Индивидуальные выходные в Баку с ароматами пряностей и вин
Погулять по Старому городу, приготовить и съесть азербайджанские блюда и продегустировать вина
Приезжайте в Баку! Я покажу вам все знаковые и малоизвестные достопримечательности Старого города: мы попетляем по лабиринту улочек Ичери-шехер, осмотрим Девичью башню, Дворец ширваншахов, мечети, караван-сараи и заглянем в потаённые читать дальше
уголки, известные даже не всем местным. А главное — у вас будет возможность погрузиться в гастрономические традиции Азербайджана.
Вы посетите кулинарный мастер-класс, где приготовите и потом съедите лучшие блюда, щедро приправленные пряностями и специями.
Пикантный шах-плов, нежная долма, сытные кутабы и многое другое — можно остановиться на чём-то одном или не ограничивать себя в выборе! А также сходите на винную дегустацию: под руководством сомелье попробуете несколько сортов, научитесь различать оттенки вкусов и подбирать к столу наиболее подходящие напитки.
Возможна организация тура для больших групп (до 15 человек), стоимость обговаривается индивидуально.
Программа тура по дням
1 день
Прогулки по Старому городу Баку и кулинарный мастер-класс с блюдами на выбор
Начнём знакомство с великолепным Баку. Вы узнаете историю города от Средневековья до современности и тайны, известные даже не каждому местному.
Гуляя по центру и Ичери-шехер, вы увидите главные достопримечательности. Пройдёте по улице Истиглалият с архитектурой 19-20 веков, рыночной площади, древнейшей части с узкими улочками, мечетями, банями. Осмотрите дом бакинских ханов, Девичью башню, караван-сарай, Джума-мечеть, медресе, Дворец ширваншахов, памятники и многие другие локации. Сможете посетить Музей миниатюрных книг, коллекция которого насчитывает более 8500 экземпляров из 64 стран мира.
Далее — кулинарный мастер-класс. Азербайджанская кухня очень сытная, поражает разнообразием и обилием блюд, причём в каждом регионе и городе они уникальны. Вы узнаете секреты приготовления 10 самых вкусных и сделаете на выбор шах-плов, шашлык, лявянги, долму, пити и бозбаш, садж и джиз-быз, бугламу, сладости (пахлава, бадамбура, шекербура, халва), кутабы, довгу и овдух. И обязательно всё съедите в финале!
2 день
Традиции азербайджанского виноделия с дегустацией
Сегодня вы погрузитесь в культуру азербайджанского виноделия. Узнаете, как оно развивалось от доисламского до советского периода, а также выясните, как отрасль существует сейчас.
И, конечно, отправитесь на дегустацию. Эксперты познакомят вас с нюансами вкусов и характеристиками напитков доступным языком, научат комбинировать их между собой и блюдами, дадут рекомендации по выбору. Попробовать можно от 3 видов сортов с закусками (оливки, сыры, сухофрукты, хлеб, вода). Каждая дополнительная бутылка оплачивается отдельно, итоговая стоимость варьируется.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Что не входит в цену
Билеты в Баку и обратно в ваш город
Проживание
Питание
Входные билеты
Кулинарный мастер-класс (минимальное количество участников - 5) - от €20, итоговая стоимость зависит от выбранных блюд и использованных ингредиентов
Винная дегустация (минимальное количество участников - 4) - от €18, итоговая стоимость зависит от количества выпитого вина
Лала — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 865 туристов
Я лицензированный гид-экскурсовод в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA (Deutsche Presse-Agentur) в Азербайджане. Два высших образования (в Азербайджане читать дальше
и в Норвегии). Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA. Провожу обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на датском, норвежском, русском и английском языках (свыше 125 программ).
Е
Екатерина
4 июл 2025
Лала, Самая, Керим, Ирина, Искендер, Уля - спасибо дорогие! С вами так душевно! В каждый приезд заказываем у вас экскурсии, но в этот раз вы превзошли все наши ожидания! Кулинарный тур читать дальше
у Лалы - это самые яркие впечатления о Баку! Все рецепты записали. Теперь будем дома готовить шах плов, хрустящие баклажаны, долму нескольких видов, сладости, компоты и всю бакинскую кухню!!!
Второй день прошёл очень информативно и познавательно, для любителей вина, а не просто выпить. Вина интересные и вкусные, производятся только в Азербайджане. Интереснейший маршрут, глубокие знания и искрометный юмор Лалы сделали поездку незабываемой. Обязательно укажите в программе, что во второй день помимо винной дегустации в качестве бонуса в программу вы включаете и авто - пешеходную экскурсию по современному Баку. Буду всем рекомендовывать!