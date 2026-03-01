16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На бакинские рынки и в местные магазинчики можно ходить, как в музей.Вот это келагаи, это телхалва, это шебеке… Ни о чём не говорит? Тогда отправляйтесь вместе со мной гулять по

базарам, где каждый прилавок — готовый фон для фото. Загляните в лавочки, где продаются картины, нарисованные нефтью, драгоценности с узорами ковров и шёлковые платки с принтами икорных банок. Попробуйте то, чего нет больше нигде в мире. А напоследок купите гранатовый сок: каким бы ни была наша шопинг-поездка, в Баку уйти без него — преступление.

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Описание экскурсии

Буйство вкусов: от оливкового варенья до чёрной икры

Рынки Баку — это что-то душевное: вы будете здесь не покупателем, а гостем. Куда мы заглянем:

В магазин шекинских сладостей , аналогов которым нет в мире. Здесь продают пахлаву шекинскую, пешвенк, телхалву, гырмабадам и другие вкусности, в производстве которых используется рисовая мука, сахар, ядра орехов, сливочное масло, яичные белки и пряности.

, аналогов которым нет в мире. Здесь продают пахлаву шекинскую, пешвенк, телхалву, гырмабадам и другие вкусности, в производстве которых используется рисовая мука, сахар, ядра орехов, сливочное масло, яичные белки и пряности. На Яшыл базар , или Зелёный рынок Баку — самый крупный в городе. Сюда приходят не только затариться свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, но и немного пошутить, попробовать всё по чуть-чуть, сделать портреты улыбчивых продавцов и сфотографировать яркие прилавки. Гранаты, инжир, орехи, оливковое, баклажановое варенье, специи, которые делают только в Баку: сумах, зириндж, сушёный кизил, куркума — ну где ещё увидишь столько диковинок? А ещё вас угостят чаем с вареньем, просто так, потому что отпускать гостя без угощения не принято.

, или Зелёный рынок Баку — самый крупный в городе. Сюда приходят не только затариться свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, но и немного пошутить, попробовать всё по чуть-чуть, сделать портреты улыбчивых продавцов и сфотографировать яркие прилавки. Гранаты, инжир, орехи, оливковое, баклажановое варенье, специи, которые делают только в Баку: сумах, зириндж, сушёный кизил, куркума — ну где ещё увидишь столько диковинок? А ещё вас угостят чаем с вареньем, просто так, потому что отпускать гостя без угощения не принято. На Тезе базар, где продаётся самое роскошное кушание — знаменитая чёрная икра и копчения из осетрины и других рыб, добываемых на Каспии.

«Что в Майами аутлет, то в Баку — «Седерек»

В огромный «Седерек» мы не поедем — далековато, но вот другие, не менее интересные места, посетим обязательно:

Гяндждик Молл — самый большой торговый центр города, где множество прекрасных магазинов местных и иностранных брендов, а также безумное количество потрясающих ресторанчиков.

— самый большой торговый центр города, где множество прекрасных магазинов местных и иностранных брендов, а также безумное количество потрясающих ресторанчиков. Шоурум национальных шёлковых платков — здесь я познакомлю вас с тем, какие принты сейчас в моде и как в Азербайджане понимают ретро. Кстати, на каждом изделии есть бирка, содержащая информацию о платке и его истории.

Плоды союза красоты и культурного достояния

Вы убедитесь, что азербайджанские ремёсла — это что-то невероятное. Вы побываете:

В сувенирных лавочках Старого города — нетрадиционная живопись, старинная посуда с виртуозной чеканкой, папахи из мягкого меха и каракуля, традиционные сумки-хурджуры, азербайджанские головные уборы — арахчын — и даже ковровые кошельки! Здесь же можно рассмотреть ковры ручной работы. Самыми красивыми, безусловно, считаются шёлковые ковры (как и шёлковые платки келагаи и скатерти), которые делаются с использованием натуральных ярких красок. Это очень сложный процесс. При изготовлении ковров мастера вплетают золотые и серебряные нити. А на платки орнамент наносят кипящей краской с помощью специальных «печатей». А я расскажу, как в ковроткачестве нашли отражение богатый духовный мир азербайджанского народа, его мировоззрение и эстетика.

Старого города — нетрадиционная живопись, старинная посуда с виртуозной чеканкой, папахи из мягкого меха и каракуля, традиционные сумки-хурджуры, азербайджанские головные уборы — арахчын — и даже ковровые кошельки! Здесь же можно рассмотреть ковры ручной работы. Самыми красивыми, безусловно, считаются шёлковые ковры (как и шёлковые платки келагаи и скатерти), которые делаются с использованием натуральных ярких красок. Это очень сложный процесс. При изготовлении ковров мастера вплетают золотые и серебряные нити. А на платки орнамент наносят кипящей краской с помощью специальных «печатей». А я расскажу, как в ковроткачестве нашли отражение богатый духовный мир азербайджанского народа, его мировоззрение и эстетика. В специализированных магазинах вы сможете приобрести лечебные масло или мазь из белой нефти Нафталан. Уникальные свойства белой нефти помогают при лечении 70 различных заболеваний. Или сможете купить картину, нарисованную нефтью: эту технику изобрёл азербайджанский художник Сабир Чопуроглу, который научился рисовать «черным золотом», не используя кисти — только собственные руки.

В магазине ручных изделий из дерева, бронзы и меди — именно здесь вы увидите многообразие знаменитых азербайджанских витражей, собранных из множества резных деревянных элементов и кусочков цветного стекла без помощи клея или гвоздей. Я расскажу об изделиях из витражей, символике их узоров и распространённых композициях.

— именно здесь вы увидите многообразие знаменитых азербайджанских витражей, собранных из множества резных деревянных элементов и кусочков цветного стекла без помощи клея или гвоздей. Я расскажу об изделиях из витражей, символике их узоров и распространённых композициях. В мастерской Али Шамси — человека-волны. В этом пространстве красок, кистей, каких-то непонятных вещиц и волшебных картин вы потеряете ощущение времени и пространства.

— человека-волны. В этом пространстве красок, кистей, каких-то непонятных вещиц и волшебных картин вы потеряете ощущение времени и пространства. В сети ювелирных бутиков, где прикоснётесь к многовековым традициям ювелирного искусства. Совершенствуясь и наполняясь новым содержанием, они продолжают свою полную красоты жизнь. Ювелирные украшения бренда создаются на основе мотивов ковровых рисунков: символов и знаков, олицетворяющих широкий круг древних, а позже и исламских религиозно-культовых представлений. К каждому именованному изделию прилагается паспорт, в котором рассказана история и значение орнаментов, на основе которых создано изделие.

Кому подходит экскурсия

Всем, кому искренне интересна культура и традиции Азербайджана, даже если вы не настроены что-то покупать. Но предупреждаю: с пустыми руками уйти будет сложно:)