Мои заказы

Палитра Азербайджана: индивидуальное путешествие от Баку до Шеки

Погулять по столице, посетить шёлковую фабрику и подняться в горы по канатной дороге
Азербайджан — страна, где на каждом шагу встречаются древние легенды, восточная изысканность и футуристичная архитектура.

Этот тур — возможность за несколько дней увидеть сразу всё: вечерние огни Баку, шедевр Захи Хадид
читать дальше

и силуэты древних мечетей, тайны петроглифов «Гобустана» и пламя, которое горит сквозь века.

Вы осмотрите мавзолей Дири Баба и Джума-мечеть, подниметесь в горы по канатной дороге и при желании попробуете пити, приготовленное по проверенному столетиями рецепту.

Палитра Азербайджана: индивидуальное путешествие от Баку до Шеки
Палитра Азербайджана: индивидуальное путешествие от Баку до Шеки
Палитра Азербайджана: индивидуальное путешествие от Баку до Шеки
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

С собой взять головные уборы, удобную для прогулок обувь

Проживание. Не входит в стоимость, рекомендуем остановиться в MinAli Boutique Hotel в Шеки.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Минивэн/автобус.

Возраст участников. Без ограничений.

Виза. Не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Тур проводится ежедневно. Возможно увеличение количества участников до 30 человек. Стоимость обсуждается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку

Встреча в аэропорту, трансфер в отель. Если позволяет время прилёта, возможна автомобильная экскурсия по вечернему Баку — город предстанет в ночных огнях.

Прибытие в БакуПрибытие в БакуПрибытие в Баку
2 день

Современный Баку и Старый город

Начнём день с обзорной поездки по современным районам столицы с остановками у Центра Гейдара Алиева и Пламенных башен.

Далее — прогулка по Старому городу (Ичери-Шехер). Посещение Девичьей башни, дворца Ширваншахов, северных ворот, мечетей, караван-сараев, рыночной площади, руин часовни святого Варфоломея и старинных хаммамов. Маршрут включает места съёмок фильмов «Бриллиантовая рука» и «Тегеран-43».

Современный Баку и Старый городСовременный Баку и Старый городСовременный Баку и Старый городСовременный Баку и Старый городСовременный Баку и Старый городСовременный Баку и Старый городСовременный Баку и Старый городСовременный Баку и Старый городСовременный Баку и Старый городСовременный Баку и Старый город
3 день

Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и Янардаг

Вас ждёт экскурсия в музей и заповедник «Гобустан»: здесь вы увидите петроглифы и стоянки древних людей. Осмотрим также действующие грязевые вулканы.

Затем посетим храм огнепоклонников Атешгях, розовое озеро Апшерона и гору Янардаг, на склоне которой из-под земли выходит пламя.

Заповедник «Гобустан», грязевые вулканы и ЯнардагЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и ЯнардагЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и ЯнардагЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и ЯнардагЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и ЯнардагЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и ЯнардагЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и ЯнардагЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и ЯнардагЗаповедник «Гобустан», грязевые вулканы и Янардаг
4 день

Шамаха, Габала, Шеки, Балакен

Путешествие продолжится вглубь страны — к границе с Грузией. Маршрут пройдёт через города Шамаха, Габала, Шеки и Балакен. Первым пунктом станет мавзолей Дири Баба, что переводится как «живой старец». Этот двухэтажный архитектурный памятник с элементами мечети был возведён в 1402 году в нише скалы.

Затем мы направимся в Шемаху — родину легендарной Шемаханской царицы, воспетой Пушкиным. Там находится Джума-мечеть, старейшее исламское сооружение Азербайджана и второе по древности на всем Кавказе (8–9 века). Также возможна остановка на винодельне Шемахинского района, где будет предложена экскурсия по предприятию и дегустация вин, произведённых по итальянской технологии.

Далее — путь через горный перевал, откуда открываются впечатляющие панорамы. В деревне Вандам нас ждёт водопад «Семь красавиц», состоящий из семи каскадов.

Обед предусмотрен в местном ресторане у водопада или после прибытия в Габалу — курортный город с множеством уютных кафе. Здесь, у подножия величественных гор Базарюрд, Базардюзю и Туфандаг, находится канатная дорога: подъём на высоту 1251–1660 метров пройдёт над густыми лесами и ущельями.

Желающие смогут посетить парк развлечений «Габаленд» — здесь расположены аттракционы, каток, картинг, водные горки и зоны отдыха среди фонтанов, деревьев и декоративных скульптур.

Шамаха, Габала, Шеки, БалакенШамаха, Габала, Шеки, БалакенШамаха, Габала, Шеки, БалакенШамаха, Габала, Шеки, БалакенШамаха, Габала, Шеки, Балакен
5 день

Шеки и Киш: караван-сараи, фабрика шёлка и древние церкви

Ночёвка пройдёт в городе Шеки, а утром мы отправимся на экскурсию по его основным достопримечательностям. Осмотрим Дворец шекинских ханов, расположенный внутри каменной крепости. Его украшают яркие фрески и витражи, выполненные в технике шебеке — без использования клея и гвоздей.

Затем мы осмотрим нижний и верхний караван-сараи — фортификационные сооружения, которые могли становиться крепостями в случае угрозы. Увидим средневековую баню, известную как подземный хамам, построенную в 19 веке и расположенную ниже уровня земли. Далее нас ждёт музей прикладного искусства и фабрика шекинского шёлка, чьи изделия известны далеко за пределами региона.

Обед запланирован в Шеки, где можно будет попробовать пити — местное национальное блюдо, готовящееся в глиняной посуде на медленном огне в течение 8 часов. После обеда — дегустация пахлавы, сделанной по старинным рецептам, и возможность её приобрести в семейных кондитерских.

В финале дня отправимся в деревню Киш, где сохранилась церковь I века, предположительно основанная апостолом Елисеем. Это один из древнейших христианских храмов на территории бывшего государства Кавказская Албания.

Завершением станет подъём к развалинам крепости Гелерсен-Герерсен, датируемой 8-9 веками. Её руины расположены у подножия горы Гаратепе, в 4 км от Шеки, у реки Киш. Крепость долгие годы служила оборонительным щитом города.

Доставим вас в Баку. До новых встреч!

Шеки и Киш: караван-сараи, фабрика шёлка и древние церквиШеки и Киш: караван-сараи, фабрика шёлка и древние церквиШеки и Киш: караван-сараи, фабрика шёлка и древние церквиШеки и Киш: караван-сараи, фабрика шёлка и древние церквиШеки и Киш: караван-сараи, фабрика шёлка и древние церквиШеки и Киш: караван-сараи, фабрика шёлка и древние церквиШеки и Киш: караван-сараи, фабрика шёлка и древние церкви

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты - €40
  • Дегустации
Место начала и завершения?
Баку, точное время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Орхан
Орхан — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 4974 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Орхан, я работаю в сфере туризма уже более 5 лет. Очень люблю свою страну, хорошо знаю её историю, традиции и обычаи. Провожу экскурсии в команде с такими же амбициозными и увлечёнными единомышленниками. Знакомить гостей с Азербайджаном для нас — большое удовольствие. Мы сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло интересно и комфортно.
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Дух Великого шелкового пути: Исмаиллы, Габала и Шеки за два дня
2 дня
-
5%
4 отзыва
Дух Великого шелкового пути: Исмаиллы, Габала и Шеки за два дня
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$294.50$310 за всё до 16 чел.
Тур-знакомство по главным местам Азербайджана: Баку, Янардаг, «Гобустан», Шемаха и Шеки
На машине
6 дней
Тур-знакомство по главным местам Азербайджана: Баку, Янардаг, «Гобустан», Шемаха и Шеки
Полюбоваться архитектурой столицы, увидеть горящую гору и грязевой вулкан, осмотреть дворец ханов
Начало: Аэропорт Баку, время - по договорённости
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
$707 за человека
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
2 дня
Индивидуальный тур по древним городам Азербайджана: Шемаха, Габала и Шеки
Увидеть, как собирают мозаику шебеке, заглянуть на шёлковую фабрику и побывать в поселении удинов
Начало: Баку, место встречи обговаривается индивидуально
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$300 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку