4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Баку с посещением уникальных мест
Начало: Ваш отель, либо станция метро «Ичери Шехер»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
1 ноя в 16:00
2 ноя в 16:00
$250 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 16 чел.
«Огни Баку»: эксклюзивная экскурсия по ночному городу
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от $75 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки и тайны Баку: авторская программа
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$120 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 мая 2024Отличная экскурсия и замечательный день получился благодаря профессионализму нашего гида Яхьи. Легкая подача информации, хорошо спланированный маршрут, помощь в фотосессии и корректность. Приятное общение и новые знания- результат сегодняшнего дня. Однозначно рекомендуем!
- ООльга26 февраля 2024Были на экскурсии с Намигом. Все очень понравилось. Видно, что человек знает свое дело и не просто знает, но постоянно совершенствуется. Заранее можно обговорить детали, куда хочется сходить, что убрать. Пять часов пролетело незаметно. Совестую
- ММаксим31 марта 2019Отличная экскурсия для тех, кто не боится много ходить. Много увидели и услышали интересного. За 4 часа практически все достопримечательности. Маршрут подобран грамотно. Можно поговорить и узнать много о текущей жизни азербайджанцев. Спасибо Фуату.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Азербайджанский национальный музей ковра»
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