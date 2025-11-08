Это путешествие проведёт вас через величественные горы, таинственные каньоны и густые леса, где природа сохранила свою первозданную красоту.
Древние тропы, захватывающие панорамные виды, чистейший воздух и ощущение полной свободы ждут каждого, кто готов к приключениям.
Вас ждёт знакомство с самобытной культурой, гостеприимство местных жителей и настоящая аутентичная атмосфера. Этот тур — шанс отдохнуть от суеты и ощутить гармонию с природой!
Описание экскурсии
В программе:
- Горы Хызы. Живописные холмы с уникальными разноцветными склонами, напоминающими марсианские пейзажи. Это место поражает своей природной красотой и контрастами красных, желтых и зеленых оттенков горных пород;
- Гора Бешбармаг. Священная гора, окутанная легендами, известна своим величественным видом и считается местом силы. Выделяется своей уникальной формой, напоминающей гигантскую ладонь с вытянутыми пальцами. Ежегодно сюда приезжают паломники и путешественники, чтобы насладиться завораживающими видами и ощутить особую энергетику;
- Лес Гечраш. Один из самых густых и живописных лесов региона, наполненный свежим воздухом и вековыми деревьями. Здесь можно насладиться тишиной природы, отдохнуть в тени раскидистых буков и насладиться пением птиц;
- Гудьялчайский каньон. Впечатляющее природное ущелье с крутыми скалами и бурлящей рекой. Это место идеально подходит для любителей приключений, живописных пейзажей и красивых фото;
- Орлиный пик. Одна из самых высоких точек маршрута с потрясающим панорамным видом на горные хребты и долины. Здесь можно почувствовать себя настоящим покорителем вершин и насладиться захватывающими дух пейзажами;
Хыналыг. Одно из самых высокогорных и древних селений в регионе, сохранившее уникальную культуру и язык. Здесь местные жители веками живут в гармонии с природой, сохраняя традиционный уклад жизни. Важная информация:.
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Mercedes Sprinter.
- При бронировании двух наших экскурсий в подарок вы получите VIP-трансфер из отеля до аэропорта.
- В группе могут быть туристы из разных стран, в связи с этим мы проводим экскурсию на двух языках: русском и английском.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горы Хызы
- Гора Бешбармаг
- Лес Гечраш
- Гудьялчайский каньон
- Орлиный пик
- Хыналыг
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортный транспорт
Что не входит в цену
- Обед (15-20 манат)
- Внедорожник до селения Хыналыг (30 манат) с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Сахил, возле Макдоналдса
Завершение: Станция метро Сахил
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
8 ноя 2025
Очень насыщенный день! Пейзажи постоянно меняются - от разноцветных гор до густых лесов. Гид рассказывал не только о природе, но и о местных легендах, было интересно слушать. Обедали в уютном кафе в горах, кухня домашняя, вкусная.
С
Сергей
7 ноя 2025
Самое главное впечатление - это великолепные горы! Их пейзажи потрясают! Это и горы Хызы (Агатовые горы) - выглядят как красно-белый слоеный пирог), и горы по дороге в далекий Хылалыг! Спасибо
О
Оксана
7 ноя 2025
Отличная экскурсия для тех, кто любит природу и приключения. Организация на уровне: транспорт комфортный, остановки продуманы, гид знает каждую тропинку. Больше всего впечатлили виды на Орлином пике - просто дух захватывает! Вернулась уставшей, но абсолютно с крутыми воспоминаниями!
О
Ольга
6 ноя 2025
Это была моя вторая экскурсия с командой Сянана и снова всё на высшем уровне. Особенно понравился лес Гечраш. Тишина, запах буков, ощущение, что ты далеко от цивилизации. Водитель очень аккуратный, гид позитивный и внимательный. Атмосфера дружеская, группа подобралась замечательная. Спасибо за чудесный день и вдохновение путешествовать дальше!
П
Полина
5 ноя 2025
Нам очень понравилась организация тура, всё чётко и без спешки. Комфортный микроавтобус, остановки в самых красивых местах, а виды с Орлиного пика - просто сказка! 🌤️ Единственный совет, берите с собой тёплые вещи, в горах ветер! Спасибо Сянан и всей команде, день был незабываемый!
С
Светлана
4 ноя 2025
В нашей группе, русские были только мы, остальные иностранцы. Наш гид Мурад и на английском рассказывал и нас нисколько не обделял своим вниманием. Всё интересно и познавательно. Горы Хызы шикарная
А
Алла
4 ноя 2025
Прекрасные виды, горы, солнце, деревня в горах, гостеприимство местных жителей аккуратные водители
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Брала экскурсию для друзей из России, остались в полном восторге. Маршрут продуман идеально: и история, и природа, и приключения. Особенно впечатлил Гудьялчайский каньон, мощная энергетика, чистейший воздух. По пути смеялись, общались, гид всё время держал отличное настроение. День пролетел незаметно. Однозначно стоит своих денег.
А
Анастасия
3 ноя 2025
Экскурсия просто потрясающая! Особенно запомнились разноцветные горы Хызы, такое ощущение, будто попала на другую планету. Гид рассказывал интересно, с любовью к своей стране. По дороге делали остановки для фото, кадры получились невероятные. В Хыналыге побывали в старинном доме, нас угостили ароматным чаем с вареньем. Очень атмосферно
К
Кира
2 ноя 2025
Очень приятная экскурсия. Всё спокойно, без суеты, маршрут продуман. Особенно запомнился Хыналыг, невероятное место, будто вне времени.
Э
Элина
1 ноя 2025
Если хочется увидеть север Азербайджана, отличный выбор. Хызы очень необычные, цвета гор просто нереальные. В Хыналыге узнала много интересного о жизни горцев. Всё прошло организованно и без задержек. Вернулись довольными и с кучей фото.
А
Андрей
31 окт 2025
Ни с чем несравнимая поездка! Полуторачасовая поездка на "буханке" по серпантинам запомнится навсегда. Впрочем, как и все локации на пути.
Спасибо организаторам, спасибо отличным попутчикам, но в первую очередь, конечно, гиду Адилю. Он не давал скучать ни минуты! Просто какой-то бесконечный заряд энергии, классного юмора и внимания к каждому гостю!
Большое-большое спасибо!!
Е
Екатерина
31 окт 2025
Экскурсия стоит своих денег. Природа потрясающая, особенно лес Гечраш и Орлиный пик. Погода была немного переменчивая, но даже это не мешало. Гид всё рассказывал спокойно, без лишнего пафоса. Хороший вариант провести день вне города.
К
Константин
30 окт 2025
Понравилось, что маршрут разнообразный: и горы, и лес, и старинное село. В некоторых местах делали остановки для фото, виды действительно шикарные. Обедали в местном кафе, еда простая, но вкусная. В целом тур оставил приятное впечатление, рекомендую.
Т
Тамара
29 окт 2025
Приятная поездка, всё организовано чётко. Автобус удобный, группа небольшая, это плюс. В Хыналыге очень атмосферно, люди там живут совсем по-другому, будто в прошлом веке. Хороший вариант, если хочется увидеть настоящие горы недалеко от Баку.
