Трансфер из аэропорта в Баку предлагает комфортное и безопасное путешествие.



Опытный водитель встретит с табличкой, поможет с багажом и доставит до отеля на автомобиле Mercedes Viano или Vito. Поездка займет около 30 минут. В случае необходимости можно заказать детское кресло. Обратный трансфер из отеля в аэропорт доступен в любое время суток. Услуга подходит для небольших групп до 5 человек

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для трансфера в Баку - с апреля по октябрь, когда погода наиболее комфортная для путешествий. В зимние месяцы, с ноября по март, также возможны трансферы, но следует учитывать возможные погодные условия. В любое время года трансфер будет удобным и надежным.

Сейчас август — это идеальное время.