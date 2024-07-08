Давай сбежим в Баку! Обзорная экскурсия + трансфер

С комфортом добраться до города и содержательно познакомиться с местными достопримечательностями
Приготовьтесь увидеть все краски Города ветров! Вы посетите известные и неизведанные места. Увидите, как колорит Старого города соединяется с модернистской архитектурой новых районов. Познакомитесь с самобытной культурой и кухней.

Узнаете о нефтяной истории Баку и выясните, как с ним связаны Марко Поло, Черчилль, Ротшильды и Нобели. А в самых колоритных локациях устроите яркую фотосесессию.
5
1 отзыв
Давай сбежим в Баку! Обзорная экскурсия + трансфер
Давай сбежим в Баку! Обзорная экскурсия + трансфер
Давай сбежим в Баку! Обзорная экскурсия + трансфер
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Старый город. Отправимся к истокам города и погуляем по колоритным улочкам в самом сердце Баку. Вы рассмотрите дворец Ширваншахов и другие старинные памятники. При желании подниметесь на Девичью башню. А по пути я расскажу о первых поселениях, появившихся здесь ещё до н. э., и средневековой жизни Старого города.

Нагорный парк. С самой высокой точки вам откроется захватывающий вид на Баку и Бакинскую бухту, знаменитый бульвар, фуникулёр, колесо обозрения и практически всю центральную часть столицы. Вы сделаете яркие снимки, а также узнаете о Пламенных башнях, визитной карточке города.

Центр Гейдара Алиева. Я познакомлю вас с чудом современной архитектуры и историей одного из самых амбициозных проектов мира. Наряду с Пламенными башнями образец деконструктивизма стал символом современного Баку.

Баку и нефть. История мировой нефтяной промышленности неразрывна с нашим городом. Вы посетите первые месторождения и исторические «фавеллы» на склоне холма. Услышите о периоде нефтяного бума. Выясните, что связывало Марко Поло, Уинстона Черчилля, Ротшильдов и Нобеля с Баку, а также узнаете, почему столицу Азербайджана называют кавказским Парижем.

Мечеть Гейдара Алиева. Крупнейшая мечеть Южного Кавказа, где регулярно проводятся фотосессии. Это место не включено во многие туристические программы, так как находится в отдалении от центра, но мы с вами обязательно сюда приедем. Вы оцените величественное сооружение, словно сошедшее со страниц восточной сказки.

Организационные детали

В стоимость включён трансфер на комфортабельном современном внедорожнике c кондиционером и услуги профессионального гида и по совместительству фотографа.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С места пребывания гостей либо из аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Виктория
8 июля 2024
Спасибо Джавиду за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы сделали много фотографий и увидели Баку с разных сторон: и как современный город, и как старый город с древней историей. А еще Джавид хороший фотограф!
Спасибо Джавиду за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы сделали много фотографий и увидели БакуСпасибо Джавиду за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы сделали много фотографий и увидели БакуСпасибо Джавиду за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы сделали много фотографий и увидели БакуСпасибо Джавиду за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы сделали много фотографий и увидели БакуСпасибо Джавиду за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы сделали много фотографий и увидели БакуСпасибо Джавиду за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы сделали много фотографий и увидели БакуСпасибо Джавиду за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы сделали много фотографий и увидели БакуСпасибо Джавиду за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы сделали много фотографий и увидели БакуСпасибо Джавиду за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы сделали много фотографий и увидели БакуСпасибо Джавиду за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Мы сделали много фотографий и увидели Баку

Входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеНа выходныеОбзорныеСтарый городПопулярные местаПаркиПрирода и пейзажиСкидкиНагорный паркПриморский бульварСамое главноеЦентр Гейдара АлиеваИз аэропорта

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