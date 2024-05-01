О Ольга Загадки и тайны Баку: авторская программа Отличная экскурсия и замечательный день получился благодаря профессионализму нашего гида Яхьи. Легкая подача информации, хорошо спланированный маршрут, помощь в фотосессии и корректность. Приятное общение и новые знания- результат сегодняшнего дня. Однозначно рекомендуем!

О Ольга Загадки и тайны Баку: авторская программа Были на экскурсии с Намигом. Все очень понравилось. Видно, что человек знает свое дело и не просто знает, но постоянно совершенствуется. Заранее можно обговорить детали, куда хочется сходить, что убрать. Пять часов пролетело незаметно. Совестую