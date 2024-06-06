1 чел.
По популярности
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
«Здания музея Ковров и Музея азербайджанской литературы им»
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
30€18 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от €58 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
«Здесь, на месте его стоянки среди валунов, создан заповедник и открыт интерактивный музей»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку
Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«При желании заглянем в кафе или музей истории Азербайджана, где вас ждёт полное погружение в биографию страны»
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
от €62 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
«Перед началом прогулки вы посетите интерактивный музей, экраны которого расскажут о древней флоре и фауне окружающей местности»
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
«А в музее миниатюрной книги рассмотрите крошечные фолианты и подивитесь тонкой работе»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
«Здесь вас также ждёт закрытый музей, где представлены экспонаты-свидетели первобытной истории человечества»
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
от €252 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
«Здание Музея ковра, созданное по проекту австрийского архитектора Франца Янса»
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от €90 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
«На бакинские рынки и в местные магазинчики можно ходить, как в музей»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €129 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
«Экскурсия к грязевым вулканам начнется с посещения современного интерактивного музея, где вы узнаете о стоянке древнего человека, его жизни и быте, а также познакомитесь с флорой и фауной периода заселения этих мест человеком»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью
«Музей ковра и дружеское чаепитие»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
75€68 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
«В бывших кельях расположены экспозиции музея»
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от €116 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в прошлое Азербайджана
Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят
«В интерактивном музее Гобустана вы проследите этапы развития человечества — от каменного века до современности»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
«Вы увидите возведенную в 8 веке башню Бешбармаг, дом-музей основателя азербайджанской драматургии Джафара Джаббарлы»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от €257 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
«Вы прикоснетесь к истории заповедника в местном музее, прогуляетесь среди скал и рассмотрите сохранившиеся петроглифы – древние наскальные рисунки, про символику и значение которых мы поговорим»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €300 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив древние поселки Апшеронского полуострова. Откройте для себя уникальные места и традиции
Начало: У вашего отеля, если отель в центральной части гор...
«В музее под открытым небом вы познакомитесь с древним бытом азербайджанцев, осмотрите жилища, домашнюю утварь и наскальные рисунки 3 — 2 веков до нашей эры»
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
«А у Центра мугама и Музея ковров вы не только сравните эти современные и интересные по форме здания, но и познакомитесь с важными пластами азербайджанской культуры»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €250 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
«Гуляя у Каспия по Приморскому бульвару, вы увидите здание Музея ковра и Малую Венецию — я расскажу об этих проектах»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
«Кроме того, в программе уникальный Музей миниатюрных книг, внесённых в Книгу рекордов Гинесса, и дом-музей художника Тахира Салахова»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €99 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней
Начало: Отель проживания туристов
«А еще осмотрите великолепное здание Музея Ковра, где хранятся настоящие произведения искусств»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурное путешествие по Баку: от истории до современности
Вас ждет уникальное путешествие по архитектурным эпохам Баку, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: От вашего отеля в черте города
«Рассмотрите особняк графа Де Бура, мэрию Баку, необыкновенное здание музея Ковра, Театр оперы и балета»
18 июня в 09:30
23 июня в 08:00
€109 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
«Музей ковра и его оригинальность (без посещения внутри)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€105 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя...
«Музей миниатюрной книги (выходной только в понедельник)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€77 за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
«Лерик: водопады и музей Долгожителей»
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
€73 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Бакинские каникулы: эксклюзивное путешествие на скутере
Исследуйте культурное наследие и современный Баку, наслаждаясь свободой передвижения на скутере
Начало: Port Baku mall. Перед кофейней Starbucks
«Здесь много жилых домов возрастом более 100 лет, мечетей, бань и музеев»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 120€90 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Гобустан и грязевые вулканы: эксклюзивное путешествие из Баку
Поездка по самым необычным местам Апшеронского полуострова
Начало: В вашем отеле
«Вы познакомитесь с основными сюжетами «живописи» первобытных людей и типичным «апшеронцем» из далёкого прошлого, посетив небольшой музей, где выставлены обычные и интерактивные экспонаты»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€162 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Малой Венеции
Покататься на гондоле, раскрыть романтический облик Баку и получить яркие снимки на память
Начало: В Малой Венеции
«В кадры фотопрогулки обязательно попадут музей Ковра, яхт-клуб, знаменитые «Пламенные башни» и грандиозный новейший символ Баку — Caspian Waterfront Mall»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€170 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Ощущая ветер Каспийского моря, вы пройдете мимо Бакинской Венеции, удивитесь зданию музея ковра и побываете на площади Флага с высочайшим флагштоком в мире»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €250 за всё до 60 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Оценить архитектурные шедевры города и загадочный поселок Вилла Петролеа с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете, как знаменитая шведская семья связана с Азербайджаном, и заглянете в посвященный ей дом-музей»
11 июня в 09:00
2 авг в 09:00
€140 за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Средневековый Азербайджан: мавзолей Дири Баба и деревня Лагич
Перенестись в прошлое, гуляя по деревушке мастеровых, и посетить древнюю святыню, скрытую в скалах
Начало: В вашем отеле
«Я поделюсь старинной легендой о персидском шахе, которая объяснит умение жителей искусно плавить железо и медь, а в краеведческом музее вы познакомитесь с культурой и традициями региона»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
245€184 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«Здесь вы обратите внимание на две достопримечательности: Музей ковра в виде этого национального изделия и Маленькую Венецию, «городок» с каналами и гондолами»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Шемаха - современная и древняя
Увидеть самобытную архитектуру, познакомиться с альпаками и приобщиться к культуре страны
Начало: в холле вашего отеля
«Входные билеты в музей мавзолея «Дири-Баба» — 9 азн (~5€), с участника»
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Баку для детей и взрослых
Сказки о городе, бакинский зоопарк и «кукольное царство»
Начало: От отеля проживания туристов
«Музей кукол и национальное искусство предков»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€132 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Легендарные парки Баку
Авто-пешеходная экскурсия и фотопрогулка по значимым и живописным уголкам города
Начало: У вашего отеля
«О традиционном ремесле поговорим и у здания Музея ковра»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Приморский бульвар: мы пройдем по его новой части, где в 2014 году старые корпуса ремонтных мастерских преобразовали в общественные и культурные пространства, посмотрим на музей ковра и площадь флага»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от €225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанные окрестности Баку
Побывать в святилищах и старинной крепости, а также узнать о жизни Есенина в Азербайджане
Начало: Ваш отель
«Я расскажу о жизни великого поэта в Азербайджане и его воспоминаниях о Баку в местном музее»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Все интересное в Баку: приморский променад и поездка к святым местам
Изучить архитектуру, погрузиться в атмосферу и побывать в музее ковра в двух шагах от моря
«А также побываете в музее ковров: здание впечатляет и снаружи, но внутри вас ждёт яркий калейдоскоп Азербайджана»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:30
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
«А затем прокатитесь на гондоле по Бакинской Венеции, любуясь великолепными зданием Музея Ковра с узорами, которым нет аналогов во всем мире»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от €188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
«Возле Музея Ковра узнаете о традиционных ремеслах и искусстве азербайджанского ковроткачества»
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
€350 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Гала» - быт и история древнего Азербайджана
Старинная крепость, наскальные рисунки и традиционные ремесла в огромном музейном комплексе
«Древний быт Азербайджана в музее под открытым небом»
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от €200 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Братья Нобель, Карл Фаберже и Баку XXI века
О тернистом пути легендарной семьи, ее роли в судьбе Азербайджана и архитектурных достижениях города
«Посетим единственный за пределами Швеции музей братьев Нобель и разберемся в перипетиях первой иностранной нефтепромышленной фирмы, созданной в Российской империи»
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: По месту проживания
«Я расскажу о роли этих зданий в истории Азербайджана и их уникальной архитектуре • По желанию заглянем в Музей миниатюрной книги, где выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ковровый тур в Баку
Изучить старинные и современные ковры и раскрыть секреты азербайджанского ковроткачества
Начало: Около Национального музея ковра
«Наша первая локация — Музей ковра»
18 июня в 11:00
23 июня в 11:00
€75 за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Солнечные ковры Баку
Атмосферное путешествие в мини-группе в дом-музей художника Кямиля Алиева
Начало: в центре Баку
«Вы попадёте в дом-музей художника-ковроведа Кямиля Алиева, где собрана богатая коллекция его произведений»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€14 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда6 июня 2024Эвелина, профессионал с большой буквы)) После регистрации и приобретении экскурсии на сайте, со мной сразу связалась в Watsapp Эвелина, всё
- ННаталья6 июня 2024Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
- ААлександр5 июня 2024Наиля очень интересно рассказывает. С ней чувствуешь себя легко и комфортно. Было познавательно и увидели крутые места
- ВВиктория5 июня 2024Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
- ГГалина4 июня 2024Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
- AAnna4 июня 2024Один день в Баку, но какой … На скутере, можете себе представить?!!!) Встретились с гидом в назначенный час, понравилось, что
- ММария3 июня 2024Лия прекрасный рассказчик, человек, который любит свой город и свою страну, много знает и все преподносит очень интересно и заразительно. Очень захотелось проехать с ней по другим местам Азербайджана. Большое спасибо))
- ММария3 июня 2024Были на экскурсии с Рауфом в пятницу, выехали поздно в 13:30, но по факту это помогло избежать очередей и толп
- ЕЕкатерина3 июня 2024На экскурсии были с мужем. Нам все понравилось! Гобустан прекрасен; дорога к вулканам добавила настроения и адреналина; озеро было розовым
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Музеи" можно забронировать 54 экскурсии от 14 до 350 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 2518 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 54 экскурсии на 2024 год по теме «Музеи», 2518 ⭐ отзывов, цены от €14. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август