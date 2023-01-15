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Куба: неизведанный Азербайджан

Посетите Кубу и откройте для себя ее исторические и природные сокровища. Узнайте о старинных мечетях, банях и мостах, а также насладитесь живописными видами
Куба - живописный городок на склонах горы Шахдаг.

Здесь можно осмотреть две старинные мечети, восточные купольные бани 19 века и мост, построенный по проекту русского царя. В программе также посещение Кавказского
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Иерусалима, где живут горские евреи с V века. Вы сможете полюбоваться ущельями, водопадами и яблоневыми садами. Экскурсия включает транспорт и проводится опытным гидом. Природные красоты и исторические памятники Кубы подарят незабываемые впечатления

4.5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение старинных мечетей
  • 🏛 Восточные купольные бани
  • 🌉 Мост по проекту русского царя
  • 🌳 Яблоневые сады и водопады
  • 🕍 Кавказский Иерусалим
Куба: неизведанный Азербайджан
Куба: неизведанный Азербайджан
Куба: неизведанный Азербайджан

Что можно увидеть

  • Джума-мечеть
  • Мечеть Сакины-ханум
  • Чухур хамам
  • Ковровая фабрика
  • Гудиалчайский мост
  • Поселок Красная Слобода

Описание экскурсии

Куба: история и природа

Вы увидите главные достопримечательности Кубы. В программе экскурсии:

  • Джума-мечеть — важнейший религиозный центр северо-восточной части страны. Я расскажу, кем и когда была построена мечеть. А также расшифрую ее архитектурные особенности.
  • Мечеть Сакины-ханум — вместе мы рассмотрим ее оригинальные карнизы, большой белый металлический купол, краснокирпичные стены и окна в виде полукруглых арок.
  • Чухур хамам — старинная баня с кирпичным куполом, похожим на улей. Вы услышите, при каких обстоятельствах ее посещал Александр Дюма.
  • Ковровая фабрика — мы заедем на завод, где искусные мастера вручную ткут знаменитые азербайджанские ковры.
  • Гудиалчайский мост — вы пройдете по мосту, построенному над одноименной горной рекой в 1894 году.
  • Поселок Красная Слобода — место, которое называют Кавказский Иерусалим. С середины V века здесь живут горские евреи. Вы побываете в синагоге и погуляете по уютному парку Низами.

В окрестностях Кубы множество живописных природных уголков. Среди них: мистическая гора Бешбармаг, ущелье Тенгеалты, водопады и арочный лес. Если останутся силы, мы обязательно их посетим.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт включен в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6577 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я работаю в сфере туризма уже более 5 лет. Очень люблю свою страну, хорошо знаю её историю, традиции и обычаи. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными и увлечёнными единомышленниками. Знакомить гостей с Азербайджаном для нас — большое удовольствие. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло интересно и комфортно.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Замечательная экскурсия, посетили и культурные места (мечети, синагога, исторические места, очаровательная место Красная Слобода, ковровая фабрика), и природные достопримечательности (совершенно захватывающий дух замерзший водопад и невероятные горные местечки). По дороге
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заезжали в аутентичные маленькие лавочки, чтобы купить хлеб только что из печи, домашнюю пахлаву, знаменитые яблоки. Все двери нам открывались, люди были доброжелательные и очень открытые. День мы завершили в маленьком местном ресторане недалеко от водопада с очень вкусной местной едой за очень скромные деньги.
Отличное путешествие на день, чтобы увидеть Азербайджан с другой стороны. Нам даже удалось убежать от дождя, который был весь день в Баку, а в Кубе светило солнце.

Замечательная экскурсия, посетили и культурные места (мечети, синагога, исторические места, очаровательная место Красная Слобода, ковровая фабрика),
Замечательная экскурсия, посетили и культурные места (мечети, синагога, исторические места, очаровательная место Красная Слобода, ковровая фабрика),
Замечательная экскурсия, посетили и культурные места (мечети, синагога, исторические места, очаровательная место Красная Слобода, ковровая фабрика),
Замечательная экскурсия, посетили и культурные места (мечети, синагога, исторические места, очаровательная место Красная Слобода, ковровая фабрика),
Замечательная экскурсия, посетили и культурные места (мечети, синагога, исторические места, очаровательная место Красная Слобода, ковровая фабрика),
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Ольга
Ездили на экскурсию с мужем и двумя дочками (16 и 7 лет). Большое спасибо за компанию Намигу. Очень приятный экскурсовод, старается сделать экскурсию как можно интереснее и учесть пожелания клиентов по местам посещения. Мы успели заехать даже на водопады. Очень красивое место, старшая в восторге была. Большое спасибо за экскурсию.
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В
Экскурсия очень понравилась, гид Рамиль сделал все, чтобы она была интересной, увлекательной и впечатляющей. Остались очень довольны, однозначно рекомендую!
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Ольга
Эксурсия для тех, кто уже многое видел в Азербайджане. Поездка в горы запомнится надолго 👍
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С
Спасибо за потрясающий день) Чудесный гид, безумно прекрасные места)
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В
У нас по сути был не экскурсовод, а водитель такси. Информации минимум, на уровне местного жителя, чтобы увидеть красивые места надо доплатить 100 манат, какой-то развод((
Орхан
Орхан
Ответ организатора:
Добрый день, Вячеслав.
Я сожалею, что Ваши ожидания по поводу экскурсии не оправдались. С Вами был мой коллега. Это опытный гид,
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он много раз проводил подобные туры, а также другие экскурсии по различным регионам Азербайджана. И всегда были только положительные отзывы от путешественников. Возможно Вам не хватило информации, предоставленной Вам на экскурсии.
Однако Вы не могли не знать, что посещение мест, которые Вы попросили показать дополнительно не входит в программу заказанной Вами экскурсии.
В ходе экскурсии Вы попросили изменить маршрут и добавить в него посещение горного курорта Шахдаг. Вас заинтересовали аттракционы, расположенные на его территории. Посещение этого места не было предусмотрено по программе. Это увеличило протяженность и длительность экскурсии. Вы заранее договорились с гидом о дополнительной плате, так как нужно было отдалиться от запланированного пути. И после этого поехали в горный курорт Шахдаг.
Если Вы считаете, что дополнительная плата за посещение дополнительных достопримечательностей, не входящих в программу тура является разводом, Вы могли Вы просто отказаться от поездки в Шахдаг. И совершить экскурсию, которую выбрали на сайте. Однако Вы решили поехать Шахдаг, и по этой причине была взята доплата, оговоренная с Вами заранее.
С уважением Орхан.

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