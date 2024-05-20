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Авторский тур
6 дней
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
«Начнём день с посещения знаменитого заповедника «Гобустан», где вы увидите множество петроглифов, а также осмотрите древние жилища»
14 июля в 14:30
4 авг в 14:30
$490 за человека
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
«Посетим Гобустан и изучим наскальные рисунки древних людей, понаблюдаем за извержениями грязевых вулканов, узнаем тайны вечно горящей горы Янардаг, увидим святыни Бешбармага и даже прогуляемся по инопланетным Агатовым горам»
Завтра в 09:00
19 июня в 09:00
350$280 за всё до 3 чел.
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
«Позавтракав, выезжаем в Национальный музей-заповедник Гобустан»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вас ждут древние города, артефакты заповедника Гобустан, пейзажи озера Нохур и тайны храма Атешгях»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
550$523 за человека
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В завершении тура погрузимся в древность, изучая экспозицию заповедника «Гобустан»»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В этом индивидуальном путешествии по Азербайджану вы успеете насладиться колоритом столицы, прикоснуться к древности в археологическом заповеднике «Гобустан», а также увидите огни Апшерона»
$500 за всё до 2 чел.
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вы увидите «Малую Венецию», петроглифы заповедника «Гобустана», грязевые вулканы и пламя горы Янардаг»
$600 за всё до 2 чел.
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Вас ждут исторические памятники Ичери-шехер, живописная «Малая Венеция», заповедники «Гобустан» и «Гала», храм огнепоклонников Атешгях и мечеть Биби-Эйбат, а также горящая гора Янардаг и грязевые вулканы»
$750 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Утром выезжаем в археологический заповедник «Гобустан» — настоящий музей под открытым небом»
$950 за всё до 2 чел.
Авторский тур
8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
«Узнаете, как ремесленники делают медную посуду и ткут ковры, побываете в храме огня с вырывающими из-под земли языками пламени и увидите наскальные петроглифы заповедника «Гобустан»»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
87 000₽ за человека
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
По знаковым местам Закавказья: тур по Азербайджану и Грузии
Прикоснуться к истории в Гобустане, погулять по городам Кахетии и побывать на винном заводе
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«После завтрака выезжаем в известный археологический заповедник Гобустан»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
710$675 за человека
1. По территории заповедника проводятся джип-туры. На мощных машинах по бездорожью вы объедете все интересные места с наиболее красивыми наскальными рисунками и увидите действующие грязевые вулканы. 2. Если вам хочется получить уникальные селфи, то нужно ехать именно к вулканам. Выбросы происходят несколько раз в день и их прийдется дожидаться. Но это того стоит! Дорога туда не простая, пейзаж - марсианский. 3. Любителям экстремального отдыха и дикой природы можно забронировать номера в отелях города Гобустан и купить индивидуальные пешеходные прогулки по местам, которые не изменились с каменного века
Наскальные рисунки археологи называют петроглифами. Впервые в здешних скалах их нашли в 1939 году. Исследованиям помешала Великая Отечественная Война, но уже в 1947 ученые приступили к изучению пещерной живописи. Проведенные раскопки обнаружили 6 000 изображений, более сорока мест древнейших захоронений и палеотические поселения. Последняя надпись на скале сделана в средние века. Это говорит о том, что люди в этих местах жили десятки тысяч лет. Они изображали на скалах то, что видели и показывали, чем занимались дома. Например, много рисунков с танцующими в хороводе мужчинами и это очень похоже на современный народный азербайджанский танец. Фигуры рыбаков, жнецов и охотников изображены почти в полный рост. Большая загадка для ученых - картинки с гребцами на больших лодках. Похожие находили в Скандинавии, Египте и на Урале. Это подтверждает теорию о большом переселении древнего народа. Есть версия, что это религиозные изображения. В горах найден камень с письмом римского легионера. Он просто указал свое имя, номер легиона и своего императора. Как римлянин попал в такую даль, пока не знает никто. Экскурсовод обязательно вам покажет эту плиту и переведет надпись. В музее Гобустана можно увидеть каменные инструменты и наконечники копий и стрел, предметы быта и образцы древнейшей краски. Экскурсионные программы составлены при помощи специалистов ЮНЕСКО
Заповедник - место, где течение времени не ощущается. Попав туда, вы понимаете как изменился мир, как далеко шагнул человек в своем развитии. Всего 50 км от шумного и блестящего восточного мегаполиса Баку и вы среди скал, вулканов и реликтов каменного века. Вы непременно должны посетить Гобустан - это познавательно, интересно и просто активный отдых на свежем воздухе. Наш сайт поможет вам забронировать экскурсию, определиться с датой. Что бы не ехать в неизвестность, мы дадим вам возможность пообщаться с гидом и узнать программу и маршрут. Просто выберите подходящий тур, ознакомьтесь с отзывами уже побывавших там людей, посмотрите их фото и сделайте свой выбор
Последние отзывы на туры
- ВВладимир20 мая 20241. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному. 2. Гид
- ммила19 мая 2024Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.
- ННаталья13 мая 2024Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
- ААнна2 мая 2024От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный и очень доброжелательный гид.
- ТТатьяна24 апреля 2024Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо
- AAlionavo30 апреля 20237 чудес Азербайджана или «Скромное обаяние буржуазии и ландшафтов Каспия»Потрясающая экскурсия! Обязательно стоит поехать! Во всей красе раскрывает многогранность Азербайджана. Невероятно чуткий, внимательный и профессиональный коллектив: гид, сопровождающий, водитель - все профессионалы высшего класса! Буду рекомендовать эту поездку всем своим друзьям и близким!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Гобустан»
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- Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
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- Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
- Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
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Гобустанский исторический заповедник - интереснейшее место для любителей истории и экстремального активного отдыха. Расположенный в 50 км от Баку археологический музей среди диких скал и грязевых вулканов принимает туристов в любой сезон 2024 года. Опытные гиды, три уровня туров, разработанных специалистами ЮНЕСКО, а также индивидуальные пешеходные туры - все это вы можете заказать на нашем сайте. Там легко забронировать тур по низкой цене, подобрать удобную для вас дату, ознакомиться с отзывами и задать вопросы гиду не выходя из дома