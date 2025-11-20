2 день

Баку знакомство со столицей Азербайджана

Завтрак в отеле

Обзорная экскурсия по Баку

Вы узнаете все секреты Старого Города или Ичери Шехер и посетите самые главные достопримечательности города:

-Дворец Ширваншахов - бывшая резиденция правителей Ширвана, находящаяся в Азербайджане (внешний осмотр).

- Девичья башня (внешний осмотр) Самый величественный и самый таинственный памятник Баку - Девичья башня, или Гызгаласы, возвышается в юго-восточной части Старого города и давно считается символом города. Это уникальное сооружение азербайджанского зодчества не имеет аналогов на Востоке.

На территории Старого Города также сосредоточено несколько десятков историко-архитектурных памятников: Караван-сараи, хамамы, мечети и многое другое. Именно здесь снимались эпизоды таких знаменитых советских фильмов как Бриллиантовая рука, Человек-амфибия, Айболит - 66, Тегеран 43.

Заглянем в гости в мастерскую известного художника и интересного человека Али Шамси. Поверьте, вы задержитесь здесь надолго. Вас ждет погружение в мир искусства и в мир художника, это будет очень интересно.

Далее мы посетим Нагорный парк. Отсюда, с высоты птичьего полета, вы сможете насладиться панорамным видом на весь город. Это комплекс, сочетающий в себе мемориальную часть, смотровую площадку и великолепный парк. И именно отсюда открывается лучший вид на Башни пламени один из символов Баку.

Обед в национальном азербайджанском ресторане. Вы попробуете местные азербайджанские вина и национальные блюда. (за доп. плату)

Возвращение в отель. Свободное время