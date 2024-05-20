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много знает и интересно рассказывает. За это ему отлично. 3. Недостатки следующие. 3.1. Очень тяжелая дорога от Лагича в Щеки: 40км голдобин. 3.2. Рестораны, в которые водили гиды в большинстве случаев оставляют желать лучшего. Особенно в первый день в Баку: вся группа (7 человек) остались недовольными качеством еды. В последний день увезли за город в ресторан, в котором цены были на много выше средних, а некоторые туристы еще были недовольны качеством еды. 4. В целом поездка была хорошая.