Мои заказы

Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь

Оценить главные места города и погулять по Аллее почетного захоронения с профессиональным гидом
Баку впечатлит вас сочетанием старинных и современных зданий, бережным отношением к прошлому и стремительным движением в будущее.

Вы увидите инновационный центр Гейдара Алиева и знаменитые Пламенные башни, посетите местную Венецию и Приморский бульвар. А гуляя по аллеям некрополя, услышите о великих людях, снискавших славу и любовь народа.
5
13 отзывов
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь
Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь

Описание экскурсии

Баку вчера и сегодня

Вы познакомитесь с архитектурными достижениями XIX–XX веков и современного Азербайджана. Оцените старинные здания, построенные польскими архитекторами, пройдете по Приморскому бульвару и увидите бакинскую Венецию. А также подниметесь в Нагорный парк, посетите площадь Флага и увидите Кристалл Холл, где проходило Евровидение-2012. Кроме того, я покажу Пламенные башни и культурный центр Гейдара Алиева — известный на весь мир шедевр Захи Хадид.

Аллея почетного захоронения

Мы посетим очень важное для Баку место, сопоставимое по значимости с Новодевичьим кладбищем в Москве. Здесь похоронены азербайджанские деятели культуры, науки и политики. Я покажу посвященные им скульптуры и поделюсь связанными с ними удивительными историями. Вы услышите о певце Муслиме Магомаеве и о его дедушке, о враче и писателе-фантасте Ильине, о начальнике военного госпиталя Дашкове и о полковнике Меджидове, водрузившем знамя над военным посольством в Берлине.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала
Лала — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1113 туристов
Я лицензированный гид в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA в Азербайджане. Два высших образования — училась в Азербайджане
читать дальшеуменьшить

и Норвегии. Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA. Я и мои коллеги проводим обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на датском, норвежском, русском и английском языках. У нас свыше 125 программ. Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности по всему Азербайджану. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
О
Таких душевных экскурсий у нас ещё не было! Лала с первых минут очаровала нас своей положительной энергетикой, безупречным владением русским языком и знанием деталей истории и жизни своего родного Баку.
читать дальшеуменьшить

Ни один наш вопрос (а их мы задавали много) не остался без подробного ответа, приправленного искромётным юмором и поучительными жизненными историями. По окончании экскурсии Лала помогла нам с выбором отличного ресторана, где мы смогли продегустировать вкусный плов в аутентичной атмосфере. Спасибо, Лала! Когда снова соберёмся в Баку, обязательно свяжемся с Вами!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спешим поблагодарить за познавательную экскурсию! Велеколепная авто - пешеходная экскурсия по Баку! Были в Баку транзитом. Лалочка учла все наши пожелания и согласилась провести экскурсию рано - рано утром.
Очень рекомендую
читать дальшеуменьшить

приехать сюда и, конечно же, провести эти дни с Лалой. Чётко, профессионально, интересно и очень познавательно! Интересные места, необычные маршруты и закоулки этого чудесного города были изучены с человеком, который родился здесь и, главное, очень любит свою Родину. А ещё мы вкусно пили в правильных местах чай и торговались на рынке с помощью Лалы. Нежная благодарность и обещание вернуться!!

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Лала юморная, очень контактная и профессионал своего дела. Маршрут экскурсии, на мой взгляд, оптимальный. Рассказала и показала много интересного. По нашей просьбе изменила план и уделила
читать дальшеуменьшить

больше внимания старому городу. Даже задержалась с нами почти на час сверх запланированных трех. Показала несколько особенных мест (например, храм жен мироносиц) и изумительное семейное кафе «Старый Баку». Кстати, я сначала опасалась похода на кладбище, но это оказалось очень интересным. Лалу хотела бы рекомендовать.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Огромное спасибо Лале за прекрасную экскурсию! Лала рассказала много интересного, увлекательная подача материала сделали прогулку по-настоящему запоминающейся. Всё было отлично организовано: комфортный транспорт, продуманный маршрут, а гид учёл все наши пожелания. Отдельный плюс — рекомендации по ресторанам и достопримечательностям, которые нам очень пригодились. Однозначно рекомендую эту экскурсию и гида — остались в полном восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Провели прекрасный день в Баку, все было чудесно, особенно хочется отметить профессионализм и ответственность нашего гида. Лале удалось за короткое время показать все главные красоты Баку, очень четко выстроить маршруты, с любовью к родному городу провести нас по самым примечательным местам. Быстро влюбила нас в Баку, дала дельные советы что посмотреть самостоятельно, где лучше перекусить. Оставила самое благоприятное впечатление
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Хотелось бы поблагодарить Лалу за замечательно организованную экскурсию! Путешествовали с маленьким ребенком и были сомнения, удобен ли будет такой формат. Лала учла все наши просьбы, была очень заинтересованной, внимательной и дала много полезной информации. Лала очень интересный собеседник, экскурсия прошла на одном дыхании, в комфортном автомобиле и в приятной компании. Однозначно рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Баку

Похожие экскурсии на «Баку: обзорная экскурсия и легендарный некрополь»

Истоки древнего Баку: обзорная экскурсия по Старому городу в мини-группе
Пешая
2.5 часа
-
43%
109 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Истоки древнего Баку: обзорная экскурсия по Старому городу в мини-группе
Пройтись по историческому центру и узнать, как роковая Шамаханская царица связана с городом
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€12€21 за человека
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
5 часов
-
45%
184 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Охватить все важнейшие достопримечательности азербайджанской столицы
Начало: Место проживания туриста
Завтра в 00:00
13 авг в 00:00
от €83€150 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь - это Баку всех эпох! Обзорная экскурсия
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь - это Баку всех эпох! Обзорная экскурсия
Открыть сокровищницу городских легенд и увидеть самые почитаемые места, включая Старый город
Начало: В любом удобном месте в черте города
Сегодня в 08:00
13 авг в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
На машине
2.5 часа
67 отзывов
Индивидуальная
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
Знакомство с самыми красивыми и знаковыми местами в центре столицы Азербайджана
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €68 за человека
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Баку
от €150 за экскурсию