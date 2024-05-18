Туры на 3 дня в Баку

Найдено 9 туров в категории «3-дневные туры» в Баку на русском языке, цены от $295, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
Побывать в долине вулканов, погрузиться в местную культуру и посетить храм огнепоклонников
Начало: Аэропорт Баку
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$600 за человека
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
495 за всё до 3 чел.
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
Сегодня в 08:00
14 июня в 08:00
520$468 за всё до 4 чел.
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
Познакомиться с архитектурой и кухней столицы, увидеть чудо природы и пожить в SPA-отеле
Начало: Баку, аэропорт, до 16:00
20 июня в 16:00
27 июня в 16:00
45 000 за человека
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Побывать на ферме альпак, посетить две винодельни и закупиться вкусностями на Зелёном рынке
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1090$981 за всё до 2 чел.
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
скидка
5%
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Азербайджану: "город огней", гора Янардаг, храм Атешгях и заповедник "Гобустан"
Погрузиться в историю зороастризма, погулять по Баку и понаблюдать за языками пламени Янардага
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
310$295 за человека
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Авторский тур
3 дня
Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Начало: Баку, место и время встречи обговаривается индивид...
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
$683 за всё до 2 чел.
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Авторский тур
3 дня
Топовые локации Апшеронского полуострова для вас: Баку, заповедник «Гобустан», Атешгях и Янардаг
Полюбоваться каналами "Малой Венеции", погулять по "Гобустану" и увидеть замок Рамана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$500 за всё до 2 чел.
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Азербайджану: контрасты Баку, артефакты «Гобустана» и огни Апшерона
Погулять по торговым рядам «Зелёного рынка», увидеть нефтяные скважины и посетить Биби-Эйбат
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
$600 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Была в Баку впервые и хочу высказать благодарность Рашаду за прекрасный тур. Он учел все пожелания, нам удалось увидеть даже
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    больше, чем планировали. Было здорово, что в дождливый день ехали смотреть достопримечательности в окрестностях, где погода была лучше и в итоге увидели все по максимуму и насладились своим путешествием!

  • Л
    Лея
    16 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас тоже в эту страну💖мы
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    посетили разные уголки с огромной историей, места силы, винодельни …. люди гостеприимные везде даже в самых отдаленных местах, столько информации за три дня🙌огромное спасибо 🙏 мы уже планируем нашу осеннюю поездку в полном уже составе💖

    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас
  • К
    Катерина
    12 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Решение поехать в Баку было принято срочно за 1-2 дня, но не смотря на это, путешествие состоялось лучшим образом благодаря
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    Tripster и нашему замечательному гиду Шаину (Shahinn Tour Trawligwhith Shahin). Авиабилеты были куплены под программу, по отелям подсказали с Tripster. Программа началась с трапа самолета, мы сразу окунулись в восточную сказку. Открыли для себя замечательную новую страну, все прошло по программе и более того, благодаря нашему гиду, который поразил своей эрудицией, знанием истории и любовью к своей родине. 3 дня пролетели как 3 часа. Осталось желание только вернуться, от гида узнали о курорте Нафталан. Понравилось все, только погода иногда шалила, но мы этого даже не заметили….

  • Н
    Наталия
    6 мая 2024
    Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
    На майские праздники открыли для себя теплый и гостеприимный Баку. Поскольку приехали впервые, то решили сразу взять трехдневный тур. И
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    совершенно не прогадали! Офил познакомил нас со всеми достопримечательностями в городе и окрестностях, помог решить все наши вопросы помимо экскурсий. Это очень спокойный, доброжелательный, пунктуальный человек с глубокими знаниями и любовью к своему городу. С ним интересно пообщаться на любые темы. Будьте готовы к тому, что эти дни будут очень насыщенны на впечатления!

  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Азербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времени на старый город, ко
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    времени прибытия туда уже закрыто всё. Также в первый день не продуманы вьезды-выезды из города и в город. Логичнее тогда было бы прогулку по старому городу поставить между вулканами и храмом огнепоклонников, или вообще перенести старый город на второй день, когда возвращение в город в 17 часов. Ситуацию спас гид Эльдар, который был с нами в 1 и 3 день. Ему огромная благодарность за эрудицию, великолепное чувство юмора, деликатность. Отдельное ему спасибо за ощущение полного погружения в культуру и историю, за остановки не предусмотренные программой, за ценные советы и прекрасную музыку. Гид второго дня Октай нормальный, без нареканий, но не показался влюбленным в свою страну и в свою работу, в отличии от Эльдара, у которого реально горят глаза во время экскурсии.

    Азербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времени
  • В
    Влада
    29 апреля 2024
    Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
    Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные достопримечательности нужно смотреть с
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    гидом) выбрали трехдневную программу от Офила и не прогадали: в программу входит встреча и проводы в аэропорту, 1 день обзорная экскурсия по городу и 2 дня экскурсии за городом. Хочется отметить пунктуальность и обязательность Офила, а также его знание всех этих мест, обычаев и искреннюю любовь к Азербайджану, которую он донес и до нас 🙏 посетили все места, которые указаны по плану, пили чай, гид возил нас в рыбный ресторан, в который мы возвращались уже сами повторно 😋 к тому же Офил всегда был на связи, отвечал на все наши вопросы, в том числе куда сходить, что посмотреть и где купить) помог по выгодному курсу поменять деньги, порекомендовал банки, рестораны, магазины))) возил нас на рынок 👍

    Скажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местныеСкажу сразу- понравилось все! Мы первый раз были в Баку и решили, что город и местные
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Чингиз очень увлеченный рассказчик, нам все понравилось, за исключением того, что в дождь все-таки не надо посещать грязевые вулканы
  • Н
    Наталья
    14 февраля 2024
    Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
    Спасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказы о городе и окрестностях. Мы чувствовали себя гостями Рашада! Неожиданно для себя открыли такой необычный город - Ницца и Дубай вместе:)
    Спасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказыСпасибо нашему гиду Рашаду за теплый прием, за заботливое сопровождение по всем объектам, за интересные рассказы

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «3-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Индивидуальный тур: архитектурные и природные чудеса Баку за 3 дня
  2. Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
  3. Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
  4. Шарм древности и авангард современности: уикенд в Баку в вашей компании
  5. История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
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