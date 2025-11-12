Мои заказы

Шамаха и Габала - сердце Кавказа за один день

Азербайджан можно с гордостью назвать страной яркой культуры, истории и природной красоты.

Наш однодневный тур по живописному Азербайджану поможет туристу разглядеть жемчужину Востока, которой является Страна Огней. Эта экскурсия сделает всю красоту Азербайджана еще более очевидной для вас.

И Шемаха, и Габала с их потрясающими достопримечательностями являются настоящими чудесами Азербайджана.
Описание экскурсии

Азербайджан можно с гордостью назвать страной яркой культуры, истории и природной красоты. Мы с уверенностью признаем, что туры по живописному Азербайджану с компанией Azerbaijan Travel International помогут любому разглядеть жемчужину Востока, которой является Страна Огней. Экскурсия Шамаха-Габала лишь сделает всю красоту Азербайджана еще более очевидной, стоит вам ступить в эти важные во всех отношениях регионы. И Шамахи, и Габала по праву считаются чудесами: достопримечательности Шамахи, захватывающая дух природа Габалы и глубокие исторические корни обоих регионов создают незабываемый опыт для каждого туриста Важная информация: Если размер группы будет недостаточным, на автобусе могут быть англоязычные гости, но мы все равно предоставим вам личного гида.

Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 8:30. Точная дата и время согласовывается с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Джума-мечеть (город Шамахы)
  • 2. Природа Исмаиллы
  • 3. Обед в Исмаиллинском лесу
  • 4. Водопад Семь Красавиц
  • 5. Горнолыжный курорт Туфандаг
  • 6. Озеро Нохур (город Габала)
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед
  • Проезд на канатной дороге (11$)
Место начала и завершения?
Проспект Азербайджана 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно (при наборе группы от 3 человек). Начало экскурсии от 7:30 до 8:30. Точная дата и время согласовывается с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Если размер группы будет недостаточным
  • На автобусе могут быть англоязычные гости
  • Но мы все равно предоставим вам личного гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 50 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Агеев
12 ноя 2025
Все супер! Отличная экскурсия, все понравилось. Руслану персональный привет!
А
Алина
9 ноя 2025
Экскурсия понравилась, было интересно. Гид Рафаэль доброжелательный, отзывчивый, много знает. Увидели красивые места, узнали много нового. Также хотелось бы поблагодарить водителя Эльнура за возможность посмотреть эту красоту.
Д
Даниил
5 ноя 2025
Добрый день!

Отлично, все понравилось, насыщенно, день пролетел с улыбкой!

Минивэн удобный на 6 человек, гид профи все подскажет и расскажет!
А
Алексей
2 ноя 2025
Отличная экскурсия, мы брали на четверых и всем понравилось. Останавливались на обед в ресторане с видом на горы и по еде тоже вопросов нету, все вкусно.

Хочу поблагодарить гида Огуза, за то что качественно провел экскурсию, рассказывал простыми словами и интересно, по времени все получилось комфортно, будет теперь с чем сравнивать

Рекомендуем!
И
Ирина
27 окт 2025
Брали экскурсию Шамаха-Габала. Ехать далеко, но оно того стоило. И с погодой нам повезло. В Шамахе смотрели мечеть. В Габале поднимались на фуникулёре на вершину горы. Виды на осенние горы
читать дальше

это что-то волшебное! Все остались в полном восторге. Гид Рафаэль всю дорогу рассказывал интересные исторические факты и отвечал на все наши вопросы об Азербайджане, культуре, людях. Большое спасибо. Мы замечательно провели день.

Н
Наталья
22 окт 2025
Была на экскурсии Шамахы-Габала. Гид Огуз - молодец! Интересно рассказывал и терпеливо отвечал на все каверзные вопросы от особо душных членов группы. Группа небольшая - до 15 человек, автобус комфортный,
читать дальше

водитель очень аккуратный. Все остановки продуманы, вкусный обед был организован в потрясающе живописном месте. Сам маршрут тура не очень насыщен, время осмотра на локации 15-20 минут (максимум час), а вот дорога довольно долгая, что было утомительно.
Спасибо за прекрасную организацию, интересного гида и аккуратного водителя!

С
Сара
21 окт 2025
Т
Татьяна
13 окт 2025
Спасибо большое нашему гиду Огузу, очень профессиональный и любящий свою работу гид, спасибо отдельное за его поставленный русский язык, приятно его воспринимать на слух, к сожалению не всегда встретишь таких гидов.
Смотрели мечеть, горнолыжный курорт, озеро, водопад,эта экскурсия очень нам понравилась. Отдельное спасибо нашему водителю,чувствовали с ним себя в надёжных руках. Спасибо вам!!! Будем вас рекомендовать.
В
Валентина
4 окт 2025
Н
Наталья
29 сен 2025
Посетили экскурсию «Шамаха- Габала-сердце Кавказа» 27.09.2025 года!
Экскурсия прошла в непринужденной обстановке, нашим гидом был Руслан.
Группа была интернациональная русско и англоговорящая!
Руслан много рассказал интересной информации о местности и о традициях Азербайджана!
Всем рекомендую к посещению!
Н
Наталья
28 сен 2025
Отличная экскурсия!
Отличные локации, понравилось буквально всё. Никуда не торопились, группа была организованная 😁 Всё красочно и живописно. Масума наш русскоговорящий гид позновательно рассказывает, много интересного узнала о Азербайджане.
Единственный минус, было
читать дальше

плохо слышно гида,ей постоянно приходилось поворачиваться к экскурсантам (после выложенной информации другого гида, который говорил на английском/турецком) и о-о-о-о-о очень громко доносить информацию.
Azerbaijan Travel International берегите своих гидов,ведь они не только голос срывают, но и рискуют своим здоровьем в целом,предоставьте им микрофон! И всем будет более комфортно погружаться в атмосферу экскурсии.
Всем добра 🫶☺️!!!

А
Анна
23 сен 2025
Отличная экскурсия! Увлекательно и достаточно легко проходит (несмотря на долгую дорогу). Гид Огуз очень интересно рассказывает, приятно слушать!) Рекомендуем как обязательное путешествие в Баку:)
О
Ольга
16 сен 2025
Экскурсия понравилась, увидели много красивых мест. Большую часть заняла дорога, но это того стоило. Красивые места и пейзажи.
N
Nurbala
13 сен 2025
Хороший отдых получился. Спасибо организаторам. Гидом был парень по имени Эльма. Опыт работы у него пока небольшой, есть чему поучиться. В целом всё было неплохо: хорошо отдохнула, насладилась красотой природы.
Н
Наталья
29 авг 2025

Входит в следующие категории Баку

