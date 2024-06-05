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🚶 Пешая 40% скидка Мини-группа 2 часа 219 отзывов Вечерняя прогулка «Огни Баку» Насладитесь вечерней прогулкой по Баку, исследуя Старый город, площадь Фонтанов и аллею Шахидов. Узнайте историю и легенды столицы Азербайджана Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п... «Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы» Расписание: ежедневно в 18:45 30 € 18 за человека

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🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке «С площадки хорошо просматриваются главные достопримечательности современного Баку: самый высокий флагшток в мире, исторический центр — Старый город-крепость (Ичери Шехер)» от € 58 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 79 отзывов Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности «Это обзорная прогулка, во время которой не предполагается осмотр Девичьей башни и дворца Ширваншахов внутри (но я обязательно покажу вам фотографии на планшете)» € 116 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 62 отзыва Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии Начало: У вашего отеля «Знакомство с коренными бакинцами» от € 62 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 127 отзывов Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л... «А еще покажу главные достопримечательности и необычные места» € 77 за всё до 4 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 74 отзыва Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками «Это обзорная прогулка, во время которой не предполагается осмотр Девичьей башни и дворца Ширваншахов внутри (но я обязательно покажу вам фотографии на планшете)» € 77 за всё до 6 чел.

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🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 3.5 часа 37 отзывов Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью «Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку» 75 € 68 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 32 отзыва Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления от € 170 за всё до 50 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 17 отзывов Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1» Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов Начало: Ваш отель «А у Центра мугама и Музея ковров вы не только сравните эти современные и интересные по форме здания, но и познакомитесь с важными пластами азербайджанской культуры» от € 250 за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 4.5 часа 43 отзыва Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе «За 4 часа вы познакомитесь с наиболее значимыми достопримечательностями Баку, прикоснетесь к местным легендам и традициям, узнаете о бакинском образе жизни и осмотрите весь город с высоты птичьего полета» от € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 83 отзыва Вечернее свидание с Баку Прогуляться по must-see местам в свете ночных огней и услышать интереснейшие бакинские истории «А главное — услышите самые яркие истории о городе и его жителях, почувствуете атмосферу и поймёте менталитет нашего народа» € 84 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 178 отзывов Экскурсия по Баку: история, архитектура и культура за 5 часов Погрузитесь в уникальную атмосферу Баку с экскурсией, которая раскроет город от средневековья до наших дней Начало: Отель проживания туристов «Несколько слов об архитектуре и нефтиВы познакомитесь с шедеврами архитектуры Старого и Нового города: памятниками средневековья, дореволюционного периода и современности» от € 185 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 97 отзывов Раскрыть все краски Баку Авто-пешеходная экскурсия по городу Начало: У вашего отеля «Вы узнаете об особом вкладе польских архитекторов в планировку города, ознакомитесь с современной архитектурой, получите информацию о национальных меньшинствах, традициях и быте азербайджанского народа» € 105 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 368 отзывов Баку. История Старого города Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке Начало: У музея азербайджанской литературы имени Низами Гя... € 77 за всё до 4 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 1 час 38 отзывов Трансфер из аэропорта в Баку с гидом: комфорт и знания о городе Встреча в аэропорту Баку с гидом - ваш первый шаг к незабываемому путешествию. Узнайте все о городе, не покидая комфортного транспорта Начало: В аэропорту (или в вашем отеле, если это обратный ... € 33 за всё до 3 чел.

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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Старый Баку: из прошлого к настоящему Понять главное о городе, погуляв по району, из которого он вырос Начало: Рядом метро «Старый город» € 130 за всё до 6 чел.

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🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Шопинг, мечеть Биби-Эйбат и рыбный ресторан 33 удовольствия Баку и знакомство с памятником мусульманского зодчества «Шопинг в путешествии может подарить не меньше радости, чем знакомство с достопримечательностями или посещение вкусного ресторана» от € 125 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва Дегустация азербайджанских вин в Баку: путешествие в мир вкуса Погрузитесь в мир азербайджанского виноделия: дегустация вин от лучших заводов в атмосферных барах Баку Начало: В парке имени Сабира Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00 € 250 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Знакомство с винами Азербайджана Посетить ресторан в самом сердце Баку, узнать о местных винах от сомелье и раскрыть их палитру вкуса Начало: В Старом городе «В приятной атмосфере, под руководством профессиональных сомелье вы познакомитесь с азербайджанскими винами, разберетесь в их оттенках и услышите об особенностях виноделия в Азербайджане» € 251 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 5 часов 8 отзывов Баку от Б до У Всё, что нужно увидеть и узнать в городе счастливых людей, на большой авто-пешеходной экскурсии «Знакомство с городом начнется с его современного символа — центра Гейдара Алиева, поразительного здания авторства Захи Хадид» € 130 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Баку старый и новый - архитектура и искусство Узнать город от древних стен до современных проектов на насыщенной авто-пешеходной экскурсии «Вы познакомитесь с их творениями от башни-ровесницы Парфенона до ультрасовременных стеклянных зданий» от € 225 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Белая история Баку, вулканы и пещеры Гобустана Завораживающая архитектура и история Баку и Гобустана на рубеже веков «На авто-пешеходной экскурсии вы прогуляетесь по знаковым улицам города и познакомитесь с самобытной архитектурой старого и нового Баку, имеющей более чем трехсотлетнюю историю» от € 188 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Первое знакомство с Баку Автомобильная экскурсия по самым ярким местам города Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо... «В гостях у интернациональной семьи вы отведаете традиционные блюда домашней азербайджанской кухни и познакомитесь с бытом бакинцев» € 350 за всё до 3 чел.