая подача — такое ощущение, что гуляешь по любимому городу с давним другом. Отдельное спасибо за такое чувственное, незабываемое и яркое знакомство с Баку — этот опыт удивляет и запоминается надолго! Огромная благодарность за один из лучших дней в Азербайджане! 🙏 🏽 ❤️

Лала — просто сокровище Баку! Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело совершенно незаметно. Она невероятно
Лала — просто сокровище Баку! Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело совершенно незаметно. Она невероятно
Лала — просто сокровище Баку! Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело совершенно незаметно. Она невероятно
Лала — просто сокровище Баку! Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело совершенно незаметно. Она невероятно
Лала — просто сокровище Баку! Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело совершенно незаметно. Она невероятно
Лала — просто сокровище Баку! Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело совершенно незаметно. Она невероятно
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Соколов
У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах, которые прожили в Баку 46 лет. Я не знал с чего начинать, не знал
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куда обращаться, всё что у меня было, это адрес дома, в котором проживала семья прадеда. На моё счастье, моим проводником в этом городе стала Лала! Она не только показала город, но и помогла отыскать дом, где жили мои прадеды. Она познакомила меня с замечательными людьми, в том числе с Бакинским скульптором Мир Теймуром, он также как и мой дед учился в скульптурном училище имени Азим Азим-Заде у знаменитого скульптора Петра Сабсая. Мир Теймур и сам знаменитость, его мастерская - что-то невероятное, словами не описать, надо только смотреть. Также Лала, познакомила меня с местным историком Вахидом Шукюровым, у которого своя передача про архитектуру на Азербайджанском ТВ "Неизведанный Азербайджан". Лала также показала отличные места, где можно очень дёшево и очень вкусно поесть - это маленькие семейные кафе, в том числе даже на территории "Старого города" (где по определению цены в несколько раз выше, я был приятно удивлён). Делюсь несколькими фотографиями с экскурсии, у меня еще есть несколько дней в Баку, но совершенно точно, с гидом знакомство с городом намного ближе, глубже и ярче.

У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах,
У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах,
У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах,
У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах,
У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах,
У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах,
У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах,
У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах,+2
У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах,
У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах,
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Н
Великолепная экскурсия с великолепной Лалой! Спасибо!
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М
спасибо большое за знакомство с Баку! первая встреча - самая важная. у нас остались исключительно приятные эмоции и моменты в памяти. на все вопросы мы получали ответы, Лала очень милая и общительная. обедали по рекомендации - остались в восторге. благодаря таким гидам страна остается в сердце навсегда. спасибо!
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А
Прекрасная экскурсия! Нам очень все понравилось
Прекрасная экскурсия! Нам очень все понравилось
Прекрасная экскурсия! Нам очень все понравилось
Прекрасная экскурсия! Нам очень все понравилось
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Т
Шикарная экскурсия по старому городу. Лала душевный человек, родом из СССР. Очень много искрометного юмора, с местной перчинкой, цитаты из фильмов и песен. Экскурсия затянулась, на целый день, хотя прошла
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на одном дыхании. Так было интересно, узнали очень много неожиданно нового об этом прекрасном месте. Так как Лала родом из этого места, перед нами отрывались все двери, и знаменитые мастера беседовали с нами. Всем рекомендуем этого душевного человека.

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