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Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест

5
2 отзыва
Фуад
Фуад – Гид из Баку
После захода солнца Баку оживает, загорается тысячами огней.

В это время суток ощущаешь себя в волшебной, восточной сказке.

Явным плюсом этой экскурсии 🧭 станет её насыщенная программа.

Вы отправитесь изучать древний город 🏙️ с Губернаторского садика, здесь расположена филармония имени оперного певца Муслима Магомаева.

Узнайте, откуда взялась идея нового символа Баку «Caspian Waterfront Mall» и какой формы Музей 🖼 Ковров.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • $50 за экскурсию

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Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест

Что вы увидите

  • Бакинские бульвар (и все его достопримечательности)
  • Кукольный театр
  • Фонтан "Белые лилии"
  • Дворец Гаджиевых
  • Девичья башня
  • Старый город (обзорная прогулка по всему "Ичери шехер")
  • Малая Венеция
  • Музей ковров
  • Центр мугама
  • МАриинское училище
  • Резиденция Ротшильдов (Дебуровский дворец)
  • Губернаторский сад
  • Филармония
  • дворец Городский Думы
  • Александрийское училище
  • Дврец Счастья Муртузы Мухтарова
  • Исмаилия
  • Парк Бульвар и многое другое.
Наше путешествие в мир Бакинских огней начнется от станции метро 🚇 «Ичери Шехер». Прогулявшись по Губернаторскому садику и полюбовавшись видом Бакинской Филармонии и резиденцией Ротшильдов мы выйдем к памятнику-фонтану «Бахрам Гур» (который часто называют статуей Бакинского дракона). Т. к. фуникулер 🚠 закрывается в 22:00, мы в первую очередь пройдем к нему и поднимемся в Нагорный парк 🌳. Сначала посмотрим вблизи на наиболее узнаваемый и видимый отовсюду символ города - «Огненные башни», а так же на единственную в Баку Турецкую мечеть. Затем, посетив Аллею шехидов, мы пройдем через Нагорный парк к смотровой площадке «Baku Panoramic View». Оттуда весь Баку будет у вас "как на ладони" и мы сможем полюбоваться тем, как город 🏙️ загорается огнями с последними лучами заходящего солнца. Я покажу вам некогда затонувшую и совсем недавно вновь показавшуюся из под Каспийских вод, Баиловскую крепость (которую часто называют "Бакинской Атлантидой"). Я расскажу вам ее загадочную историю 📖 и о том, где вы сможете сейчас увидеть фрагменты этой крепости - загадочные «Баиловские камни».
Затем, пройдя мимо дома миллионера Сеида Мирбабаева, мы выйдем к знаменитой Бакинской Венеции (при желании, вы сможете покататься на гондоле), а так же к Центру мугама и Музею ковров. Оба строения современные, с очень интересной формой, про которую я вам обязательно расскажу, как и про сам Азербайджанский мугам и ковры. Одновременно мы полюбуемся видом нового символа Баку: «Caspian Waterfront Mall» и я расскажу вам, откуда взялась идея для формы этого феерического комплекса.
Мы продолжим свое путешествие по самому идеальному месту для ночных прогулок – утопающему в огнях, Бакинскому бульвару. Мы пройдем мимо красивого фонтана ⛲, сквозь брызги 💦 воды и подсветку которого, сможем полюбоваться на вид Музейного центра (бывший музей 🖼 им. Ленина). Пройдя дальше, мы сможем увидеть уникальные растения, такие как баобабы, Оливковые деревья привезенные из Испании в вековом возрасте и оранжерея огромных кактусов («Бакинский кусочек Мексики»). Для гостей с детьми мы можем делать остановки в пути, чтобы дети могли порезвиться на аттракционах в парке (хотя на нашем пути будут и захватывающие дух, аттракционы для взрослых). Вы узнаете, как создавался этот уникальный парк, о том как море 🌊 то поглощало его, то наоборот убегало, оголяя пустынный берег. Я покажу вам уникальные фотографии 📸 парка, сделанные в начале прошлого века и расскажу про старинные купальни, где люди некогда отдыхали, как на швейцарских курортах. Затем мы выйдем к пирсу и прогуляемся на катере по Бакинской бухте. С борта прогулочного катера открывается неимоверно красивый вид на ночной город.
После прогулки на катере, мы вернемся к Старому городу и пройдя мимо дворца Гаджиевых, со славной, трагичной и в то же время полной иронии судьбой, мы выйдем к самому древнему символу Баку – "Девичьей башне". Я расскажу вам, какую роль она играла в разные периоды истории, поведаю все ее легенды и тайны (а их очень-очень много).
Далее мы погрузимся в сказочную атмосферу Древнего города "Ичери шехер" (в переводе означает "Внутренний город"). В чарующем свете фонарей мы осмотрим старинные склепы, караван-сараи, бани и мечети. Пройдем в верхнюю часть «Ичери шехер» и посмотрим на дворец Ширваншахов, Ханский дом и оборонительные сооружения городской стены. Отыщем место съемок фильма «Бриллиантовая рука» (обязательно сфотографируемся, имитируя знаменитую сцену "Черт побери!", а при желании и "Цигель-цигель ай лю-лю").
Затем мы пройдем к самым красивым дворцам Баку – Исмаилия, Александрийская школа, Здание городской думы, дома Мирзабековых и Садыховых. Множество интересных историй и легенд вновь будут ждать вас на всем протяжении пути.
Что входит
  • Трансфер (при количестве участников до 4-х человек)
  • Дети до 3х лет бесплатно
  • Прогулка на катере, билеты на фуникулер, и бутилированная вода входят в стоимость экскурсии.
Что не входит
  • Если количество участников более 4 человек
  • то оплачивается дополнительно 30 евро за транспорт (либо экскурсия проводится без трансфера, от станции метро "Ичери шехер").
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель, либо станция метро "Ичери шехер"
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест
Вечерняя прогулка по Баку с посещением тайных мест

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Фуад
Фуад
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