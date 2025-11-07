Шеки - это культурная жемчужина Азербайджана, где история оживает в каждом камне. На экскурсии вы увидите дворец шекинских ханов, Юхары-Баш и караван-сарай 18 века.
Узнаете, как город вдохновил Дюма и Толстого, и почему его выбрали культурной столицей тюркского мира. Путешествие включает обед с традиционными блюдами и свободное время для прогулок по уютным улочкам
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть дворец шекинских ханов
- 🕌 Посетить исторический Юхары-Баш
- 🍽️ Попробовать традиционное пити
- 🛍️ Свободное время для шопинга
- 📚 Узнать о вдохновении Дюма и Толстого
Что можно увидеть
- Юхары-Баш
- Дворец шекинских ханов
- Трёхсвятительская церковь
- Мастерская шебеке
- Ханская мечеть
- Караван-сарай 18 века
- Дом Шекихановых
- Мечеть Омара Эфенди
Описание экскурсии
По прибытии в Шеки мы первым делом заедем на обед в уютное кафе, где вы сможете попробовать пити — традиционное шекинское блюдо в горшочках, а также насладитесь местной пахлавой. Затем отправимся изучать город. В программе всё самое главное:
- Юхары-Баш. Историко-архитектурный заповедник в верхней части Шеки. Это самая древняя часть города
- Дворец шекинских ханов — архитектурный шедевр 18 века, который когда-то служил летней резиденцией местных ханов. Мы расскажем, как его строили
- Трёхсвятительская церковь. Чуть южнее ханского дворца расположено необычное круглое здание. Во времена легендарного Албанского царства оно было церковью, затем стало домашней ханской мечетью, а ещё чуть позже — снова церковью (православной). Обсудим, как так вышло
- Мастерская шебеке. Поговорим об этом древнем ремесле: я проведу вас в мастерскую, где вы сможете увидеть процесс создания шебеке и узнать, как это искусство дошло до Ватикана
- Ханская мечеть, где хоронили ханов и их родственников. Вы рассмотрите несколько надгробий с искусной резьбой
- Караван-сарай 18 века — место остановки купцов и путешественников на Великом шёлковом пути
- Дом Шекихановых. Небольшой дворец 18 века был зимней резиденцией шекинских ханов и служил домом для их родственников. Здесь вы найдёте пышные росписи, увидите окна в венецианскм стиле и поразитесь изысканным деталям
- Мечеть Омара Эфенди. Она примечательна необычным карнизом и кирпичным фасадом с полукруглыми оконными арками
Также у вас будет свободное время (около 30 мин), чтобы насладиться атмосферой центра города, оценить живописные пейзажи, заняться шопингом и просто прогуляться по уютным улочкам.
Вы узнаете:
- После какого трагического события город переименовали в Нуху и почему это название сохранялось больше века
- В чём французский город Лион обогнал Шеки
- Почему именно Шеки был выбран одной из культурных столиц тюркского мира
- Почему дворец строили без использования гвоздей и клея
- Как Шеки вдохновил Александра Дюма и Льва Толстого на создание произведений
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Mercedes Vito или Mercedes Sprinter (в зависимости от размера группы). Дорога в одну сторону занимает 4 часа с остановками
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: дворец Шекинских ханов — 9 манат с человека, дом Шекихановых — 9 манат с человека. А также обед (по желанию) — от 15 до 25 манат
- Продолжительность программы — 14 часов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Исмаил — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 118 туристов
Мы — команда гидов с шестилетним опытом. И за это время мы провели множество туров, раскрывающих нашим гостям самые интересные уголки страны. Мы не просто гиды, а увлечённые эксперты, которые
Отзывы и рейтинг
4.8
4.8
Основано на 7 отзывах
А
Анастасия
7 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, единственное, из-за того, что один гид рассказывал информацию разным туристам на 3-х языках, нам не был рассказан довольно большой кусок информации, но это не испортило впечатление об экурсии. Всем рекгмендую
Ж
Женя
16 авг 2025
Сбылась моя мечта посетить дворец Шекинского хана! Во дворце очень красивая роспись и витражи, магически красиво!
Наш гид милейший парень Мурад, очень позитивный человек, с которым очень приятно и весело проводить
Леонид
28 июл 2025
Ездил с Данной организацией в начале лета в Гобустан Апшерон и знал, что в конце моего путешествия вновь обращусь к ним, когда буду в Азербайджане проездом. Так вот взял экскурсию
А
Анна
24 июл 2025
Мы ездили в Шеки вдвоём с мужем в составе группы, гид Рауф проводил экскурсию на двух языках - для нас на русском, и на азербайджанском для туристов из Турции. Съездить
Ольга
14 июн 2025
Мою экскурсию передали другому организатору. В программе было сказано, что заедут в тот отель, где проживаете. На самом деле шла к месту встречи сама. Дорога из Баку до Шеки 360
Исмаил
Ответ организатора:
Уважаемая Ольга!
Прежде всего, благодарю вас за отзыв.
Хотел бы разъяснить ситуацию относительно встречи. Я сам лично убедившись в том, где находится
Прежде всего, благодарю вас за отзыв.
Ю
Юлия
10 мая 2025
Я изначально бронировала другую экскурсию в Шеки, но ее отказались проводить и предложили мне другие даты. В Азербайджане это вообще популярная практика, так что если вы что-то забронировали на трипстере
Е
Евгений
30 апр 2025
Мне понравилось. Гид грамотный, подача хорошая. Места интересные. Дворец шекинских ханов просто невероятный!
Pекомендую 👍
