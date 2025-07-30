Рейс прилетал ночью, хоть на сайте нет возможности выбрать ночное время, нас встретили и довезли до отеля в назначенное время. Машина была в отличном состоянии, без запаха. Водитель оказался приятным человеком, дождался пока нас с подругой заселят и помог с чемоданами. Остались довольны)

А Алла

Спасибо огромное, доставка была на высшем уровне, водитель был очень приветливый, общительный, машина в отличном состоянии. Отдельное спасибо за терпение, так как у нас была задержка с вылетом, организатор всегда был с нами на связи. Заказываем часто через Спутник экскурсии, а трансфер первый раз, теперь обязательно будем пользоваться и этой услугой.

Ещё раз СПАСИБО