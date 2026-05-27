Описание тура
Это короткое, но насыщенное индивидуальное путешествие в столицу Азербайджана Баку на выходной для тех у кого мало времени. Вас встречает Ваш персональный русско-говорящий гид на авто бизнес класса. Он покажет Вам все красоты Баку и секретные места, о которых никто не знает, даже Инстаграм. С пятницы по понедельник или в любые удобные даты. Вас ждут самые красивые виды Баку и его окрестностей. Живем в комфортабельном спа-отеле 3+ с бассейном недалеко от центра Баку (3 ночи). Азербайджан - омывающийся Каспийским морем и дышащий пьянящим воздухом - удивительная cтрана богатой культуры, величественных гор, прекрасных традиций и гордого народа! Баку - старинный город - столица Азербайджана. Это родина первой современной нефтяной скважины и старейшей нефтяной платформы на море Нефтяные камни. Азербайджан издревле именуют Страной Огней (Odlar Yurdu), это название появилось неспроста. Живописное побережье Каспийского моря изобилует подземными источниками нефти и газа.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Баку
Прилет в Баку рекомендуется до 16:00. Встреча в аэропорту, трансфер в спа-отель Russel 4. Вечерняя обзорная экскурсия по Баку пешком и на автомобиле займет около 2 часов. Начнём с прогулки по набережной Бакинского бульвара и пойдём в Нагорный парк, откуда открывается прекрасный панорамный вид на весь город. Насладимся подсветкой визитной карточки нового Баку - знаменитыми Башнями Огня. Ужин в ресторане - галерее Шах за свой счёт.
Знакомство с Баку
Обзорная экскурсия по Баку продлится около 6 часов пешком и на автомобиле. Увидим все красоты этого древнего и одновременно современного города. Удивимся живописным каналам, дающим городу прохладу, их называют Малая Венеция. Посетим музей ковров - здесь обязательно надо побывать. Побродим по по старому городу Ичеришехер и услышим историю Каравансарая и Девичьей башни. Прогуляемся по торговым улицам.
Поездка на полуостров Абшерон
Экскурсия в древний храм огнепоклонников Атешгях. Крепость Рамана. Нефтяные скважины. Неугасающая гора Янардаг. Это природный вечный огонь, горящий с древнейших времён на склоне холма в Азербайджане. Метровое пламя примерно десяти метров в ширину идёт вверх с гребня Янардага. Обед в ресторане Селям Алейкум за свой счёт. Центр Гейдара Алиева. Ужин в ресторане Баку за свой счёт.
До свиданья, Баку
Свободное утро. Посещение национального рынка Баку, который называется Яшыл-базар. Разнообразие представленных здесь товаров поражает воображение. Воздух плотно насыщен ароматами различных фруктов, восточных сладостей, специй и пряностей, каспийской чёрной икры, рыбы холодного и горячего копчения, чая и свежевыжатого гранатового сока. Трансфер в аэропорт.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере завтраком в спа-отеле Rusel или аналоге 4 дня / 3 ночи
- Указанные экскурсии на автомобиле бизнес-класса
- Услуги персонального гида
- Бутылка вина по прибытии
Что не входит в цену
- Перелёт в баку и личные расходы
- Обеды и ужины
- Входные билеты в музеи (около $40)
- Страховка
- Доплата за одноместное размещение 10000 руб
Пожелания к путешественнику
Виза в Азербайджан для граждан Рф не нужна
Российские карты не работают. Рекомендуем иметь доллары Сша или Евро для обмена на местную валюту