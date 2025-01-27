Описание тура
Приглашаю вас посетить Страну Огней Азербайджан, где Восток встречается с Западом, где марсианские пейзажи и прекрасное теплое Каспийское море, где вкусная еда роскошные возможности для шоппинга. Там где история идет рука об руку с гостеприимством местных людей. Здесь не напоив тебя чаем не отпустят, где традиции востока, ислама и кавказа соседствуют со светским образом жизни. Путешествуйте по городам от Баку с его особняками бакинских нефтяных баронов до каравансараев в горах Кавказа.
Программа тура по дням
Баку
Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение. Cвободное время.
Экскурсия. Обзорная Экскурсия по Баку
Тур начинается с осмотра одного из современных и самых узнаваемых мест Центра Гейдара Алиева. Центр Гейдара Алиева — это культурный центр, представляющий собой комплексное сооружение, которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы, административные офисы. Проект центра был разработан знаменитым архитектором Захой Хадид. Баку — это город который совмещает в себе современное и древнее, традиционное и необычное.
После осмотра центра мы держим путь к Нагорному Парку. Именно здесь Город Ветров, как часто называют Баку, откроется вам во всей своей красе. Обзорная Площадка, находящаяся на самой высокой части города, около спящих пока Языков Пламени показывает город со всеми его красотами и зеленью окаймляющими Бакинскую Бухту. После осмотра смотровой площадки мы спускаемся по лестнице вниз и направляемся к Мечети Биби Эйбят.
Посещение старого города Ичери Шехера
Очень часто Ичери Шехер называют крепостью, так как она окружена хорошо сохранившейся крепостной стеной. Люди на территории Ичери Шехер проживали еще в бронзовом веке, а к Viii-Xiвв. она была полностью заселена. За крепостными стенами сохранилось множество уникальных памятников: дворцовый комплекс Ширваншахов с усыпальницей, диванхане, мечетью; Гызгаласы (Девичья башня); мечети и минареты, остатки караван-сараев, бань. Застройки старой крепости носят особый характер. Из-за нехватки территории здания здесь издревле возводились стена к стене. Здесь нет садов, дворы чрезвычайно малы и разделены нитями узеньких улочек, переулков и тупиков. Когда в Xv веке ширваншахи перенесли свою столицу из Шемахи в Баку, в Ичери Шехер начались массовые застройки. В этот период была построена жемчужина крепости Дворец Ширваншахов.
Храм огня Атешгях, крепость Рамана и Горящая Гора
Храм вечного огня Атешгях самая настоящая азербайджанская экзотика. О нем знают практически во всем мире. Он расположен в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы. Эта территория известна таким уникальным природным феноменом, как горящие выходы естественного газа (газ, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом и загорается). В современном виде храм построен в Xvii-Xviii веках. Он сооружен проживавшей в Баку индусской общиной, относящейся к касте сикхов. Однако, история храма Атешгях гораздо более древняя. Издавна на этой территории было расположено святилище зороастрийцев-огнепоклонников (приблизительно начало нашей эры). Они придавали неугасимому огню мистическое значение и приезжали сюда поклониться святыне. После принятия ислама храм зороастрийцев был разрушен. Многие зороастрийцы ушли в Индию и там продолжили свою веру. Но в Xv - Xvii веках индусы-огнепоклонники, попавшие на Апшерон с торговыми караванами, стали совершать паломничества в Сураханы. И на месте древнего храма индийские купцы вновь начали сооружать постройки. Наиболее ранняя постройка храма Атешгях относится к 1713 году. К наиболее поздним - центральный храм-алтарь, выстроенный, как гласит надпись на средства купца Канчанагара в 1810 году. В течении Xviii века вокруг святилища, пристраиваясь друг к другу, выросли молельни, кельи, караван-сарай. На кельях памятника имеются резные по камню надписи, исполненные шрифтами индийского письма.
Крепость Рамана В селении Раманы недалеко от Баку расположена ещё крепость которая относится 11-14 в. Рамана. Этот великолепный памятник, построенный на высокой скале, виден со всех окрестных деревень. Крепость Рамана была построена по приказу Ширваншахов в оборонительных целях. Существуют письменные свидетельства о том, что в средние века от крепости Рамана к Девичьей башне шла подземная дорога. Башня была построена на основе других подобных сооружений Апшерона, но, в отличие от других крепостей, имеют длинно-прямоугольный план. В середине окруженная крепостными стенами находятся башня. Ворота находятся на западной стороне, и вход был украшен порталом.
Горящая Гора Янардаг
Одно из самых известных и популярных среди туристов мест вечного пламени в Азербайджане это гора Янардаг. Впрочем, это скорее холм, чем гора, на склоне которого с древнейших времен горит природный газ. Метровые языки пламени лижут слоистую землю примерно на 10 метров в ширину, опаляя слишком близко подошедших. Люди занимают скамейки по вечерам, чтобы посмотреть на горящий холм, когда зрелище наиболее эффектно.
Янардаг находится в 25 км к северу от Баку в поселке Мехеммеди. Из города до него ходят автобусы, потому можно добраться довольно просто и дешево. С 2007 года Янардаг, объявленный заповедником, находится под защитой государства.
19:00. Экскурсия. Огни Вечернего Баку.
Экскурсия Огни Вечернего Баку начинается с посещения Нагорного Парка. Именно здесь Город Ветров, как часто называют Баку, откроется вам во всей своей красе. Обзорная Площадка, находящаяся на самой высокой части города, около Горящих Языков Пламени показывает город со всеми его яркими огнями, окаймляющими Бакинскую Бухту отражая размеренный темп жизни вечернего Баку. Далее мы продолжаем нашу экскурсию по одному из излюбленных мест прогулки Бакинцев гостей города всех возрастов и социальных групп, место, где никто никуда не торопится вечером - Приморскому Бульвару.
Национальный парк, называемый иногда бриллиантовым ожерельем Баку, протянулся вдоль Бакинской бухты на 16 км. В каждое время суток бульвар имеет свою прелесть - утром здесь можно прогуляться в тишине, почувствовать единение с природой, заняться спортом, днем, особенно по выходным, бульвар полностью оживает благодаря маленьким жителям столицы, катающимся на аттракционах, роликах и велосипедах, вечером же он превращается в волшебный мир грез для всех влюбленных. А оригинальная иллюминация и подсветка парка, фонтаны и другие инновации придают нашему бульвару особое очарование. В завершении нашей экскурсии Огни Вечернего Баку мы отправимся к самой живой и центральной улице города Низами ул. Торговая как ее еще называют с прежних времен. Торговая самая протяженная из улиц Баку ее (ее длина достигает 3,5 км). Её также называют самой красивой улицей Баку - на ней расположено большое количество архитектурных памятников, красивейших жилых домов, кинотеатров, парков, множество современных бутиков и магазинов.
Ночь в отеле
Шемаха Лагич Шеки
Шамахы - старинный азербайджанский город. Возник в V в. до н. э. В Ix—Xvi вв. столица Ширванского царства, резиденция Ширваншахов один из красивейших городов Востока. С середины Xviii века центр Шемаханского ханства. Длительное время Шемаха была одним из важнейших пунктов на протяжении всего Великого Шелкового Пути.
Джума-мечеть. Эта азербайджанская мечеть является древнейшей и крупнейшей на Кавказе. По преданию она была основана в 8 веке, когда Шемаха была выбрана в качестве резиденции арабским халифом. Точная же дата ее постройки - 744 год, что было установлено в результате исследований, проведенных прибывшей из Тифлиса геологической комиссии во главе с принцем Шакули Каджаром.
Лагич. Лагич - это поселок, названный так по имени пришедшего сюда в 4 - 5 веках с территории Ирана племени лагич. Этот историко-архитектурный памятник был построен в 5 веке на территории каньона реки Гирдиманчай. Здесь сохранились старинные мечети и бани, средневековые водопровод и канализационная система.
Несмотря на то, что поселок объявлен историко-культурным заповедником, здесь все равно проживает местное население, занимающееся, в основном, ремесленничеством: изготовлением изящных бытовых предметов из меди (казаны, подносы, кувшины), кожи, ковроткачеством и сельским хозяйством. Испокон веков племя лагич торговало своими изделиями, получившими известность на всем Ближнем Востоке. И сегодня в специальных мастерских и сувенирных лавках приезжающие сюда туристы могут приобрести разнообразные изделия ручной работы: ковры, посуду, кинжалы и многое другое.
Отправление в Шеки
Ночь в отеле Шеки
Шеки - Киш-Гянджа
Шеки является одним из самых известных и древних поселений Азербайджана. Он расположен в 700 м над уровнем моря и как амфитеатр окружен горами. Этот древний город был долго известен как центр шелка и важным перевалочным пунктом на Великом Шелковом пути.
Мы начнем наш тур в Шеки с посещения Летнего дворца Хана с великолепными фресками и изысканными украшениями окон ручной работы. Затем посетим цех, где сможем ознакомиться с процессом изготовления Шебеке местными ремесленниками. Далее мы посетим цех по приготовлению вкуснейшей Шекинской Пахлавы, знаменитой на весь Азербайджан.
Музей Шекинских Ханов и ханская Усыпальница
Музей наглядно демонстрирует особое место создания и формирования Шекинского ханства в истории азербайджанской государственности. На первом этаже двухэтажного музея экспонируются медная посуда, национальные костюмы, ювелирные изделия времен Шекинского ханства, настенные зеркала, украшавшие дома Шекинских купцов в Xviii веке, шкатулки, которые по местным обычаям и традициям ставились перед зеркалами, образцы шекинского искусства кялагаи.
Экскурсия в Киш. Наше знакомство с Шеки продолжается с посещением Албанской церкви, которая расположена в селение Киш. По преданию данная церковь является первой христианской церковью, построенной не только на территории Кавказской Албании, а вообще всего Закавказья. Данное место также является примечательным, так как на территории храма были найдены захоронения людей, которые по своему строению сильно отличаются от нынешних жителей данного региона. В 2003 году Церковь была отреставрирована на деньги Норвежского правительства благодаря личным усилиям Тура Хейердала.
Мавзолей Низами Гянджеви. Низами Гянджеви, родившийся в 1141 году был одним из образованнейших людей своего времени. Всемирную известность он получил как автор Хамсе (Пятерицы), в которой были объединены пять поэм, отобразившие не только высокое мастерство пера поэта, но и его этические и философские взгляды. Большая часть лирики Низами посвящена любви. Другие всемирно известные произведения Низами - поэмы Хосров и Ширин, Лейли и Меджнун, Искендер-намэ.
Старая крепость. Остатки некогда высокой крепости можно увидеть у Ханского Сада в Гяндже. Сейчас от ее былого величия остались лишь бесформенные кирпичные глыбы. Крепостная стена тянулась вдоль всего берега реки Гянджачай. Но со временем вода, служившая верным охранником крепости, подобралась ближе и подточила и без того ветхие ее стены. Когда-то здесь располагались две мощные башни на расстоянии около 600 метров друг от друга. Знаменитые ворота древней Гянджи служили воротами крепости.
Ансамбль Шейха Бахауддина. Историко-архитектурный комплекс 17 века, созданный Шейхом Бахауддином, включает в себя Джума-мечеть (мечеть Шаха Аббаса), Чекяк-Хамам (средневековая баня) и караван-сарай.
Джума-мечеть была построена во времена правления шаха Аббаса, поэтому иногда именно так ее и называют. Она - несомненная гордость Гянджи. Здание было построено по проекту зодчего, астронома и визиря шаха Аббаса - Шейха Бахауддина, прямого потомка Низами.
Чёкяк-Хамам - это баня, состоящая из двух сообщающихся залов. В центре большого зала расположены бассейн и фонтан (он предназначен для отдыха), малый предназначен для купания. Возведенная из красного кирпича, баня имеет два больших и пять малых куполов.
Караван-сарай является третьей по времени постройкой в ансамбле Шейха Бахауддина. Сегодня здание средневекового караван-сарая играет роль Храма знаний. В конце 20 века здесь удобно расположился Гянджинский гуманитарный колледж. Караван-сарай представляет собой двухэтажное здание, включающее в себя 15 залов и 54 комнаты. В здании также размещается музей поэтессы Месхети Гянджеви.
Усыпальница Джавадхана. Не так давно на территории исторического ансамбля, во дворе мечети, на месте могилы бесстрашного правителя Гянджи - Джавадхана, погибшего 3 января 1804 года при защите Гянджи от иноземных захватчиков, была построена гробница.
Гёйгель
В начале 19 века сюда стали приезжать немцы. В 1819 году в Азербайджане были основаны первые немецкие колонии - Еленендорф и Анненфельд. К началу Xx века в республике появились также поселения Георгсфельд, Алексеевка, Грюнфельд, Эйгенфельд, Траубенфельд, Елизаветинка. Конечно, немцы не забывали о совей исторической родине: в 1920-х в немецких поселениях и в Баку работало восемь немецких школ. Город Гейгель в Азербайджане славится своими немецкими основателями, которые приехали сюда в начале Xix в. в надежде на лучшую жизнь. Они назвали поселение Хеленендорфом и планировали развивать виноделие в этом регионе. До поры до времени им это удавалось, продукция виноделен Братья Хуммель, Братья Форер и Конкордия пользовалась спросом в Москве, Петербурге и Европе. Но в 1926 г. начались гонения на немцев со стороны советской власти.
Лютеранская кирха Святого Иоанна - символом уважения Культур.
На протяжении нескольких веков в Азербайджане, находящемся на стыке Запада и Востока, различных цивилизаций, формировались традиции мультикультурализма и толерантности. В различные периоды истории страна становилась родиной для представителей разных народов, культур и конфессий. В Гёйгеле действовали лютеранские кирхи, возведенные по проектам архитекторов с немецкими корнями Лемкуля и Адольфа Васильевича Эйхлера.
Экскурсия на озеро Гёйгель Одно из самых красивых озер Азербайджана, которое носит скромное и уютное восточное название Гёйгёль, определенно заслуживает посещения. Расположенный на западе страны, этот водоем входит в состав одноименного национального парка, так что богатству окружающей флоры и фауны здесь можно только позавидовать.
Заповедник наскальных рисунков Гобустан
Заповедник расположен в 60 км от Баку и находиться между склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем. Гобустан это заповедник под открытым небом отражающий жизнь и быт обитавших здесь первобытных людей начинающий с к эпохи мезолита вплоть до средних веков. Особое место занимают древним наскальные рисунки пиктографы и наскальные изображения петроглифы. Эти древние памятники искусства отображают мировоззрение, хозяйство,, обычаи и традиции древних азербайджанцев. Для Гобустана характерны мужские и женские изображения. Мужчины на рисунках изображены в охотничьем обличии с луками и стрелами. Они высокого роста, со стройными телами, опоясанными ремнями, с развитой мускулатурой. На изображениях Заповедника можно увидеть и рисунки животных, обитавших здесь в период последних 10 тысяч лет - джейранов, диких коз, оленей, диких свиней, лошадей, львов и т. д.
Грязевые Вулканы Новые чудеса природы По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире. В Азербайджане имеется около 350 из 800 грязевых вулканов. А еще они вошли в число номинантов в конкурсе Новые чудеса природы. На территории Азербайджанской Республики с 1810-го года по настоящее время из 50 вулканов произошло приблизительно 200 извержений. Извержение грязевых вулканов сопровождается сильным взрывами и подземным гулом. Из глубоких пластов земли наружу выходят газы и сразу воспламеняются. Высота пламени над вулканом доходит до 1000 метров (вулкан Гарасу). Вулкан Туорогай с 1841 по 1950 год извергался 6 раз. Бытует мнение, что первое извержение грязевых вулканов в Азербайджане произошло 25 млн. лет назад. Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. На участках грязевых вулканов обнаружены богатые месторождения газоконденсата и нефти.
Свободное время
Ночь в Баку
Аэропорт
09:00 Завтрак в Отеле.
Свободное время на посещение восточного рынка, лавок со сладостями и сувенирных магазинов.
Трансфер в Аэропорт.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях на базе завтраков
- Экскурсии по программе
- Транспорт по программе
- Входные билеты в музеи
- Гид
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Обеды
- Ужины
- Личные расходы
- Любые доп. услуги
О чём нужно знать до поездки
Местная валюта: Манат
Рекомендуемая валюта для обмена: Rur, Usd или Euro.
Где обменять валюту: По прибытию в аэропорт гид даст точную информацию, где и как можно обменять наличные на местную валюту.
Наличие банкомата: Только в крупных городах.
Прием кредитных карт: Только в крупных городах.