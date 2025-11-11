Мои заказы

Музей волшебных солнечных ковров

Музей солнечных ковров — это не просто экскурсия, а настоящая восточная сказка с прекрасным концом.

Мы сделаем всё, чтобы ваше посещение стало одним из самых ярких и незабываемых впечатлений от нашего
читать дальше

города.

Уходя, вы унесёте с собой тепло, вдохновение и желание вернуться снова! Это путешествие в мир создания волшебных солнечных ковров, от технологии крашения шерстяных нитей, до раскрытия тайн орнамента и ознакомления с предметами ткачества ковров ручной работы.

Музей волшебных солнечных ковров
Музей волшебных солнечных ковров
Музей волшебных солнечных ковров
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Гости будут приятно удивлены, узнав о коврах, которые занимали немаловажное место в жизни местного населения испокон веков, очень интересные факты. А также ознакомятся с богатой экспозицией музея, раскроют для себя секрет выражения «солнечные ковры». Прогулявшись по трём залам уютного, аутентичного музея, гости не поторопятся его покинуть. В конце экскурсии — щедрое угощение чаем, в национальных традициях со сладостями. При желании гостей возможна фотосессия в платках — келагаи. Для гостей нашего города особенно важно увезти с собой самые незабываемые впечатления и истории. Я очень стараюсь, чтобы именно так оно и было. Музей солнечных ковров на некоторое время погрузит вас в восточную сказку с прекрасным концом. Уходя вы унесёте в сердцах теплоту и вдохновение, я обещаю, что вам ничуть не будет скучно и я получу от вас самые восторженные отзывы! Важная информация: Просьба одеть бахилы при посещении музея, фото и видеосъемка разрешены.

Все дни с 10.00 по 19.00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом-музей Народного художника Азербайджана
  • Профессора
  • Создателя неповторимых «солнечных» ковров
  • Кямиля Алиева
Что включено
  • Гостям будут предоставлены условия разместить верхнюю одежду, сумки, рюкзаки
  • При входе выдаются бахилы
  • WC
  • Чайная пауза с вкусными десертами и сухофруктами
  • При желании фотосессия на фоне ковров
Что не входит в цену
  • Трансфер из отеля в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку. Улица Хагани,18. «Sunny Carpets Qallery»
Завершение: Улица Хагани 18
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни с 10.00 по 19.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Просьба одеть бахилы при посещении музея
  • Фото и видеосъемка разрешены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии из Баку

Солнечные ковры Баку
2 часа
39 отзывов
Индивидуальная
Солнечные ковры Баку
Посетите уникальный музей Кямиля Алиева в Баку, где собраны солнечные ковры. Узнайте о технологии их создания и насладитесь азербайджанским гостеприимством
Начало: В центре Баку
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€21 за человека
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
На машине
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
Пришёл, увидел и купил: познавательная экскурсия по местам, где есть всё вкусное и лучшее в городе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €100 за человека
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
Пешая
4 часа
8 отзывов
Водная прогулка
Вечерняя прогулка по Баку
Ощутите волшебство ночного Баку, где каждый уголок скрывает свою историю и очарование. Узнайте секреты города и насладитесь его огнями
Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери Шехер»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
17 ноя в 16:00
18 ноя в 16:00
$250 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку