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Авторский тур
5 дней
Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
Увидеть лучшее в мире здание, горящую гору и грязевые вулканы и прогуляться вдоль Каспия
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$226 за человека
Авторский тур
5 дней
«Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
Прокатиться на гондолах по «Малой Венеции» и изучить экспозиции бакинских музеев
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
36 233₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
Попробовать шах-плов, приготовить кутабы и побывать в заповеднике «Гала»
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
49 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
Понаблюдать за грязевыми вулканами, увидеть «Малую Венецию» и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$750 за всё до 2 чел.
Авторский тур
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «5-дневные туры»
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- Знаменитые и секретные места Баку и окрестностей
- Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
- «Город мой, Баку»: тур-знакомство с главными достопримечательностями столицы
- Баку, храм Атешгях и заповедник «Гала»: тур по Азербайджану с мастер-классом и дегустацией
- Наедине с Азербайджаном: индивидуальный тур по знаковым локациям Баку и окрестностей
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