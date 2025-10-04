Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Баку (всё включено)

Тур в Гобустан и на Абшеронский полуостров – это уникальная возможность прикоснуться к истории, насладиться природными чудесами и открыть для себя богатую культуру Азербайджана.
Этот тур объединяет погружение в древние эпохи и знакомство с удивительными природными явлениями, уникальными для региона
Описание экскурсииЧто вас ждёт: 1. Первая нефтяная скважина в мире Азербайджанские историки нашли в российских архивах документы, которые подтверждают, что еще в 1846 году на месторождении Биби-Эйбат рядом с Баку была пробурена первая нефтяная скважина. 2. Мечеть Биби-Эйбат Биби-Эйбат (тетя кормчего) - это «пир», расположенный вблизи гор Баку среди обширного кладбища. Гробница Биби-Эйбат одной из родственниц пророка Мухаммеда, находится в огромной мечети, которую охотно посещают мусульмане. Биби-Эйбат известна своей чудодейственной силой исцелять больных. Многие мусульмане завещали похоронить себя рядом с этой мечетью. 3. Гобустанский заповедник Гобустан – это всемирно известный историко-археологический заповедник, который представляет собой уникальный музей под открытым небом с обширной коллекцией древних артефактов. Этот заповедник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и славится своими петроглифами, рассказывающими о жизни людей тысячелетия назад. Кроме того, природные особенности Гобустана, такие как грязевые вулканы, делают его местом, где история и природа сливаются воедино. 4. Грязевые вулканы Грязевой вулкан - это геологическое образование, представляющее собой отверстие или впадину в земной поверхности, или конусообразное возвышение с кратером, из которого постоянно или периодически извергаются грязь и газы. Этот тип вулканов встречается в основном в нефтеносных и вулканических районах. 5. Храм огнепоклонников Храм огнепоклонников «Атешгях» - первые постройки храма Атешгях датируются вторым и третьим веками. В это время в Азербайджане распространился зороастризм, и в регионах стали возводиться зороастрийские храмы. Храм Атешгях в Сураханах функционировал до VII века. Известно, что в VII веке в Азербайджане был принят ислам. 6. Горящая гора (Янардаг) Янардаг - одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Это пылающий склон горы, который не могут потушить ни дождь, ни песок, и который горит уже несколько тысячелетий.
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортный автомобиль с кондиционером
- Трансфер из отеля
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты в музеи
- Обед во время экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 82 Kichik Gala (My Tour Baku)
Завершение: 77 Neftçilər Prospekti
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
4 окт 2025
очень понравилась работа гида и внимание всем участникам экскурсии, очень много интересной истории) хороший автобус, обед и в целом программа
И
Ирина
17 сен 2025
А
Александр
17 мая 2025
Понравилось все… абсолютно… кроме обеда… особенно гид… это просто надо видеть и слышать… здесь не объяснишь… но обед- это на совести ресторана… я думаю
N
NADZEYA
11 мая 2025
К самой экскурсии и гиду вопросов нет) Были немного больше ожидания от самих мест, но это уже личное)
К минусу отнесу то, что нужно было ехать в будни, потому что в выходные очень много людей, поэтому на всех местах будут очереди.
Е
Егорова
29 апр 2025
Были на экскурсии Гобустан и Храм огня! Очень понравилось! Красивые и необычные горные пейзажи Гобустана вовлекают вас в далекое прошлое! Экскурсию нам прекрасно провел гид Рза! Грамотный, доброжелательный, с чувством юмора, готовый решить любые проблемы! Великолепно провели с ним целый день! Спасибо!
