Музей солнечных ковров — это не просто экскурсия, а настоящая восточная сказка с прекрасным концом.
Мы сделаем всё, чтобы ваше посещение стало одним из самых ярких и незабываемых впечатлений от нашего
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииГости будут приятно удивлены, узнав о коврах, которые занимали немаловажное место в жизни местного населения испокон веков, очень интересные факты. А также ознакомятся с богатой экспозицией музея, раскроют для себя секрет выражения «солнечные ковры». Прогулявшись по трём залам уютного, аутентичного музея, гости не поторопятся его покинуть. В конце экскурсии — щедрое угощение чаем, в национальных традициях со сладостями. При желании гостей возможна фотосессия в платках — келагаи. Для гостей нашего города особенно важно увезти с собой самые незабываемые впечатления и истории. Я очень стараюсь, чтобы именно так оно и было. Музей солнечных ковров на некоторое время погрузит вас в восточную сказку с прекрасным концом. Уходя вы унесёте в сердцах теплоту и вдохновение, я обещаю, что вам ничуть не будет скучно и я получу от вас самые восторженные отзывы! Важная информация: Просьба одеть бахилы при посещении музея, фото и видеосъемка разрешены.
Все дни с 10.00 по 19.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом-музей Народного художника Азербайджана
- Профессора
- Создателя неповторимых «солнечных» ковров
- Кямиля Алиева
Что включено
- Гостям будут предоставлены условия разместить верхнюю одежду, сумки, рюкзаки
- При входе выдаются бахилы
- WC
- Чайная пауза с вкусными десертами и сухофруктами
- При желании фотосессия на фоне ковров
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку. Улица Хагани,18. «Sunny Carpets Qallery»
Завершение: Улица Хагани 18
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни с 10.00 по 19.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Просьба одеть бахилы при посещении музея
- Фото и видеосъемка разрешены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
