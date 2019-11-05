16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Буйство вкусов: от оливкового варенья до чёрной икры
Рынки Баку — это что-то душевное: вы будете здесь не покупателем, а гостем. Куда мы заглянем:
«Что в Майами аутлет, то в Баку — «Седерек»
В огромный «Седерек» мы не поедем — далековато, но вот другие, не менее интересные места, посетим обязательно:
Плоды союза красоты и культурного достояния
Вы убедитесь, что азербайджанские ремёсла — это что-то невероятное. Вы побываете:
Всем, кому искренне интересна культура и традиции Азербайджана, даже если вы не настроены что-то покупать. Но предупреждаю: с пустыми руками уйти будет сложно:)
Место встречи определяется по договоренности.