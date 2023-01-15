Куба - живописный городок на склонах горы Шахдаг.
Здесь можно осмотреть две старинные мечети, восточные купольные бани 19 века и мост, построенный по проекту русского царя. В программе также посещение Кавказского
Здесь можно осмотреть две старинные мечети, восточные купольные бани 19 века и мост, построенный по проекту русского царя. В программе также посещение Кавказского
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение старинных мечетей
- 🏛 Восточные купольные бани
- 🌉 Мост по проекту русского царя
- 🌳 Яблоневые сады и водопады
- 🕍 Кавказский Иерусалим
Что можно увидеть
- Джума-мечеть
- Мечеть Сакины-ханум
- Чухур хамам
- Ковровая фабрика
- Гудиалчайский мост
- Поселок Красная Слобода
Описание экскурсии
Куба: история и природа
Вы увидите главные достопримечательности Кубы. В программе экскурсии:
- Джума-мечеть — важнейший религиозный центр северо-восточной части страны. Я расскажу, кем и когда была построена мечеть. А также расшифрую ее архитектурные особенности.
- Мечеть Сакины-ханум — вместе мы рассмотрим ее оригинальные карнизы, большой белый металлический купол, краснокирпичные стены и окна в виде полукруглых арок.
- Чухур хамам — старинная баня с кирпичным куполом, похожим на улей. Вы услышите, при каких обстоятельствах ее посещал Александр Дюма.
- Ковровая фабрика — мы заедем на завод, где искусные мастера вручную ткут знаменитые азербайджанские ковры.
- Гудиалчайский мост — вы пройдете по мосту, построенному над одноименной горной рекой в 1894 году.
- Поселок Красная Слобода — место, которое называют Кавказский Иерусалим. С середины V века здесь живут горские евреи. Вы побываете в синагоге и погуляете по уютному парку Низами.
В окрестностях Кубы множество живописных природных уголков. Среди них: мистическая гора Бешбармаг, ущелье Тенгеалты, водопады и арочный лес. Если останутся силы, мы обязательно их посетим.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Транспорт включен в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в черте города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 6577 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я работаю в сфере туризма уже более 5 лет. Очень люблю свою страну, хорошо знаю её историю, традиции и обычаи. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными и увлечёнными единомышленниками. Знакомить гостей с Азербайджаном для нас — большое удовольствие. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло интересно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Замечательная экскурсия, посетили и культурные места (мечети, синагога, исторические места, очаровательная место Красная Слобода, ковровая фабрика), и природные достопримечательности (совершенно захватывающий дух замерзший водопад и невероятные горные местечки). По дороге
Вам был полезен этот отзыв?
Ездили на экскурсию с мужем и двумя дочками (16 и 7 лет). Большое спасибо за компанию Намигу. Очень приятный экскурсовод, старается сделать экскурсию как можно интереснее и учесть пожелания клиентов по местам посещения. Мы успели заехать даже на водопады. Очень красивое место, старшая в восторге была. Большое спасибо за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия очень понравилась, гид Рамиль сделал все, чтобы она была интересной, увлекательной и впечатляющей. Остались очень довольны, однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Эксурсия для тех, кто уже многое видел в Азербайджане. Поездка в горы запомнится надолго 👍
Вам был полезен этот отзыв?
С
Спасибо за потрясающий день) Чудесный гид, безумно прекрасные места)
Вам был полезен этот отзыв?
В
У нас по сути был не экскурсовод, а водитель такси. Информации минимум, на уровне местного жителя, чтобы увидеть красивые места надо доплатить 100 манат, какой-то развод((
Орхан
Ответ организатора:
Добрый день, Вячеслав.
Я сожалею, что Ваши ожидания по поводу экскурсии не оправдались. С Вами был мой коллега. Это опытный гид,
Я сожалею, что Ваши ожидания по поводу экскурсии не оправдались. С Вами был мой коллега. Это опытный гид,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии на «Куба: неизведанный Азербайджан»
Индивидуальная
до 10 чел.
Азербайджан: горы, вино и ремесло
Посетить винодельнию органического вина, древнюю мечеть и город Лагич, знаменитый чеканкой меди
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от €175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мусульманские святыни Баку и Апшерона
Погрузитесь в исламскую культуру Азербайджана, посетив святыни Баку и Апшерона. Узнайте об обрядах и традициях, которые веками формировали местную жизнь
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €97 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от €240
€300 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 4 чел.
Горный Ширван: вино, альпаки и древние города (из Баку)
Посетить город Шемаха, мавзолей Дири Баба, ферму альпак и винодельню за 1 день
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €144
€191 за всё до 4 чел.
от €165 за экскурсию