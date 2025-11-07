Шеки - это культурная жемчужина Азербайджана, где история оживает в каждом камне. На экскурсии вы увидите дворец шекинских ханов, Юхары-Баш и караван-сарай 18 века. Узнаете, как город вдохновил Дюма и Толстого, и почему его выбрали культурной столицей тюркского мира. Путешествие включает обед с традиционными блюдами и свободное время для прогулок по уютным улочкам

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

По прибытии в Шеки мы первым делом заедем на обед в уютное кафе, где вы сможете попробовать пити — традиционное шекинское блюдо в горшочках, а также насладитесь местной пахлавой. Затем отправимся изучать город. В программе всё самое главное:

Юхары-Баш . Историко-архитектурный заповедник в верхней части Шеки. Это самая древняя часть города

. Историко-архитектурный заповедник в верхней части Шеки. Это самая древняя часть города Дворец шекинских ханов — архитектурный шедевр 18 века, который когда-то служил летней резиденцией местных ханов. Мы расскажем, как его строили

— архитектурный шедевр 18 века, который когда-то служил летней резиденцией местных ханов. Мы расскажем, как его строили Трёхсвятительская церковь . Чуть южнее ханского дворца расположено необычное круглое здание. Во времена легендарного Албанского царства оно было церковью, затем стало домашней ханской мечетью, а ещё чуть позже — снова церковью (православной). Обсудим, как так вышло

. Чуть южнее ханского дворца расположено необычное круглое здание. Во времена легендарного Албанского царства оно было церковью, затем стало домашней ханской мечетью, а ещё чуть позже — снова церковью (православной). Обсудим, как так вышло Мастерская шебеке . Поговорим об этом древнем ремесле: я проведу вас в мастерскую, где вы сможете увидеть процесс создания шебеке и узнать, как это искусство дошло до Ватикана

. Поговорим об этом древнем ремесле: я проведу вас в мастерскую, где вы сможете увидеть процесс создания шебеке и узнать, как это искусство дошло до Ватикана Ханская мечеть , где хоронили ханов и их родственников. Вы рассмотрите несколько надгробий с искусной резьбой

, где хоронили ханов и их родственников. Вы рассмотрите несколько надгробий с искусной резьбой Караван-сарай 18 века — место остановки купцов и путешественников на Великом шёлковом пути

— место остановки купцов и путешественников на Великом шёлковом пути Дом Шекихановых . Небольшой дворец 18 века был зимней резиденцией шекинских ханов и служил домом для их родственников. Здесь вы найдёте пышные росписи, увидите окна в венецианскм стиле и поразитесь изысканным деталям

. Небольшой дворец 18 века был зимней резиденцией шекинских ханов и служил домом для их родственников. Здесь вы найдёте пышные росписи, увидите окна в венецианскм стиле и поразитесь изысканным деталям Мечеть Омара Эфенди. Она примечательна необычным карнизом и кирпичным фасадом с полукруглыми оконными арками

Также у вас будет свободное время (около 30 мин), чтобы насладиться атмосферой центра города, оценить живописные пейзажи, заняться шопингом и просто прогуляться по уютным улочкам.

Вы узнаете:

После какого трагического события город переименовали в Нуху и почему это название сохранялось больше века

В чём французский город Лион обогнал Шеки

Почему именно Шеки был выбран одной из культурных столиц тюркского мира

Почему дворец строили без использования гвоздей и клея

Как Шеки вдохновил Александра Дюма и Льва Толстого на создание произведений

Организационные детали