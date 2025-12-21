Описание тура
Стоимость тура $565 за всю вашу группу (1 - 2 человека, индивидуальный формат — без посторонних участников). В стоимость включено проживание в отеле категории 3 звезды с завтраками.
При бронировании выбирайте 1 участника, даже если вас будет двое (даже трое).
Размещение 3-го участника — доплата $80 за весь тур. Таким образом, стоимость тура для 3 человек составит $645.
По желанию гостей можем подобрать отели 4 и 5 звезды за дополнительную плату — детали проживания можно обсудить до бронирования.
Вас ждет увлекательная трёхдневная экскурсия, которая будет совмещать в себе все главные природные, исторические, культурные, архитектурные и религиозные достопримечательности Баку и его окрестностей.
Программа тура по дням
Современный Баку и Старый город
Начало экскурсии утром после завтрака от вашего отеля в Баку — знакомство с Азербайджаном начинается с его столицы.
Баку называют орех в скорлупе: Старый город — это орех, а весь остальной Баку — скорлупа.
В ходе экскурсии:
История Старого города: перенос столицы Ширваншахом Ахситаном I в конце Xii века после землетрясения, строительство первой крепостной стены и парных ворот.
Легенды Девичьей башни, старинные хамамы, караван-сараи и мечети.
Место съёмок культового советского фильма Бриллиантовая рука.
Дворец Ширваншахов (осмотр снаружи).
Музей миниатюрной книги — единственный в мире, внесён в Книгу рекордов Гиннеса (2014) за книги размером 33 дюйма.
Современный Баку:
Культурный центр Гейдара Алиева (осмотр снаружи), спроектированный Захой Хадид, признанный одним из самых красивых зданий мира в 2014 году.
Дворец Исмаилия — построен нефтяным магнатом Муса Нагиевым в память сына Исмаила, в стиле готической венецианской архитектуры.
Прогулка по набережной: музей ковров, международный центр Мугама, колесо обозрения, малая Венеция с гондолами.
Подъём на фуникулере к смотровой площадке Нагорного парка и обзор Пламенных башен (Flame Towers).
Архитектура конца Xix — начала Xx века: здания эпохи нефтяного бума.
Во время экскурсии возможен обед.
Завершение дня: трансфер обратно в отель или апартаменты.
Тайны Гобустана и дыхание Апшеронского полуострова
Наша экскурсия начнется утром, после вашего завтрака, и мы отправимся исследовать Гобустан и Апшеронский полуостров.
Гобустанский государственный историко-художественный заповедник Здесь вы увидите уникальные петроглифы древних людей, датируемые от позднего палеолита до средневековья. Более 6000 наскальных рисунков расположены на многочисленных скалах, а сам Гобустан включен в список объектов Всемирного наследия Юнеско.
Грязевые вулканы Невероятное природное явление, расположенное всего в 60 км от Баку. В Гобустане находится более 300 грязевых вулканов — это почти половина всех вулканов такого типа в мире. Мы поедем к ним на внедорожнике, а при извержении можно увидеть, как выделяющийся газ метан поджигается, создавая впечатляющее зрелище.
Мечеть Биби-Эйбат Первоначальная мечеть построена в Xiii веке по приказу Ширванского шаха на месте захоронения Укеймы-ханум, предполагаемой потомки Пророка Мухаммеда. Это важное место паломничества для мусульман. Мечеть была разрушена в 1936 году и восстановлена в 1990-х. Сегодня она занимает третье место по количеству священных могил среди исламских святынь.
Первая в мире нефтяная вышка Историческая нефтяная скважина, пробуренная в Баку в 1846 году. Вышка — деревянная конструкция по технологии Xix века, с которой началась современная нефтяная промышленность.
Храм огнепоклонников Атешгях Уникальный зороастрийский храм, символ многовековой истории Азербайджана как центра поклонения Огню. Здесь собирались зороастрийцы, сикхи и индуисты, а вечные огни и Шелковый путь сделали храм важным местом паломничества. Вы узнаете, как Менделеев и царь Александр Iii были связаны с этим храмом.
Во время экскурсии предусмотрена остановка для обеда в местном ресторане. В завершение дня я отвезу вас обратно в отель или апартаменты.
Розовое озеро, Янардаг, Бешбармаг, Радужные горы
Наша экскурсия начнется утром, после вашего завтрака, и мы отправимся исследовать окрестности Баку и северные города.
Горящая гора Янардаг — природный феномен, расположенный неподалеку от Баку. Это место известно своим вечным пламенем, которое вырывается из-под земли и горит круглый год. Янардаг горит благодаря выходящему на поверхность природному газу. При соприкосновении с воздухом он самовоспламеняется. Это место считается символом земли огней и связано с древней историей зороастризма, в котором огонь играл важную ритуальную роль.
Розовое озеро Масазыргёль — соленое озеро площадью 10 квадратных км. Оно известно и необычно своим ярким розовым оттенком, который делает его одной из уникальных природных достопримечательностей страны. В мире насчитывается 8 озер, которые имеют такую же особенность, как озеро Масазыргёль. Озеро имеет розовый цвет из-за наличия галофильных водорослей, которые производят красноватый пигмент каротиноид, в последствии придающее озеру красноватый оттенок. В озере имеется огромный запас пищевой соли. Не даром это озеро называют мертвым морем.
Марсианские горы, расположены в 100 км к северу от Баку, известными своими яркими разноцветными цветами и невероятным пейзажем, который напоминает марсианские ландшафты. Горы покрыты разноцветными слоями, которые сформировались в результате осадочных процессов происходивших миллионы лет назад, а также из-за минералов, содержащихся в породах. Разнообразие оттенков обусловлено окислением железа и других минералов в осадочных слоях. Этот процесс создает яркий полосатый узор. В мире насчитывается около 5-и подобных скалистых сланцевых гор.
Поднимемся на 600 метровую священную гору желаний Бешбармаг, которая служила ориентиром для древних караванов, следовавших по Шёлковому пути. Многие люди считают это место священным и приезжают сюда для паломничества и молитвы. Здесь находится небольшое святилище. Окрестности горы -живописный регион с богатой флорой и фауной. С вершины открывается прекрасные виды на Каспийское море и прилегающие территории. На самой вершине горы насладимся самоварным чаем из семи трав со сладостями. Загадаем желание. И оно непременно сбудется.
Дегустация черной икры. Вам выпадет возможность продегустировать осетровую икру (включено в стоимость экскурсии), при желании приобрести. Можно прерваться на обед в одном из рыбных ресторанов региона.
Во время экскурсии предусмотрена остановка для обеда в местном ресторане. В завершение дня я отвезу вас обратно в отель или апартаменты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Водитель на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Бутилированная вода
- Доступ к интернету через Wi-Fi
- Проживание в отелях 3 звезды (2 ночи) (по желанию гостей можем подобрать отели 4 и 5 за дополнительную плату - детали проживания можно обсудить до бронирования)
- Завтрак включен
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Поездка к грязевым вулканам и горе Бешбармаг на внедорожнике - 30 долларов за группу (1-3 чел)
- Входные билеты в музеи
- Питание
О чём нужно знать до поездки
Данный 3-дневный тур проводится в индивидуальном формате.
Формат тура:
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером.
Заберём вас с места проживания в Баку и доставим обратно после завершения экскурсии.
Рекомендуем одеваться по погоде и выбирать удобную обувь.
По желанию возможна остановка на обед в ресторане с национальной кухней (оплачивается отдельно).
Дополнительно:
Экскурсию проводят русскоговорящие гиды.
По запросу можно: увеличить количество участников; начать и/или завершить экскурсию в аэропорту; организовать трансфер аэропорт — отель — аэропорт.
Все дополнительные опции и стоимость обсуждаются при бронировании.
Пожелания к путешественнику
Открытость к новым впечатлениям, удобная обувь и хорошее настроение.
Визы
Нужен ли заграничный паспорт для поездки? Да, для граждан Рф обязательно наличие заграничного паспорта. Поездка по внутреннему паспорту Рф невозможна.
Нужна ли виза для поездки? Нет, гражданам Рф виза не требуется.
Срок безвизового пребывания - до 90 дней.