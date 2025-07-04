Начнём знакомство с великолепным Баку. Вы узнаете историю города от Средневековья до современности и тайны, известные даже не каждому местному.

Гуляя по центру и Ичери-шехер, вы увидите главные достопримечательности. Пройдёте по улице Истиглалият с архитектурой 19-20 веков, рыночной площади, древнейшей части с узкими улочками, мечетями, банями. Осмотрите дом бакинских ханов, Девичью башню, караван-сарай, Джума-мечеть, медресе, Дворец ширваншахов, памятники и многие другие локации. Сможете посетить Музей миниатюрных книг, коллекция которого насчитывает более 8500 экземпляров из 64 стран мира.

Далее — кулинарный мастер-класс. Азербайджанская кухня очень сытная, поражает разнообразием и обилием блюд, причём в каждом регионе и городе они уникальны. Вы узнаете секреты приготовления 10 самых вкусных и сделаете на выбор шах-плов, шашлык, лявянги, долму, пити и бозбаш, садж и джиз-быз, бугламу, сладости (пахлава, бадамбура, шекербура, халва), кутабы, довгу и овдух. И обязательно всё съедите в финале!