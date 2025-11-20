Первый день начнётся с путешествия в прошлое: мы вспомним, как зарождался Баку и как он превратился в один из самых красивых городов Востока. Прогуляемся по узким улочкам Старого города, где сохранился дух древней истории. Здесь мы увидим Девичью башню — символ Баку, и Дворец ширваншахов, бывшую резиденцию правителей Ширванского государства. Осмотрим старинные мечети, караван-сараи и хамамы, заглянем в необычный Музей миниатюрной книги, а также в знаменитый Дом с кошками.

На Рыночной площади узнаете, какие культовые фильмы снимались именно здесь. Затем отправимся к Бакинской набережной, чтобы полюбоваться Каспийским морем, и поднимемся в Нагорный парк. С его смотровой площадки открывается впечатляющая панорама города — именно тот вид, с которого лучше всего увидеть контраст древнего и современного Баку.