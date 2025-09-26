Татьяна Баку встретил нас прохладой, но атмосфера и сервис были тёплыми). Машина комфортная, поездка прошла легко и приятно. Спасибо организатору!

А Александр Все очень понравилось. Водитель встретил в аэропорту с табличкой, помог с багажом, помог приобрести сим-карты для всей группы со скидкой, а также подсказал, где выгоднее обменять рубли. Машина - комфортный и просторный Viano. Отдельная благодарность за воду в салоне и кондиционер, в жару это было особенно приятно. Обратно тоже воспользуемся услугами этого трансфера