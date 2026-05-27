Описание тура
Насыщенное путешествие по Баку и окрестностям, где тебя ждут вина и деликатесы от локальных фермеров и легендарных ресторанов, кулинарные мастер-классы и вековые тайны ковроткачества, древность и современная архитектура, живые встречи, истории и ценности нации. Они станут основой твоего опыта в каждом мгновении тура!
Готов стать частью нашего культурного исследования?
Наш тур для тебя, если тебе:
интересна культура и гастрономия других стран
важен высокий уровень организации, индивидуальный подход и камерный состав группы
надоело искать друзей для поездок и ты хочешь путешествовать в компании людей своего возраста и ценностей
Программа тура по дням
Сердце города
Наше путешествие начнется в аэропорту им. Гейдара Алиева: именно отсюда тебя заберет трансфер и доставит в Старый город, Ичери Шехер, сердце Баку. Ты окажешься в атмосферном отеле Shah Palace Hotel, а в 15:00 нас будет ждать знакомство друг с другом и ланч, если проголодаешься с дороги.
И первое погружение: прогулка по Старому городу. Мы зайдём в мастерскую художника, заглянем к местным жителям, сосчитаем все балконы и даже побываем на одном из них. А фотограф сделает тебе снимок, чтобы не держать эту задачу в голове все путешествие.
Вечером — традиционный ужин в настоящем караван-сарае с живой музыкой и историями, которые начнут раскрывать город.
Живые традиции
Кстати, мы не адепты ранних подъемов. Ты сам выбираешь, как начать утро: можно поспать или прогуляться по набережной Каспийского моря. Позже мы посетим Музей ковра и мастер-класс по ковроткачеству.
Дальше — в гости к настоящей бакинской семье! Здесь и разговоры о традициях, и погружение в них — через музыку, национальные костюмы и, конечно же, еду. Кулинарный мастер-класс научит нас и продукты на рынке выбирать (мастер-класс по торгам прилагается), и традиционные блюда готовить. Это, к слову, и обед, и ужин (может и на следующий день хватить).
История и современность
Отправляемся к Биби-Эйбатской бухте, чтобы увидеть первую нефтяную качалку в стране и понять, как нефть изменила Баку.
Поездка в Балаханы: это старинное поселение, которое местные называют Апшеронским Санторини. Семейное кафе, чай, сладости — живая азербайджанская деревня, где во дворах частных домов стоят нефтяные качалки. Еще заедем на гору Янардаг, где земля всегда горит.
Потом — встречаем закат у Пламенных башен с панорамным видом на весь город и узнаем, какой же он Баку современный, деловой.
Вечером — изучаем ночную жизнь города, и начнем с бокала вина в баре, специализирующемся на локальных напитках.
Виноделие
В этот день мы отправимся на домашнюю винодельню, изучим терруар и другие винные словечки от самого винодела. Конечно же, дегустация лучших вин (и не только) из сортов винограда Азербайджана.
А по пути заедем полюбоваться (и сфоткаться, конечно) архитектурой Захи Хадид Центром Гейдара Алиева, и поговорим, что это имя значит для самоопределения нации.
Закрытие
К сожалению, собираем чемоданы и пытаемся впихнуть туда все коробки с пахлавой. А за ланчем у нас будет возможность остановиться и осознать, как много событий произошло за эти дни.
А после — трансфер в аэропорт. Или ты хочешь задержаться на селф-исследование?
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и завтраки в отеле Shah Palace Hotel
- Трансфер до локаций, указанных в программе
- Интерактивный ужин (1 день тура)
- Обеды (2-4 дни тура)
- Экскурсии и сопровождение гидов
- Мастер-классы и дегустации, указанные в программе
- Входные билеты в локации, указанные в программе
- Гайд для самостоятельного изучения города
Что не входит в цену
- Перелет
- Медицинская страховка
- Обед (5 день тура), ужины (3-4 дни тура)
- Виза при необходимости