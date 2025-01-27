3 день

Храм огня Атешгях, крепость Рамана и Горящая Гора

Храм вечного огня Атешгях самая настоящая азербайджанская экзотика. О нем знают практически во всем мире. Он расположен в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы. Эта территория известна таким уникальным природным феноменом, как горящие выходы естественного газа (газ, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом и загорается). В современном виде храм построен в Xvii-Xviii веках. Он сооружен проживавшей в Баку индусской общиной, относящейся к касте сикхов. Однако, история храма Атешгях гораздо более древняя. Издавна на этой территории было расположено святилище зороастрийцев-огнепоклонников (приблизительно начало нашей эры). Они придавали неугасимому огню мистическое значение и приезжали сюда поклониться святыне. После принятия ислама храм зороастрийцев был разрушен. Многие зороастрийцы ушли в Индию и там продолжили свою веру. Но в Xv - Xvii веках индусы-огнепоклонники, попавшие на Апшерон с торговыми караванами, стали совершать паломничества в Сураханы. И на месте древнего храма индийские купцы вновь начали сооружать постройки. Наиболее ранняя постройка храма Атешгях относится к 1713 году. К наиболее поздним - центральный храм-алтарь, выстроенный, как гласит надпись на средства купца Канчанагара в 1810 году. В течении Xviii века вокруг святилища, пристраиваясь друг к другу, выросли молельни, кельи, караван-сарай. На кельях памятника имеются резные по камню надписи, исполненные шрифтами индийского письма.

Крепость Рамана В селении Раманы недалеко от Баку расположена ещё крепость которая относится 11-14 в. Рамана. Этот великолепный памятник, построенный на высокой скале, виден со всех окрестных деревень. Крепость Рамана была построена по приказу Ширваншахов в оборонительных целях. Существуют письменные свидетельства о том, что в средние века от крепости Рамана к Девичьей башне шла подземная дорога. Башня была построена на основе других подобных сооружений Апшерона, но, в отличие от других крепостей, имеют длинно-прямоугольный план. В середине окруженная крепостными стенами находятся башня. Ворота находятся на западной стороне, и вход был украшен порталом.

Горящая Гора Янардаг

Одно из самых известных и популярных среди туристов мест вечного пламени в Азербайджане это гора Янардаг. Впрочем, это скорее холм, чем гора, на склоне которого с древнейших времен горит природный газ. Метровые языки пламени лижут слоистую землю примерно на 10 метров в ширину, опаляя слишком близко подошедших. Люди занимают скамейки по вечерам, чтобы посмотреть на горящий холм, когда зрелище наиболее эффектно.

Янардаг находится в 25 км к северу от Баку в поселке Мехеммеди. Из города до него ходят автобусы, потому можно добраться довольно просто и дешево. С 2007 года Янардаг, объявленный заповедником, находится под защитой государства.

19:00. Экскурсия. Огни Вечернего Баку.

Экскурсия Огни Вечернего Баку начинается с посещения Нагорного Парка. Именно здесь Город Ветров, как часто называют Баку, откроется вам во всей своей красе. Обзорная Площадка, находящаяся на самой высокой части города, около Горящих Языков Пламени показывает город со всеми его яркими огнями, окаймляющими Бакинскую Бухту отражая размеренный темп жизни вечернего Баку. Далее мы продолжаем нашу экскурсию по одному из излюбленных мест прогулки Бакинцев гостей города всех возрастов и социальных групп, место, где никто никуда не торопится вечером - Приморскому Бульвару.

Национальный парк, называемый иногда бриллиантовым ожерельем Баку, протянулся вдоль Бакинской бухты на 16 км. В каждое время суток бульвар имеет свою прелесть - утром здесь можно прогуляться в тишине, почувствовать единение с природой, заняться спортом, днем, особенно по выходным, бульвар полностью оживает благодаря маленьким жителям столицы, катающимся на аттракционах, роликах и велосипедах, вечером же он превращается в волшебный мир грез для всех влюбленных. А оригинальная иллюминация и подсветка парка, фонтаны и другие инновации придают нашему бульвару особое очарование. В завершении нашей экскурсии Огни Вечернего Баку мы отправимся к самой живой и центральной улице города Низами ул. Торговая как ее еще называют с прежних времен. Торговая самая протяженная из улиц Баку ее (ее длина достигает 3,5 км). Её также называют самой красивой улицей Баку - на ней расположено большое количество архитектурных памятников, красивейших жилых домов, кинотеатров, парков, множество современных бутиков и магазинов.

Ночь в отеле