Винные туры в Баку

Найдено 3 тура в категории «Винные туры» в Баку на русском языке, цены от €495, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
Сделать фантастические фотографии на фоне розовых озёр и загадать желание на горе Бешбармаг
Начало: Баку, аэропорт или ваша гостиница
«Будем исследовать наскальные рисунки древних людей в заповеднике Гобустан, любоваться розовым озером Масазыр, пробовать кутабы с верблюжьим мясом и пить вкуснейшее азербайджанское вино»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
495 за всё до 3 чел.
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
🚗 На машине
Авторский тур
11 дней
Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
Увидеть горные сёла, продегустировать органическое вино и полюбоваться современной архитектурой Баку
Начало: Баку, аэропорт, утро
«На обед заедем в ресторан «Абгора», где можно продегустировать органическое вино»
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1 480 за человека
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Побывать на ферме альпак, посетить две винодельни и закупиться вкусностями на Зелёном рынке
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
«По прибытии на винодельню продегустируем местное вино, а затем посетим ферму альпак, первую в стране»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1090$981 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лея
    16 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас тоже в эту страну💖мы
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    посетили разные уголки с огромной историей, места силы, винодельни …. люди гостеприимные везде даже в самых отдаленных местах, столько информации за три дня🙌огромное спасибо 🙏 мы уже планируем нашу осеннюю поездку в полном уже составе💖

    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил насХочу выразить огромную благодарность нашему гиду Шагину,наверное благодаря ему, его любви к Азербайджану, он влюбил нас
  • К
    Катерина
    12 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Решение поехать в Баку было принято срочно за 1-2 дня, но не смотря на это, путешествие состоялось лучшим образом благодаря
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    Tripster и нашему замечательному гиду Шаину (Shahinn Tour Trawligwhith Shahin). Авиабилеты были куплены под программу, по отелям подсказали с Tripster. Программа началась с трапа самолета, мы сразу окунулись в восточную сказку. Открыли для себя замечательную новую страну, все прошло по программе и более того, благодаря нашему гиду, который поразил своей эрудицией, знанием истории и любовью к своей родине. 3 дня пролетели как 3 часа. Осталось желание только вернуться, от гида узнали о курорте Нафталан. Понравилось все, только погода иногда шалила, но мы этого даже не заметили….

  • М
    Мария
    5 мая 2024
    Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
    Азербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времени на старый город, ко
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    времени прибытия туда уже закрыто всё. Также в первый день не продуманы вьезды-выезды из города и в город. Логичнее тогда было бы прогулку по старому городу поставить между вулканами и храмом огнепоклонников, или вообще перенести старый город на второй день, когда возвращение в город в 17 часов. Ситуацию спас гид Эльдар, который был с нами в 1 и 3 день. Ему огромная благодарность за эрудицию, великолепное чувство юмора, деликатность. Отдельное ему спасибо за ощущение полного погружения в культуру и историю, за остановки не предусмотренные программой, за ценные советы и прекрасную музыку. Гид второго дня Октай нормальный, без нареканий, но не показался влюбленным в свою страну и в свою работу, в отличии от Эльдара, у которого реально горят глаза во время экскурсии.

    Азербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времениАзербайджан прекрасен! А вот программа маршрута далеко не идеальна. В первый день совершенно не остается времени

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Винные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Мистика, нефть и вино: Азербайджан, который удивляет
  2. Многообразие Азербайджана: от древних ремёсел до небоскрёбов
  3. История, природа, вино: индивидуальное путешествие по Азербайджану
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Винные туры" можно забронировать 3 тура от 495 до 1 480 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Винные туры», 4 ⭐ отзыва, цены от €495. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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