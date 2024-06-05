🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 8 часов 94 отзыва Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас Начало: У Парных ворот «На склоне холма вы увидите природный вечный огонь — он возникает из-за воспламенения природного газа, проникающего через поверхность земли» Расписание: ежедневно в 09:00 50 € 45 за человека

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 6 часов 198 отзывов Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи «Мы увидим сразу несколько уникальных явлений природы, которые очень редко встречаются на нашей планете» 150 € 128 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Мини-группа 12 часов 69 отзывов Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное Начало: У Парных ворот «Водопад «Семь красавиц» — это великолепное природное явление, расположенное в живописном районе Азербайджана» Расписание: ежедневно в 09:00 100 € 90 за человека

🚶 Пешая 40% скидка Мини-группа 2 часа 219 отзывов Вечерняя прогулка «Огни Баку» Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п... «А после поднимемся на аллею Шахидов, откуда открывается живописный вид на «Языки пламени» и набережную» Расписание: ежедневно в 18:45 30 € 18 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 108 отзывов В первый раз в Баку: путешествие от прошлого к настоящему Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В вашем отеле € 97 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 6 часов 74 отзыва Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку Начало: Место проживания «Это путешествие, в котором удивительные природные локации сочетаются с не менее удивительными историями» 150 € 120 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 60 отзывов Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона «Вы увидите на ее склонах природный негаснущий огонь и узнаете, что писал об этом феномене Марко Поло» 160 € 144 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 116 отзывов Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка «В этой программе мы объединили сразу несколько природных красот Азербайджана» 145 € 131 за всё до 7 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 7 часов 34 отзыва Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала «Мы полюбуемся ими и порассуждаем о природе столь редкого феномена» 160 € 128 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 13 часов 29 отзывов Популярное предложение В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии Начало: У Парных ворот Старого города «Подвесной мост в Исмаиллинском лесу — продолжительное время он был единственной связующей дорогой между деревнями на противоположных берегах горной реки» Расписание: ежедневно в 08:00 € 63 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 197 отзывов Старый город Баку в деталях: от легенд до современности Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней «Погуляете по Губернаторскому саду, найдете потайной ход древней крепости и рассмотрите здание филармонии, Дворец счастья, резиденцию Ротшильдов и дом Садыховых» € 54 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке от € 58 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 186 отзывов Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией Начало: У вашего отеля «Следом поедем к природному чуду полуострова, грязевым вулканам» от 200 € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 35 отзывов Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности Начало: У вашего отеля «Горящая гора Янардаг — вы увидите гору с природным вечным огнем, горящим на вершине с древних времен» от € 155 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 49 отзывов Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас Начало: В холле вашего отеля «А я расскажу о полезных свойствах жидкой глины и воспламеняющемся природном газе» € 103 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 127 отзывов Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л... «На прогулке по Губернаторскому Саду мы поговорим о его прошлом» € 77 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа 165 отзывов Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида Начало: В районе Старого города от € 119 за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 74 отзыва Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками «Почему Баку был столь важен, и какие природные объекты притягивали последователей огня — об этом я обязательно расскажу» € 77 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 94 отзыва Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления Начало: У вашего отеля «Я расскажу вам о возникновении этого природного феномена, его органике и географии распространения» от € 252 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 50 отзывов Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым Начало: От места вашего проживания «Хызинский район известен горами с пёстрыми жёлто-красными линиями, созданными самой природой» 150 € 135 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 151 отзыв Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида Начало: Ваш отель в черте города от € 90 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 86 отзывов 6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону «Экскурсия к грязевым вулканам начнется с посещения современного интерактивного музея, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком» от € 257 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 39 отзывов Экскурсия по всем памятникам Баку за один день Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку «В тенистой зелени Молоканского садика поговорим о русских переселенцах 19 века, а в Губернаторском саду я покажу место, где когда-то возвышался дом бакинских губернаторов» от € 188 за всё до 30 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 132 отзыва Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане Начало: В вашем отеле «Кроме того, по дороге вы рассмотрите Храм Огнепоклонников и посетите горящую гору Янардаг, узнаете о древней религии Азербайджана и культе огня» от € 250 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии «После отправимся к природному памятнику Янардаг: на склоне холма в селе Мухаммеди уже много веков пляшет пламя — из-за газа, вырывающегося из недр земли» от € 116 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 63 отзыва Гобустан и вулканы: путешествие в прошлое Азербайджана Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят «Природное чудо и творение человека» от € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 39 отзывов Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг Начало: ваш отель «Сразу из Баку мы отправимся к удивительному розовому озеру Масазыр, которое считается одним из природных чудес Апшерона» от € 300 за всё до 20 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 7 часов 45 отзывов Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления Начало: У вашего отеля «Розовое озеро Масазыр — скрытое чудо природы» от 270 € 230 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления «Мы проедем Белый город, возведенный на месте Черного, рассмотрим культурный центр Гейдара Алиева, современный символ Баку — Пылающие башни, живописную Бакинскую Венецию и Нагорный парк» от € 170 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 45 отзывов Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте «Оригинальные природные ландшафты» от € 257 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 22 отзыва Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку Начало: У вашего отеля «Затем мы отправимся к другой природной достопримечательности, грязевым вулканам: вы увидите, как целебная смесь грязи и нефти вырывается из недр земли» от € 300 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 22 отзыва Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив древние поселки Апшеронского полуострова. Откройте для себя уникальные места и традиции Начало: У вашего отеля, если отель в центральной части гор... «В посёлке Гала расположен единственный на Апшеронском полуострове историко-этнографический заповедник, который вам предстоит посетить» € 160 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1» Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов Начало: Ваш отель от € 250 за всё до 10 чел.

25% скидка Индивидуальная 6 часов 54 отзыва Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города Начало: В районе станции метро «Icherisheher» 240 € 180 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4.5 часа 43 отзыва Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе от € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Вечернее свидание с Баку Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории € 84 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 97 отзывов Раскрыть все краски Баку Авто-пешеходная экскурсия по городу Начало: У вашего отеля «Площадь Фонтанов, Малоканский Сад и самая знаменитая улица Баку Низами, именуемая бакинцами как и 100 лет назад — Торговая» € 105 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 368 отзывов Баку. История Старого города Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя... «Великолепный Губернаторский сад, прилегающий к Старому городу» € 77 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 53 отзыва Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку: история и архитектура Приглашаем на уникальное путешествие по Баку, где история и современность переплетаются в одном туре € 136 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 51 отзыв Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор Проехать маршрутами древних караванов на родину виноделия и народных ремёсел Начало: Возле вашего отеля или апартаментов «По дороге через горный серпантин сделаем несколько остановок, в том числе и у подвесного моста, где вас поразит панорама здешних мест» от € 187 за всё до 8 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 9 часов 3 отзыва Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс «На склоне холма перед вами предстанет естественный вечный огонь — он возникает из-за воспламенения природного газа, проникающего через поверхность земли» 170 € 153 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 9 отзывов Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города «Здесь можно покататься на лодках с настоящими гондольерами и насладиться окружающей природой» € 130 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 2 отзыва В поисках природных чудес Азербайджана Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона «Вы узнаете о природе этого феномена, а также об исторических и культурных аспектах нефтяной промышленности Азербайджана» 180 € 162 за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 11 часов 22 отзыва Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено» Начало: У Парных ворот Старого города «Вы узнаете о природе происхождения такого необычного окраса и полюбуетесь инопланетными пейзажами» Расписание: ежедневно в 08:00 € 62 за человека