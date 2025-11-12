Азербайджан можно с гордостью назвать страной яркой культуры, истории и природной красоты.
Наш однодневный тур по живописному Азербайджану поможет туристу разглядеть жемчужину Востока, которой является Страна Огней. Эта экскурсия сделает всю красоту Азербайджана еще более очевидной для вас.
И Шемаха, и Габала с их потрясающими достопримечательностями являются настоящими чудесами Азербайджана.
Описание экскурсииАзербайджан можно с гордостью назвать страной яркой культуры, истории и природной красоты. Мы с уверенностью признаем, что туры по живописному Азербайджану с компанией Azerbaijan Travel International помогут любому разглядеть жемчужину Востока, которой является Страна Огней. Экскурсия Шамаха-Габала лишь сделает всю красоту Азербайджана еще более очевидной, стоит вам ступить в эти важные во всех отношениях регионы. И Шамахи, и Габала по праву считаются чудесами: достопримечательности Шамахи, захватывающая дух природа Габалы и глубокие исторические корни обоих регионов создают незабываемый опыт для каждого туриста Важная информация: Если размер группы будет недостаточным, на автобусе могут быть англоязычные гости, но мы все равно предоставим вам личного гида.
Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 8:30. Точная дата и время согласовывается с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Джума-мечеть (город Шамахы)
- 2. Природа Исмаиллы
- 3. Обед в Исмаиллинском лесу
- 4. Водопад Семь Красавиц
- 5. Горнолыжный курорт Туфандаг
- 6. Озеро Нохур (город Габала)
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Проезд на канатной дороге (11$)
Место начала и завершения?
Проспект Азербайджана 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 8:30. Точная дата и время согласовывается с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Если размер группы будет недостаточным
- На автобусе могут быть англоязычные гости
- Но мы все равно предоставим вам личного гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Агеев
12 ноя 2025
Все супер! Отличная экскурсия, все понравилось. Руслану персональный привет!
А
Алина
9 ноя 2025
Экскурсия понравилась, было интересно. Гид Рафаэль доброжелательный, отзывчивый, много знает. Увидели красивые места, узнали много нового. Также хотелось бы поблагодарить водителя Эльнура за возможность посмотреть эту красоту.
Д
Даниил
5 ноя 2025
Добрый день!
Отлично, все понравилось, насыщенно, день пролетел с улыбкой!
Минивэн удобный на 6 человек, гид профи все подскажет и расскажет!
Отлично, все понравилось, насыщенно, день пролетел с улыбкой!
Минивэн удобный на 6 человек, гид профи все подскажет и расскажет!
А
Алексей
2 ноя 2025
Отличная экскурсия, мы брали на четверых и всем понравилось. Останавливались на обед в ресторане с видом на горы и по еде тоже вопросов нету, все вкусно.
Хочу поблагодарить гида Огуза, за то что качественно провел экскурсию, рассказывал простыми словами и интересно, по времени все получилось комфортно, будет теперь с чем сравнивать
Рекомендуем!
Хочу поблагодарить гида Огуза, за то что качественно провел экскурсию, рассказывал простыми словами и интересно, по времени все получилось комфортно, будет теперь с чем сравнивать
Рекомендуем!
И
Ирина
27 окт 2025
Брали экскурсию Шамаха-Габала. Ехать далеко, но оно того стоило. И с погодой нам повезло. В Шамахе смотрели мечеть. В Габале поднимались на фуникулёре на вершину горы. Виды на осенние горы
Н
Наталья
22 окт 2025
Была на экскурсии Шамахы-Габала. Гид Огуз - молодец! Интересно рассказывал и терпеливо отвечал на все каверзные вопросы от особо душных членов группы. Группа небольшая - до 15 человек, автобус комфортный,
С
Сара
21 окт 2025
Т
Татьяна
13 окт 2025
Спасибо большое нашему гиду Огузу, очень профессиональный и любящий свою работу гид, спасибо отдельное за его поставленный русский язык, приятно его воспринимать на слух, к сожалению не всегда встретишь таких гидов.
Смотрели мечеть, горнолыжный курорт, озеро, водопад,эта экскурсия очень нам понравилась. Отдельное спасибо нашему водителю,чувствовали с ним себя в надёжных руках. Спасибо вам!!! Будем вас рекомендовать.
Смотрели мечеть, горнолыжный курорт, озеро, водопад,эта экскурсия очень нам понравилась. Отдельное спасибо нашему водителю,чувствовали с ним себя в надёжных руках. Спасибо вам!!! Будем вас рекомендовать.
В
Валентина
4 окт 2025
Н
Наталья
29 сен 2025
Посетили экскурсию «Шамаха- Габала-сердце Кавказа» 27.09.2025 года!
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке, нашим гидом был Руслан.
Группа была интернациональная русско и англоговорящая!
Руслан много рассказал интересной информации о местности и о традициях Азербайджана!
Всем рекомендую к посещению!
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке, нашим гидом был Руслан.
Группа была интернациональная русско и англоговорящая!
Руслан много рассказал интересной информации о местности и о традициях Азербайджана!
Всем рекомендую к посещению!
Н
Наталья
28 сен 2025
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличные локации, понравилось буквально всё. Никуда не торопились, группа была организованная 😁 Всё красочно и живописно. Масума наш русскоговорящий гид позновательно рассказывает, много интересного узнала о Азербайджане.
Единственный минус, было
Единственный минус, было
Отличные локации, понравилось буквально всё. Никуда не торопились, группа была организованная 😁 Всё красочно и живописно. Масума наш русскоговорящий гид позновательно рассказывает, много интересного узнала о Азербайджане.
Единственный минус, было
А
Анна
23 сен 2025
Отличная экскурсия! Увлекательно и достаточно легко проходит (несмотря на долгую дорогу). Гид Огуз очень интересно рассказывает, приятно слушать!) Рекомендуем как обязательное путешествие в Баку:)
О
Ольга
16 сен 2025
Экскурсия понравилась, увидели много красивых мест. Большую часть заняла дорога, но это того стоило. Красивые места и пейзажи.
N
Nurbala
13 сен 2025
Хороший отдых получился. Спасибо организаторам. Гидом был парень по имени Эльма. Опыт работы у него пока небольшой, есть чему поучиться. В целом всё было неплохо: хорошо отдохнула, насладилась красотой природы.
Н
Наталья
29 авг 2025
