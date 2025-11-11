Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Мы сделаем всё, чтобы ваше посещение стало одним из самых ярких и незабываемых впечатлений от нашего читать дальше города.



Уходя, вы унесёте с собой тепло, вдохновение и желание вернуться снова! Это путешествие в мир создания волшебных солнечных ковров, от технологии крашения шерстяных нитей, до раскрытия тайн орнамента и ознакомления с предметами ткачества ковров ручной работы. Музей солнечных ковров — это не просто экскурсия, а настоящая восточная сказка с прекрасным концом.Мы сделаем всё, чтобы ваше посещение стало одним из самых ярких и незабываемых впечатлений от нашего

Нармина Ваш гид в Баку Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

турецкий Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-18 человек Когда Все дни с 10.00 по 19.00 $20 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии Гости будут приятно удивлены, узнав о коврах, которые занимали немаловажное место в жизни местного населения испокон веков, очень интересные факты. А также ознакомятся с богатой экспозицией музея, раскроют для себя секрет выражения «солнечные ковры». Прогулявшись по трём залам уютного, аутентичного музея, гости не поторопятся его покинуть. В конце экскурсии — щедрое угощение чаем, в национальных традициях со сладостями. При желании гостей возможна фотосессия в платках — келагаи. Для гостей нашего города особенно важно увезти с собой самые незабываемые впечатления и истории. Я очень стараюсь, чтобы именно так оно и было. Музей солнечных ковров на некоторое время погрузит вас в восточную сказку с прекрасным концом. Уходя вы унесёте в сердцах теплоту и вдохновение, я обещаю, что вам ничуть не будет скучно и я получу от вас самые восторженные отзывы! Важная информация: Просьба одеть бахилы при посещении музея, фото и видеосъемка разрешены.

Все дни с 10.00 по 19.00 Выбрать дату