Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Как проходит трансфер
Я встречу вас в аэропорту и помогу с багажом. Пока мы будем ехать до вашего отеля, вы услышите самое важное для тех, кто впервые в городе. Где лучше менять валюту, какие музеи стоит посетить, на какие рынки наведаться, где погулять, какие места осмотреть с экскурсиями.
Отдельно поговорим о ресторанах и кафе, которые популярны у местных — столик можем забронировать тут же, по пути. Я также посоветую национальные блюда, которые нужно попробовать в Азербайджан.
Будут и любопытные факты о тех достопримечательностях, которые мы проедем по пути. А еще я кратко расскажу об основных вехах в истории нашей страны, об экономике, политике, религии, архитектуре, местных традициях.
Организационные детали
Трансфер осуществляется в отели в черте города; стоимость трансфера до отелей, расположенных в поселках Баку, обговаривается дополнительно.
По желанию вы также можете забронировать и обратный трансфер из отеля в аэропорт
В переписке прошу указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа
Выбор машины и стоимость трансфера зависит от числа путешественников: — минивэн на 6 мест (38 евро) — спринтер на 15 мест (48 евро)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Провёл 248 экскурсий для 360 туристов
Коренной бакинец, в туризме работаю более 15 лет. Являюсь главным редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель Национальной Туристической Премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (ВУЗ окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почетный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским, азербайджанским, говорю на польском, турецком и английском.