От Баку до Гобустана: мини-тур по Азербайджану на майские праздники
Индивидуальный тур в Баку

Погулять по Ичери-шехер, увидеть горящую гору и изучить петроглифы

5
2 отзыва
Весной особенно хочется сменить обстановку, поэтому мы приглашаем вас в небольшое путешествие по Азербайджану! Вы не только успеете насладиться контрастами столицы, но и погрузитесь в древность, а ещё восхититесь невероятным природным феноменом — горой Янардаг. Мы также расскажем вам об истории нефтедобычи. Присоединяйтесь!
От Баку до Гобустана: мини-тур по Азербайджану на майские праздники
От Баку до Гобустана: мини-тур по Азербайджану на майские праздники
От Баку до Гобустана: мини-тур по Азербайджану на майские праздники
Ближайшие даты:
28
апр

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Отель 2*$314
Отель 3*$352
Отель 4*$428
Отель 4+*$504
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Сегодня вы сможете отдохнуть после дороги и провести досуг в свободном режиме.

2 день

Баку - город ветра и огней

В этот день отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Именно на улицах старого города проходили съёмки культового советского фильма «Бриллиантовая рука». Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Баку - город ветра и огнейБаку - город ветра и огнейБаку - город ветра и огнейБаку - город ветра и огней
3 день

Янардаг и храм огня Атешгях

Сегодня вы увидите настоящее чудо природы. Едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.

Во второй половине дня вернёмся в Баку.

Янардаг и храм огня АтешгяхЯнардаг и храм огня АтешгяхЯнардаг и храм огня АтешгяхЯнардаг и храм огня Атешгях
4 день

Гобустан и первая нефтевышка

После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.

Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны и увидите первую нефтевышку.

Во второй половине дня — возвращение в Баку.

Гобустан и первая нефтевышкаГобустан и первая нефтевышкаГобустан и первая нефтевышкаГобустан и первая нефтевышка
5 день

Окончание тура

Наше небольшое путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
22 фев 2024
Хотели поблагодарить вас за отлично организованное путешествие. Мы получили огромное удовольствие от поездки, все четко без задержек, интересные гиды, разнообразные локации, хорошие отели-все как мы ожидали и даже лучше. Спасибо вам большое за ваш труд!!!
Д
13 фев 2024
Выражаю огромную Благодарность и большое Уважение за великолепный тур. Высокий профессионализм гидов, дружелюбное отношение сотрудников отелей позволили сделать этот тур наиболее ярким и запоминающим! В Азербайджане - это Тофик, рассказы которого постоянно наполнялись различными интересными легендами. Очень хочется также назвать сотрудников отелей, которые приложили максимум уважения и тепла к своим гостям: в Баку - это Валех, Фарид и даже директор Самед (отдельно поприветствовал и пожелал отличного времяпровождения).

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