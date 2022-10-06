Трансфер «Аэропорт-Баку» с гидом

С комфортом добраться до отеля и по пути получить ценную информацию для знакомства с городом

Если вы впервые в городе, приятно, когда вас встречают в аэропорту! На удобном транспорте я довезу вас до вашего отеля, а по пути расскажу, где лучший обменный курс, что стоит посмотреть, какие музеи и рестораны посетить. Отвечу на ваши вопросы по истории, экономике, религии, культуре и, конечно, местной кухне.
Трансфер «Аэропорт-Баку» с гидом
Ближайшие даты:
5
окт
10
окт
11
окт
12
окт
14
окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Как проходит трансфер

Я встречу вас в аэропорту и помогу с багажом. Пока мы будем ехать до вашего отеля, вы услышите самое важное для тех, кто впервые в городе. Где лучше менять валюту, какие музеи стоит посетить, на какие рынки наведаться, где погулять, какие места осмотреть с экскурсиями.

Отдельно поговорим о ресторанах и кафе, которые популярны у местных — столик можем забронировать тут же, по пути. Я также посоветую национальные блюда, которые нужно попробовать в Азербайджан.

Будут и любопытные факты о тех достопримечательностях, которые мы проедем по пути. А еще я кратко расскажу об основных вехах в истории нашей страны, об экономике, политике, религии, архитектуре, местных традициях.

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется в отели в черте города; стоимость трансфера до отелей, расположенных в поселках Баку, обговаривается дополнительно.
  • По желанию вы также можете забронировать и обратный трансфер из отеля в аэропорт
  • В переписке прошу указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа
  • Выбор машины и стоимость трансфера зависит от числа путешественников:
    — минивэн на 6 мест (38 евро)
    — спринтер на 15 мест (48 евро)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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