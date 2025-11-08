В программе:

Горы Хызы. Живописные холмы с уникальными разноцветными склонами, напоминающими марсианские пейзажи. Это место поражает своей природной красотой и контрастами красных, желтых и зеленых оттенков горных пород;

Гора Бешбармаг. Священная гора, окутанная легендами, известна своим величественным видом и считается местом силы. Выделяется своей уникальной формой, напоминающей гигантскую ладонь с вытянутыми пальцами. Ежегодно сюда приезжают паломники и путешественники, чтобы насладиться завораживающими видами и ощутить особую энергетику;

Лес Гечраш. Один из самых густых и живописных лесов региона, наполненный свежим воздухом и вековыми деревьями. Здесь можно насладиться тишиной природы, отдохнуть в тени раскидистых буков и насладиться пением птиц;

Гудьялчайский каньон. Впечатляющее природное ущелье с крутыми скалами и бурлящей рекой. Это место идеально подходит для любителей приключений, живописных пейзажей и красивых фото;

Орлиный пик. Одна из самых высоких точек маршрута с потрясающим панорамным видом на горные хребты и долины. Здесь можно почувствовать себя настоящим покорителем вершин и насладиться захватывающими дух пейзажами;

Хыналыг. Одно из самых высокогорных и древних селений в регионе, сохранившее уникальную культуру и язык. Здесь местные жители веками живут в гармонии с природой, сохраняя традиционный уклад жизни. Важная информация:.

