Трансфер из аэропорта Баку на минивэне - это удобный способ начать путешествие по Азербайджану.
Водитель встретит в зале прилётов с табличкой, поможет с багажом и быстро доставит по нужному адресу. В
6 причин купить этот трансфер
- 🚐 Комфортный минивэн Mercedes-Benz Viano
- 👶 Возможность установки детского кресла
- 🛬 Встреча в зале прилётов с табличкой
- 🏠 Доставка по нужному адресу
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 📅 Удобство бронирования
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Что можно увидеть
- Баку
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная транспортная услуга, предназначенная для комфортной перевозки путешественников.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Mercedes-Benz Viano
- При необходимости установим детское кресло
- Возможен трансфер не только из аэропорта, но и в аэропорт от вашего адреса
- Пожалуйста, заранее сообщите нам ваши имена и номер рейса
- За рулём будет один из профессиональных водителей нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Зал прилётов аэропорта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ферид — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 84 туристов
Приветствуем вас из сердца Кавказа! Я — Ферид, и вместе с моей большой и дружной командой гидов из Баку мы приглашаем вас в незабываемое путешествие по солнечному Азербайджану! Мы покажем вам нашуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
26 сен 2025
Баку встретил нас прохладой, но атмосфера и сервис были тёплыми). Машина комфортная, поездка прошла легко и приятно. Спасибо организатору!
А
Александр
22 июн 2025
Все очень понравилось. Водитель встретил в аэропорту с табличкой, помог с багажом, помог приобрести сим-карты для всей группы со скидкой, а также подсказал, где выгоднее обменять рубли. Машина - комфортный и просторный Viano. Отдельная благодарность за воду в салоне и кондиционер, в жару это было особенно приятно. Обратно тоже воспользуемся услугами этого трансфера
В
Валерия
14 июн 2025
Нас встретил Ферид, большое ему спасибо! Помог с багажом и довёл нас до самой гостиницы. Нас было двое, приехал комфортный минивэн Mercedes Viano на 6 мест, после перелёта такая просторная машина просто кайф. Можно спокойно вытянуть ноги, а если вы девушка, и полулежать 😄 Ценой и качеством поездки остались очень довольны!
Входит в следующие категории Баку
