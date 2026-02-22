В первый день мы отправимся исследовать исторический центр столицы Азербайджана — Старый город, также известный как Ичери-шехер. Здесь узкие улочки с каменными зданиями хранят память веков, а архитектура отражает культурное богатство Востока. Мы прогуляемся мимо знаменитой Девичьей башни — средневековой крепостной постройки, окружённой легендами, и увидим Дворец ширваншахов — резиденцию правителей Ширвана, признанную объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После этого нас ждёт променад по Приморскому бульвару, откуда откроется панорамный вид на Каспийское море. Мы поднимемся к Аллее шахидов — мемориалу, посвящённому павшим в борьбе за независимость, — и задержимся на обзорной площадке, откуда открываются впечатляющие виды на весь город. В завершение дня окунёмся в динамику современного Баку: увидим футуристичные очертания Пламенных башен, узнаем об уникальной архитектуре Центра Гейдара Алиева, спроектированного Захой Хадид, и познакомимся с самыми интересными зданиями, улицами и арт-объектами города.