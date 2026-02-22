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Индивидуальный экспресс-тур по Азербайджану: Баку, Шемаха, Лагич и горы

Увидеть футуристичную архитектуру Баку, заглянуть в Шемаху и Лагич, загадать желание на Бешбармаге
Вы прогуляетесь по узким улочкам Старого города Баку, увидите величественную Девичью башню и Дворец ширваншахов, подниметесь к обзорной площадке с видом на город и Каспийское море, а затем окажетесь в
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самом сердце архитектурного футуризма.

На следующий день вас ждут причудливые Радужные горы — будто сошедшие с марсианского пейзажа, и подъём к скале Бешбармак, где с высоты можно будет загадать самое заветное.

Завершится путешествие в горах Кавказа: древний город Шемаха раскроет свои тайны, а в Лагиче вы окажетесь среди мастеров, которые веками хранят традиции ручного ремесла.

5
10 отзывов
Индивидуальный экспресс-тур по Азербайджану: Баку, Шемаха, Лагич и горы
Индивидуальный экспресс-тур по Азербайджану: Баку, Шемаха, Лагич и горы
Индивидуальный экспресс-тур по Азербайджану: Баку, Шемаха, Лагич и горы

Описание тура

Организационные детали

Гид сообщит все необходимые детали путешествия.

Программа тура по дням

1 день

Погружение в Баку: от древности до футуризма

В первый день мы отправимся исследовать исторический центр столицы Азербайджана — Старый город, также известный как Ичери-шехер. Здесь узкие улочки с каменными зданиями хранят память веков, а архитектура отражает культурное богатство Востока. Мы прогуляемся мимо знаменитой Девичьей башни — средневековой крепостной постройки, окружённой легендами, и увидим Дворец ширваншахов — резиденцию правителей Ширвана, признанную объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После этого нас ждёт променад по Приморскому бульвару, откуда откроется панорамный вид на Каспийское море. Мы поднимемся к Аллее шахидов — мемориалу, посвящённому павшим в борьбе за независимость, — и задержимся на обзорной площадке, откуда открываются впечатляющие виды на весь город. В завершение дня окунёмся в динамику современного Баку: увидим футуристичные очертания Пламенных башен, узнаем об уникальной архитектуре Центра Гейдара Алиева, спроектированного Захой Хадид, и познакомимся с самыми интересными зданиями, улицами и арт-объектами города.

Погружение в Баку: от древности до футуризмаПогружение в Баку: от древности до футуризмаПогружение в Баку: от древности до футуризмаПогружение в Баку: от древности до футуризмаПогружение в Баку: от древности до футуризмаПогружение в Баку: от древности до футуризмаПогружение в Баку: от древности до футуризмаПогружение в Баку: от древности до футуризмаПогружение в Баку: от древности до футуризмаПогружение в Баку: от древности до футуризмаПогружение в Баку: от древности до футуризма
2 день

Радужные горы и Бешбармаг

Отправляемся к природным чудесам — Радужным горам, которые поражают своим необычным видом. Их ярко окрашенные слои породы создают иллюзию марсианского ландшафта. Мы сделаем несколько остановок по пути, чтобы запечатлеть фантастические пейзажи и насладиться тишиной этих живописных мест.

Затем подъедем к знаменитой скале Бешбармаг — месту, с которым связано множество преданий. Нас ожидает подъём на вершину, откуда откроется захватывающая панорама. Эта скала неслучайно зовётся «Скалой желания» — здесь, по традиции, можно загадать сокровенное, обращаясь к силам природы и духу места. Атмосфера этой локации наполнена вдохновением и энергией, а виды на окрестности не оставят равнодушными даже искушённых путешественников.

Радужные горы и БешбармагРадужные горы и БешбармагРадужные горы и БешбармагРадужные горы и БешбармагРадужные горы и Бешбармаг
3 день

Шемаха и Лагич

Утро заключительного дня начнётся с поездки в древний город Шемаха — один из важнейших культурных и религиозных центров Азербайджана. Мы посетим Джума-мечеть, построенную в 743 году, которая считается одной из старейших мусульманских святынь всего Кавказа. Архитектура мечети отражает многовековую историю и дух времени. После осмотра мы остановимся у подвесного канатного моста, где можно будет сделать атмосферные фотографии с видом на долину и горные склоны.

Далее наш путь лежит в горную деревню Лагич — уникальное место, где словно остановилось время. Это настоящий музей под открытым небом, где живёт дух ремесленного мастерства. Мы пройдёмся по узким мощёным улочкам, заглянем в мастерские, где до сих пор вручную изготавливают медные изделия, ткацкие ковры, кожаные изделия и ювелирные украшения. Эта атмосфера старинной деревни очаровывает с первых минут. Завершим день неспешным чаепитием с видом на горы — идеальное завершение насыщенного маршрута, полного истории, красоты и культуры.

Шемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и ЛагичШемаха и Лагич

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до места встречи
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • При участии более 3 человек стоимость тура составит $100 с каждого участника
Место начала и завершения?
Баку, точное время и место - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариф
Ариф — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1893 туристов
Я работаю гидом со своими коллегами в Азербайджане уже более 7 лет. Для нас это не просто работа, а призвание. Мы обожаем делиться знаниями об истории, культуре и архитектуре своей Родины. Каждый день мы стараемся показать её гостям с новой стороны, чтобы они вдохновились её красотой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
К
Баку произвел очень приятное впечатление, особенно благодаря хорошему гиду. Он подробно рассказывал обо всем, не торопился и терпеливо отвечал на наши вопросы. Прогулка по городу прошла в комфортном темпе, без напряжения и утомления. Благодаря этому экскурсия оставила яркие и приятные воспоминания о городе.
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Н
Нас водил Джавид он такой энергичный и живой рассказчик. Показал нам столько мест неизвестных даже, о которых раньше и не думали слышать. Чувствовалось, что ему действительно нравится то, что он делает и страна его для него важна. Очень захватывающе получилось.
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И
Были в поездке с Анаром, гид спокойный, очень приятный в общении. Всё было грамотно спланировано, никаких суматох и спешки. Особенно понравилось, что он не навязывал кучу фактов, а делился только тем, что реально интересно.
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Н
День в Азербайджане пролетел незаметно, во многом благодаря нашему гиду Азику. Рассказывал с юмором и интересными фактами, скучать не приходилось ни минуты. Показал места, о которых сами бы точно не узнали. Атмосфера была очень непринуждённая, никакого ощущения официальной экскурсии.
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Э
Нас было пятеро, и мы выбрали тур с гидом по имени Анар. Маршрут был тщательно спланирован, и всё проходило размеренно, без суеты. Анар легко адаптировал программу под наши предпочтения, рассказывал подробно и показывал уголки, которые редко включают в обычные экскурсии. В итоге это получилось не просто путешествие, а действительно насыщенный и приятный опыт. Впечатления остались только положительные!
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Е
Отправились в путешествие с Анаром — всё было просто и удобно. Он всегда шел в ногу с нашим ритмом и спокойно объяснял любые вопросы. Такой вариант подойдет тем, кто не любит стандартные «строевые» поездки.
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Тур входит в следующие категории Баку

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