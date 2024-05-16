1 чел.
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Авторский тур
3 дня
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
«Будем исследовать наскальные рисунки древних людей в заповеднике Гобустан, любоваться розовым озером Масазыр, пробовать кутабы с верблюжьим мясом и пить вкуснейшее азербайджанское вино»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€495 за всё до 3 чел.
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
«На обед заедем в ресторан «Абгора», где можно продегустировать органическое вино»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Побывать на ферме альпак, посетить две винодельни и закупиться вкусностями на Зелёном рынке
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«По прибытии на винодельню продегустируем местное вино, а затем посетим ферму альпак, первую в стране»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1090$981 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на туры
- ЛЛея16 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас тоже в эту страну💖мы
- ККатерина12 мая 2024Решение поехать в Баку было принято срочно за 1-2 дня, но не смотря на это, путешествие состоялось лучшим образом благодаря
- ММария5 мая 2024Азербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времени на старый город, ко
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Винные туры»
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