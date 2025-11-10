Погрузимся в уникальную атмосферу природы, культуры и истории Кубиского района.
Посетим живописный Гечрешский лес, древнее село Красная Слобода — поселение горских евреев с богатой историей, величественный арочный мост Таглы.
Узнаем секреты создания знаменитых кубинских ковров на фабрике ковроткачества, восхитимся архитектурной красотой мечети Сакины и в завершении нашей вошебной экскурсии насладимся красотой водопада Афуржа.
Посетим живописный Гечрешский лес, древнее село Красная Слобода — поселение горских евреев с богатой историей, величественный арочный мост Таглы.
Узнаем секреты создания знаменитых кубинских ковров на фабрике ковроткачества, восхитимся архитектурной красотой мечети Сакины и в завершении нашей вошебной экскурсии насладимся красотой водопада Афуржа.
Описание экскурсииЧто вас ждет:• Гечрешский лес — живописный уголок природы Азербайджана. Этот густой лес славится своими вековыми деревьями, свежим горным воздухом и прохладой, даже в самые жаркие дни. Гечреш - популярное место для пикников, прогулок и отдыха на природе. Здесь можно насладиться тишиной, увидеть богатую флору и фауну региона, а также попробовать блюда местной кухни в уютных лесных кафе. Лес особенно красив осенью, когда деревья окрашиваются в яркие золотисто-красные оттенки.
- Красная Слобода — уникальное село в Кубинском районе, расположенное на берегу реки Гудьялчай. Это единственное в мире компактное поселение горских евреев, сохранившее свою культуру, язык и традиции. Село известно своими синагогами, колоритной архитектурой и гостеприимством жителей. Красная Слобода - яркий пример гармонии этнического и религиозного разнообразия Азербаджана, привлекающей своей историей и атмосферой. Среди достопримечательностей выделяются красивая архитектура домов и 6-ти купольная Синагога, одна из старейших в регионе.
- Арочный мост Таглы через реку Гудьялчай был построен в 1894 году и сохранился как памятник инженерного искусства XIX века. Мост отличается элегантными арками и прочной кладкой, гармонично вписываясь в окружающий ландшафт. Таглы мост, выполненный из кирпича, является популярной достопримечательностью региона и сиволом инженерного искусства своего времени. Отсюда открываются живописные виды на реку и окружающие горы.
- Кубинская фабрика ковроткачества — это один из центров традиционного и многовекового ремесла нашей страны. Здесь изготавливают знаменитые кубинские ковры, известные своими яркими узорами, высоким качеством и мастерством исполнения. Посетители фабрики могут увидеть процесс создания ковров вручную, узнать о символике орнаментов и традициях ковроткачества, которые передаются из поколение в поколение, а также попробовать ткать ковер самостоятельно. На фабрике также возможно приобрести ковры как сувениры.
- Мечеть Сакины — историческая мечеть, построенная в XIX веке, которая выделяется своим изящным архитектурным стилем и гармоничным сочетанием кирпичной кладки и декоративными элементами. Мечеть была названа в честь благочестивой женщины Сакины и служит символом духовной жизни региона. Это место привлекает посетителей своей атмосферой умиротворения и архитектурной красотой.
- Водопад Афуржа — один из самых известных природных памятников страны, расположенный в жипосной долине реки Вяльвялячай. Высота водопада более 30 метров, а окружающий ландшафт впечатляет зелёными склонами и скалитыми ущельями. Афуржа входит в список природных памятников страны и привлекает туристов своей красотой и спокойной атмосферой. Важная информация: Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Honda Civic, Nissan X-Trail, Mersedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д. в зависимости от количество участников. Мы вас заберем с места вашего проживания (центр), а после завершении экскурсии привезем обратно. Продолжительность экскурсии 8-9 часов. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Бутылированная вода и доступ к wi-fi включены в стоимость экскурсии. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды русскоговорящие. При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида. Во время экскурсии по вашему желанию можем остановиться на обед в одном из ресторанов c вкусной национальной кухней. Экскурсию можно начать и завершить в аэропорту, или вне центра по вашему желанию за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у гида.
Ежедневно по договоренности.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гечрешский лес
- Красная Слобода
- Арочный мост Таглы
- Кубинская фабрика ковроткачетва
- Мечеть Сакины
- Водопад Афуржа
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Водитель на комфортабельном автомобиле
- Бутилированная вода
- Доступ к интернету через WI-FI
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Поездка к водопаду Афуржа на внедорожнике - 25 долларов за группу (1-4 человека)
- Питание
Место начала и завершения?
Место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером: Honda Civic, Nissan X-Trail, Mersedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д. в зависимости от количество участников
- Мы вас заберем с места вашего проживания (центр), а после завершении экскурсии привезем обратно
- Продолжительность экскурсии 8-9 часов
- В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь
- Бутылированная вода и доступ к wi-fi включены в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. Все наши гиды русскоговорящие
- При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида
- Во время экскурсии по вашему желанию можем остановиться на обед в одном из ресторанов c вкусной национальной кухней
- Экскурсию можно начать и завершить в аэропорту, или вне центра по вашему желанию за дополнительную плату. Стоимость уточняйте у гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 4 чел.
Куба: неизведанный Азербайджан - индивидуальная экскурсия
Посетите Кубу и откройте для себя ее исторические и природные сокровища. Узнайте о старинных мечетях, банях и мостах, а также насладитесь живописными видами
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€165 за всё до 4 чел.
-
24%
Мини-группа
до 10 чел.
В сердце Кавказа: путешествие из Баку в Шеки
Отправляйтесь в Шеки - северную столицу Азербайджана, чтобы увидеть древние караван-сараи, ханские дворцы и насладиться традиционной кухней
Начало: В старом городе
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€59
€78 за человека
-
25%
Групповая
до 15 чел.
Шамаха и Габала - сердце Кавказа за один день
Начало: Проспект Азербайджана 1
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
$35.30
$47 за человека