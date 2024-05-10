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создан руками Нармины с большой любовью, которую невозможно не почувствовать. Нармина знает о коврах, кажется, всё. И очень интересно рассказывает. Никогда не думала, что ковры можно читать, как книгу, что у ковров есть свой канон. Мне кажется, каждый гость Баку и его житель должен побывать в этом музее и познакомиться с его хозяйкой.

В конце экскурсии Нармина угостила нас чаем и сладостями — это очень вкусно. Уходить совершенно не хотелось. Думали, что проведём в музее час, но задержались почти на три и ничуть не жалеем.

Нармина — харизматичная, интересная. Желаю ей удачи в её важном деле!