В сердце Кавказа: путешествие из Баку в Шеки

Отправляйтесь в Шеки - северную столицу Азербайджана, чтобы увидеть древние караван-сараи, ханские дворцы и насладиться традиционной кухней
Шеки - это культурная жемчужина Азербайджана, где история оживает в каждом камне. На экскурсии вы увидите дворец шекинских ханов, Юхары-Баш и караван-сарай 18 века.

Узнаете, как город вдохновил Дюма и Толстого, и почему его выбрали культурной столицей тюркского мира. Путешествие включает обед с традиционными блюдами и свободное время для прогулок по уютным улочкам
4.8
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть дворец шекинских ханов
  • 🕌 Посетить исторический Юхары-Баш
  • 🍽️ Попробовать традиционное пити
  • 🛍️ Свободное время для шопинга
  • 📚 Узнать о вдохновении Дюма и Толстого
В сердце Кавказа: путешествие из Баку в Шеки© Исмаил
В сердце Кавказа: путешествие из Баку в Шеки© Исмаил
В сердце Кавказа: путешествие из Баку в Шеки© Исмаил
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Юхары-Баш
  • Дворец шекинских ханов
  • Трёхсвятительская церковь
  • Мастерская шебеке
  • Ханская мечеть
  • Караван-сарай 18 века
  • Дом Шекихановых
  • Мечеть Омара Эфенди

Описание экскурсии

По прибытии в Шеки мы первым делом заедем на обед в уютное кафе, где вы сможете попробовать пити — традиционное шекинское блюдо в горшочках, а также насладитесь местной пахлавой. Затем отправимся изучать город. В программе всё самое главное:

  • Юхары-Баш. Историко-архитектурный заповедник в верхней части Шеки. Это самая древняя часть города
  • Дворец шекинских ханов — архитектурный шедевр 18 века, который когда-то служил летней резиденцией местных ханов. Мы расскажем, как его строили
  • Трёхсвятительская церковь. Чуть южнее ханского дворца расположено необычное круглое здание. Во времена легендарного Албанского царства оно было церковью, затем стало домашней ханской мечетью, а ещё чуть позже — снова церковью (православной). Обсудим, как так вышло
  • Мастерская шебеке. Поговорим об этом древнем ремесле: я проведу вас в мастерскую, где вы сможете увидеть процесс создания шебеке и узнать, как это искусство дошло до Ватикана
  • Ханская мечеть, где хоронили ханов и их родственников. Вы рассмотрите несколько надгробий с искусной резьбой
  • Караван-сарай 18 века — место остановки купцов и путешественников на Великом шёлковом пути
  • Дом Шекихановых. Небольшой дворец 18 века был зимней резиденцией шекинских ханов и служил домом для их родственников. Здесь вы найдёте пышные росписи, увидите окна в венецианскм стиле и поразитесь изысканным деталям
  • Мечеть Омара Эфенди. Она примечательна необычным карнизом и кирпичным фасадом с полукруглыми оконными арками

Также у вас будет свободное время (около 30 мин), чтобы насладиться атмосферой центра города, оценить живописные пейзажи, заняться шопингом и просто прогуляться по уютным улочкам.

Вы узнаете:

  • После какого трагического события город переименовали в Нуху и почему это название сохранялось больше века
  • В чём французский город Лион обогнал Шеки
  • Почему именно Шеки был выбран одной из культурных столиц тюркского мира
  • Почему дворец строили без использования гвоздей и клея
  • Как Шеки вдохновил Александра Дюма и Льва Толстого на создание произведений

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito или Mercedes Sprinter (в зависимости от размера группы). Дорога в одну сторону занимает 4 часа с остановками
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: дворец Шекинских ханов — 9 манат с человека, дом Шекихановых — 9 манат с человека. А также обед (по желанию) — от 15 до 25 манат
  • Продолжительность программы — 14 часов
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил
Исмаил — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 118 туристов
Мы — команда гидов с шестилетним опытом. И за это время мы провели множество туров, раскрывающих нашим гостям самые интересные уголки страны. Мы не просто гиды, а увлечённые эксперты, которые
читать дальше

с любовью делятся знаниями о культуре и истории нашей страны. Каждая экскурсия проводится с трепетом и бесконечным желанием оставить у вас самые незабываемые впечатления! Присоединяйтесь к нам, и мы покажем вам Азербайджан, в который вы влюбитесь!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
1
2
1
А
Анастасия
7 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, единственное, из-за того, что один гид рассказывал информацию разным туристам на 3-х языках, нам не был рассказан довольно большой кусок информации, но это не испортило впечатление об экурсии. Всем рекгмендую
Экскурсия очень понравилась, единственное, из-за того, что один гид рассказывал информацию разным туристам на 3-х языках, нам не был рассказан довольно большой кусок информации, но это не испортило впечатление об экурсии. Всем рекгмендую
Ж
Женя
16 авг 2025
Сбылась моя мечта посетить дворец Шекинского хана! Во дворце очень красивая роспись и витражи, магически красиво!
Наш гид милейший парень Мурад, очень позитивный человек, с которым очень приятно и весело проводить
читать дальше

время, а ещё он очень хорошо подкован в истории Азербайджана.
Водитель тоже молодец — ехали спокойно, аккуратно
Город тоже удивил своей атмосферой, такой уютный и спокойный.
По пути узнали много интересного о культуре и традициях.
Экскурсия—Рекомендасьон 💯

Леонид
Леонид
28 июл 2025
Ездил с Данной организацией в начале лета в Гобустан Апшерон и знал, что в конце моего путешествия вновь обращусь к ним, когда буду в Азербайджане проездом. Так вот взял экскурсию
читать дальше

в Шеки. Начитался что дорога будет утомительная, я все же решился поехать и не зря! Шеки очень красивый и старинный город. Ощущение, что это совсем не тот Азербайджан, который показывается нам в брошюрах и путеводителях. Тут нет высотных зданий, небоскребов как в Баку. Тут мало туристов. Но это и подкупает! Плюсом что здесь действительно есть что посмотреть. Во дворце ханов у нас была экскурсия с гидом дворца, было очень интересно. Каравансарай это место остановки купцов, очень колоритное. Плюсом нас завезли ещё в древнюю албанскую церковь, которая не входила в маршрут, но которая имеет важное историческое значение. За это спасибо. Экскурсией доволен полностью. Интересные рассказы нашего гида Валеха и водителя сделали день веселее и интереснее. В общем, всем доволен, всем советую
Благодарочка 😸

А
Анна
24 июл 2025
Мы ездили в Шеки вдвоём с мужем в составе группы, гид Рауф проводил экскурсию на двух языках - для нас на русском, и на азербайджанском для туристов из Турции. Съездить
читать дальше

определённо стоило, Шеки - очень интересное и атмосферное место, и мечеть в Шемахе и озеро тоже понравились. В целом, благодаря Рауфу, экскурсия получилась не только про историю, но и про обычаи, традиции и веру азербайджанского народа, что тоже очень важно. Ещё отдельное спасибо нашему водителю по имени Эльмар, который также забрал нас с утра из отеля, за душевность, доброту и чувство юмора, и просто за то, как он был рад, когда я сказала, что в детстве жила в Баку) В общем, организаторам спасибо, впечатления остались самые позитивные!

Ольга
Ольга
14 июн 2025
Мою экскурсию передали другому организатору. В программе было сказано, что заедут в тот отель, где проживаете. На самом деле шла к месту встречи сама. Дорога из Баку до Шеки 360
читать дальше

км в одну сторону, а экскурсия по Шеки длилась меньше часа. Так что стоит хорошо подумать, прежде чем ехать. Но достопримечательности в Шеки интересные. Программа турфирмы, которая проводила мне экскурсию по Шеки, оказалась меньше, чем я первоначально бронировала.

Исмаил
Исмаил
Ответ организатора:
Уважаемая Ольга!
Прежде всего, благодарю вас за отзыв.

Хотел бы разъяснить ситуацию относительно встречи. Я сам лично убедившись в том, где находится
читать дальше

ваш отель, попросил вас подойти к месту встречи. Ваш отель, как и место сбора, находится в старом городе, и расстояние между ними составляет всего 5 минут пешком.
К сожалению, в старом городе не предусмотрен автомобильный трансфер: въезд туда платный, дорожная инфраструктура ограничена, а большинство улиц слишком узкие для проезда. Кроме того, все объекты внутри старого города расположены достаточно близко друг к другу, и перемещение на автомобиле по извилистым улицам с подъёмами и спусками зачастую сложнее, чем пройтись пешком те же 5 минут.
Об изменениях в программе мы предупредили вас заранее, и вы подтвердили, что не возражаете Также были включены дополнительные локации на пути в Шеки, при этом мы уделили достаточное внимание самому Шеки.
Мы искренне благодарны, что вы оценили достопримечательности Шеки, и приносим извинения за то, что не смогли полностью оправдать ваши ожидания. Ваша обратная связь имеет для нас большое значение, и мы обязательно учтём её в будущем для улучшения качества наших услуг.

Ю
Юлия
10 мая 2025
Я изначально бронировала другую экскурсию в Шеки, но ее отказались проводить и предложили мне другие даты. В Азербайджане это вообще популярная практика, так что если вы что-то забронировали на трипстере
читать дальше

и вам это подтвердили, это совершенно не значит, что это потом за день не отменят))))
Так что я очень благодарна организаторам этой экскурсии, что мне удалось посетить Шеки и они пошли мне навстречу. Изначально они тоже хотели перенести даты, так как не набиралась группа, но в отличие от предыдущих организаторов согласились провести мне за доплату индивидуальный тур. Гиды вряд ли имели образование музеевед краевед, но в целом было очень весело и я сделала множество фотографий, так что осталась довольна.

Е
Евгений
30 апр 2025
Мне понравилось. Гид грамотный, подача хорошая. Места интересные. Дворец шекинских ханов просто невероятный!
Pекомендую 👍

Входит в следующие категории Баку

