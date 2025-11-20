Описание тура
Азербайджан прекрасная страна, и нам очень хочется рассказать вам об этом молодом, но так быстро развивающемся государстве. Мы покажем все самое интересное, что ждет вас здесь — его уникальную природу, неповторимую культуру, многовековую историю; познакомим вас с дружелюбными и гостеприимными местными жителями, расскажем об обычаях и традициях, культуре и вкуснейшей национальной кухне.
Мы хотим, чтобы ваш отпуск здесь стал самым лучшим и незабываемым событием в жизни!
Добро пожаловать в Баку!
Программа тура по дням
Прилет г. Баку, знакомство с группой
Прилёт в аэропорт г. Баку (до 16:00). Встреча в аэропорту с гидом.
Трансфер из аэропорта в отель. Заселение и отдых
Прогулка по вечернему Баку
Ужин в национальном ресторане (за дополнительную плату)
Возвращение в отель
Баку знакомство со столицей Азербайджана
Завтрак в отеле
Обзорная экскурсия по Баку
Вы узнаете все секреты Старого Города или Ичери Шехер и посетите самые главные достопримечательности города:
-Дворец Ширваншахов - бывшая резиденция правителей Ширвана, находящаяся в Азербайджане (внешний осмотр).
- Девичья башня (внешний осмотр) Самый величественный и самый таинственный памятник Баку - Девичья башня, или Гызгаласы, возвышается в юго-восточной части Старого города и давно считается символом города. Это уникальное сооружение азербайджанского зодчества не имеет аналогов на Востоке.
На территории Старого Города также сосредоточено несколько десятков историко-архитектурных памятников: Караван-сараи, хамамы, мечети и многое другое. Именно здесь снимались эпизоды таких знаменитых советских фильмов как Бриллиантовая рука, Человек-амфибия, Айболит - 66, Тегеран 43.
Заглянем в гости в мастерскую известного художника и интересного человека Али Шамси. Поверьте, вы задержитесь здесь надолго. Вас ждет погружение в мир искусства и в мир художника, это будет очень интересно.
Далее мы посетим Нагорный парк. Отсюда, с высоты птичьего полета, вы сможете насладиться панорамным видом на весь город. Это комплекс, сочетающий в себе мемориальную часть, смотровую площадку и великолепный парк. И именно отсюда открывается лучший вид на Башни пламени один из символов Баку.
Обед в национальном азербайджанском ресторане. Вы попробуете местные азербайджанские вина и национальные блюда. (за доп. плату)
Возвращение в отель. Свободное время
Баку, Шемаха, Лагич - Шелковый путь
Завтрак в отеле
Выселение из отеля. Путешествие по маршруту Баку Лагич.
Переезд в город Шемаха, перевал с остановками для фотографирования в самых красивых горных местах.
По дороге вы увидите крупнейшую мечеть кавказа Джума 743 г.
Дегустация вин на винном заводе Abqora.
Обед (за доп. плату)
Посещение поселка Лагич Жемчужины Азербайджана, хранящую прекрасные традиции ремесла. Лагич это небольшой, но очень живописный поселок в Исмаиллинском районе Азербайджана. Городок представляет собой историко культурный заповедник, который включен в один из самых популярных маршрутов Великого шелкового пути.
Дальше мы направляемся в город Габала. Город расположен на берегу реки Демирапаранчай, а в целом Габалинский район — это уникальный и красивейший регион страны, откуда открывается вид на самую высокую точку Азербайджана — гору Базардюзю (высота 4466 м). Габала привлекает сотни туристов со всех уголков мира.
Тур по живописным местам Габалы. Одно из самых прекрасных и живописных мест Габалы - озеро Нохургель, ставшее природным наследием страны.
Ужин в ресторане Союг Булаг Здесь вы сможете попробовать местное блюдо Себет (за доп. плату)
Размещение в отеле в Габале.
Свободное время.
Предгорья Большого Кавказа
Завтрак в отеле
Выселение из отеля. Продолжение маршрута.
Поездка на озеро Нохур. Озеро необычно, красиво, окруженное горами, лесистыми холмами и зарослями тростника, и напоминает зеркало, в которое смотрятся лесистые склоны. Прекрасная тихая природа, чистая гладь воды в окружении высоких гор всё это навевает умиротворение и ощущение полного восторга.
Водопад 7 Красавиц. Одно из самых популярных и красивых туристических мест в Габале. Вода, падая с обрывов, образует 7-ступенчатый водопад. Снизу можно увидеть только два маленьких нижних водопада. Чтобы посмотреть на остальные пять, надо мы поднимимся по крутым ступенькам наверх, и это того стоит. Вы будете вознаграждены изумительной панорамой, которая открывается сверху. Здесь работают рестораны и чайхана и можно перекусить, наслаждаясь красивым видом.
Знакомство с горнолыжным курортом Туфандаг. Канатная дорога.
Поездка на винный завод Aspi Wines, дегустация местных вин марки Savalan.
Ужин (за доп. плату)
Переезд в Шеки.
Заселение в отель. Свободное время.
Шеки - путешествие по местам Шекинского ханства
Завтрак в отеле. Выселение.
Сити тур в Шеки
Шеки является одним из самых известных и древних поселений Азербайджана. Город расположен в 700 м над уровнем моря и, как амфитеатр, окружен горами. Этот древний город издавна известен как центр шелка и важный перевалочный пункт на Великом Шёлковом пути. За время обзорной экскурсии в Шеки мы посетим Дворец Шекинских ханов и полюбуемся великолепными фресками и изысканными украшениями окон ручной работы. Увидим Каравансарай 18 века. И заглянем в Магазин халвачей, где прродают ту самую свежайшую шекинскую пахлаву.
Переезд на винный завод Az Abrau. Посещение музея развития виноделия с дегустацией.
Возвращение в Баку
Заселение в отель. Свободное время.
Азербайджан огонь из земли и петроглифы
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Тур по Апшеронскому полуострову - экскурсия в доисторическое прошлое Азербайджана, где вы видите инопланетные пейзажи грязевых вулканов, горящую тысячу лет гору Янардаг и стоянки древних людей.
Заповедник наскальных рисунков-петроглифов Гобустан мы побывваем в музее на месте одной из первых стоянок древнего человека. В музее подробно рассказывают о том времени (25-20 тыс. лет назад), артефактах, найденых в этих местах, об образе жизни древниз людей и конечно их письменности петроглифах, которые сохранились на скалах Гобустана. А затем вас ждет прогулка по тропам музея под открытым небом, где вы увидите петрогливы, пещеры квартиры древних людей и красивейшую панораму, открывающуюся из этих мест.
Храм огнепоклонников - зороастрийцев Атешгах или Храм Огня Баку - один из трех храмов огня в мире! Храм, построенный во втором веке, служит местом поклонения для представителей всех религий, для которых огонь имеет священное значение. Путешествуя о кельи к келье, вы узнаете все тайны древнейшей религии зороастриизма. До сих пор храм является действующим местом поклонения, и сюда приезжают последователии зороастризма со всего мира.
Горящая скала Янардаг- природный вечный огонь в Азербайджане. Он горит с древнейших времён на склоне известнякового холма в посёлке Мехеммеди. Считается, что благодаря этой горе Баку носит статус города огней. Здесь выстроен целый амфитеатр, с лавочек которого удобно смотреть на мирно вырывающуюся из-под горы полосу огней. Так же у вас будет возможность подойти непосредственно к огненной скале и загадать желание, оставив монетку в этом чуде природы.
Обед в одном из ресторанов Баку (за дополнительную плату)
Трансфер в аэропорт г. Баку (вылет после 18:00)
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель аэропорт
- Проживание в отеле в 2х или 1 местном номере, отель 3 (Austin hotel baku, Yeddi gzl Gabala, Old Town Sheki)
- Питание по программе тура (5 завтраков, 3 дегустации)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание и вход на объекты, заявленные в программе тура
- Работа обаятельного и радушного гида на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа билеты. Рекомендуемые рейсы: 30.10.2025 Москва - Баку, прилет до 16:00 04.11.2025 Баку-Москва, вылет после 18:00
- Одноместное размещение доплата 20000 рублей
- Обеды, ужины примерный чек на 1 человека 1000-1500 рублей
- Страховка