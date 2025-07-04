Мои заказы

Индивидуальные выходные в Баку с ароматами пряностей и вин

Погулять по Старому городу, приготовить и съесть азербайджанские блюда и продегустировать вина
Приезжайте в Баку! Я покажу вам все знаковые и малоизвестные достопримечательности Старого города: мы попетляем по лабиринту улочек Ичери-шехер, осмотрим Девичью башню, Дворец ширваншахов, мечети, караван-сараи и заглянем в потаённые
читать дальше

уголки, известные даже не всем местным. А главное — у вас будет возможность погрузиться в гастрономические традиции Азербайджана.

Вы посетите кулинарный мастер-класс, где приготовите и потом съедите лучшие блюда, щедро приправленные пряностями и специями.

Пикантный шах-плов, нежная долма, сытные кутабы и многое другое — можно остановиться на чём-то одном или не ограничивать себя в выборе! А также сходите на винную дегустацию: под руководством сомелье попробуете несколько сортов, научитесь различать оттенки вкусов и подбирать к столу наиболее подходящие напитки.

5
1 отзыв
Индивидуальные выходные в Баку с ароматами пряностей и вин
Индивидуальные выходные в Баку с ароматами пряностей и вин
Индивидуальные выходные в Баку с ароматами пряностей и вин
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможна организация тура для больших групп (до 15 человек), стоимость обговаривается индивидуально.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выбор

Начнём знакомство с великолепным Баку. Вы узнаете историю города от Средневековья до современности и тайны, известные даже не каждому местному.

Гуляя по центру и Ичери-шехер, вы увидите главные достопримечательности. Пройдёте по улице Истиглалият с архитектурой 19-20 веков, рыночной площади, древнейшей части с узкими улочками, мечетями, банями. Осмотрите дом бакинских ханов, Девичью башню, караван-сарай, Джума-мечеть, медресе, Дворец ширваншахов, памятники и многие другие локации. Сможете посетить Музей миниатюрных книг, коллекция которого насчитывает более 8500 экземпляров из 64 стран мира.

Далее — кулинарный мастер-класс. Азербайджанская кухня очень сытная, поражает разнообразием и обилием блюд, причём в каждом регионе и городе они уникальны. Вы узнаете секреты приготовления 10 самых вкусных и сделаете на выбор шах-плов, шашлык, лявянги, долму, пити и бозбаш, садж и джиз-быз, бугламу, сладости (пахлава, бадамбура, шекербура, халва), кутабы, довгу и овдух. И обязательно всё съедите в финале!

Прогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выборПрогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выбор
2 день

Традиции азербайджанского виноделия с дегустацией

Сегодня вы погрузитесь в культуру азербайджанского виноделия. Узнаете, как оно развивалось от доисламского до советского периода, а также выясните, как отрасль существует сейчас.

И, конечно, отправитесь на дегустацию. Эксперты познакомят вас с нюансами вкусов и характеристиками напитков доступным языком, научат комбинировать их между собой и блюдами, дадут рекомендации по выбору. Попробовать можно от 3 видов сортов с закусками (оливки, сыры, сухофрукты, хлеб, вода). Каждая дополнительная бутылка оплачивается отдельно, итоговая стоимость варьируется.

Традиции азербайджанского виноделия с дегустациейТрадиции азербайджанского виноделия с дегустациейТрадиции азербайджанского виноделия с дегустациейТрадиции азербайджанского виноделия с дегустациейТрадиции азербайджанского виноделия с дегустацией

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту с водителем
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Оплата парковок
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Что не входит в цену
  • Билеты в Баку и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Кулинарный мастер-класс (минимальное количество участников - 5) - от €20, итоговая стоимость зависит от выбранных блюд и использованных ингредиентов
  • Винная дегустация (минимальное количество участников - 4) - от €18, итоговая стоимость зависит от количества выпитого вина
Место начала и завершения?
Любое удобное вам время и место в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала
Лала — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 865 туристов
Я лицензированный гид-экскурсовод в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA (Deutsche Presse-Agentur) в Азербайджане. Два высших образования (в Азербайджане
читать дальше

и в Норвегии). Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA. Провожу обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на датском, норвежском, русском и английском языках (свыше 125 программ).

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Екатерина
4 июл 2025
Лала, Самая, Керим, Ирина, Искендер, Уля - спасибо дорогие! С вами так душевно! В каждый приезд заказываем у вас экскурсии, но в этот раз вы превзошли все наши ожидания!
Кулинарный тур
читать дальше

у Лалы - это самые яркие впечатления о Баку!
Все рецепты записали. Теперь будем дома готовить шах плов, хрустящие баклажаны, долму нескольких видов, сладости, компоты и всю бакинскую кухню!!!

Второй день прошёл очень информативно и познавательно, для любителей вина, а не просто выпить. Вина интересные и вкусные, производятся только в Азербайджане.
Интереснейший маршрут, глубокие знания и искрометный юмор Лалы сделали поездку незабываемой.
Обязательно укажите в программе, что во второй день помимо винной дегустации в качестве бонуса в программу вы включаете и авто - пешеходную экскурсию по современному Баку. Буду всем рекомендовывать!

Без вас бы Азербайджан нам так не понравился!!!

Лала, Самая, Керим, Ирина, Искендер, Уля - спасибо дорогие! С вами так душевно! В каждый приездЛала, Самая, Керим, Ирина, Искендер, Уля - спасибо дорогие! С вами так душевно! В каждый приездЛала, Самая, Керим, Ирина, Искендер, Уля - спасибо дорогие! С вами так душевно! В каждый приездЛала, Самая, Керим, Ирина, Искендер, Уля - спасибо дорогие! С вами так душевно! В каждый приездЛала, Самая, Керим, Ирина, Искендер, Уля - спасибо дорогие! С вами так душевно! В каждый приездЛала, Самая, Керим, Ирина, Искендер, Уля - спасибо дорогие! С вами так душевно! В каждый приездЛала, Самая, Керим, Ирина, Искендер, Уля - спасибо дорогие! С вами так душевно! В каждый приездЛала, Самая, Керим, Ирина, Искендер, Уля - спасибо дорогие! С вами так душевно! В каждый приездЛала, Самая, Керим, Ирина, Искендер, Уля - спасибо дорогие! С вами так душевно! В каждый приезд

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
На машине
3 дня
-
15%
7 отзывов
Выходные в «городе Бога» с посещением природных локаций: индивидуальный тур
Пройтись по огненной земле, увидеть новый и старый Баку, бурлящую глину и розовое озеро
Начало: Аэропорт Баку, в удобное вам время (рекомендуем пе...
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
$595$700 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
5 дней
1 отзыв
Индивидуальный тур по Азербайджану: Баку, сокровища Апшерона, Бешбармаг, Красная Слобода и Губа
Погулять по старому и «новому» Баку, увидеть Бешбармаг и научиться выпекать национальные сладости
Начало: Аэропорт Баку, время встречи обговариваются индиви...
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$280 за человека
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
На машине
10 дней
-
20%
3 отзыва
Большое путешествие по Закавказью: Азербайджан, Грузия и Армения
Попробовать грузинские вина, испечь армянский лаваш и насладиться контрастами Баку
Начало: Аэропорт Баку, днём, важно прилететь до 15:00 (экс...
13 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
$1284$1605 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку