Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Старому Баку, где каждый камень хранит вековые тайны. Ваш личный гид раскроет историю древних караван-сараев, величественных мечетей и резиденций шахов.
Вы узнаете о зороастрийских обрядах,
Вы узнаете о зороастрийских обрядах,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические факты
- 🏛️ Древние архитектурные памятники
- 🕌 Посещение старинных мечетей
- 📚 Эксклюзивные музеи
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🕵️ Тайны и легенды Баку
Что можно увидеть
- Метро «Ичяри Шяхяр»
- Проспект Истиглалийят
- Скверы у памятников Низами Гянджяви и М.А. Сабира
- Площадь перед крепостными воротами «Гоша Гала гапысы»
- Ичяри Шяхяр
- Дом бакинских ханов
- Дом с цепями
- Караван-сараи Мултани и Бухара
- Рыночная площадь
- Девичья башня
- Баня Гаджи Гаиба
- Двухэтажный караван-сарай
- Мечеть Джума
- Медресе
- Мечеть Мухаммеда
- Музей миниатюрных книг
Описание экскурсии
Начнем мы маршрут с истории возникновения города Баку, поговорим о его росте и развитии в средневеково-феодальный период, в конце 19 в. — начале 20 в., советское время и в современный период. На экскурсии я открою вам тайны Азербайджана, о которых знает не каждый житель нашей страны. Покажу достопримечательности и расскажу то, что не найти ни в одном справочнике, книге или даже интернете.
А вот и сам план нашего насыщенного путешествия:
- Метро «Ичяри Шяхяр» и Проспект Истиглалийят с архитектурой 19 — начала 20 вв.
- Скверы у памятников поэтам Низами Гянджяви и М. А. Сабира.
- Площадь перед главными крепостными воротами «Гоша Гала гапысы».
- Средневековая часть города Ичяри Шяхяр с узкими улочками, мечетями, банями.
- Дом бакинских ханов (18 в.), где долгое время жили представители династии Ширваншахов.
- Дом с цепями 19 в., также известный как Дом-утюжок.
- Караван-сараи Мултани 14 в. и Бухара 15 в.
- Рыночная площадь — несмотря на название, она связана не только с торговлей. В древности это было священное место для зароастрийцев, что доказывают найденные во время раскопок тотемы и другие исторические артефакты.
- Загадочная Девичья башня — символ Баку. Точная дата постройки до сих является объектом споров ученых, как и цель возведения столь крупного и непривычного по форме сооружения.
- Баня Гаджи Гаиба 14 в.
- Двухэтажный караван-сарай 15 в. — сегодня здание используется как центр мугама.
- Мечеть Джума 12 в. и ее предшественник — храм огнепоклонников.
- Медресе 12 в. — духовная школа мусульман, где кроме Корана, ученики обучались естественным наукам и математике.
- Мечеть Мухаммеда (1078–79 года) — самое раннее мусульманское религиозное здание в Азербайджане.
- Музей миниатюрных книг. Здесь собраны миниатюрные книги разных времен и написанные на разных языках. Коллекция составляет более 8500 книг из 64 стран мира!
- Памятник Алиага Вахиду. Внесён в топ-100 лучших уличных памятников мира. Вахид — литературный псевдоним Алиаги Искендерова (1895–1965). Поэт, заслуженный деятель искусств АзССР.
- Дворец Ширваншахов (12–15 вв.). Последний дворец государства Ширваншахов с более чем тысячелетней историей.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в музей и страховка (по желанию)
- Возьмите с собой бутылочку воды и солнцезащитные очки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1111 туристов
Я лицензированный гид в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA в Азербайджане. Два высших образования — училась в Азербайджане
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 158 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Лала — просто сокровище Баку! Экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело совершенно незаметно. Она невероятно интересно рассказывает о городе, показывает такие уникальные уголки, куда сама бы точно не добралась.
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У меня был особый запрос - я приехал в Баку, чтобы найти информацию о своих прадедах, которые прожили в Баку 46 лет. Я не знал с чего начинать, не знал
+2
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Н
Великолепная экскурсия с великолепной Лалой! Спасибо!
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М
спасибо большое за знакомство с Баку! первая встреча - самая важная. у нас остались исключительно приятные эмоции и моменты в памяти. на все вопросы мы получали ответы, Лала очень милая и общительная. обедали по рекомендации - остались в восторге. благодаря таким гидам страна остается в сердце навсегда. спасибо!
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А
Прекрасная экскурсия! Нам очень все понравилось
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Т
Шикарная экскурсия по старому городу. Лала душевный человек, родом из СССР. Очень много искрометного юмора, с местной перчинкой, цитаты из фильмов и песен. Экскурсия затянулась, на целый день, хотя прошла
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