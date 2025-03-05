После захода солнца Баку оживает, загорается тысячами огней. В это время суток ощущаешь себя в волшебной восточной сказке. Явным плюсом этой экскурсии станет её насыщенная программа.
Вы отправитесь изучать древний город с Губернаторского садика, где расположена филармония имени оперного певца Муслима Магомаева.
Узнаете, откуда взялась идея нового символа Баку «Caspian Waterfront Mall», какой формы Музей ковров и не только!
Вы отправитесь изучать древний город с Губернаторского садика, где расположена филармония имени оперного певца Муслима Магомаева.
Узнаете, откуда взялась идея нового символа Баку «Caspian Waterfront Mall», какой формы Музей ковров и не только!
Описание экскурсииПрогулка по вечернему Баку Наше путешествие в мир бакинских огней начнётся от станции метро «Ичери Шехер». Прогулявшись по Губернаторскому садику, мы полюбуемся Бакинской филармонией и резиденцией Ротшильдов, выйдем к фонтану-памятнику «Бахрам Гур», известному как Бакинский дракон. Пока фуникулёр открыт, поднимемся в Нагорный парк. Здесь мы увидим главные символы города — Огненные башни, единственную в Баку Турецкую мечеть и посетим Аллею шехидов. Со смотровой площадки Baku Panoramic View Баку откроется перед нами «как на ладони» — особенно красиво в момент заката, когда город начинает зажигать огни. Я покажу Баиловскую крепость, известную как «Бакинская Атлантида», и расскажу её загадочную историю. Культура страны и архитектурные жемчужины Баку Далее маршрут пройдёт мимо дома миллионера Сеида Мирбабаева к Бакинской Венеции, Центру мугама и Музею ковров — современным архитектурным символам города. Мы полюбуемся и новым знаковым комплексом Caspian Waterfront Mall, узнав, откуда появилась идея его необычной формы. Затем нас ждёт вечерняя прогулка по Бакинскому бульвару — одному из лучших мест для ночных прогулок. Мы увидим фонтаны, экзотические растения, вековые оливковые деревья и «бакинский кусочек Мексики» с гигантскими кактусами. По желанию сделаем остановки у аттракционов и узнаем историю бульвара, старинных купален и переменчивого Каспийского моря. Водная прогулка на катере и Старый город С пирса отправимся на прогулку на катере по Бакинской бухте — с воды ночной город выглядит особенно впечатляюще. Далее идём к Строму городу: дворец Гаджиевых, легендарная Девичья башня и сказочная атмосфера Ичери Шехер. В свете фонарей мы увидим караван-сараи, бани, мечети, дворец Ширваншахов и место съёмок фильма «Бриллиантовая рука», где обязательно сделаем памятные фото. Затем мы пройдем к самым красивым дворцам Баку – Исмаилия, Александрийская школа, Здание городской думы, дома Мирзабековых и Садыховых. Множество интересных историй и легенд вновь будут ждать вас на всем протяжении пути.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бакинский бульвар (и все его достопримечательности)
- Кукольный театр
- Фонтан Белые лилии
- Дворец Гаджиевых
- Девичья башня
- Старый город (обзорная прогулка по всему району Ичери шехер)
- Малая Венеция
- Музей ковров
- Центр мугама
- Мариинское училище
- Резиденция Ротшильдов (Дебуровский дворец)
- Губернаторский сад
- Филармония
- Дворец Городской Думы
- Александрийское училище
- Дворец счастья Муртузы Мухтарова
- Исмаилия
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер для группы до 4 человек
- Входные билеты по маршруту (прогулка на катере, билеты на фуникулер)
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- При группе больше 4 человек доплата за трансфер 30 евро, либо экскурсия проводится в пешеходном формате
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель, либо станция метро «Ичери Шехер»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Здравствуйте! Могу сказать, что прогулка по вечернему Баку была великолепной. Это - песня, у которой имя ФУАД! Вот уж истинно человек на своём месте. Прекрасный рассказчика-повествователь, с археологически знаниями -
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И
Великолепная экскурсия!
Спасибо большое гиду Фуаду, который полностью погрузил в атмосферу Азербайджана. Экскурсия длилась больше 4-х часов, но время пролетело как одно мгновение. Было очень интересно, получила массу положительных эмоций от
Спасибо большое гиду Фуаду, который полностью погрузил в атмосферу Азербайджана. Экскурсия длилась больше 4-х часов, но время пролетело как одно мгновение. Было очень интересно, получила массу положительных эмоций от
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Г
Отличная экскурсия для тех, кто не боится много ходить. Много увидели и услышали интересного. За 4 часа практически все достопримечательности. Маршрут подобран грамотно. Можно поговорить и узнать много о текущей жизни азербайджанцев. Спасибо Фуату.
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Г
Отличная экскурсия для тех, кто не боится много ходить. Много увидели и услышали интересного. За 4 часа практически все достопримечательности. Маршрут подобран грамотно. Можно поговорить и узнать много о текущей жизни азербайджанцев. Спасибо Фуату.
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М
Отличная экскурсия для тех, кто не боится много ходить. Много увидели и услышали интересного. За 4 часа практически все достопримечательности. Маршрут подобран грамотно. Можно поговорить и узнать много о текущей жизни азербайджанцев. Спасибо Фуату.
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Л
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