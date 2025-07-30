При желании можно поменять маршрут или добавить локацию по договоренности
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферВстречаем гостей Азербайджана при выходе из аэропорта имени Гейдара Алиева с табличкой с вашим именем, поможем с багажом. Работаем с индивидуальными и групповыми заказами. В нашем автопарке легковые автомобили, седаны, джипы, микроавтобусы и большие автобусы (стоимость уточняйте перед бронированием). Все машины новые, чистые и комфортные. . Важная информация: Водители во всём вам помогут: пока вы не пройдете регистрацию в отеле или не получите ключ от номера, наш сотрудник будет на месте.
В любое время встретим Вас, для нас не имеет значение. Главное Вас встретит и довести в уюте, комфорте и безопасности. Русскоязычный со стажем водитель довезет вас по адресу.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Гид, транспорт, вай-фай и бутылочная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку
Завершение: Баку, или в любую точку в среде города
Когда начало
В любое время встретим Вас, для нас не имеет значение. Главное Вас встретит и довести в уюте, комфорте и безопасности. Русскоязычный со стажем водитель довезет вас по адресу.
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Водители во всём вам помогут: пока вы не пройдете регистрацию в отеле или не получите ключ от номера
- Наш сотрудник будет на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
30 июл 2025
Рейс прилетал ночью, хоть на сайте нет возможности выбрать ночное время, нас встретили и довезли до отеля в назначенное время. Машина была в отличном состоянии, без запаха. Водитель оказался приятным человеком, дождался пока нас с подругой заселят и помог с чемоданами. Остались довольны)
А
Алла
23 апр 2025
Спасибо огромное, доставка была на высшем уровне, водитель был очень приветливый, общительный, машина в отличном состоянии. Отдельное спасибо за терпение, так как у нас была задержка с вылетом, организатор всегда был с нами на связи. Заказываем часто через Спутник экскурсии, а трансфер первый раз, теперь обязательно будем пользоваться и этой услугой.
Ещё раз СПАСИБО
Ещё раз СПАСИБО
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Баку
Начните путешествие в Азербайджан без стресса: встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортный трансфер по нужному адресу
Начало: Зал прилётов аэропорта
Завтра в 20:00
11 ноя в 08:00
€33 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку
Начните своё путешествие в Баку с комфортного трансфера на минивэне. Водитель встретит вас в аэропорту и доставит в нужное место, ответив на все вопросы
Начало: От аэропорта Баку
Сегодня в 22:00
Завтра в 00:00
от €175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Трансфер из аэропорта в Баку на микроавтобусе
Спокойно и с комфортом добраться в аэропорт или из аэропорта
Начало: Зал прилётов аэропорта
Завтра в 20:00
11 ноя в 08:00
€80 за всё до 20 чел.