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он много раз проводил подобные туры, а также другие экскурсии по различным регионам Азербайджана. И всегда были только положительные отзывы от путешественников. Возможно Вам не хватило информации, предоставленной Вам на экскурсии.

Однако Вы не могли не знать, что посещение мест, которые Вы попросили показать дополнительно не входит в программу заказанной Вами экскурсии.

В ходе экскурсии Вы попросили изменить маршрут и добавить в него посещение горного курорта Шахдаг. Вас заинтересовали аттракционы, расположенные на его территории. Посещение этого места не было предусмотрено по программе. Это увеличило протяженность и длительность экскурсии. Вы заранее договорились с гидом о дополнительной плате, так как нужно было отдалиться от запланированного пути. И после этого поехали в горный курорт Шахдаг.

Если Вы считаете, что дополнительная плата за посещение дополнительных достопримечательностей, не входящих в программу тура является разводом, Вы могли Вы просто отказаться от поездки в Шахдаг. И совершить экскурсию, которую выбрали на сайте. Однако Вы решили поехать Шахдаг, и по этой причине была взята доплата, оговоренная с Вами заранее.

С уважением Орхан.