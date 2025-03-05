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Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест

Бакинские огни: индивидуальная экскурсия по городу с насыщенной программой
После захода солнца Баку оживает, загорается тысячами огней. В это время суток ощущаешь себя в волшебной восточной сказке. Явным плюсом этой экскурсии станет её насыщенная программа.

Вы отправитесь изучать древний город с Губернаторского садика, где расположена филармония имени оперного певца Муслима Магомаева.

Узнаете, откуда взялась идея нового символа Баку «Caspian Waterfront Mall», какой формы Музей ковров и не только!
5
8 отзывов
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест

Описание экскурсии

Прогулка по вечернему Баку Наше путешествие в мир бакинских огней начнётся от станции метро «Ичери Шехер». Прогулявшись по Губернаторскому садику, мы полюбуемся Бакинской филармонией и резиденцией Ротшильдов, выйдем к фонтану-памятнику «Бахрам Гур», известному как Бакинский дракон. Пока фуникулёр открыт, поднимемся в Нагорный парк. Здесь мы увидим главные символы города — Огненные башни, единственную в Баку Турецкую мечеть и посетим Аллею шехидов. Со смотровой площадки Baku Panoramic View Баку откроется перед нами «как на ладони» — особенно красиво в момент заката, когда город начинает зажигать огни. Я покажу Баиловскую крепость, известную как «Бакинская Атлантида», и расскажу её загадочную историю. Культура страны и архитектурные жемчужины Баку Далее маршрут пройдёт мимо дома миллионера Сеида Мирбабаева к Бакинской Венеции, Центру мугама и Музею ковров — современным архитектурным символам города. Мы полюбуемся и новым знаковым комплексом Caspian Waterfront Mall, узнав, откуда появилась идея его необычной формы. Затем нас ждёт вечерняя прогулка по Бакинскому бульвару — одному из лучших мест для ночных прогулок. Мы увидим фонтаны, экзотические растения, вековые оливковые деревья и «бакинский кусочек Мексики» с гигантскими кактусами. По желанию сделаем остановки у аттракционов и узнаем историю бульвара, старинных купален и переменчивого Каспийского моря. Водная прогулка на катере и Старый город С пирса отправимся на прогулку на катере по Бакинской бухте — с воды ночной город выглядит особенно впечатляюще. Далее идём к Строму городу: дворец Гаджиевых, легендарная Девичья башня и сказочная атмосфера Ичери Шехер. В свете фонарей мы увидим караван-сараи, бани, мечети, дворец Ширваншахов и место съёмок фильма «Бриллиантовая рука», где обязательно сделаем памятные фото. Затем мы пройдем к самым красивым дворцам Баку – Исмаилия, Александрийская школа, Здание городской думы, дома Мирзабековых и Садыховых. Множество интересных историй и легенд вновь будут ждать вас на всем протяжении пути.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бакинский бульвар (и все его достопримечательности)
  • Кукольный театр
  • Фонтан Белые лилии
  • Дворец Гаджиевых
  • Девичья башня
  • Старый город (обзорная прогулка по всему району Ичери шехер)
  • Малая Венеция
  • Музей ковров
  • Центр мугама
  • Мариинское училище
  • Резиденция Ротшильдов (Дебуровский дворец)
  • Губернаторский сад
  • Филармония
  • Дворец Городской Думы
  • Александрийское училище
  • Дворец счастья Муртузы Мухтарова
  • Исмаилия
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер для группы до 4 человек
  • Входные билеты по маршруту (прогулка на катере, билеты на фуникулер)
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • При группе больше 4 человек доплата за трансфер 30 евро, либо экскурсия проводится в пешеходном формате
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель, либо станция метро «Ичери Шехер»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Л
Здравствуйте! Могу сказать, что прогулка по вечернему Баку была великолепной. Это - песня, у которой имя ФУАД! Вот уж истинно человек на своём месте. Прекрасный рассказчика-повествователь, с археологически знаниями -
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углубляется в историю очень грамотно и интересно. Слушать его одно удовольствие. Сразу становишься соучастником тех событий, о которых он рассказывает. Идет непринужденная беседа между тобой и гидом. В этом и заключается истинный профессионализм! Очень вежливый, внимательный, тактичный👍 Наша прогулка длилась 5 часов и это было истинное удовольствие!
Так что, друзья мои туристы, я громко скандирую: Фуад!!!
Обязательно ещё приеду. Только с Фуадом можно узнать Азербайджан‼️❤️

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И
Великолепная экскурсия!
Спасибо большое гиду Фуаду, который полностью погрузил в атмосферу Азербайджана. Экскурсия длилась больше 4-х часов, но время пролетело как одно мгновение. Было очень интересно, получила массу положительных эмоций от
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увиденного и услышанного. Посетили много интересных, значимых мест Баку и про каждое Фуад рассказывал с очень глубоким пониманием истории и значения каждого из объектов которые посетили.
Экскурсия индивидуальная и очень комфортная, полностью подстроена под запрос гостя. Очень удачный смешанный формат автомобильно- пешеходный позволяет увидеть большее количество объектов и при этом совсем не устаешь. Очень приятным сюрпризом был комплимент от гида великолепный гранатовый глинтвейн в Turkafe в Старом городе https://maps.app.goo.gl/HUqswm3CMss3R4i5A?g_st=ic Спасибо Фуаду за экскурсию, прекрасное настроение и очень комфортное теплое общение!
Всем рекомендую данную экскурсию и гида Фуада!

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Г
Отличная экскурсия для тех, кто не боится много ходить. Много увидели и услышали интересного. За 4 часа практически все достопримечательности. Маршрут подобран грамотно. Можно поговорить и узнать много о текущей жизни азербайджанцев. Спасибо Фуату.
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Г
Отличная экскурсия для тех, кто не боится много ходить. Много увидели и услышали интересного. За 4 часа практически все достопримечательности. Маршрут подобран грамотно. Можно поговорить и узнать много о текущей жизни азербайджанцев. Спасибо Фуату.
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М
Отличная экскурсия для тех, кто не боится много ходить. Много увидели и услышали интересного. За 4 часа практически все достопримечательности. Маршрут подобран грамотно. Можно поговорить и узнать много о текущей жизни азербайджанцев. Спасибо Фуату.
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Л
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