В древние времена в Хыналыге были развиты различные ремесла. Основным их видом, дошедшим до наших дней, является ткачество, а точнее, ковроткачество.
Местные мастера делают как ворсовые (ковер, хурджун), так и безворсовые ковровые изделия (палас, килим, сумочки, носки, седельные сумки)
Местные мастера делают как ворсовые (ковер, хурджун), так и безворсовые ковровые изделия (палас, килим, сумочки, носки, седельные сумки)
Описание экскурсииХыналыг по праву считается одним из самых высокогорных поселений в мире: село находится на высоте 2100 — 2200 м. над уровнем моря, в самом сердце высоких гор и отвесных скал Губинского района Азербайджана. Купив экскурсию по отличной цене, Вы из Баку отправятся в селение с древней историей и аутентичными традициями, окруженное горами.
Дорогие гости, чем раньше отправимся в путь тем спокойно не торопясь увидим все прелести этого места.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный автомобиль, услуги гида, свободно владеющего русским языком, вода и Wi-Fi
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку
Завершение: Баку, или в любую точку в среде города
Когда и сколько длится?
Когда: Дорогие гости, чем раньше отправимся в путь тем спокойно не торопясь увидим все прелести этого места.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 4 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана за 1 день
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 08:00
17 ноя в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в Кубу и на гору Бешбармаг
Откройте для себя Хыналыг, самое высокогорное село в Азербайджане. Прогулки по древним улицам, обед у местного жителя и посещение музея ждут вас
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€180
€200 за всё до 4 чел.
-
76%
Групповая
до 18 чел.
От гор Хызы до деревни Хыналыг: однодневная групповая экскурсия
Начало: Azerbaijan Avenue 1
Расписание: Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 9:00.
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
$20
$85 за человека