Баку: плов, ковры и беседы

Насыщенное путешествие по Баку и окрестностям
Описание тура

Насыщенное путешествие по Баку и окрестностям, где тебя ждут вина и деликатесы от локальных фермеров и легендарных ресторанов, кулинарные мастер-классы и вековые тайны ковроткачества, древность и современная архитектура, живые встречи, истории и ценности нации. Они станут основой твоего опыта в каждом мгновении тура!

Готов стать частью нашего культурного исследования?

Наш тур для тебя, если тебе:

  • интересна культура и гастрономия других стран

  • важен высокий уровень организации, индивидуальный подход и камерный состав группы

  • надоело искать друзей для поездок и ты хочешь путешествовать в компании людей своего возраста и ценностей

Программа тура по дням

1 день

Сердце города

Наше путешествие начнется в аэропорту им. Гейдара Алиева: именно отсюда тебя заберет трансфер и доставит в Старый город, Ичери Шехер, сердце Баку. Ты окажешься в атмосферном отеле Shah Palace Hotel, а в 15:00 нас будет ждать знакомство друг с другом и ланч, если проголодаешься с дороги.

И первое погружение: прогулка по Старому городу. Мы зайдём в мастерскую художника, заглянем к местным жителям, сосчитаем все балконы и даже побываем на одном из них. А фотограф сделает тебе снимок, чтобы не держать эту задачу в голове все путешествие.

Вечером — традиционный ужин в настоящем караван-сарае с живой музыкой и историями, которые начнут раскрывать город.

2 день

Живые традиции

Кстати, мы не адепты ранних подъемов. Ты сам выбираешь, как начать утро: можно поспать или прогуляться по набережной Каспийского моря. Позже мы посетим Музей ковра и мастер-класс по ковроткачеству.

Дальше — в гости к настоящей бакинской семье! Здесь и разговоры о традициях, и погружение в них — через музыку, национальные костюмы и, конечно же, еду. Кулинарный мастер-класс научит нас и продукты на рынке выбирать (мастер-класс по торгам прилагается), и традиционные блюда готовить. Это, к слову, и обед, и ужин (может и на следующий день хватить).

3 день

История и современность

Отправляемся к Биби-Эйбатской бухте, чтобы увидеть первую нефтяную качалку в стране и понять, как нефть изменила Баку.

Поездка в Балаханы: это старинное поселение, которое местные называют Апшеронским Санторини. Семейное кафе, чай, сладости — живая азербайджанская деревня, где во дворах частных домов стоят нефтяные качалки. Еще заедем на гору Янардаг, где земля всегда горит.

Потом — встречаем закат у Пламенных башен с панорамным видом на весь город и узнаем, какой же он Баку современный, деловой.

Вечером — изучаем ночную жизнь города, и начнем с бокала вина в баре, специализирующемся на локальных напитках.

4 день

Виноделие

В этот день мы отправимся на домашнюю винодельню, изучим терруар и другие винные словечки от самого винодела. Конечно же, дегустация лучших вин (и не только) из сортов винограда Азербайджана.

А по пути заедем полюбоваться (и сфоткаться, конечно) архитектурой Захи Хадид Центром Гейдара Алиева, и поговорим, что это имя значит для самоопределения нации.

5 день

Закрытие

К сожалению, собираем чемоданы и пытаемся впихнуть туда все коробки с пахлавой. А за ланчем у нас будет возможность остановиться и осознать, как много событий произошло за эти дни.

А после — трансфер в аэропорт. Или ты хочешь задержаться на селф-исследование?

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание и завтраки в отеле Shah Palace Hotel
  • Трансфер до локаций, указанных в программе
  • Интерактивный ужин (1 день тура)
  • Обеды (2-4 дни тура)
  • Экскурсии и сопровождение гидов
  • Мастер-классы и дегустации, указанные в программе
  • Входные билеты в локации, указанные в программе
  • Гайд для самостоятельного изучения города
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Медицинская страховка
  • Обед (5 день тура), ужины (3-4 дни тура)
  • Виза при необходимости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Polina
Polina — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, путешественник! Я создаю путешествия, в которых важно не только где, но и с кем и зачем. Уже несколько лет я организую авторские туры для людей, которым близка идея осмысленного отдыха:
без суеты, с интересом к деталям, вкусам и разговорам с местными жителями. Мне важен баланс — между культурным погружением и расслаблением, между планом и спонтанностью. Я люблю находить смыслы в архитектуре, еде, искусстве и людях — ведь именно через них раскрывается дух места. Каждый день маршрута –– это живой опыт, где ты почувствуешь себя не туристом, а исследователем. Я создаю туры, в которых важно не только увидеть новое место, но и по-настоящему его почувствовать, и верю, что путешествия могут быть одновременно комфортными, глубокими и живыми. Каждый маршрут я собираю как историю: с теплом, вниманием к атмосфере и людям, которые делают её особенной. И создаю их для тех, кто ищет не просто отпуск, а опыт, кто любит красоту, смысл, компании по душе и ценит, когда обо всем уже позаботились. Я верю, что самые сильные впечатления рождаются не из маршрута, а из атмосферы — и именно ее я стараюсь создавать в каждой поездке. Буду рада познакомиться и отправиться с тобой в путешествие, чтобы показать прекрасные места и людей!

