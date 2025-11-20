Такой разный Баку: индивидуальный тур по столице Азербайджана и окрестностям
Погулять по Старому городу, увидеть Центр Гейдара Алиева и осмотреть первую в мире нефтяную скважину
Это путешествие по Баку станет возможностью увидеть, как древний город превращается в современную столицу с уникальным характером.
Вы прогуляетесь по узким улочкам Старого города, где сохранились стены, мечети и караван-сараи, услышите читать дальше
истории, впитавшие дыхание веков.
Вас ждут Девичья башня и Дворец ширваншахов, Бакинская набережная и Нагорный парк с панорамой, от которой невозможно отвести взгляд.
Во время авто-пешеходной экскурсии познакомитесь с архитектурными символами новой эпохи: Башнями Пламени, Центром Гейдара Алиева и парком «Малая Венеция». А ещё осмотрите дом, в котором останавливался Шарль де Голль, и Дворец «Гюлистан».
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации: одежда и обувь по сезону, удобные для прогулок.
Программа тура по дням
1 день
Старый город и панорамы Баку
Первый день начнётся с путешествия в прошлое: мы вспомним, как зарождался Баку и как он превратился в один из самых красивых городов Востока. Прогуляемся по узким улочкам Старого города, где сохранился дух древней истории. Здесь мы увидим Девичью башню — символ Баку, и Дворец ширваншахов, бывшую резиденцию правителей Ширванского государства. Осмотрим старинные мечети, караван-сараи и хамамы, заглянем в необычный Музей миниатюрной книги, а также в знаменитый Дом с кошками.
На Рыночной площади узнаете, какие культовые фильмы снимались именно здесь. Затем отправимся к Бакинской набережной, чтобы полюбоваться Каспийским морем, и поднимемся в Нагорный парк. С его смотровой площадки открывается впечатляющая панорама города — именно тот вид, с которого лучше всего увидеть контраст древнего и современного Баку.
2 день
Современный Баку и архитектурные шедевры
Сегодня нас ждёт авто-пешеходная экскурсия по современному Баку. Мы увидим архитектурную жемчужину города — Центр Гейдара Алиева, а также районы Чёрный город и Белый город, где сохранились узловые развязки и магистрали середины 20 века. Снова поднимемся в Нагорный парк, чтобы рассмотреть город с другой стороны, а затем отправимся к Башням Пламени — символу столицы, и на Аллею почётного захоронения.
Прогуляемся по Приморскому бульвару, заглянем в парк «Малая Венеция» и увидим «Кристал Холл» — место проведения «Евровидения-2012». На площади Государственного флага полюбуемся одним из самых высоких флагштоков в мире. Посетим Центр «Мугам», Национальный музей ковра и проедем на Бакинском фуникулёре, откуда открываются великолепные виды на город и Каспий.
Далее — осмотр первой в мире нефтяной скважины и действующих качалок, знакомство с Дворцом «Гюлистан», а также посещение Дома Исабека Гаджинского, где когда-то останавливался Шарль де Голль. Завершим день на площади Свободы — самой большой площади бывшего СССР, рядом с монументальным Домом Правительства.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Все платные парковки и въезды по маршруту
Что не входит в цену
Перелёт до Баку и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты в музеи и на смотровые площадки (по желанию, уточняется на месте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, место - по договорённости, с 10:00 или по договорённости
Завершение: Баку, место - по договорённости, около 13:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 865 туристов
Я лицензированный гид-экскурсовод в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA (Deutsche Presse-Agentur) в Азербайджане. Два высших образования (в Азербайджане читать дальше
и в Норвегии). Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA. Провожу обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на датском, норвежском, русском и английском языках (свыше 125 программ).