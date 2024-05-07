Трансфер из аэропорта в Баку предлагает комфортное и безопасное путешествие.
Опытный водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и доставит до отеля на автомобиле Mercedes Viano или Vito. Поездка займет около 30 минут. В случае необходимости можно заказать детское кресло. Обратный трансфер из отеля в аэропорт доступен в любое время суток. Услуга подходит для небольших групп до 5 человек
Опытный водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и доставит до отеля на автомобиле Mercedes Viano или Vito. Поездка займет около 30 минут. В случае необходимости можно заказать детское кресло. Обратный трансфер из отеля в аэропорт доступен в любое время суток. Услуга подходит для небольших групп до 5 человек
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельные автомобили
- 🕒 Доступность в любое время
- 👨✈️ Опытные водители
- 🧳 Помощь с багажом
- 📋 Встреча с табличкой
Лучшее время для посещения
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дек
Лучшее время для трансфера в Баку - с апреля по октябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В зимние месяцы, с ноября по март, также возможны трансферы, но следует учитывать возможные погодные условия. В любое время года трансфер будет удобным и надежным.
Сейчас август — это идеальное время.
Описание трансфер
Как проходит трансфер
Мы организуем трансфер в любое время, днем и ночью. Наш водитель встретит вас с табличкой в аэропорту и поможет с багажом. Уже при выходе из аэропорта нужно будет подождать, пока водитель заберет машину со стоянки — это не займет больше 5 минут.
Можем организовать и обратный трансфер из вашего отеля
Организационные детали
- При бронировании сообщите номер вашего рейса, адрес отеля и информацию (Имя-Фамилию), которую нужно будет указать на табличке для встречи с вами
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Мерседес Viano и Vito, рассчитанных на 5 пассажиров
- Время в пути из аэропорта в город составляет около 30 минут
- Если вам понадобится детское кресло, сообщите об этом, пожалуйста, при бронировании
- Если в вашей компании больше 5 человек или если у каждого из пассажиров большой чемодан, мы предложим вам Мерседес Спринтер; доплата составит около 10 евро. Также по запросу организуем трансферы больших групп.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расима — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 24 туристов
Я — лицензированный профессиональный гид. Искренне люблю свою работу и с большим удовольствием знакомлю гостей с богатой историей, культурой и природой Азербайджана. Показываю страну такой, какой её знают местные жители: с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличный сервис! Расима, Прекрасный менеджер, готовая решить проблему.
Водитель был вежлив. Хорошо помог с багажом. Все как и ожидали! Спасибо!
Водитель был вежлив. Хорошо помог с багажом. Все как и ожидали! Спасибо!
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и
Спасибо Расиме за организацию встречи в аэропорту и трансфер до отеля. Четко, комфортно, отличная машина и профессиональный водитель.
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