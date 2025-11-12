Мои заказы

Наедине со Страной огней: индивидуальный тур по Баку, Шемахе, Габале и Шеки

Увидеть кусочек Венеции в Баку, полюбоваться озером Нохур и заглянуть в ремесленную мастерскую
Познакомим вас с разными гранями Азербайджана — от современного облика Баку до горных пейзажей Габалы и ремесленных традиций Шеки.

Вы подниметесь на фуникулёре к панорамной площадке с видом на Каспий и
Пламенные башни, прогуляетесь по парку «Малая Венеция» и заглянете в Музей ковра. Увидите центр Гейдара Алиева, Джума-мечеть, водопады и озеро Нохур.

Финальная точка маршрута — город Шеки, где посетим Дворец шекинских ханов с витражами ручной работы, познакомимся с мастерством местных ремесленников, пройдём по старинным улицам, увидим караван-сарай и попробуем традиционные сладости. Возможно увеличение количества участников до 7 человек.

Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не требуется для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Знакомимся с Баку

В первый день вас встретят в аэропорту и организуют персональный трансфер до отеля. После заселения у вас будет время отдохнуть и восстановиться после дороги.

Во второй половине дня начнётся экскурсия по Баку. Мы поднимемся на фуникулёре к Вечному огню и осмотрим Пламенные башни, возвышающиеся над городом. Затем отправимся в Нагорный парк, откуда открывается живописный вид на Каспийское море и центр столицы.

После этого прогуляемся по «Малой Венеции» — уютному парку с каналами, мостиками и атмосферой европейского курорта. Следующей остановкой станет Музей ковров, где представлена впечатляющая коллекция традиционных азербайджанских ковров. Завершит день посещение Центра Гейдара Алиева — архитектурного шедевра, спроектированного Захой Хадид, который стал символом современного Баку.

2 день

Шамаха - Габала - Шеки: природа и история

После завтрака мы отправимся из Баку в сторону северо-запада. Первая остановка — город Шамаха, где находится мечеть Джума, одна из древнейших на Кавказе. Построенная в 8 веке, она сохранила своё историческое значение до наших дней.

Далее маршрут пролегает через живописный регион Габала, у подножия Кавказских гор. Мы посетим водопад 7 красавиц, скрытый в зелёных ущельях. Затем сделаем паузу на обед у озера Нохур, где можно будет насладиться видами на горные вершины.

После отдыха поднимемся на канатной дороге «Туфандаг» к обзорной площадке с потрясающими пейзажами. Вечером прибудем в Шеки, где вас ждёт размещение в отеле и отдых.

3 день

Шеки: Дворец шекинских ханов, церковь Нуха, мечети Хана и Имама Али, дегустация сладостей

Утром начнём день с экскурсии по Шеки. Мы посетим дворец шекинских ханов, построенный в 18 веке и известный своими витражами шебеке — ручной работы из цветного стекла и дерева.

Далее отправимся в мастерскую местных ремесленников, где вы сможете познакомиться с традиционными техниками резьбы по дереву, чеканки и витражного искусства. Продолжим маршрут у церкви Нуха — древнего христианского храма, расположенного в зелёной долине.

Затем осмотрим мечети Хана и Имама Али. Прогуляемся по территории караван-сарая, некогда служившего пристанищем для купцов на Великом шёлковом пути. Мы также побродим по атмосферным улицам Шеки, сохранившим аутентичную архитектуру.

Завершим день дегустацией местных сладостей, включая знаменитую шекинскую пахлаву и шекербуру, а также обедом в ресторане национальной кухни. После этого мы вернёмся в Баку — здесь завершится наше путешествие.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€250
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Завтраки
  • Трансфер из/до Баку
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Шекинская пахлава в подарок
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Проживание
  • Остальное питание
  • Входные билеты
  • Центр Гейдара Алиева - €13
  • Канатная дорога «Туфандаг» - €11
  • Музей ковров - €5
  • Малая Венеция - €5
  • Дворец шекинских ханов - €5
  • Фуникулёр - €1
  • Стоимость указана за 1 человека. Минимальное число участников - 2 (€300). Если вас больше - доплата €150 за каждого. Возможно увеличение количества участников до любого числа
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку / другая локация, время - по договорённости
Завершение: Баку, место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джабраил
Джабраил — ваша команда гидов в Баку
Я профессиональный гид со знаниями истории, культуры и традиций Азербайджана. Мои экскурсии — это не просто прогулки, а увлекательные путешествия в прошлое, настоящее и будущее. Почему выбирают меня? Каждая экскурсия адаптируется
под ваши интересы, возраст и предпочтения. Увлекаю своими рассказами, превращая сухую информацию в яркие образы. Создаю дружелюбную атмосферу, чтобы вам было легко и приятно на экскурсии. Со мной вы узнаете тайны города, увидите скрытые от туристов уголки и получите уникальный опыт. Если вы хотите, чтобы ваше путешествие стало яркой и вдохновляющей историей, я и мои коллеги — ваши идеальные гиды!

