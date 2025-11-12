Вы подниметесь на фуникулёре к панорамной площадке с видом на Каспий и
Описание тура
Организационные детали
Виза не требуется для граждан РФ.
Программа тура по дням
Знакомимся с Баку
В первый день вас встретят в аэропорту и организуют персональный трансфер до отеля. После заселения у вас будет время отдохнуть и восстановиться после дороги.
Во второй половине дня начнётся экскурсия по Баку. Мы поднимемся на фуникулёре к Вечному огню и осмотрим Пламенные башни, возвышающиеся над городом. Затем отправимся в Нагорный парк, откуда открывается живописный вид на Каспийское море и центр столицы.
После этого прогуляемся по «Малой Венеции» — уютному парку с каналами, мостиками и атмосферой европейского курорта. Следующей остановкой станет Музей ковров, где представлена впечатляющая коллекция традиционных азербайджанских ковров. Завершит день посещение Центра Гейдара Алиева — архитектурного шедевра, спроектированного Захой Хадид, который стал символом современного Баку.
Шамаха - Габала - Шеки: природа и история
После завтрака мы отправимся из Баку в сторону северо-запада. Первая остановка — город Шамаха, где находится мечеть Джума, одна из древнейших на Кавказе. Построенная в 8 веке, она сохранила своё историческое значение до наших дней.
Далее маршрут пролегает через живописный регион Габала, у подножия Кавказских гор. Мы посетим водопад 7 красавиц, скрытый в зелёных ущельях. Затем сделаем паузу на обед у озера Нохур, где можно будет насладиться видами на горные вершины.
После отдыха поднимемся на канатной дороге «Туфандаг» к обзорной площадке с потрясающими пейзажами. Вечером прибудем в Шеки, где вас ждёт размещение в отеле и отдых.
Шеки: Дворец шекинских ханов, церковь Нуха, мечети Хана и Имама Али, дегустация сладостей
Утром начнём день с экскурсии по Шеки. Мы посетим дворец шекинских ханов, построенный в 18 веке и известный своими витражами шебеке — ручной работы из цветного стекла и дерева.
Далее отправимся в мастерскую местных ремесленников, где вы сможете познакомиться с традиционными техниками резьбы по дереву, чеканки и витражного искусства. Продолжим маршрут у церкви Нуха — древнего христианского храма, расположенного в зелёной долине.
Затем осмотрим мечети Хана и Имама Али. Прогуляемся по территории караван-сарая, некогда служившего пристанищем для купцов на Великом шёлковом пути. Мы также побродим по атмосферным улицам Шеки, сохранившим аутентичную архитектуру.
Завершим день дегустацией местных сладостей, включая знаменитую шекинскую пахлаву и шекербуру, а также обедом в ресторане национальной кухни. После этого мы вернёмся в Баку — здесь завершится наше путешествие.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€250
Ответы на вопросы
Что включено
- Завтраки
- Трансфер из/до Баку
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Шекинская пахлава в подарок
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Проживание
- Остальное питание
- Входные билеты
- Центр Гейдара Алиева - €13
- Канатная дорога «Туфандаг» - €11
- Музей ковров - €5
- Малая Венеция - €5
- Дворец шекинских ханов - €5
- Фуникулёр - €1
- Стоимость указана за 1 человека. Минимальное число участников - 2 (€300). Если вас больше - доплата €150 за каждого. Возможно увеличение количества участников до любого числа