В первый день вас встретят в аэропорту и организуют персональный трансфер до отеля. После заселения у вас будет время отдохнуть и восстановиться после дороги.

Во второй половине дня начнётся экскурсия по Баку. Мы поднимемся на фуникулёре к Вечному огню и осмотрим Пламенные башни, возвышающиеся над городом. Затем отправимся в Нагорный парк, откуда открывается живописный вид на Каспийское море и центр столицы.

После этого прогуляемся по «Малой Венеции» — уютному парку с каналами, мостиками и атмосферой европейского курорта. Следующей остановкой станет Музей ковров, где представлена впечатляющая коллекция традиционных азербайджанских ковров. Завершит день посещение Центра Гейдара Алиева — архитектурного шедевра, спроектированного Захой Хадид, который стал символом современного Баку.