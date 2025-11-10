Путешествие продолжится вглубь страны — к границе с Грузией. Маршрут пройдёт через города Шамаха, Габала, Шеки и Балакен. Первым пунктом станет мавзолей Дири Баба, что переводится как «живой старец». Этот двухэтажный архитектурный памятник с элементами мечети был возведён в 1402 году в нише скалы.

Затем мы направимся в Шемаху — родину легендарной Шемаханской царицы, воспетой Пушкиным. Там находится Джума-мечеть, старейшее исламское сооружение Азербайджана и второе по древности на всем Кавказе (8–9 века). Также возможна остановка на винодельне Шемахинского района, где будет предложена экскурсия по предприятию и дегустация вин, произведённых по итальянской технологии.

Далее — путь через горный перевал, откуда открываются впечатляющие панорамы. В деревне Вандам нас ждёт водопад «Семь красавиц», состоящий из семи каскадов.

Обед предусмотрен в местном ресторане у водопада или после прибытия в Габалу — курортный город с множеством уютных кафе. Здесь, у подножия величественных гор Базарюрд, Базардюзю и Туфандаг, находится канатная дорога: подъём на высоту 1251–1660 метров пройдёт над густыми лесами и ущельями.

Желающие смогут посетить парк развлечений «Габаленд» — здесь расположены аттракционы, каток, картинг, водные горки и зоны отдыха среди фонтанов, деревьев и декоративных скульптур.