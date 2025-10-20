Баку впечатлит вас сочетанием старинных и современных зданий, бережным отношением к прошлому и стремительным движением в будущее. Вы увидите инновационный центр Гейдара Алиева и знаменитые Пламенные башни, посетите местную Венецию и Приморский бульвар. А гуляя по аллеям некрополя, услышите о великих людях, снискавших славу и любовь народа.

Описание экскурсии

Баку вчера и сегодня

Вы познакомитесь с архитектурными достижениями XIX–XX веков и современного Азербайджана. Оцените старинные здания, построенные польскими архитекторами, пройдете по Приморскому бульвару и увидите бакинскую Венецию. А также подниметесь в Нагорный парк, посетите площадь Флага и увидите Кристалл Холл, где проходило Евровидение-2012. Кроме того, я покажу Пламенные башни и культурный центр Гейдара Алиева — известный на весь мир шедевр Захи Хадид.

Аллея почетного захоронения

Мы посетим очень важное для Баку место, сопоставимое по значимости с Новодевичьим кладбищем в Москве. Здесь похоронены азербайджанские деятели культуры, науки и политики. Я покажу посвященные им скульптуры и поделюсь связанными с ними удивительными историями. Вы услышите о певце Муслиме Магомаеве и о его дедушке, о враче и писателе-фантасте Ильине, о начальнике военного госпиталя Дашкове и о полковнике Меджидове, водрузившем знамя над военным посольством в Берлине.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.