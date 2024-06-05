Обзорные и познавательные экскурсии Баку

Найдено 77 экскурсий в категории «Обзорные» в Баку на русском языке, цены от €18, скидки до 49%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
«И, конечно, погрузитесь в историю Баку и познакомитесь с зодчеством средневекового и дореволюционного города»
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
180 за всё до 6 чел.
Тайны Старого Баку
🚶 Пешая
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
252 отзыва
В тренде
Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В Сабирском саду
«Посетите мастерскую всемирно известного художника Али Шамси и познакомитесь с его творчеством»
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2218 за человека
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
2 часа
219 отзывов
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
«Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы»
Расписание: ежедневно в 18:45
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
3018 за человека
В первый раз в Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
В первый раз в Баку: путешествие от прошлого к настоящему
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
«Обзорная экскурсия не предусматривает посещение музеев»
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
97 за всё до 3 чел.
Изысканный микс культур и традиций Баку
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
9077 за всё до 7 чел.
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
«Исторический центр — то место, с которого стоит начать знакомство с Баку»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Старый город в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Старый город Баку в деталях: от легенд до современности
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
54 за всё до 4 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
«С площадки хорошо просматриваются главные достопримечательности современного Баку: самый высокий флагшток в мире, исторический центр — Старый город-крепость (Ичери Шехер)»
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от 58 за всё до 3 чел.
Город ветров и огня - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
79 отзывов
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
«Это обзорная прогулка, во время которой не предполагается осмотр Девичьей башни и дворца Ширваншахов внутри (но я обязательно покажу вам фотографии на планшете)»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
116 за всё до 6 чел.
Тайны жителей Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
62 отзыва
Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку
Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Знакомство с коренными бакинцами»
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
от 62 за всё до 5 чел.
Магия старого Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
127 отзывов
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
«А еще покажу главные достопримечательности и необычные места»
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
77 за всё до 4 чел.
Узнать Баку за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
165 отзывов
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 119 за всё до 40 чел.
По каменным улочкам Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку
Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками
«Это обзорная прогулка, во время которой не предполагается осмотр Девичьей башни и дворца Ширваншахов внутри (но я обязательно покажу вам фотографии на планшете)»
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
77 за всё до 6 чел.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
«Мы поднимемся на самую высокую обзорную площадку, где вы насладитесь панорамным видом на исторический центр и Бакинскую бухту, вдоль которой широкой полосой тянется Приморский бульвар»
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от 90 за всё до 7 чел.
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 30 чел.
С Баку на «ты»
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью
«Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7568 за всё до 4 чел.
Вдохновиться контрастами Баку
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 50 чел.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
«А у Центра мугама и Музея ковров вы не только сравните эти современные и интересные по форме здания, но и познакомитесь с важными пластами азербайджанской культуры»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 250 за всё до 10 чел.
Весь Баку на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
43 отзыва
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
«За 4 часа вы познакомитесь с наиболее значимыми достопримечательностями Баку, прикоснетесь к местным легендам и традициям, узнаете о бакинском образе жизни и осмотрите весь город с высоты птичьего полета»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 4 чел.
Вечернее свидание с Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
Вечернее свидание с Баку
Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории
«А главное — услышите самые яркие истории о городе и его жителях, почувствуете атмосферу и поймёте менталитет нашего народа»
12 июня в 15:30
13 июня в 15:30
84 за всё до 6 чел.
Весь Баку за 5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
178 отзывов
Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней
Начало: Отель проживания туристов
«Несколько слов об архитектуре и нефтиВы познакомитесь с шедеврами архитектуры Старого и Нового города: памятниками средневековья, дореволюционного периода и современности»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 185 за всё до 6 чел.
Раскрыть все краски Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
97 отзывов
Раскрыть все краски Баку
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Начало: У вашего отеля
«Вы узнаете об особом вкладе польских архитекторов в планировку города, ознакомитесь с современной архитектурой, получите информацию о национальных меньшинствах, традициях и быте азербайджанского народа»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
105 за всё до 2 чел.
Баку. История Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
368 отзывов
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
77 за всё до 4 чел.
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
53 отзыва
Обзорная автопешеходная экскурсия по Баку: история и архитектура
Приглашаем на уникальное путешествие по Баку, где история и современность переплетаются в одном туре
«На обзорной автомобильно-пешеходной экскурсии вы насладитесь красотой нашего города и осмотрите его главные достопримечательности»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
136 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Баку» или обратно с гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
38 отзывов
Трансфер из аэропорта в Баку с гидом: комфорт и знания о городе
Встреча в аэропорту Баку с гидом - ваш первый шаг к незабываемому путешествию. Узнайте все о городе, не покидая комфортного транспорта
Начало: В аэропорту (или в вашем отеле, если это обратный ...
18 июня в 00:00
23 июня в 00:00
33 за всё до 3 чел.
Прогулка по Старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Прогулка по Старому городу
Погрузиться в колорит Ичери-шехер и открыть сокровищницу городских легенд
Начало: От Вашего отеля, либо со встречей у Ичери-шехер в ...
«Экскурсия обзорная и достопримечательности мы осмотрим только снаружи»
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 200 за всё до 18 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия по городу
Погрузитесь в уникальный мир Баку с экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты старинных и новых районов города
«Продолжим знакомство с современным Баку возле Центра Гейдара Алиева»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Баку по максимуму + самый вкусный завтрак в городе
Отправиться в атмосферное путешествие по историческому центру и современным кварталам
«Познакомитесь с самобытной культурой и кухней»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Современный Баку с посещением Центра Гейдара Алиева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Современный Баку: экскурсия с посещением Центра Гейдара Алиева
Погрузитесь в атмосферу современного Баку: от футуристических зданий до исторических парков и музеев
Начало: Ваш отель
«Но со мной вы познакомитесь с экспозициями центра и сделаете снимки в его оригинальных интерьерах — лучшие ракурсы я подскажу»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 150 за всё до 10 чел.
Старый Баку: из прошлого к настоящему
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Старый Баку: из прошлого к настоящему
Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос
Начало: Рядом метро «Старый город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
130 за всё до 6 чел.
Баку - первое впечатление
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Баку - первое впечатление
Насладиться видами столицы на обзорной экскурсии с трансфером из аэропорта
«По вашему желанию обзорную экскурсию можно продлить: доплата за каждый дополнительный час — 20 €»
Сегодня в 05:00
Завтра в 00:30
от 150 за всё до 6 чел.
Душа Старого города Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Душа Старого города Баку: Историческое путешествие
Откройте вековую историю Баку, пройдитесь по следам легенд и поэтов, взгляните на город глазами его создателей
Начало: У вашего отеля
«Обзорная экскурсия по историческому кварталу Ичери-шехер и пешеходной части города познакомит вас со знаковыми достопримечательностями Баку»
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:00
от 112 за всё до 10 чел.
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
176 отзывов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
«И поближе познакомитесь с базовыми принципами и традициями зороастризма»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 237143 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Здравствуй, Баку
Прогуляться с коренным бакинцем и за 2 часа перейти с городом на ты
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 100 за всё до 45 чел.
Знакомство с новым и старым Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 4 чел.
С ветерком по Баку и вокруг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
16 отзывов
С ветерком по Баку и вокруг
Коренной бакинец представляет: весь Баку и Апшерон за один день для истинных гурманов путешествий
«Вы встретитесь с древним и современным Баку, познакомитесь с его архитектурным многообразием, традициями и кухней»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 250 за всё до 60 чел.
Шашлык-машлык-тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Шашлык-машлык-тур
Побывать на самой вкусной среди обзорных и самой обзорной среди вкусных экскурсий по Баку
«В одном из бакинских нетуристических ресторанов вы познакомитесь с впечатляющим разнообразием местной кухни, научитесь ориентироваться во всем многообразии азербайджанских блюд, а во время застолья насладитесь восточными музыкальными мотивами»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 250 за всё до 8 чел.
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан
33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества
«Шопинг в путешествии может подарить не меньше радости, чем знакомство с достопримечательностями или посещение вкусного ресторана»
29 июня в 06:00
30 июня в 06:00
от 125 за всё до 10 чел.
Баку: дегустация азербайджанских вин (18+)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса
Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку
Начало: В парке имени Сабира
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
250 за человека
Знакомство с винами Азербайджана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Знакомство с винами Азербайджана
Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса
Начало: В Старом городе
«В приятной атмосфере, под руководством профессиональных сомелье вы познакомитесь с азербайджанскими винами, разберетесь в их оттенках и услышите об особенностях виноделия в Азербайджане»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
251 за всё до 2 чел.
Баку от Б до У
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Баку от Б до У
Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии
«Знакомство с городом начнется с его современного символа — центра Гейдара Алиева, поразительного здания авторства Захи Хадид»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
130 за всё до 4 чел.
Баку старый и новый - архитектура и искусство
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баку старый и новый - архитектура и искусство
Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
«Вы познакомитесь с их творениями от башни-ровесницы Парфенона до ультрасовременных стеклянных зданий»
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
от 225 за всё до 6 чел.
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана
Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков
«На авто-пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по знаковым улицам города и познакомитесь с самобытной архитектурой старого и нового Баку, имеющей более чем трехсотлетнюю историю»
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Первое знакомство с Баку
Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
«В гостях у интернациональной семьи вы отведаете традиционные блюда домашней азербайджанской кухни и познакомитесь с бытом бакинцев»
23 июня в 08:00
14 июля в 08:00
350 за всё до 3 чел.
Город контрастов в свете огней
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Город контрастов в свете огней
Узнать, как смесь разных культур сформировала облик Баку - вечерняя экскурсия
«А в европейской части познакомитесь с бакинскими нефтяниками и рассмотрите здания-дворцы»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
70 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Баку. История Старого города
    Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
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    получить удовольствие от прогулки по старому городу, заряд позитива на весь день и много ценной информации о городе и его достопримечательностях? Познакомьтесь с замечательным гидом - Сабиной и она поможет вам влюбиться в этот город раз и навсегда!

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Старый город в деталях
    Отличная экскурсия и Сабир замечательный гид! Вся информация интересная, преподнесенная в нескучном виде, с шутками в уместных местах. Всем советуем для ознакомления с историей города и страны
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Это был мой первый день в Баку. Михаил очень интерсно рассказал об истории города, о людях, о культуре, вернее о
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    миксе культур. Было очень увлекательно, время пролетело незаметно. Хотелось сушать Михаила еще и еще. Он показал мне старый город и район вокруг него. Рассказал о современном городе, посоветовал куда пойти по насущным вопросам (покушать, поенять валюту, посмотреть еще интересное). И еще он подарил мне баночку домашнего варенья) К слову сказать, добрешие таможенники выпустили меня с этой баночкой в ручной клади) Максимально рекомендую погулять по Баку с Михаилом.

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Изысканный микс культур и традиций Баку
    Mikail, превосходно знает историю и культуру этой страны и народа. Рекомендуем, точно не пожалеете!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    В первый раз в Баку
    Понравился маршрут, локации, насыщенный рассказ Наили
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Старый город в деталях
    Чудесное знакомство со Старым городом! Сабир прекрасный рассказчик, тактичный, интересный и увлекающий. Очень рекомендую!
  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    В первый раз в Баку
    Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наиле. Очень интересный рассказ и хорошо продуманная программа.
  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Старый город в деталях
    Сабир очень веселый и позитивный гид, который простую прогулку по старому городу сделал прекрасной! Единственное - мы явно пропустили часть экскурсии,
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    где Городская стена и дворцы нефтяных магнатов В завершающей части прогулки вы покинете Старый город и исследуете внешнюю часть городской стены. Погуляете по Губернаторскому саду, найдете потайной ход древней крепости и рассмотрите здание филармонии, Дворец счастья, резиденцию Ротшильдов и дом Садыховых.

  • Х
    Хамдия
    3 июня 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
    Была на экскурсии с Салехом 21 мая. Впечатление супер! Получила много интересной, познавательной информации, увидела город изнутри с его маленькими
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    улочками и большими проспектами. Город потрясающий, огромное спасибо Салеху за замечательную экскурсию, время прошло незаметно, вместо 2,5 часов экскурсия продлилась 4 часа. Всем рекомендую этого гида.

  • M
    Maliya
    2 июня 2024
    Вечерняя прогулка «Огни Баку»
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение! Эльнур отличный гид. Веселый и очень дружелюбный. Маршрут интересный, продуманный. Рассказал много увлекательных, исторических фактов. Все было замечательно. Большая благодарность! 👍
    Прогулка очень понравилась! В свете вечерних огней Баку особенно неотразим. Одно наслаждение наблюдать это волшебное преображение!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Обзорные»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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