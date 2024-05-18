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времени прибытия туда уже закрыто всё. Также в первый день не продуманы вьезды-выезды из города и в город. Логичнее тогда было бы прогулку по старому городу поставить между вулканами и храмом огнепоклонников, или вообще перенести старый город на второй день, когда возвращение в город в 17 часов. Ситуацию спас гид Эльдар, который был с нами в 1 и 3 день. Ему огромная благодарность за эрудицию, великолепное чувство юмора, деликатность. Отдельное ему спасибо за ощущение полного погружения в культуру и историю, за остановки не предусмотренные программой, за ценные советы и прекрасную музыку. Гид второго дня Октай нормальный, без нареканий, но не показался влюбленным в свою страну и в свою работу, в отличии от Эльдара, у которого реально горят глаза во время экскурсии.