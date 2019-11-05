16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пришёл, увидел и купил: познавательная экскурсия по местам, где есть всё вкусное и лучшее в городе

Лия
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Лия – ваш гид
На бакинские рынки и в местные магазинчики можно ходить, как в музей.

Вот это келагаи, это телхалва, это шебеке...

Ни о чём не говорит? Тогда отправляйтесь вместе со мной гулять по базарам, где каждый прилавок — готовый фон для фото в Instagram.

Загляните в лавочки, где продаются картины, нарисованные нефтью, драгоценности с узорами ковров и шёлковые платки с принтами икорных банок.

Попробуйте то, чего нет больше нигде в мире.

А напоследок купите гранатовый сок: каким бы ни был наш шопинг-тур, в Баку уйти без него — преступление.
От 50 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.94
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку

Что вас ожидает

Буйство вкусов: от оливкового варенья до чёрной икры
Рынки Баку — это что-то душевное: вы будете здесь не покупателем, а гостем. Куда мы заглянем:

  • В магазин шекинских сладостей, аналогов которым нет в мире. Здесь продают пахлаву шекинскую, пешвенк, телхалву, гырмабадам и другие вкусности, в производстве которых используется рисовая мука, сахар, ядра орехов, сливочное масло, яичные белки и пряности.
  • На Яшыл базар, или Зелёный рынок Баку — самый крупный в городе. Сюда приходят не только затариться свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, но и немного пошутить, попробовать всё по чуть-чуть, сделать портреты улыбчивых продавцов и сфотографировать яркие прилавки. Гранаты, инжир, орехи, оливковое, баклажановое варенье, специи, которые делают только в Баку: сумах, зириндж, сушеный кизил, куркума — ну где ещё увидишь столько диковинок? А ещё вас угостят чаем с вареньем, просто так, потому что отпускать гостя без угощения не принято.
  • На Тезе базар, где продаётся самое роскошное кушание — знаменитая черная икра и копчения из осетрины и других рыб, добываемых на Каспии.

«Что в Майами аутлет, то в Баку — «Седерек»
В огромный «Седерек» мы не поедем — далековато, но вот другие, не менее интересные места, посетим обязательно:

  • Гяндждик Молл — самый большой торговый центр города, где множество прекрасных магазинов местных и иностранных брендов, а также безумное количество потрясающих ресторанчиков.
  • Шоурум национальных шелковых платков — здесь я познакомлю вас с тем, какие принты сейчас в моде и как в Азербайджане понимают ретро. Кстати, на каждом изделии есть бирка, содержащая информацию о платке и его истории.

Плоды союза красоты и культурного достояния
Вы убедитесь, что азербайджанские ремёсла — это что-то невероятное. Вы побываете:

  • В сувенирных лавочках Старого города — нетрадиционная живопись, старинная посуда с виртуозной чеканкой, папахи из мягкого меха и каракуля, традиционные сумки-хурджуры, азербайджанские головные уборы — арахчын — и даже ковровые кошельки! Здесь же можно рассмотреть ковры ручной работы. А я расскажу, как в ковроткачестве нашли отражение богатый духовный мир азербайджанского народа, его мировоззрение и эстетика.
  • В магазине ручных изделий из дерева, бронзы и меди — именно здесь вы увидите многообразие знаменитых азербайджанских витражей, собранных из множества резных деревянных элементов и кусочков цветного стекла без помощи клея или гвоздей. Я расскажу об изделиях из витражей, символике их узоров и распространённых композициях.
  • В мастерской Али Шамси — человека-волны. В этом пространстве красок, кистей, каких-то непонятных вещиц и волшебных картин вы потеряете ощущение времени и пространства.
  • В сети ювелирных бутиков, где прикоснётесь к многовековым традициям ювелирного искусства. Совершенствуясь и наполняясь новым содержанием, они продолжают свою полную красоты жизнь. Ювелирные украшения бренда создаются на основе мотивов ковровых рисунков: символов и знаков, олицетворяющих широкий круг древних, а позже и исламских религиозно-культовых представлений. К каждому именованному изделию прилагается паспорт, в котором рассказана история и значение орнаментов, на основе которых создано изделие.

Кому подходит экскурсия

Всем, кому искренне интересна культура и традиции Азербайджана, даже если вы не настроены что-то покупать. Но предупреждаю: с пустыми руками уйти будет сложно:)

Организационные детали

Место встречи определяется по договоренности.

Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лия
Лия
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все ее потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зеленые горы с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море, угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые еще не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. Помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту, организую трансфер, бронирование билетов, отеля, апартаментов. Имеется в наличии комфортабельный автомобиль. Поверьте, экскурсия вместе с опытным гидом — это совсем другое. Я предподнесу интересную, уникальную и достоверную информацию, то, что не всегда найдешь в интернете. Азербайджан влюбляет в себя с первого взгляда! Буду рада разделить эту любовь с вами!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 ноября 2019
Отлично провели время на экскурсии Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку с Лией 29.10.19. Лия хороший экскурсовод, познакомила с гастрономическими пристрастиями Бакинцев, показала интересные места города. Спасибо за экскурсию.
4 октября 2019
Побывали в Баку в конце сентября и заказали экскурсию " Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку" с Лией. От экскурсии получили большое удовольствие: было интересно и вкусно. Однозначно, рекомендуем. Приятно видеть человека заинтересованного в своем деле, человека, любящего свою страну, эрудированного, внимательно относящегося к гостям города. Время, проведенное с Лией пролетело быстро.Очень сбалансированная экскурсия знакомит не только с прекрасной азербайджанской кухней, но и с историей, архитектурой и культурой Азербайджана.
Было очень интересно, не заметили как пролетели запланированные часы. Посетили замечательный местный рынок. Посмотрели очень необычный читальный зал! Купили с ее помощью очень вкусную пахлаву :)) и случайно оставили в машине :(
Огромная благодарность Лие за то что уже ночью привезла нам наши покупки !
А вот аутлеты Баку как то не впечатлили,простите :)
Всем советуем эту экскурсию с Лией!
С уважением туристы - семья Михневых и Белкиных.
23 сентября 2019
Огромное спасибо Лии за экскурсию! Действительно колоритно, вкусно и интересно! Лия замечательный человек, после брони экскурсии сразу написала, сообщила время и место встречи, давала советы по всем возникающим вопросам! В следующий раз с удовольствием посетим одну из экскурсий этого замечательного гида!
17 июля 2019
Четыре часа с Лией пролетели как одно мгновение.. четыре часа - четыре пакета с покупками, учитывая, что закупаться мы не планировали вообще! Но всё настолько вкусно, сочно, ярко, аутентично, что просто невозможно пройти мимо! Фрукты, сыры, сладости и вишенка на торте шелковые платки просто по невозможно вкусным ценам. Настоятельно советую Лию, как самого вкусного экскурсовода ;)
13 июня 2019
Эту экскурсию мы специально запланировали на последний день нашего пребывания в Баку. Покупки лучше делать в конце поездки, т.к. уже точно понимаешь что хочешь купить. И не прогадали!
Лия знает свой предмет на отлично! Провела нас по очень интересным местам и наши барышни остались довольны! В Москву уехало два ковра, шёлковые платки и шарфы, крема из нефтепродуктов, серебряная ваза и море положительных эмоций!
5 июня 2019
Экскурсия хорошо подойдёт путешественникам, не желающим зря тратить время и деньги. Экскурсовод Лия любит свой город и хорошо ориентируется не только в рынках и магазинах, но и в истории Азербайджана. Она прекрасно разбирается и в товарах и в людях. Легка в общении. Нам с женою очень понравилась экскурсия. В результате экскурсии мы прониклись уважением и любовью к Баку и бакинцам. Товары, приобретенные во время экскурсии нам понравились. Надеюсь, их по достоинству оценят и наши друзья.
19 мая 2019
Отличный экскурсовод! Только предложение одно: найти колоритные места, не совпадающие в экскурсией по старому городу! Спасибо!
Людмила
12 мая 2019
Экскурсия для тех, кто хочет совместить приятное с полезным😁
Для тех, кто любит гулять по колоритным аутентичным магазинчикам, лавочкам и базарчикам, общаться с продавцами и не обязательно покупать. А если уж что-то и понравится, то купить там, где отовариваются местные и по лучшим ценам. А вместе с тем послушать историю города, местных ремёсел, занимательные городские сплетни и вообще прикоснуться к жизни горожан через человека, который искренне любит свою страну, её историю, культуру. Увидеть Азербайджан глазами женщины, которая посмотрела мир, пробовала жить за океаном, но осознанно выбрала судьбу своей Родины и своего народа.
Лия знает и любит Баку. Она рачительная хозяйка и проведёт вас по тем местам, где выгодно приобрести тот или иной товар, даст рекомендации, съориентирует и подскажет.
Советую эту экскурсию не только любителям шопинга, но и тем, кто хочет взгляд на Баку через необычный ракурс.
Совет: идти на экскурсию в комфортной компании, чтобы шопинг других, был вам в радость.
12 мая 2019
Экскурсия прошла на Урааа, это было настолько интересно, что словами не передать. Хоть и не первый раз в Баку, но для себя я нашла очень много новой информации, о которой даже не догадывалась. Так что всем советую, не пожалеете.
19 февраля 2019
Мы с женой решили отметить её день рождения в Баку. День выдался дождливо- снежный явно не для прогулок, но мы выбрали все таки эту экскурсию и не пожалели. Во- первых посетили Зпленый рынок и узнали кучу местных продуктов и как их правильно выбирать ( причем по приемлемой цене) Посетили нечто интересное из области КНИГА КАК СПОСОБ ОБЩЕНИЯ- интересно(. Сами бы никогда не попали туда). Лию знают во всех местах где мы побывали и это напрягло сначала я даже подумал будет водить по своим знакомым. чтобы мы купили у них что то, но в итоге оказалось не так и мы остались довольными от всего купленого. Огромное ей спасибо. Не ожидал, что может быть так интересно в Баку в дождливый день. Узнали много интересного и не только по теме экскурсии.
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