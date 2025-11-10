Этот тур — возможность за несколько дней увидеть сразу всё: вечерние огни Баку, шедевр Захи Хадид
Описание тура
Организационные детали
С собой взять головные уборы, удобную для прогулок обувь
Проживание. Не входит в стоимость, рекомендуем остановиться в MinAli Boutique Hotel в Шеки.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Минивэн/автобус.
Возраст участников. Без ограничений.
Виза. Не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Тур проводится ежедневно. Возможно увеличение количества участников до 30 человек. Стоимость обсуждается индивидуально.
Программа тура по дням
Прибытие в Баку
Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Если позволяет время прилёта, возможна автомобильная экскурсия по вечернему Баку — город предстанет в ночных огнях.
Современный Баку и Старый город
Начнём день с обзорной поездки по современным районам столицы с остановками у Центра Гейдара Алиева и Пламенных башен.
Далее — прогулка по Старому городу (Ичери-Шехер). Посещение Девичьей башни, дворца Ширваншахов, северных ворот, мечетей, караван-сараев, рыночной площади, руин часовни святого Варфоломея и старинных хаммамов. Маршрут включает места съёмок фильмов «Бриллиантовая рука» и «Тегеран-43».
Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и Янардаг
Вас ждёт экскурсия в музей и заповедник «Гобустан»: здесь вы увидите петроглифы и стоянки древних людей. Осмотрим также действующие грязевые вулканы.
Затем посетим храм огнепоклонников Атешгях, розовое озеро Апшерона и гору Янардаг, на склоне которой из-под земли выходит пламя.
Шамаха, Габала, Шеки, Балакен
Путешествие продолжится вглубь страны — к границе с Грузией. Маршрут пройдёт через города Шамаха, Габала, Шеки и Балакен. Первым пунктом станет мавзолей Дири Баба, что переводится как «живой старец». Этот двухэтажный архитектурный памятник с элементами мечети был возведён в 1402 году в нише скалы.
Затем мы направимся в Шемаху — родину легендарной Шемаханской царицы, воспетой Пушкиным. Там находится Джума-мечеть, старейшее исламское сооружение Азербайджана и второе по древности на всем Кавказе (8–9 века). Также возможна остановка на винодельне Шемахинского района, где будет предложена экскурсия по предприятию и дегустация вин, произведённых по итальянской технологии.
Далее — путь через горный перевал, откуда открываются впечатляющие панорамы. В деревне Вандам нас ждёт водопад «Семь красавиц», состоящий из семи каскадов.
Обед предусмотрен в местном ресторане у водопада или после прибытия в Габалу — курортный город с множеством уютных кафе. Здесь, у подножия величественных гор Базарюрд, Базардюзю и Туфандаг, находится канатная дорога: подъём на высоту 1251–1660 метров пройдёт над густыми лесами и ущельями.
Желающие смогут посетить парк развлечений «Габаленд» — здесь расположены аттракционы, каток, картинг, водные горки и зоны отдыха среди фонтанов, деревьев и декоративных скульптур.
Шеки и Киш: караван-сараи, фабрика шёлка и древние церкви
Ночёвка пройдёт в городе Шеки, а утром мы отправимся на экскурсию по его основным достопримечательностям. Осмотрим Дворец шекинских ханов, расположенный внутри каменной крепости. Его украшают яркие фрески и витражи, выполненные в технике шебеке — без использования клея и гвоздей.
Затем мы осмотрим нижний и верхний караван-сараи — фортификационные сооружения, которые могли становиться крепостями в случае угрозы. Увидим средневековую баню, известную как подземный хамам, построенную в 19 веке и расположенную ниже уровня земли. Далее нас ждёт музей прикладного искусства и фабрика шекинского шёлка, чьи изделия известны далеко за пределами региона.
Обед запланирован в Шеки, где можно будет попробовать пити — местное национальное блюдо, готовящееся в глиняной посуде на медленном огне в течение 8 часов. После обеда — дегустация пахлавы, сделанной по старинным рецептам, и возможность её приобрести в семейных кондитерских.
В финале дня отправимся в деревню Киш, где сохранилась церковь I века, предположительно основанная апостолом Елисеем. Это один из древнейших христианских храмов на территории бывшего государства Кавказская Албания.
Завершением станет подъём к развалинам крепости Гелерсен-Герерсен, датируемой 8-9 веками. Её руины расположены у подножия горы Гаратепе, в 4 км от Шеки, у реки Киш. Крепость долгие годы служила оборонительным щитом города.
Доставим вас в Баку. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты - €40
- Дегустации