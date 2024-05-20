Туры в Гобустан

Найдено 11 туров в категории «Гобустан» в Баку на русском языке, цены от $280, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
«Начнём день с посещения знаменитого заповедника «Гобустан», где вы увидите множество петроглифов, а также осмотрите древние жилища»
14 июля в 14:30
4 авг в 14:30
$490 за человека
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
«Посетим Гобустан и изучим наскальные рисунки древних людей, понаблюдаем за извержениями грязевых вулканов, узнаем тайны вечно горящей горы Янардаг, увидим святыни Бешбармага и даже прогуляемся по инопланетным Агатовым горам»
Завтра в 09:00
19 июня в 09:00
350$280 за всё до 3 чел.
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
«Позавтракав, выезжаем в Национальный музей-заповедник Гобустан»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вас ждут древние города, артефакты заповедника Гобустан, пейзажи озера Нохур и тайны храма Атешгях»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
550$523 за человека
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В завершении тура погрузимся в древность, изучая экспозицию заповедника «Гобустан»»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В этом индивидуальном путешествии по Азербайджану вы успеете насладиться колоритом столицы, прикоснуться к древности в археологическом заповеднике «Гобустан», а также увидите огни Апшерона»
$500 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вы увидите «Малую Венецию», петроглифы заповедника «Гобустана», грязевые вулканы и пламя горы Янардаг»
$600 за всё до 2 чел.
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вас ждут исторические памятники Ичери-шехер, живописная «Малая Венеция», заповедники «Гобустан» и «Гала», храм огнепоклонников Атешгях и мечеть Биби-Эйбат, а также горящая гора Янардаг и грязевые вулканы»
$750 за всё до 2 чел.
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Утром выезжаем в археологический заповедник «Гобустан» — настоящий музей под открытым небом»
$950 за всё до 2 чел.
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
«Узнаете, как ремесленники делают медную посуду и ткут ковры, побываете в храме огня с вырывающими из-под земли языками пламени и увидите наскальные петроглифы заповедника «Гобустан»»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
87 000 за человека
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
Прикоснуться к истории в Гобустане, погулять по городам Кахетии и побывать на винном заводе
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
710$675 за человека

Советы к посещению

1. По территории заповедника проводятся джип-туры. На мощных машинах по бездорожью вы объедете все интересные места с наиболее красивыми наскальными рисунками и увидите действующие грязевые вулканы. 2. Если вам хочется получить уникальные селфи, то нужно ехать именно к вулканам. Выбросы происходят несколько раз в день и их прийдется дожидаться. Но это того стоит! Дорога туда не простая, пейзаж - марсианский. 3. Любителям экстремального отдыха и дикой природы можно забронировать номера в отелях города Гобустан и купить индивидуальные пешеходные прогулки по местам, которые не изменились с каменного века

Немного истории

Наскальные рисунки археологи называют петроглифами. Впервые в здешних скалах их нашли в 1939 году. Исследованиям помешала Великая Отечественная Война, но уже в 1947 ученые приступили к изучению пещерной живописи. Проведенные раскопки обнаружили 6 000 изображений, более сорока мест древнейших захоронений и палеотические поселения. Последняя надпись на скале сделана в средние века. Это говорит о том, что люди в этих местах жили десятки тысяч лет. Они изображали на скалах то, что видели и показывали, чем занимались дома. Например, много рисунков с танцующими в хороводе мужчинами и это очень похоже на современный народный азербайджанский танец. Фигуры рыбаков, жнецов и охотников изображены почти в полный рост. Большая загадка для ученых - картинки с гребцами на больших лодках. Похожие находили в Скандинавии, Египте и на Урале. Это подтверждает теорию о большом переселении древнего народа. Есть версия, что это религиозные изображения. В горах найден камень с письмом римского легионера. Он просто указал свое имя, номер легиона и своего императора. Как римлянин попал в такую даль, пока не знает никто. Экскурсовод обязательно вам покажет эту плиту и переведет надпись. В музее Гобустана можно увидеть каменные инструменты и наконечники копий и стрел, предметы быта и образцы древнейшей краски. Экскурсионные программы составлены при помощи специалистов ЮНЕСКО

Местные экскурсоводы

Заповедник - место, где течение времени не ощущается. Попав туда, вы понимаете как изменился мир, как далеко шагнул человек в своем развитии. Всего 50 км от шумного и блестящего восточного мегаполиса Баку и вы среди скал, вулканов и реликтов каменного века. Вы непременно должны посетить Гобустан - это познавательно, интересно и просто активный отдых на свежем воздухе. Наш сайт поможет вам забронировать экскурсию, определиться с датой. Что бы не ехать в неизвестность, мы дадим вам возможность пообщаться с гидом и узнать программу и маршрут. Просто выберите подходящий тур, ознакомьтесь с отзывами уже побывавших там людей, посмотрите их фото и сделайте свой выбор

Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    20 мая 2024
    Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
    1. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному. 2. Гид
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    много знает и интересно рассказывает. За это ему отлично. 3. Недостатки следующие. 3.1. Очень тяжелая дорога от Лагича в Щеки: 40км голдобин. 3.2. Рестораны, в которые водили гиды в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Особенно в первый день в Баку: вся группа (7 человек) остались недовольными качеством еды. В последний день увезли за город в ресторан, в котором цены были на много выше средних, а некоторые туристы еще были недовольны качеством еды. 4. В целом поездка была хорошая.

  • м
    мила
    19 мая 2024
    Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
    Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
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    не утомляет, программа супер!! Первый день более познавательный, посмотрели петроглифы, посетили интересный музей в Гобустане, зашли в красивую мечеть. Но главное конечно это природа. Грязевые вулканы вызвали детский восторг)) розовое озеро действительно розовое)) обедали на берегу моря под крики чаек. Второй день в горах был прекрасен. Агатовые горы яркие и красивые. А у горы Бешбармаг просто альпийские луга с пасущимися стадами. На горе нас встретил чудесный человек, напоил чаем с домашней пахлавой, угостил местными блюдами, такие душевные посиделки получились. Латиф внимательный, доброжелательный, рассказывает интересно, нигде ничего не ждали, у него всё продумано. Впечатлений море!!!

    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку
  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный и очень доброжелательный гид.
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    Ответит на любой вопрос, поможет, подскажет, посоветует, сфотографирует. По таймингу все четко. Рекомендую познакомиться с Азербайджаном благодаря Латифу. Вы увидите много красивых мест, узнаете их историю, выпьете вкусный чай на высоте 600 метров, от души заваренным Яшкой (с ним вы тоже обязательно познакомитесь), а какая там халва и пахлава.. мммм)) Если есть желание, можно покататься на очень упрямом ослике или на более покладистых лощадках и всё это будет сопровождаться нереальным позитивом!!! И несомненно 5+ экскурсии!

    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный
  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо
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    тем кто оставлял реальные отзывы, мы по ним выбрали гида и экскурсию на 2 дня, и нам очень повезло что так все сложилось! Латиф сердечно благодарим за прекрасно проведённое время в раскрытии таких красивых глубоких исторических сюжетов и фактов. Большая благодарность Латифу за время, проведенное вместе с нами. И обязательно до новых встреч!!! 🤗

    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы
  • A
    Alionavo
    30 апреля 2023
    7 чудес Азербайджана или «Скромное обаяние буржуазии и ландшафтов Каспия»
    Потрясающая экскурсия! Обязательно стоит поехать! Во всей красе раскрывает многогранность Азербайджана. Невероятно чуткий, внимательный и профессиональный коллектив: гид, сопровождающий, водитель - все профессионалы высшего класса! Буду рекомендовать эту поездку всем своим друзьям и близким!

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Гобустан»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
  2. Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
  3. Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
  4. Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
  5. Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Гобустан" можно забронировать 11 авторских туров от 280 до 87 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Гобустанский исторический заповедник - интереснейшее место для любителей истории и экстремального активного отдыха. Расположенный в 50 км от Баку археологический музей среди диких скал и грязевых вулканов принимает туристов в любой сезон 2024 года. Опытные гиды, три уровня туров, разработанных специалистами ЮНЕСКО, а также индивидуальные пешеходные туры - все это вы можете заказать на нашем сайте. Там легко забронировать тур по низкой цене, подобрать удобную для вас дату, ознакомиться с отзывами и задать вопросы гиду не выходя из дома
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