Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Старому Баку, где каждый камень хранит вековые тайны. Ваш личный гид раскроет историю древних караван-сараев, величественных мечетей и резиденций шахов.Вы узнаете о зороастрийских обрядах,

почувствуете атмосферу средневекового восточного города и окунетесь в мир фактов и легенд, которые оживут перед вами. Ваш маршрут включает посещение символа Баку - загадочной Девичьей башни, а также знакомство с уникальной коллекцией музея миниатюрных книг. Эта экскурсия - идеальный способ понять историю и характер Баку, ощутить его неповторимый колорит и увидеть настоящие жемчужины азербайджанской культуры. Забронируйте своё незабываемое приключение уже сегодня и станьте частью вековых традиций Баку

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнем мы маршрут с истории возникновения города Баку, поговорим о его росте и развитии в средневеково-феодальный период, в конце 19 в. — начале 20 в., советское время и в современный период. На экскурсии я открою вам тайны Азербайджана, о которых знает не каждый житель нашей страны. Покажу достопримечательности и расскажу то, что не найти ни в одном справочнике, книге или даже интернете.

А вот и сам план нашего насыщенного путешествия:

Метро «Ичяри Шяхяр» и Проспект Истиглалийят с архитектурой 19 — начала 20 вв.

Скверы у памятников поэтам Низами Гянджяви и М. А. Сабира.

Площадь перед главными крепостными воротами «Гоша Гала гапысы».

Средневековая часть города Ичяри Шяхяр с узкими улочками, мечетями, банями.

Дом бакинских ханов (18 в.), где долгое время жили представители династии Ширваншахов.

Дом с цепями 19 в., также известный как Дом-утюжок.

Караван-сараи Мултани 14 в. и Бухара 15 в.

Рыночная площадь — несмотря на название, она связана не только с торговлей. В древности это было священное место для зароастрийцев, что доказывают найденные во время раскопок тотемы и другие исторические артефакты.

Загадочная Девичья башня — символ Баку. Точная дата постройки до сих является объектом споров ученых, как и цель возведения столь крупного и непривычного по форме сооружения.

Баня Гаджи Гаиба 14 в.

Двухэтажный караван-сарай 15 в. — сегодня здание используется как центр мугама.

Мечеть Джума 12 в. и ее предшественник — храм огнепоклонников.

Медресе 12 в. — духовная школа мусульман, где кроме Корана, ученики обучались естественным наукам и математике.

Мечеть Мухаммеда (1078–79 года) — самое раннее мусульманское религиозное здание в Азербайджане.

Музей миниатюрных книг. Здесь собраны миниатюрные книги разных времен и написанные на разных языках. Коллекция составляет более 8500 книг из 64 стран мира!

Памятник Алиага Вахиду. Внесён в топ-100 лучших уличных памятников мира. Вахид — литературный псевдоним Алиаги Искендерова (1895–1965). Поэт, заслуженный деятель искусств АзССР.

Дворец Ширваншахов (12–15 вв.). Последний дворец государства Ширваншахов с более чем тысячелетней историей.

Организационные детали