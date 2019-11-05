16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Буйство вкусов: от оливкового варенья до чёрной икры

Рынки Баку — это что-то душевное: вы будете здесь не покупателем, а гостем. Куда мы заглянем:

В магазин шекинских сладостей , аналогов которым нет в мире. Здесь продают пахлаву шекинскую, пешвенк, телхалву, гырмабадам и другие вкусности, в производстве которых используется рисовая мука, сахар, ядра орехов, сливочное масло, яичные белки и пряности.

, аналогов которым нет в мире. Здесь продают пахлаву шекинскую, пешвенк, телхалву, гырмабадам и другие вкусности, в производстве которых используется рисовая мука, сахар, ядра орехов, сливочное масло, яичные белки и пряности. На Яшыл базар , или Зелёный рынок Баку — самый крупный в городе. Сюда приходят не только затариться свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, но и немного пошутить, попробовать всё по чуть-чуть, сделать портреты улыбчивых продавцов и сфотографировать яркие прилавки. Гранаты, инжир, орехи, оливковое, баклажановое варенье, специи, которые делают только в Баку: сумах, зириндж, сушеный кизил, куркума — ну где ещё увидишь столько диковинок? А ещё вас угостят чаем с вареньем, просто так, потому что отпускать гостя без угощения не принято.

, или Зелёный рынок Баку — самый крупный в городе. Сюда приходят не только затариться свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, но и немного пошутить, попробовать всё по чуть-чуть, сделать портреты улыбчивых продавцов и сфотографировать яркие прилавки. Гранаты, инжир, орехи, оливковое, баклажановое варенье, специи, которые делают только в Баку: сумах, зириндж, сушеный кизил, куркума — ну где ещё увидишь столько диковинок? А ещё вас угостят чаем с вареньем, просто так, потому что отпускать гостя без угощения не принято. На Тезе базар, где продаётся самое роскошное кушание — знаменитая черная икра и копчения из осетрины и других рыб, добываемых на Каспии.

«Что в Майами аутлет, то в Баку — «Седерек»

В огромный «Седерек» мы не поедем — далековато, но вот другие, не менее интересные места, посетим обязательно:

Гяндждик Молл — самый большой торговый центр города, где множество прекрасных магазинов местных и иностранных брендов, а также безумное количество потрясающих ресторанчиков.

— самый большой торговый центр города, где множество прекрасных магазинов местных и иностранных брендов, а также безумное количество потрясающих ресторанчиков. Шоурум национальных шелковых платков — здесь я познакомлю вас с тем, какие принты сейчас в моде и как в Азербайджане понимают ретро. Кстати, на каждом изделии есть бирка, содержащая информацию о платке и его истории.

Плоды союза красоты и культурного достояния

Вы убедитесь, что азербайджанские ремёсла — это что-то невероятное. Вы побываете:

В сувенирных лавочках Старого города — нетрадиционная живопись, старинная посуда с виртуозной чеканкой, папахи из мягкого меха и каракуля, традиционные сумки-хурджуры, азербайджанские головные уборы — арахчын — и даже ковровые кошельки! Здесь же можно рассмотреть ковры ручной работы. А я расскажу, как в ковроткачестве нашли отражение богатый духовный мир азербайджанского народа, его мировоззрение и эстетика.

Старого города — нетрадиционная живопись, старинная посуда с виртуозной чеканкой, папахи из мягкого меха и каракуля, традиционные сумки-хурджуры, азербайджанские головные уборы — арахчын — и даже ковровые кошельки! Здесь же можно рассмотреть ковры ручной работы. А я расскажу, как в ковроткачестве нашли отражение богатый духовный мир азербайджанского народа, его мировоззрение и эстетика. В магазине ручных изделий из дерева, бронзы и меди — именно здесь вы увидите многообразие знаменитых азербайджанских витражей, собранных из множества резных деревянных элементов и кусочков цветного стекла без помощи клея или гвоздей. Я расскажу об изделиях из витражей, символике их узоров и распространённых композициях.

— именно здесь вы увидите многообразие знаменитых азербайджанских витражей, собранных из множества резных деревянных элементов и кусочков цветного стекла без помощи клея или гвоздей. Я расскажу об изделиях из витражей, символике их узоров и распространённых композициях. В мастерской Али Шамси — человека-волны. В этом пространстве красок, кистей, каких-то непонятных вещиц и волшебных картин вы потеряете ощущение времени и пространства.

— человека-волны. В этом пространстве красок, кистей, каких-то непонятных вещиц и волшебных картин вы потеряете ощущение времени и пространства. В сети ювелирных бутиков, где прикоснётесь к многовековым традициям ювелирного искусства. Совершенствуясь и наполняясь новым содержанием, они продолжают свою полную красоты жизнь. Ювелирные украшения бренда создаются на основе мотивов ковровых рисунков: символов и знаков, олицетворяющих широкий круг древних, а позже и исламских религиозно-культовых представлений. К каждому именованному изделию прилагается паспорт, в котором рассказана история и значение орнаментов, на основе которых создано изделие.

Кому подходит экскурсия

Всем, кому искренне интересна культура и традиции Азербайджана, даже если вы не настроены что-то покупать. Но предупреждаю: с пустыми руками уйти будет сложно:)