Музеи и искусство Баку

Найдено 54 экскурсии в категории «Музеи» в Баку на русском языке, цены от €14, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
«Здания музея Ковров и Музея азербайджанской литературы им»
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от 58 за всё до 3 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
186 отзывов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Здесь, на месте его стоянки среди валунов, создан заповедник и открыт интерактивный музей»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200180 за всё до 4 чел.
Тайны жителей Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
62 отзыва
Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку
Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«При желании заглянем в кафе или музей истории Азербайджана, где вас ждёт полное погружение в биографию страны»
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
от 62 за всё до 5 чел.
Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
49 отзывов
Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
«Перед началом прогулки вы посетите интерактивный музей, экраны которого расскажут о древней флоре и фауне окружающей местности»
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
103 за всё до 3 чел.
Магия старого Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
127 отзывов
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
«А в музее миниатюрной книги рассмотрите крошечные фолианты и подивитесь тонкой работе»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
77 за всё до 4 чел.
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
94 отзыва
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
«Здесь вас также ждёт закрытый музей, где представлены экспонаты-свидетели первобытной истории человечества»
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
от 252 за всё до 6 чел.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
«Здание Музея ковра, созданное по проекту австрийского архитектора Франца Янса»
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от 90 за всё до 7 чел.
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
«На бакинские рынки и в местные магазинчики можно ходить, как в музей»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 129 за всё до 10 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Экскурсия к грязевым вулканам начнется с посещения современного интерактивного музея, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
С Баку на «ты»
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью
«Музей ковра и дружеское чаепитие»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7568 за всё до 4 чел.
Азербайджан - магия огня
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
«В бывших кельях расположены экспозиции музея»
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от 116 за всё до 6 чел.
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Гобустан и вулканы: путешествие в прошлое Азербайджана
Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят
«В интерактивном музее Гобустана вы проследите этапы развития человечества — от каменного века до современности»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 180 за всё до 6 чел.
Агатовые горы Хызы и народная магия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
45 отзывов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
«Вы увидите возведенную в 8 веке башню Бешбармаг, дом-музей основателя азербайджанской драматургии Джафара Джаббарлы»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
«Вы прикоснетесь к истории заповедника в местном музее, прогуляетесь среди скал и рассмотрите сохранившиеся петроглифы – древние наскальные рисунки, про символику и значение которых мы поговорим»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив древние поселки Апшеронского полуострова. Откройте для себя уникальные места и традиции
Начало: У вашего отеля, если отель в центральной части гор...
«В музее под открытым небом вы познакомитесь с древним бытом азербайджанцев, осмотрите жилища, домашнюю утварь и наскальные рисунки 3 — 2 веков до нашей эры»
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
«А у Центра мугама и Музея ковров вы не только сравните эти современные и интересные по форме здания, но и познакомитесь с важными пластами азербайджанской культуры»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 250 за всё до 10 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
«Гуляя у Каспия по Приморскому бульвару, вы увидите здание Музея ковра и Малую Венецию — я расскажу об этих проектах»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Старый город: 22 гектара колорита
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
«Кроме того, в программе уникальный Музей миниатюрных книг, внесённых в Книгу рекордов Гинесса, и дом-музей художника Тахира Салахова»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 99 за всё до 10 чел.
Весь Баку на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
43 отзыва
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 4 чел.
Весь Баку за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней
Начало: Отель проживания туристов
«А еще осмотрите великолепное здание Музея Ковра, где хранятся настоящие произведения искусств»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 185 за всё до 6 чел.
Шедевры архитектуры Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности
Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: От вашего отеля в черте города
«Рассмотрите особняк графа Де Бура, мэрию Баку, необыкновенное здание музея Ковра, Театр оперы и балета»
18 июня в 09:30
23 июня в 08:00
109 за всё до 3 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
«Музей ковра и его оригинальность (без посещения внутри)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Баку. История Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
368 отзывов
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя...
«Музей миниатюрной книги (выходной только в понедельник)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
77 за всё до 4 чел.
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
«Лерик: водопады и музей Долгожителей»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
73 за человека
Бакинские каникулы
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
«Здесь много жилых домов возрастом более 100 лет, мечетей, бань и музеев»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 12090 за всё до 5 чел.
Путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
91 отзыв
Гобустан и грязевые вулканы: эксклюзивное путешествие из Баку
Поездка по самым необычным местам Апшеронского полуострова
Начало: В вашем отеле
«Вы познакомитесь с основными сюжетами «живописи» первобытных людей и типичным «апшеронцем» из далёкого прошлого, посетив небольшой музей, где выставлены обычные и интерактивные экспонаты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180162 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Малой Венеции
🚶 Пешая
🛶 На гондоле
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Фотопрогулка по Малой Венеции
Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память
Начало: В Малой Венеции
«В кадры фотопрогулки обязательно попадут музей Ковра, яхт-клуб, знаменитые «Пламенные башни» и грандиозный новейший символ Баку — Caspian Waterfront Mall»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
170 за всё до 2 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Ощущая ветер Каспийского моря, вы пройдете мимо Бакинской Венеции, удивитесь зданию музея ковра и побываете на площади Флага с высочайшим флагштоком в мире»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Оценить архитектурные шедевры города и загадочный поселок Вилла Петролеа с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете, как знаменитая шведская семья связана с Азербайджаном, и заглянете в посвященный ей дом-музей»
11 июня в 09:00
2 авг в 09:00
140 за всё до 2 чел.
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Перенестись в прошлое, гуляя по деревушке мастеровых, и посетить древнюю святыню, скрытую в скалах
Начало: В вашем отеле
«Я поделюсь старинной легендой о персидском шахе, которая объяснит умение жителей искусно плавить железо и медь, а в краеведческом музее вы познакомитесь с культурой и традициями региона»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
245184 за всё до 5 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«Здесь вы обратите внимание на две достопримечательности: Музей ковра в виде этого национального изделия и Маленькую Венецию, «городок» с каналами и гондолами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Шемаха - современная и древняя
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Шемаха - современная и древняя
Увидеть самобытную архитектуру, познакомиться с альпаками и приобщиться к культуре страны
Начало: в холле вашего отеля
«Входные билеты в музей мавзолея «Дири-Баба» — 9 азн (~5€), с участника»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
160 за всё до 2 чел.
Баку для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Баку для детей и взрослых
Сказки о городе, бакинский зоопарк и «кукольное царство»
Начало: От отеля проживания туристов
«Музей кукол и национальное искусство предков»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
132 за всё до 2 чел.
Легендарные парки Баку
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
18 отзывов
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
«О традиционном ремесле поговорим и у здания Музея ковра»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
140 за всё до 2 чел.
Баку старый и новый - архитектура и искусство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Приморский бульвар: мы пройдем по его новой части, где в 2014 году старые корпуса ремонтных мастерских преобразовали в общественные и культурные пространства, посмотрим на музей ковра и площадь флага»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 225 за всё до 6 чел.
Неизведанные окрестности Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Неизведанные окрестности Баку
Побывать в святилищах и старинной крепости, а также узнать о жизни Есенина в Азербайджане
Начало: Ваш отель
«Я расскажу о жизни великого поэта в Азербайджане и его воспоминаниях о Баку в местном музее»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 170 за всё до 10 чел.
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
«А также побываете в музее ковров: здание впечатляет и снаружи, но внутри вас ждёт яркий калейдоскоп Азербайджана»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от 150 за всё до 10 чел.
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
«А затем прокатитесь на гондоле по Бакинской Венеции, любуясь великолепными зданием Музея Ковра с узорами, которым нет аналогов во всем мире»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
«Возле Музея Ковра узнаете о традиционных ремеслах и искусстве азербайджанского ковроткачества»
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
350 за всё до 3 чел.
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе
«Древний быт Азербайджана в музее под открытым небом»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 200 за всё до 20 чел.
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
«Посетим единственный за пределами Швеции музей братьев Нобель и разберемся в перипетиях первой иностранной нефтепромышленной фирмы, созданной в Российской империи»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: По месту проживания
«Я расскажу о роли этих зданий в истории Азербайджана и их уникальной архитектуре • По желанию заглянем в Музей миниатюрной книги, где выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Ковровый тур в Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Ковровый тур в Баку
Изучить старинные и современные ковры и раскрыть секреты азербайджанского ковроткачества
Начало: Около Национального музея ковра
«Наша первая локация — Музей ковра»
18 июня в 11:00
23 июня в 11:00
75 за всё до 3 чел.
Солнечные ковры Баку
Мини-группа
1 час
3 отзыва
Солнечные ковры Баку
Атмосферное путешествие в мини-группе в дом-музей художника Кямиля Алиева
Начало: в центре Баку
«Вы попадёте в дом-музей художника-ковроведа Кямиля Алиева, где собрана богатая коллекция его произведений»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    6 июня 2024
    Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
    Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась в Watsapp Эвелина, всё
    читать дальше

    подробно рассказала, как будет проходить экскурсия, откуда меня забрать и обсуждены другие организационные моменты. Я в полном восторге от глубины знаний и подачи информации, гостеприимстве, комфорте, заботе о клиенте. Ответила на все мои вопросы, Баку прекрасный город - я влюбилась в Азербайджан, обязательно вернусь еще и рассказываю друзьям, показываю фото. Благодарю вас за прекрасный сайт, где собраны прекрасные специалисты.

    Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связаласьЭвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась
  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
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    но и опытный экскурсовод, который прекрасно знает город и его историю. Все наши пожелания были учтены и воплощены в жизнь на комфортабельном личном автомобиле Керимова, что позволило нам без забот насладиться всеми красотами и достопримечательностями Баку. Керимов Рауф был очень приветливым и внимательным, всегда готов ответить на любые вопросы и поделиться интересными фактами о городе. Мы остались очень довольны экскурсионным опытом и надеемся вернуться в Баку, чтобы еще раз насладиться его красотой под руководством такого компетентного и увлеченного своим делом экскурсовода, как Керимов Рауф! Спасибо за отличное время и яркие впечатления! С уважением, Наталья и Алиса Галатонова из г. Мурманск!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Баку. История Старого города
    Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
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    получить удовольствие от прогулки по старому городу, заряд позитива на весь день и много ценной информации о городе и его достопримечательностях? Познакомьтесь с замечательным гидом - Сабиной и она поможет вам влюбиться в этот город раз и навсегда!

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
    Наиля очень интересно рассказывает. С ней чувствуешь себя легко и комфортно. Было познавательно и увидели крутые места
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
    Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
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    на скутере. Я несколько опасалась, видя пару дней городской траффик. Но, мои опасения были напрасными. Самир прекрасно, безопастно и аккуратно, словно дорогущую китайскую вазу 15 века, катал меня полдня по горроду. Мне было интересно посмотреть нетуристические места, там, где живут местные, где есть история не для туристов. И Самир мне это все показал! Честно скажу, что туда я бы никогда не сунулась одна, хотя я опытный путешественник. Взять хотя бы мастерские по ремонту самоваров - это же уму непостижимо, что эти мастерские до сих пор существуют и мастерство передают в семье от поколения к поколению. Про районы-трущобы я не буду спойлерить - это надо видеть, надо прочувствовать. Ну при условии, что Вам это интересно и это Вас трогает до глубины души. Это была моя самая крутейшая прогулка по Баку. Знаете, есть клубнику прям из пакетика, в лавке зеленщика в трущобах, которую этот зеленщик нам взвесил и помыл - это дорогого стоит. Не важно и вальяжно в ресторане, а запросто, как с другом детства, которого не видела много лет. И был еще один момент, который показал насколько Самир открытий, душевный человек, который максимально открыт и доверят тому, кого он видит первый раз в жизни. Для меня это было из разряда "не может быть, в современном мире не бывает таких людей". Поверьте, решив выбрать прогулку с Самиром Вы не только получите максимальные впечатления, которые будете помнить еще долго, но и захотите вернуться в Баку еще и еще. Вообщем, мои эмоции зашкалили) Максимально рекомендую.

  • A
    Anna
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
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    перед началом тура Самир провел необходимый инструктаж по технике безопасности, выдал шлем, спросил про настрой и пожелания, и только после этого мы помчались на встречу с городом! На скутере было удобно выбираться из пробок, парковаться, перемещаться от одного «объекта» к другому. Так мы проехали довольно приличный маршрут, по пути заглядывая во внутренние дворики Баку, любуясь местной флорой (гранатовые, оливковые, инжирные деревья, шелковица, виноград…). Прикрепляю фото маленьких гранатиков, которые покорили сердце. Еще Самир очень внимательно отнесся к моей просьбе найти почтовые открытки в Баку. Так мы объездили кучу доп. мест вне маршрута в поисках нужного. В общем, если вам что-то нужно по городу - смело обращайтесь к Самиру - этот презентабельный и добрый Бакинец первым придет на помощь. В завершение хочется еще раз поблагодарить Самира за этот уникальный тур! Желаю процветания и сделать как можно больше людей счастливыми! P.S. Если сомневаетесь брать или не брать данный тур по Баку, то не сомневайтесь - берите. Самир молодец! Низкий поклон.

    Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …Один день в Баку, но какой …
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
    Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
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    туристов. Все посмотрели быстро и практически в одиночестве. Рауф хороший рассказчик в тех местах, где нужно рассказывать. Но в основном мы смотрели природные достопримечательности, там и так все понятно) Очень понравилась веселая поездка на старой Ниве по 15 минут туда-обратно от стоянки до грязевых вулканов. Из замечаний - совершенно не поняла розовое соляное озеро. Все очень грязное, смотреть нечего, на мой взгляд можно смело пропустить и сделать более интересную стоянку на кутабы в Гобустане или еще где. То есть в течение долгого дня с поездками сделать брейк, посидеть, отдохнуть и обсудить что-то еще по культуре и истории страны и Баку. Мне также очень не хватило каких-то подробностей нефтяного бума 19-20 века

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
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    в наш приезд; огонь и храм огня тоже интересно! В поездке усталость не чувствуется, что во многом определяется комфортабельной машиной и рассказами Рауфа. Планируем посетить Баку ещё раз и воспользоваться услугами Рауфа по другим направлениям!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музеи»

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