🚶 Пешая 18% скидка Мини-группа 2 часа 252 отзыва В тренде Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: В Сабирском саду Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00 22 € 18 за человека

🚶 Пешая 26% скидка Групповая 2 часа 93 отзыва Старый город Баку: путешествие в историю и культуру за 2 часа Прогулка по Старому городу Баку раскроет его исторические тайны, архитектурные шедевры и места, ставшие декорациями для культовых фильмов Начало: У основных ворот Старого города Расписание: ежедневно в 09:00 23 € 17 за человека

🚶 Пешая 40% скидка Мини-группа 2 часа 219 отзывов Вечерняя прогулка «Огни Баку» Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п... Расписание: ежедневно в 18:45 30 € 18 за человека

🚶 Пешая 18% скидка Мини-группа 2 часа 109 отзывов Тур по ночному Баку: Пламенные башни и волшебство старины Окунитесь в волшебный мир ночного Баку с его ослепительными огнями, историческими зданиями и панорамными видами Начало: В садике Мирза Алекпер Сабира Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30 22 € 18 за человека

🚶 Пешая 14% скидка Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Изысканный микс культур и традиций Баку Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие Начало: У вашего отеля 90 € 77 за всё до 7 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 62 отзыва Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии Начало: У вашего отеля от € 62 за всё до 5 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 127 отзывов Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л... € 77 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 74 отзыва Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками € 77 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3.5 часа 37 отзывов Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью 75 € 68 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 46 отзывов Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое от € 99 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Вечернее свидание с Баку Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории € 84 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 368 отзывов Баку. История Старого города Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя... € 77 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 33 отзыва Прогулка по Старому городу Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ... от € 200 за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 12 отзывов Ежедневная прогулка по Баку: от Старого города до Пламенных башен Познайте душу Баку, пройдя по узким улочкам Старого города и восхитившись современной архитектурой Начало: На площади Фонтанов Расписание: ежедневно в 15:00 € 20 за человека

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Групповая пешая экскурсия по Старому Баку Познакомиться с историческим центром города и узнать подробности из его прошлого Начало: У станции метро Ичери-шехер Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00 20 € 18 за человека

🚶 Пешая 9% скидка Групповая 4 часа 20 отзывов Тур-игра по барам Баку: веселье, напитки и новые знакомства Погрузитесь в атмосферу ночного Баку, посетите топовые бары, участвуйте в захватывающих играх и выиграйте призы Начало: Finnegan’s Расписание: в пятницу и субботу в 21:00 33 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старый Баку: из прошлого к настоящему Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос Начало: Рядом метро «Старый город» € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 15 отзывов Прогулка по Старому Баку для лучших фото в ваши соцсети Открыть самые атмосферные места исторического центра и украсить коллекцию фотовоспоминаний о городе Начало: В райне метро Ичери Шехер € 75 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 60% скидка Мини-группа 2.5 часа 60 отзывов Пульс Баку и секреты местной кухни: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Баку, узнайте, как нефть изменила город и насладитесь аутентичными вкусами азербайджанской кухни Начало: В парке Сабира Расписание: ежедневно в 16:00 65 € 26 за человека

🚶 Пешая 🛴 На самокатах 20% скидка Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва По городским паркам - на самокате Взять механический самокат и изучить азербайджанскую столицу на групповой экскурсии Начало: У Центрального парка Расписание: ежедневно в 09:00 35 € 28 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 63 отзыва Душа Старого города Баку: Историческое путешествие Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей Начало: У вашего отеля от € 112 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Здравствуй, Баку Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты Начало: В районе Старого города от € 100 за всё до 45 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Колоритная фотосессия в сердце Баку Погулять по Старому городу в компании профессионального фотографа и получить яркие снимки на память Начало: В районе Девичьей башни 160 € 120 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 60% скидка Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Истоки древнего Баку: путешествие по Ичери-шехер Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ичери-шехер, душе древнего Баку с богатой историей и архитектурой Начало: У памятника Низами Гянджеви от 130 € 52 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия в Гянджу: сокровищница истории Азербайджана Погрузитесь в атмосферу древнего Гянджи, узнайте его историю и культуру, вместе с личным гидом Начало: Гянджа-Мол, мечеть Шаха € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🛶 На гондоле Фотопрогулка 1 час 8 отзывов Фотопрогулка по Малой Венеции Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память Начало: В Малой Венеции € 170 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 21 отзыв Баку с профессиональным фотографом Погулять по колоритным улочкам Старого города и получить качественные душевные снимки Начало: У метро Ичери-шехер € 170 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 2 отзыва Эклектика Баку: фотопрогулка в Старом городе Запечатлеть себя в декорациях исторического центра Ичери-шехер 170 € 153 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку Начало: В парке имени Сабира Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 250 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Знакомство с винами Азербайджана Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса Начало: В Старом городе € 251 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Главные мечети Баку: 3 эпохи города Познакомиться с величественной архитектурой и судьбами мечетей Гейдара, Биби-Эйбат и Тезепир от € 125 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 3 отзыва Земля и небо Баку Историческая прогулка по Старому городу и новому Баку и панорама с телебашни Начало: Напротив Кукольного Театра от € 223 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 17 отзывов Город контрастов в свете огней Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия € 70 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Бакинские истории любви Прогулка по самым романтическим уголкам города, где вершились судьбы и разбивались сердца Начало: В районе метро Ичери Шехер от € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Мистический Баку: путеводитель по тайнам старинного города Откройте тайны Баку: исследуйте мистические места и узнайте уникальные истории, скрытые за стенами старинных зданий € 65 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Фотопрогулка 1 час 6 отзывов Фотосессия на фоне центра Гейдара Алиева Сделать атмосферные снимки у одного из самых необычных сооружений на Кавказе Начало: У Культурного центра Гейдара Алиева 150 € 120 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва Пешком по центру Баку: увидеть и узнать главное Оценить сочетание европейской и советской архитектуры и прикоснуться к местным хроникам Начало: В парке имени Сабира Расписание: в понедельник в 16:00 € 50 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Улицы, переулки и дворы Баку Прогуляться с коренной жительницей города по самым нетуристическим местам Начало: Возле крепости Ичери Шехер € 77 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва По центру Баку и вдоль трассы Формулы-1: экскурсия в мини-группе Познакомиться с историей и достопримечательностями города и узнать о ежегодной бакинской гонке Начало: В районе Старого города Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 1 отзыв Загадочный Баку: квест-экскурсия по древнему Ичери-шехер Раскройте секреты старого Баку в увлекательном квесте с историческими загадками и поиском сокровищ Начало: На станции метро «Ичери-шехер» € 140 за всё до 6 чел.