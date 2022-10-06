Если вы впервые в городе, приятно, когда вас встречают в аэропорту! На удобном транспорте я довезу вас до вашего отеля, а по пути расскажу, где лучший обменный курс, что стоит посмотреть, какие музеи и рестораны посетить. Отвечу на ваши вопросы по истории, экономике, религии, культуре и, конечно, местной кухне.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Как проходит трансфер

Я встречу вас в аэропорту и помогу с багажом. Пока мы будем ехать до вашего отеля, вы услышите самое важное для тех, кто впервые в городе. Где лучше менять валюту, какие музеи стоит посетить, на какие рынки наведаться, где погулять, какие места осмотреть с экскурсиями.

Отдельно поговорим о ресторанах и кафе, которые популярны у местных — столик можем забронировать тут же, по пути. Я также посоветую национальные блюда, которые нужно попробовать в Азербайджан.

Будут и любопытные факты о тех достопримечательностях, которые мы проедем по пути. А еще я кратко расскажу об основных вехах в истории нашей страны, об экономике, политике, религии, архитектуре, местных традициях.

Организационные детали