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Авторский тур
6 дней
Всё, что нужно увидеть в Азербайджане: путешествие от Баку до села Киш
Научиться готовить национальные блюда, увидеть грязевые вулканы и полюбоваться шекинскими витражами
Начало: Аэропорт Баку, 14:30-17:00
14 июля в 14:30
4 авг в 14:30
$490 за человека
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и пылающую гору
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
1240$1 116 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
Классика Азербайджана: от Баку до села Киш
Полюбоваться витражами Дворца шекинских ханов, побывать в храме огня и увидеть горящий Янардаг
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
15 июня в 10:00
29 июня в 10:00
550$523 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир20 мая 20241. Гостиница в Баку. Расположение супер. Персонал отзывчивый, просьбы выполняли мгновенно. Завтрак очень скромный. Сантехника требует ремонта. Вай-фай по-разному. 2. Гид
- ммила19 мая 2024Интересный маршрут. Очень приятный гид-Анар. Знающий и позитивный человек, всегда старающийся выполнить просьбы туристов. Претензии только к завтракам в отеле НЕМИ.
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