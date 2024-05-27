Познавательные туры на природе в Баку

Найдено 27 туров в категории «Природа и пейзажи» в Баку на русском языке, цены от $171, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
Насладиться тишиной у озера Нохур, погулять по винодельне «Мейсари» и пройтись по улочкам Лагича
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
«На фуникулёре «Туфандаг» с высоты птичьего полёта полюбуемся природой, узнаем историю албанской церкви в деревне Киш и закупимся изделиями из меди в селе Лагич»
19 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$410 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
5 отзывов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Увидеть первую в мире нефтяную вышку, исследовать древние города и расслабиться в горячих источниках
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
«Вас ждут невероятно красивые природные виды в сочетании с загадочными древностями, мечетями и дворцами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 199 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
«Следующая точка маршрута — историко-культурный и природный заповедник «Янардаг»»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$600 за человека
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
«Понаблюдаем за тем, как огонь обнимает гору Янардаг — настоящее природное чудо»
14 июля в 14:30
4 авг в 14:30
$490 за человека
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«В этот день встанем пораньше, чтобы уже в 7:00 выехать загород и позавтракать на природе»
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
8900080 100 за человека
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
«В мире всего около 800 подобных природных объектов, из них в Азербайджане сосредоточено около 350 штук»
Сегодня в 08:00
14 июня в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
Побывать на розовом озере Масазыр, увидеть вечный огонь горы Янардаг и принять грязевые ванны
Начало: Место вашего проживания в Баку, время обговаривает...
«Вы узнаете о целебных свойствах этого природного чуда и даже сможете принять грязевые ванны (если позволит погода)»
Завтра в 09:00
19 июня в 09:00
350$280 за всё до 3 чел.
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Авторский тур
2 дня
2 отзыва
Шеки - двухдневное путешествие из Баку
Начало: По месту вашего проживания
«Далее вас будут ждать чудесные виды на окрестности — виноградники, раскинувшиеся вдоль дороги, живописный горный перевал, с которого открываются захватывающие дух пейзажи, высокогорные массивы, покрытые густым лесом»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от $350 за всё до 3 чел.
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
🚶 Пешая
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
«Во время двухдневного путешествия из Баку я расскажу, почему эти места называют «краем рекордов», и покажу вам лучшие природные чудеса и необычные достопримечательности»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 699$559 за всё до 4 чел.
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Авторский тур
2 дня
Гёйгёльский район - живописнейший регион страны (2 дня, 1 ночь)
Начало: Ваш отель, если он в черте города
«Красивая и разнообразная природа, богатая флора и фауна Гейгельского национального парка обязательно порадуют вас и оставят самые приятные впечатления»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за человека
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«В столице Азербайджана гармонично сочетаются современная и древняя архитектура, природа и развитая инфраструктура»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800 за человека
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Поднимемся по винтовой лестнице, которая приведёт нас к Инжирову ущелью, где во всей красе перед нами предстанет каньон с водопадом»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
1547$1 393 за человека
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
«Вас ждут невероятно красивые природные виды в сочетании с загадочными древностями, мечетями и дворцами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
«Вы увидите настоящее чудо природы — овеянную легендами гору Янардаг, на которой уже нескольких тысячелетий горит неугасаемый огонь: метровое пламя примерно 10 метров в ширину идёт вверх с гребня холма»
20 июня в 16:00
27 июня в 16:00
45 000 за человека
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«И полюбуетесь природой, посетив «азербайджанский Бали», чайные плантации и мандариновые сады»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
«Гуляя по садам Шеки и обозревая окрестности горнолыжных курортов, вы проникнитесь атмосферой страны, где соседствуют традиции старины, природа и технологический прогресс»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
«Насладимся пейзажами и тишиной и полюбуемся кавказскими горами»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
190$171 за человека
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Побывать на ферме альпак, посетить две винодельни и закупиться вкусностями на Зелёном рынке
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Тогда приглашаем вас в мини-тур, во время которого мы успеем и прогуляться по Баку, и увидеть природное чудо, гору Янардаг, и погладить дружелюбных альпак, и насладиться разными сортами азербайджанского вина»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1090$981 за всё до 2 чел.
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Сегодня вы увидите настоящее чудо природы»
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Начало: Баку, место и время встречи обговаривается индивид...
«Отправляемся любоваться природой и историческим наследием Азербайджана»
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$683 за всё до 2 чел.
Природа южного Азербайджана: тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Авторский тур
2 дня
Природа южного Азербайджана: тур в Ленкорань и Гирканский заповедник
Увидеть «железное дерево», полюбоваться горящим источником и побывать на чайной плантации
Начало: Баку, точно место и время обговариваются индивидуа...
«Приглашаем вас в мини-путешествие по югу Азербайджана, во время которого вы насладитесь удивительной природой»
29 июня в 08:00
$500 за всё до 2 чел.
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Затем переместимся в заповедник «Гала», созданный на месте археологических раскопок»
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
49 800 за человека
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира»
$500 за всё до 2 чел.
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«Это природные чудо привлекает внимание путешественников со всего мира»
$750 за всё до 2 чел.
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Авторский тур
7 дней
Индивидуальное путешествие по Апшерону и Габале: главные локации Баку, заповедники и озеро Нохур
Увидеть древние артефакты, подняться к вершине Туфандага и посетить Центр Гейдара Алиева
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«В Габалинском районе насладимся природными достопримечательностями — водопадом «7 красавиц» и озером Нохур»
$950 за всё до 2 чел.
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
«А также полюбуетесь природными жемчужинами: водопадом Семь красавиц, озером Нохур и горнолыжным курортом Туфандаг»
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
87 000 за человека
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
«В нашей экскурсии вы окунетесь в богатую историю и красоту природы этой удивительной страны»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Алена
    27 мая 2024
    Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут на все 6 дней
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    нашего пребывания, решал любые вопросы которые у нас возникали, показал такие места, после которых друзья, который родились в Баку, сказали мы такого не видели. Так что если вы хотите насыщенного отпуска и ни отчем не переживать смело обращайтесь к Азику.

    Вернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрутВернулись из нашего чудесного путешествия в Баку. Смело могу рекомендовать Азика, он составил нам классный маршрут
  • В
    Владимир
    20 мая 2024
    Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
    1. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному. 2. Гид
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    много знает и интересно рассказывает. За это ему отлично. 3. Недостатки следующие. 3.1. Очень тяжелая дорога от Лагича в Щеки: 40км голдобин. 3.2. Рестораны, в которые водили гиды в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Особенно в первый день в Баку: вся группа (7 человек) остались недовольными качеством еды. В последний день увезли за город в ресторан, в котором цены были на много выше средних, а некоторые туристы еще были недовольны качеством еды. 4. В целом поездка была хорошая.

  • м
    мила
    19 мая 2024
    Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
    Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
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    больше, чем планировали. Было здорово, что в дождливый день ехали смотреть достопримечательности в окрестностях, где погода была лучше и в итоге увидели все по максимуму и насладились своим путешествием!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку, переезды составлены грамотно, дорога
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    не утомляет, программа супер!! Первый день более познавательный, посмотрели петроглифы, посетили интересный музей в Гобустане, зашли в красивую мечеть. Но главное конечно это природа. Грязевые вулканы вызвали детский восторг)) розовое озеро действительно розовое)) обедали на берегу моря под крики чаек. Второй день в горах был прекрасен. Агатовые горы яркие и красивые. А у горы Бешбармаг просто альпийские луга с пасущимися стадами. На горе нас встретил чудесный человек, напоил чаем с домашней пахлавой, угостил местными блюдами, такие душевные посиделки получились. Латиф внимательный, доброжелательный, рассказывает интересно, нигде ничего не ждали, у него всё продумано. Впечатлений море!!!

    Понравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от БакуПонравилось очень, рекомендую всем!!!! Двухдневная экскурсия сочетает по максимуму основные места, которые находятся недалеко от Баку
  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
    На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
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    совершенно не прогадали! Офил познакомил нас со всеми достопримечательностями в городе и окрестностях, помог решить все наши вопросы помимо экскурсий. Это очень спокойный, доброжелательный, пунктуальный человек с глубокими знаниями и любовью к своему городу. С ним интересно пообщаться на любые темы. Будьте готовы к тому, что эти дни будут очень насыщенны на впечатления!

  • А
    Анна
    2 мая 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный и очень доброжелательный гид.
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    Ответит на любой вопрос, поможет, подскажет, посоветует, сфотографирует. По таймингу все четко. Рекомендую познакомиться с Азербайджаном благодаря Латифу. Вы увидите много красивых мест, узнаете их историю, выпьете вкусный чай на высоте 600 метров, от души заваренным Яшкой (с ним вы тоже обязательно познакомитесь), а какая там халва и пахлава.. мммм)) Если есть желание, можно покататься на очень упрямом ослике или на более покладистых лощадках и всё это будет сопровождаться нереальным позитивом!!! И несомненно 5+ экскурсии!

    От всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированныйОт всего сердца рекомендую брать тур с Латифом. Очень насыщенная программа, красивые локации. Латиф общительный, эрудированный
  • В
    Влада
    29 апреля 2024
    Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
    Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с
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    гидом) выбрали трехдневную программу от Офила и не прогадали: в программу входит встреча и проводы в аэропорту, 1 день обзорная экскурсия по городу и 2 дня экскурсии за городом. Хочется отметить пунктуальность и обязательность Офила, а также его знание всех этих мест, обычаев и искреннюю любовь к Азербайджану, которую он донес и до нас 🙏 посетили все места, которые указаны по плану, пили чай, гид возил нас в рыбный ресторан, в который мы возвращались уже сами повторно 😋 к тому же Офил всегда был на связи, отвечал на все наши вопросы, в том числе куда сходить, что посмотреть и где купить) помог по выгодному курсу поменять деньги, порекомендовал банки, рестораны, магазины))) возил нас на рынок 👍

    Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные
  • Т
    Татьяна
    24 апреля 2024
    Индивидуальный тур по природным чудесам Азербайджана
    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы были в восторге!!! Спосибо
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    тем кто оставлял реальные отзывы, мы по ним выбрали гида и экскурсию на 2 дня, и нам очень повезло что так все сложилось! Латиф сердечно благодарим за прекрасно проведённое время в раскрытии таких красивых глубоких исторических сюжетов и фактов. Большая благодарность Латифу за время, проведенное вместе с нами. И обязательно до новых встреч!!! 🤗

    Потрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! МыПотрясающие!!! Спасибо огромное гиду Латифу за чудесную познавательную экскурссию проведенную на одном дыхании! Хотелось продолжения!!! Мы
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 27
  1. Азербайджан только для вас: индивидуальный тур по Шемахе, Исмаиллы, Шеки и Габале
  2. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  3. Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
  4. Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
  5. Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 27 авторских туров от 171 до 87 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 27 туров на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 24 ⭐ отзыва, цены от $171. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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