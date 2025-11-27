Воспользуйтесь трансфером в Нафталане: встреча в аэропорту или от отеля с табличкой с вашим именем, чистый и уютный автомобиль, опытный водитель, бесплатная вода и интернет. Все ваши пожелания учтены, чтобы поездка была комфортной, безопасной и приятной.
Описание трансферТрансфер с комфортом Мы с радостью встретим вас в аэропорту или от вашего отеля в Нафталане в оговоренное время с табличкой с вашим именем. Наш опытный водитель обеспечит комфортное и безопасное путешествие. Автомобиль чистый и уютный, с бесплатной водой и доступом к интернету для каждого гостя. Все ваши пожелания будут учтены — наша миссия в том, чтобы ваш путь был максимально приятным и удобным. Почему мы:
- Трансфер без стресса и забот.
- Комфорт и забота на каждом километре.
- Встречаем с улыбкой, провожаем с удовольствием — трансфер, который дарит спокойствие.
- Чистый автомобиль и опытный водитель.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Бесплатные вода и интернет
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
