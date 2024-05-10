Я жду вас в единственном в своём роде музее с богатой коллекцией авторских ковров, прозванных солнечными. Увидев их, вы поймёте причину такого названия. Узнаете интересные факты о технологии ковроткачества и символическом языке орнаментов.
А заодно послушаете проникновенные истории из личной и творческой жизни автора этих волшебных ковров — Кямиля Алиева.
А заодно послушаете проникновенные истории из личной и творческой жизни автора этих волшебных ковров — Кямиля Алиева.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы попадёте в дом-музей художника-ковроведа Кямиля Алиева, где собрана богатая коллекция его произведений. Это ковры ручной работы, акварельные эскизы, образцы ювелирных работ.
- Мы поговорим о древнем искусстве ковроткачества, весьма почитаемом в Азербайджане: от истории его возникновения до самого процесса — построении правильной композиции, технологии крашения нитей натуральными красителями.
- Вы узнаете, как художник Алиев придумал способ придавать шерстяным нитям уникальный золотистый колорит, присущий всем его коврам, из-за которых их и называют солнечными.
- Вместе мы раскроем тайны символического языка орнамента и элементов узора. Обсудим, что такое портретные ковры.
- Рассмотрим не только удивительные экспонаты, но и этнический интерьер музея. Аутентичное музыкальное сопровождение, а также фото- и видеоматериалы, которые я буду использовать в рассказе, легко перенесут вас к истокам ковроткачества.
- В конце экскурсии я угощу вас азербайджанским чаем с восточными сладостями и сухофруктами.
Организационные детали
- Важно: в музее я попрошу вас надеть бахилы, которые выдаются при входе. У нас домашняя атмосфера, все полы покрыты чистыми мягкими коврами. Если вы не захотите ходить в бахилах, смело можете разуться и ходить по коврам в носочках.
- Фото- и видеосьёмка в музее разрешены.
- Дети до 6 лет могут посетить экскурсию бесплатно.
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€14
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре Баку
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Narmina — ваш гид в Баку
Меня зовут Нармина, с рождения проживаю в Баку. По образованию — искусствовед, являюсь потомственным художником декоративно-прикладного искусства. Считаю себя очаровательным и коммуникабельным человеком, который легко погрузит вас в магию единственныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
10 мая 2024
Я получила огромное удовольствие, посетив дом- музей К. Алиева. Нармина, наш гид, удивительно светлая, интеллигентная, образованная женщина, рассказала нам об истории ковроделия в Азербайджане, мы увидели замечательные ковры, выполненные по эскизам К. Алиева, научились их читать. Камерная атмосфера музея, тихая музыка, очень интересные экспонаты не оставят равнодушными никого из туристов. Очень рекомендую.
Tatiana
2 мая 2024
Уникальная экскурсия и уникальный гид. Нармина — дочь известного в Азербайджане и за его пределами Камиля Алиева, заслуженного художника и автора удивительных портретных и не только ковров.
Дом-музей небольшой, уютный и
Дом-музей небольшой, уютный и
И
Ирина
22 мар 2024
Находясь в Баку, я посетила музей Солнечные ковры. Его хозяйка, Нармина, провела для нас чудесную экскурсию о солнечных ковра Камиля Алиева. Нармина поведала нам многие секреты изготовления, окраски и сохранения ковров. В её экскурсии было очень много личного и трогательного, потому что Нара рассказывала о свое отце. Закончилось все чаепитие в приятной компании. Всем рекомендую
Ирина.
Ирина.
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