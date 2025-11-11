Если вы устали от городской суеты, это путешествие будет отличным выбором. Вы отправитесь из Баку в завораживающую поездку по природе Азербайджана.
Увидите знаменитое розовое озеро, горы Хызы, услышите истории о горе Бешбармаг, заглянете в лес Гечреш.
Ощутите каплю адреналина на внедорожниках, проезжая по Гудиалчайскому ущелью и, наконец, достигнете жемчужины этого тура – величественные пики Северного Кавказа и высокогорную деревню Хыналыг.
Описание экскурсииРозовое озеро На окраине Баку спрятано одно из самых необычных природных чудес Азербайджана — розовое озеро Масазыргёль. Его завораживающий розовый цвет обусловлен высокой концентрацией соли и особыми видами водорослей, которые растут в таких условиях. В солнечные дни вода озера сияет яркими оттенками розового и пурпурного, создавая сказочный пейзаж, словно с другой планеты. Это идеальное место для любителей фотографироваться и тех, кто хочет увидеть по-настоящему уникальное природное явление. Озеро ограждено для сохранения экосистемы, но для туристов предусмотрены удобные обзорные точки, откуда открывается отличный вид и можно сделать красивые снимки. Короткая остановка здесь добавит ярких красок и удивления в ваше путешествие — это яркое подтверждение того, насколько неожиданно красивым может быть Азербайджан. Агатовые или Карамельные горы региона Хызы Здесь снимался фильм «Всадник без головы». Причина того, что цвет гор похож на агат заключается в том, что под пластом песка и глины располагаются слои меди и железа. Вода, протекающая через эти пласты, окрашивается в цвет ржавчины и отдаёт свой цвет поверхности. Гора Бешбармаг Остановитесь у подножия горы, где у вас будет возможность прогуляться и пофотографировать окружающие виды. Гид расскажет вам историю этой горы и почему она так называется, а также поведует причину, по которой местные приезжают туда на паломничество. Следует уточнить, что на гору подниматься не будем. Далее едем в сторону Губинского региона, проезжаем плантации фруктовых деревьев, парники и доезжаем до города Губа. Лес Гечреш В городе Губа посетим лес Гечреш, который является местом посещения большинства иностранных и местных туристов, из-за наличия там ресторанов и мест отдыха, а также самой дороги, которая проходит через лес и создаёт естественный лесной туннель. Гудиалчайское ущелье Здесь туристы смогут погулять, сделать фотографии на фоне реки и крутых склонов гор Северного Кавказа. Далее поедем мимо той самой реки Гудиалчай. По пути до деревни Хыналыг возможны ещё одна или две остановки на фоне гор и ущелий Северного Кавказа. В хорошую погоду есть возможность созерцать полёты орлов, как символа горных вершин. До Хыналыга мы будем проезжать несколько аутентичных деревень, у каждой из которых своя история, культура и язык. Деревня Хыналыг Деревня Хыналыг напоминает Тибет или высокогорные деревни Южной Америки. Местный народ, который в истории именуется кетчским народом, живет в этой деревне уже около 4000 лет. Это самое высокогорное селение в Азербайджане и второе на Кавказе, высота – 2200 метров над уровнем моря. В деревне мы проведём 35-40 минут, за это время у вас будет возможность познакомиться с бытом этой деревни, погулять по ней, сделать фотографии местного обихода и вершин Кавказских гор. В ясную погоду можно увидеть некоторые близлежащие вершины – Туфандаг, Шахдаг, одноимённую вершину Хыналыг и вершину, названную в честь национального лидера Азербайджана – Гейдара Алиева.
Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 9:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро Масазыргёль
- Агатовые или Карамельные горы региона Хызы
- Гора Бешбармаг
- Город Губа
- Лес Гечреш
- Гудиалчайское ущелье
- Деревня Хыналыг
- Вершина Туфандаг
- Вершина Шахдаг
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортабельный транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Трансфер в село Хыналыг - 40 манат
Место начала и завершения?
Azerbaijan Avenue 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 9:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
11 ноя 2025
Былина на экскурсии с гидом Рафаэлем, все понравилось.
R
Rinat
11 ноя 2025
Совершил однодневную поездку «От гор Хызы до деревни Хыналыг» с гидом Рафаэлем — и не пожалел. Он спокойно, без лишней суеты, рассказал о каждом месте — от розового озера до высокогорного селения — и ответил на любые вопросы.
Путь не короткий, но ради таких видов — стоит.
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Отличный гид у нас был Рафаэль, удивительно хорошо говорит по русски, богатый словарный запас, с юмором, готов помочь, охотно отвечает на все вопросы. Горы прекрасны, тут нечего добавить, ехать до них правда долго
Д
Дарья
23 окт 2025
Потрясающие пейзажи: Горы Хызы невероятно живописны, а дорога в Ханалыг сама по себе – увлекательное приключение.
Уникальная деревня Ханалыг: Возможность увидеть быт и культуру этого древнего поселения – бесценна.
Интересный гид: Гид Рафаэль был хорошо подготовлен, отвечал на все вопросы и создал приятную атмосферу.
Д
Денис
18 окт 2025
Даже не сомневайтесь, однозначно берите эту экскурсию. Наши гиды Рафаэль и Эмиля (надеюсь, правильно написал имя) сделали этот день своими интересными рассказами, юмором и отзывчивостью. После обеда наша группа разделилась
А
Алиса
15 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, розовые горы впечатлили, также как и деревня Хыналыг. Природа шикарна! Рафаэль интересно рассказал про историю Азербайджана и местные традиции.
Ю
Юлиана
3 окт 2025
Отличная экскурсия. Был гид Рафаэль, все прошло интересно и весело.
E
Elena
30 сен 2025
На экскурсии Губа - Хыналыг мы увидели Розовое озеро (правда, нам не повезло с погодой и озеро предстало в сером цвете), карамельные горы, загадочный лес Гечреш и таинственный, холодный Куд'ялчайский
Л
Людмила
30 сен 2025
Были на экскурсии от гор Хызы до деревни Хыналыг. Погода в начале была не солнечной, розовое озеро не очень обрадовало. Но дальше становилось всё лучше и лучше)
Спасибо гиду Рафаэлю за информацию, за позитив и доброжелательность. В Ханалыге удивил музей. Маленький, но содержательный. Спасибо его смотрителю за рассказы. Удачи и процветания ему и его детищу.
И водителю спасибо за профессионализм.
О
Оксана
23 сен 2025
Побывала в туре по живописной природе Азербайджана. Наша группа оказалась интернациональной, и хочу отметить работу гида Эмилии — она с лёгкостью общалась на двух языках, чтобы каждому было комфортно. И
А
Арианна
20 сен 2025
Отличная экскурсия, особенно гид Рафаэль был ее супер положительной частью! Всё понравилось, кроме обеда. Не особо вкусно. И розовое озеро бессмысленно смотреть за 3 километра. Но в целом, всё очень понравилось. Спасибо Рафаэлю и водителю 🙏
Н
Наргиза
18 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно. Очень красивые локации и истории. Жаль что окрестности розового озера закиданы мусором, к озеру не подойти близко. Спасибо большое гиду Рафаэлю!
А
Андрей
14 сен 2025
Отличная экскурсия в хыналыг и горы хызы. Очень насыщенная экскурсия и розовое озеро можно посмотреть и цветные горы увидеть и на самое высокогорное село заехать с крутыми видами по пути
Гид огуз очень интересно рассказывает, эмоции супер, рекомендую побывать здесь
M
Marina
3 сен 2025
Экскурсия понравилась, гид Руслан очень интересно повествовал, без сухих фактов. Было очень интересно.
С
Светлана
29 авг 2025
Интересная экскурсия! Горы - прекрасны! Спасибо сопровождающим: Кямалу Садых- заде,его коллеге и водителю. Отдельное спасибо водителю Назиму, который вёз в горную деревню и обратно. Новый комфортабельный транспорт. Рекомендую
