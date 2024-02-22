Погулять по Ичери-шехер, увидеть горящую гору и изучить петроглифы
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель 2*
|$314
|Отель 3*
|$352
|Отель 4*
|$428
|Отель 4+*
|$504
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Баку
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. Сегодня вы сможете отдохнуть после дороги и провести досуг в свободном режиме.
Баку - город ветра и огней
В этот день отправимся исследовать столицу Азербайджана. Во время обзорной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу Баку, насладитесь его контрастами. Заглянем в самое сердце города — Ичери-шехер. В этом старом районе расположились дворец Ширваншахов и знаменитая Девичья башня, а также караван-сараи и ремесленные мастерские. Именно на улицах старого города проходили съёмки культового советского фильма «Бриллиантовая рука». Эта историческая часть столицы была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Янардаг и храм огня Атешгях
Сегодня вы увидите настоящее чудо природы. Едем к горе Янардаг, что в переводе означает «горящая гора». На протяжении уже нескольких столетий люди наблюдают, как языки пламени обнимают поверхность этой возвышенности. Это обусловлено утечкой горючего природного газа из крупного месторождения под Апшеронским полуостровом. Этот феномен особенно привлёк внимание тех, кто исповедует зороастризм. Последователи этой древнейшей религии основали поселение, где поклонялись огню. Поэтому следующим нашим пунктом назначения станет храм Атешгях. На экскурсии вы узнаете больше интересных подробностей о культуре зороастрийцев.
Во второй половине дня вернёмся в Баку.
Гобустан и первая нефтевышка
После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан. В его горах сосредоточены свидетельства о жителях региона эпохи каменного века и последующих периодов. Здесь вы изучите наскальные изображения и древние стоянки.
Также сегодня у вас будет возможность погрузиться в историю нефтепромышленности. Вы узнаете, как «чёрное золото» повлияло на развитие страны и увидите первую нефтевышку.
Во второй половине дня — возвращение в Баку.
Окончание тура
Наше небольшое путешествие подошло к концу. Мы проводим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.