Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь

Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом

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Баку впечатлит вас сочетанием старинных и современных зданий, бережным отношением к прошлому и стремительным движением в будущее.

Вы увидите инновационный центр Гейдара Алиева и знаменитые Пламенные башни, посетите местную Венецию и Приморский бульвар. А гуляя по аллеям некрополя, услышите о великих людях, снискавших славу и любовь народа.
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
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Описание

Что вас ожидает

Баку вчера и сегодня

Вы познакомитесь с архитектурными достижениями XIX–XX веков и современного Азербайджана. Оцените старинные здания, построенные польскими архитекторами, пройдете по Приморскому бульвару и увидите бакинскую Венецию. А также подниметесь в Нагорный парк, посетите площадь Флага и увидите Кристалл Холл, где проходило Евровидение-2012. Кроме того, я покажу Пламенные башни и культурный центр Гейдара Алиева — известный на весь мир шедевр Захи Хадид.

Аллея почетного захоронения

Мы посетим очень важное для Баку место, сопоставимое по значимости с Новодевичьим кладбищем в Москве. Здесь похоронены азербайджанские деятели культуры, науки и политики. Я покажу посвященные им скульптуры и поделюсь связанными с ними удивительными историями. Вы услышите о певце Муслиме Магомаеве и о его дедушке, о враче и писателе-фантасте Ильине, о начальнике военного госпиталя Дашкове и о полковнике Меджидове, водрузившем знамя над военным посольством в Берлине.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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