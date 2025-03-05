Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы После захода солнца Баку оживает, загорается тысячами огней. В это время суток ощущаешь себя в волшебной восточной сказке. Явным плюсом этой экскурсии станет её насыщенная программа.



Вы отправитесь изучать древний город с Губернаторского садика, где расположена филармония имени оперного певца Муслима Магомаева.



Узнаете, откуда взялась идея нового символа Баку «Caspian Waterfront Mall», какой формы Музей ковров и не только! 5 8 отзывов

Fuad Ваш гид в Баку Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $250 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 8 отзывов 🇷🇺 русский 4 часа 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Прогулка по вечернему Баку Наше путешествие в мир бакинских огней начнётся от станции метро «Ичери Шехер». Прогулявшись по Губернаторскому садику, мы полюбуемся Бакинской филармонией и резиденцией Ротшильдов, выйдем к фонтану-памятнику «Бахрам Гур», известному как Бакинский дракон. Пока фуникулёр открыт, поднимемся в Нагорный парк. Здесь мы увидим главные символы города — Огненные башни, единственную в Баку Турецкую мечеть и посетим Аллею шехидов. Со смотровой площадки Baku Panoramic View Баку откроется перед нами «как на ладони» — особенно красиво в момент заката, когда город начинает зажигать огни. Я покажу Баиловскую крепость, известную как «Бакинская Атлантида», и расскажу её загадочную историю. Культура страны и архитектурные жемчужины Баку Далее маршрут пройдёт мимо дома миллионера Сеида Мирбабаева к Бакинской Венеции, Центру мугама и Музею ковров — современным архитектурным символам города. Мы полюбуемся и новым знаковым комплексом Caspian Waterfront Mall, узнав, откуда появилась идея его необычной формы. Затем нас ждёт вечерняя прогулка по Бакинскому бульвару — одному из лучших мест для ночных прогулок. Мы увидим фонтаны, экзотические растения, вековые оливковые деревья и «бакинский кусочек Мексики» с гигантскими кактусами. По желанию сделаем остановки у аттракционов и узнаем историю бульвара, старинных купален и переменчивого Каспийского моря. Водная прогулка на катере и Старый город С пирса отправимся на прогулку на катере по Бакинской бухте — с воды ночной город выглядит особенно впечатляюще. Далее идём к Строму городу: дворец Гаджиевых, легендарная Девичья башня и сказочная атмосфера Ичери Шехер. В свете фонарей мы увидим караван-сараи, бани, мечети, дворец Ширваншахов и место съёмок фильма «Бриллиантовая рука», где обязательно сделаем памятные фото. Затем мы пройдем к самым красивым дворцам Баку – Исмаилия, Александрийская школа, Здание городской думы, дома Мирзабековых и Садыховых. Множество интересных историй и легенд вновь будут ждать вас на всем протяжении пути.

Ежедневно, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Бакинский бульвар (и все его достопримечательности)

Кукольный театр

Фонтан Белые лилии

Дворец Гаджиевых

Девичья башня

Старый город (обзорная прогулка по всему району Ичери шехер)

Малая Венеция

Музей ковров

Центр мугама

Мариинское училище

Резиденция Ротшильдов (Дебуровский дворец)

Губернаторский сад

Филармония

Дворец Городской Думы

Александрийское училище

Дворец счастья Муртузы Мухтарова

Исмаилия Что включено Услуги гида

Трансфер для группы до 4 человек

Входные билеты по маршруту (прогулка на катере, билеты на фуникулер)

Бутилированная вода Что не входит в цену При группе больше 4 человек доплата за трансфер 30 евро, либо экскурсия проводится в пешеходном формате

Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель, либо станция метро «Ичери Шехер» Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, по договоренности Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.