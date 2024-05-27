1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
«На фуникулёре «Туфандаг» с высоты птичьего полёта полюбуемся природой, узнаем историю албанской церкви в деревне Киш и закупимся изделиями из меди в селе Лагич»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
«Вас ждут невероятно красивые природные виды в сочетании с загадочными древностями, мечетями и дворцами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€1 199 за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
«Следующая точка маршрута — историко-культурный и природный заповедник «Янардаг»»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$600 за человека
Авторский тур
6 дней
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
«Понаблюдаем за тем, как огонь обнимает гору Янардаг — настоящее природное чудо»
14 июля в 14:30
4 авг в 14:30
$490 за человека
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«В этот день встанем пораньше, чтобы уже в 7:00 выехать загород и позавтракать на природе»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
8900080 100₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
«В мире всего около 800 подобных природных объектов, из них в Азербайджане сосредоточено около 350 штук»
Сегодня в 08:00
14 июня в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
«Вы узнаете о целебных свойствах этого природного чуда и даже сможете принять грязевые ванны (если позволит погода)»
Завтра в 09:00
19 июня в 09:00
350$280 за всё до 3 чел.
Авторский тур
2 дня
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По месту вашего проживания
«Далее вас будут ждать чудесные виды на окрестности — виноградники, раскинувшиеся вдоль дороги, живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух пейзажи, высокогорные массивы, покрытые густым лесом»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
«Во время двухдневного путешествия из Баку я расскажу, почему эти места называют «краем рекордов», и покажу вам лучшие природные чудеса и необычные достопримечательности»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 699$559 за всё до 4 чел.
Авторский тур
2 дня
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Красивая и разнообразная природа, богатая флора и фауна Гейгельского национального парка обязательно порадуют вас и оставят самые приятные впечатления»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«В столице Азербайджана гармонично сочетаются современная и древняя архитектура, природа и развитая инфраструктура»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1547$1 393 за человека
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
«Вас ждут невероятно красивые природные виды в сочетании с загадочными древностями, мечетями и дворцами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
«Вы увидите настоящее чудо природы — овеянную легендами гору Янардаг, на которой уже нескольких тысячелетий горит неугасаемый огонь: метровое пламя примерно 10 метров в ширину идёт вверх с гребня холма»
20 июня в 16:00
27 июня в 16:00
45 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«И полюбуетесь природой, посетив «азербайджанский Бали», чайные плантации и мандариновые сады»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
«Гуляя по садам Шеки и обозревая окрестности горнолыжных курортов, вы проникнитесь атмосферой страны, где соседствуют традиции старины, природа и технологический прогресс»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
«Насладимся пейзажами и тишиной и полюбуемся кавказскими горами»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
190$171 за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Побывать на ферме альпак, посетить две винодельни и закупиться вкусностями на Зелёном рынке
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Тогда приглашаем вас в мини-тур, во время которого мы успеем и прогуляться по Баку, и увидеть природное чудо, гору Янардаг, и погладить дружелюбных альпак, и насладиться разными сортами азербайджанского вина»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1090$981 за всё до 2 чел.
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Сегодня вы увидите настоящее чудо природы»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Начало: Баку, место и время встречи обговаривается индивид...
«Отправляемся любоваться природой и историческим наследием Азербайджана»
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$683 за всё до 2 чел.
Авторский тур
2 дня
Природа южного Азербайджана: тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Увидеть «железное дерево», полюбоваться горящим источником и побывать на чайной плантации
Начало: Баку, точно место и время обговариваются индивидуа...
«Приглашаем вас в мини-путешествие по югу Азербайджана, во время которого вы насладитесь удивительной природой»
29 июня в 08:00
$500 за всё до 2 чел.
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Затем переместимся в заповедник «Гала», созданный на месте археологических раскопок»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
49 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира»
$500 за всё до 2 чел.
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира»
$750 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В Габалинском районе насладимся природными достопримечательностями — водопадом «7 красавиц» и озером Нохур»
$950 за всё до 2 чел.
Авторский тур
8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
«А также полюбуетесь природными жемчужинами: водопадом Семь красавиц, озером Нохур и горнолыжным курортом Туфандаг»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
87 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
«В нашей экскурсии вы окунетесь в богатую историю и красоту природы этой удивительной страны»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ААлена27 мая 2024Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
- ВВладимир20 мая 20241. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному. 2. Гид
- ммила19 мая 2024Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.
- ООльга18 мая 2024Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
- ННаталья13 мая 2024Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
- ННаталия6 мая 2024На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
- ААнна2 мая 2024От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный и очень доброжелательный гид.
- ВВлада29 апреля 2024Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с
- ТТатьяна24 апреля 2024Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо
- ЕЕлена11 апреля 2024Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Природа и пейзажи»
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