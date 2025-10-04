Обзорная экскурсия по основным достопримечательностям Баку (всё включено)

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Тур в Гобустан и на Абшеронский полуостров – это уникальная возможность прикоснуться к истории, насладиться природными чудесами и открыть для себя богатую культуру Азербайджана.



Описание экскурсии Что вас ждёт: 1. Первая нефтяная скважина в мире Азербайджанские историки нашли в российских архивах документы, которые подтверждают, что еще в 1846 году на месторождении Биби-Эйбат рядом с Баку была пробурена первая нефтяная скважина. 2. Мечеть Биби-Эйбат Биби-Эйбат (тетя кормчего) - это «пир», расположенный вблизи гор Баку среди обширного кладбища. Гробница Биби-Эйбат одной из родственниц пророка Мухаммеда, находится в огромной мечети, которую охотно посещают мусульмане. Биби-Эйбат известна своей чудодейственной силой исцелять больных. Многие мусульмане завещали похоронить себя рядом с этой мечетью. 3. Гобустанский заповедник Гобустан – это всемирно известный историко-археологический заповедник, который представляет собой уникальный музей под открытым небом с обширной коллекцией древних артефактов. Этот заповедник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и славится своими петроглифами, рассказывающими о жизни людей тысячелетия назад. Кроме того, природные особенности Гобустана, такие как грязевые вулканы, делают его местом, где история и природа сливаются воедино. 4. Грязевые вулканы Грязевой вулкан - это геологическое образование, представляющее собой отверстие или впадину в земной поверхности, или конусообразное возвышение с кратером, из которого постоянно или периодически извергаются грязь и газы. Этот тип вулканов встречается в основном в нефтеносных и вулканических районах. 5. Храм огнепоклонников Храм огнепоклонников «Атешгях» - первые постройки храма Атешгях датируются вторым и третьим веками. В это время в Азербайджане распространился зороастризм, и в регионах стали возводиться зороастрийские храмы. Храм Атешгях в Сураханах функционировал до VII века. Известно, что в VII веке в Азербайджане был принят ислам. 6. Горящая гора (Янардаг) Янардаг - одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Это пылающий склон горы, который не могут потушить ни дождь, ни песок, и который горит уже несколько тысячелетий.

