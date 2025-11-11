Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Если вы устали от городской суеты, это путешествие будет отличным выбором. Вы отправитесь из Баку в завораживающую поездку по природе Азербайджана.



Увидите знаменитое розовое озеро, горы Хызы, услышите истории о горе Бешбармаг, заглянете в лес Гечреш.



Ощутите каплю адреналина на внедорожниках, проезжая по Гудиалчайскому ущелью и, наконец, достигнете жемчужины этого тура – величественные пики Северного Кавказа и высокогорную деревню Хыналыг. 4.9 47 отзывов

76% Скидка на заказ 85 выгода $65 $20 за человека

Описание экскурсии Розовое озеро На окраине Баку спрятано одно из самых необычных природных чудес Азербайджана — розовое озеро Масазыргёль. Его завораживающий розовый цвет обусловлен высокой концентрацией соли и особыми видами водорослей, которые растут в таких условиях. В солнечные дни вода озера сияет яркими оттенками розового и пурпурного, создавая сказочный пейзаж, словно с другой планеты. Это идеальное место для любителей фотографироваться и тех, кто хочет увидеть по-настоящему уникальное природное явление. Озеро ограждено для сохранения экосистемы, но для туристов предусмотрены удобные обзорные точки, откуда открывается отличный вид и можно сделать красивые снимки. Короткая остановка здесь добавит ярких красок и удивления в ваше путешествие — это яркое подтверждение того, насколько неожиданно красивым может быть Азербайджан. Агатовые или Карамельные горы региона Хызы Здесь снимался фильм «Всадник без головы». Причина того, что цвет гор похож на агат заключается в том, что под пластом песка и глины располагаются слои меди и железа. Вода, протекающая через эти пласты, окрашивается в цвет ржавчины и отдаёт свой цвет поверхности. Гора Бешбармаг Остановитесь у подножия горы, где у вас будет возможность прогуляться и пофотографировать окружающие виды. Гид расскажет вам историю этой горы и почему она так называется, а также поведует причину, по которой местные приезжают туда на паломничество. Следует уточнить, что на гору подниматься не будем. Далее едем в сторону Губинского региона, проезжаем плантации фруктовых деревьев, парники и доезжаем до города Губа. Лес Гечреш В городе Губа посетим лес Гечреш, который является местом посещения большинства иностранных и местных туристов, из-за наличия там ресторанов и мест отдыха, а также самой дороги, которая проходит через лес и создаёт естественный лесной туннель. Гудиалчайское ущелье Здесь туристы смогут погулять, сделать фотографии на фоне реки и крутых склонов гор Северного Кавказа. Далее поедем мимо той самой реки Гудиалчай. По пути до деревни Хыналыг возможны ещё одна или две остановки на фоне гор и ущелий Северного Кавказа. В хорошую погоду есть возможность созерцать полёты орлов, как символа горных вершин. До Хыналыга мы будем проезжать несколько аутентичных деревень, у каждой из которых своя история, культура и язык. Деревня Хыналыг Деревня Хыналыг напоминает Тибет или высокогорные деревни Южной Америки. Местный народ, который в истории именуется кетчским народом, живет в этой деревне уже около 4000 лет. Это самое высокогорное селение в Азербайджане и второе на Кавказе, высота – 2200 метров над уровнем моря. В деревне мы проведём 35-40 минут, за это время у вас будет возможность познакомиться с бытом этой деревни, погулять по ней, сделать фотографии местного обихода и вершин Кавказских гор. В ясную погоду можно увидеть некоторые близлежащие вершины – Туфандаг, Шахдаг, одноимённую вершину Хыналыг и вершину, названную в честь национального лидера Азербайджана – Гейдара Алиева.

Комфортабельный транспорт Что не входит в цену Обед

Что не входит в цену Обед

Трансфер в село Хыналыг - 40 манат Место начала и завершения? Azerbaijan Avenue 1 Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 9:00. Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.