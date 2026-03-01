16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На бакинские рынки и в местные магазинчики можно ходить, как в музей.
Вот это келагаи, это телхалва, это шебеке… Ни о чём не говорит? Тогда отправляйтесь вместе со мной гулять по
Вот это келагаи, это телхалва, это шебеке… Ни о чём не говорит? Тогда отправляйтесь вместе со мной гулять по
Описание экскурсии
Буйство вкусов: от оливкового варенья до чёрной икры
Рынки Баку — это что-то душевное: вы будете здесь не покупателем, а гостем. Куда мы заглянем:
- В магазин шекинских сладостей, аналогов которым нет в мире. Здесь продают пахлаву шекинскую, пешвенк, телхалву, гырмабадам и другие вкусности, в производстве которых используется рисовая мука, сахар, ядра орехов, сливочное масло, яичные белки и пряности.
- На Яшыл базар, или Зелёный рынок Баку — самый крупный в городе. Сюда приходят не только затариться свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, но и немного пошутить, попробовать всё по чуть-чуть, сделать портреты улыбчивых продавцов и сфотографировать яркие прилавки. Гранаты, инжир, орехи, оливковое, баклажановое варенье, специи, которые делают только в Баку: сумах, зириндж, сушёный кизил, куркума — ну где ещё увидишь столько диковинок? А ещё вас угостят чаем с вареньем, просто так, потому что отпускать гостя без угощения не принято.
- На Тезе базар, где продаётся самое роскошное кушание — знаменитая чёрная икра и копчения из осетрины и других рыб, добываемых на Каспии.
«Что в Майами аутлет, то в Баку — «Седерек»
В огромный «Седерек» мы не поедем — далековато, но вот другие, не менее интересные места, посетим обязательно:
- Гяндждик Молл — самый большой торговый центр города, где множество прекрасных магазинов местных и иностранных брендов, а также безумное количество потрясающих ресторанчиков.
- Шоурум национальных шёлковых платков — здесь я познакомлю вас с тем, какие принты сейчас в моде и как в Азербайджане понимают ретро. Кстати, на каждом изделии есть бирка, содержащая информацию о платке и его истории.
Плоды союза красоты и культурного достояния
Вы убедитесь, что азербайджанские ремёсла — это что-то невероятное. Вы побываете:
- В сувенирных лавочках Старого города — нетрадиционная живопись, старинная посуда с виртуозной чеканкой, папахи из мягкого меха и каракуля, традиционные сумки-хурджуры, азербайджанские головные уборы — арахчын — и даже ковровые кошельки! Здесь же можно рассмотреть ковры ручной работы. Самыми красивыми, безусловно, считаются шёлковые ковры (как и шёлковые платки келагаи и скатерти), которые делаются с использованием натуральных ярких красок. Это очень сложный процесс. При изготовлении ковров мастера вплетают золотые и серебряные нити. А на платки орнамент наносят кипящей краской с помощью специальных «печатей». А я расскажу, как в ковроткачестве нашли отражение богатый духовный мир азербайджанского народа, его мировоззрение и эстетика.
- В специализированных магазинах вы сможете приобрести лечебные масло или мазь из белой нефти Нафталан. Уникальные свойства белой нефти помогают при лечении 70 различных заболеваний. Или сможете купить картину, нарисованную нефтью: эту технику изобрёл азербайджанский художник Сабир Чопуроглу, который научился рисовать «черным золотом», не используя кисти — только собственные руки.
- В магазине ручных изделий из дерева, бронзы и меди — именно здесь вы увидите многообразие знаменитых азербайджанских витражей, собранных из множества резных деревянных элементов и кусочков цветного стекла без помощи клея или гвоздей. Я расскажу об изделиях из витражей, символике их узоров и распространённых композициях.
- В мастерской Али Шамси — человека-волны. В этом пространстве красок, кистей, каких-то непонятных вещиц и волшебных картин вы потеряете ощущение времени и пространства.
- В сети ювелирных бутиков, где прикоснётесь к многовековым традициям ювелирного искусства. Совершенствуясь и наполняясь новым содержанием, они продолжают свою полную красоты жизнь. Ювелирные украшения бренда создаются на основе мотивов ковровых рисунков: символов и знаков, олицетворяющих широкий круг древних, а позже и исламских религиозно-культовых представлений. К каждому именованному изделию прилагается паспорт, в котором рассказана история и значение орнаментов, на основе которых создано изделие.
Кому подходит экскурсия
Всем, кому искренне интересна культура и традиции Азербайджана, даже если вы не настроены что-то покупать. Но предупреждаю: с пустыми руками уйти будет сложно:)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1247 туристов
Я — ваш частный русскоязычный гид в Баку. С юмором, любовью и живыми историями моего города. Я здесь родилась и знаю его лучше, чем многие жители. С удовольствием покажу вам Баку
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия. Интересная, познавательная и вкусная.
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С
Спасибо Лие за замечательный шоппинг! привезли много вкусных гостинцев! теперь знаем куда возвращаться за ковром и украшениями)
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Лия превосходный гид, знающий профессиональный, позитивный. И просто симпатичный человек.
Рекомендую
Рекомендую
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Отличный гид, знающий свое дело. Экскурсия была действительно колоритной и очень насыщенной. А как эффектно Лия водит свой авто и ругается на местных "мачо", это обязательно надо услышать)) В процессе
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Ю
Огромное спасибо Лие! Прекрасно продуманное и отлично спланированное путешествие по жизни азербайджанцев! Лучше всего можно узнать народ, когда окажешься в гуще событий на базаре (к слову сказать, Зеленый базар в
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Впервые в Баку. Эту экскурсию выбрали еще до начала путешествия и попадание оказалось 1000% 👌. Нам несказанно повезло с гидом. Лия просто гениально выстроила эту экскурсию. Здесь присутствует все -
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