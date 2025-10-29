Встреча в аэропорту Баку с гидом - ваш первый шаг к незабываемому путешествию. Узнайте все о городе, не покидая комфортного транспорта
Прибытие в новый город всегда волнительно, особенно когда вас встречают с теплом и заботой. Трансфер «Аэропорт - Баку» и обратно с гидом - это не просто переезд от точки А читать дальшеуменьшить
до точки Б. Это ваш первый шаг к познанию Баку. Вас встретят в аэропорту, помогут с багажом и предоставят комфортный транспорт до отеля.
По пути гид поделится советами о лучших местах для посещения, расскажет о местной кухне, культуре и истории. Это уникальная возможность сделать ваше прибытие в Баку максимально приятным и информативным
Я встречу вас в аэропорту и помогу с багажом. Пока мы будем ехать до вашего отеля, вы услышите самое важное для тех, кто впервые в городе. Где лучше менять валюту, какие музеи стоит посетить, на какие рынки наведаться, где погулять, какие места осмотреть с экскурсиями.
Отдельно поговорим о ресторанах и кафе, которые популярны у местных — столик можем забронировать тут же, по пути. Я также посоветую национальные блюда, которые нужно попробовать в Азербайджане.
Будут и любопытные факты о тех достопримечательностях, которые мы проедем по пути. А еще я кратко расскажу об основных вехах в истории нашей страны, об экономике, политике, религии, архитектуре, местных традициях.
Если же вы выбираете обратный трансфер из Баку в аэропорт, я помогу вам обобщить полученные сведения о стране и отвечу на ваши вопросы.
Организационные детали
Трансфер осуществляется в отели в черте города; стоимость трансфера до отелей, расположенных в поселках Баку, обговаривается дополнительно.
По желанию вы также можете забронировать и обратный трансфер из отеля в аэропорт
В переписке прошу указать: дату и номер рейса, время прилета, адрес вашего отеля и примерный объем багажа
Выбор машины и стоимость трансфера зависит от числа путешественников: — минивэн на 6 мест: 50 евро с гидом, 30 евро без гида — спринтер на 15 мест: 85 евро с гидом, 45 евро без гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту (или в вашем отеле, если это обратный трансфер)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Офил — ваш гид в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1779 туристов
Коренной бакинец, член Ассоциации гидов Азербайджана. В туризме с 2008 года. В 2024 году отмечен почетной грамотой государственным агентством по туризму Азербайджанской Республики. Имею сертификат Министерства туризма Греции. Являюсь главным читать дальшеуменьшить
редактором журнала об Азербайджане. Журнал — обладатель национальной туристической премии. В свободное время изучаю исторические архивные материалы. Много путешествую по Азербайджану, фотографирую, пишу статьи. Имею высшее образование (вуз окончил в России). Учредитель польской диаспоры в Азербайджане, почётный гражданин Далласа (США). Свободно владею русским и азербайджанским языками, говорю на польском, турецком и английском.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Дата посещения: 25 окт 2025
Замечательная экскурсия по городу! Не смотря на то что мы прилетели уже затемно, Офил показал нам город во всей красе. Я теперь точно знаю что вернусь в Баку.
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А
Андрей
Замечательный человек, все показал рассказал, еще и помог с текущими бытовыми вопросами,всем рекомендую, обращайтесь.
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Анастасия
Все путешествия начинается с аэропорта! Поэтому важно кто и как Вас встретит! Рекомендую данную экскурсию и плюсом трансфер, это очень экономит время и ресурсы на будущие дни, особенно если ты приехал читать дальшеуменьшить
на несколько дней. Офил сделает все возможное, чтобы вы с первого шага на Азербайджанской земле влюбились в эту страну! Расскажет, покажет, посоветует что вам пригодится обязательно! Деньги поменяли по лучшему курсу, сим карту купили, достопримечательности по дороге показал и рассказал! Его гостеприимность располагает и делает поездку интереснее! Офил Благодарю Вас!
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Елена
Офил, спасибо вам за теплую встречу в Баку. Спасибо за гостеприимство, доброе и уважительной отношение. Спасибо за отличный разносторонний рассказ и об экономике, и об истории, религии, кухне великолепной страны Азербайджан.
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Ирина
Встретили как и договорились поздно ночью уже. Быстро нашли друг друга, в приятной беседе доехали до нашего отеля, а также нам помогли сразу поменять по хорошему курсу валюту. Что очень удобно и не надо было заморачиваться на след день и искать обменники. Определённо советую обращаться:)
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О
Ольга
27 ноября 2024 года мы впервые оказались в Баку. На мой взгляд, это самая красивая столица из закавказских столиц бывшего СССР. Город сочетает в себе уникальное историческое прошлое и интересную читать дальшеуменьшить
современную действительность. Чистейший, яркий; много ресторанов, парков, скверов, зеленых насаждений, ярких инсталляций. Люди приветливые и гостеприимные. В вечернее время жизнь бьет ключом, в любое время суток на улицах безопасно. И особо хочется отметить нашего сопровождающего гида-водителя Офила Исмаилова, который представил Азербайджанскую столицу во всей ее красе и самобытности. Его увлеченный и основательный рассказ о истории города, эрудиция, доброжелательность, приветливость, пунктуальность добавили много баллов и позитивных впечатлений во время нашей краткосрочной поездки. Кроме этого, он с позиций местного жителя дал нам ценные рекомендации по ресторанам, важнейшим достопримечательностям, а также по пляжному и санаторному отдыху в разное время года. Рекомендуем Офила Исмаилова!!!
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