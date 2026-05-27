Суперблиц в Баку

Индивидуальное путешествие в столицу Азербайджана - Баку на выходные для тех, у кого мало времени
Описание тура

Это короткое, но насыщенное индивидуальное путешествие в столицу Азербайджана Баку на выходной для тех у кого мало времени. Вас встречает Ваш персональный русско-говорящий гид на авто бизнес класса. Он покажет Вам все красоты Баку и секретные места, о которых никто не знает, даже Инстаграм. С пятницы по понедельник или в любые удобные даты. Вас ждут самые красивые виды Баку и его окрестностей. Живем в комфортабельном спа-отеле 3+ с бассейном недалеко от центра Баку (3 ночи). Азербайджан - омывающийся Каспийским морем и дышащий пьянящим воздухом - удивительная cтрана богатой культуры, величественных гор, прекрасных традиций и гордого народа! Баку - старинный город - столица Азербайджана. Это родина первой современной нефтяной скважины и старейшей нефтяной платформы на море Нефтяные камни. Азербайджан издревле именуют Страной Огней (Odlar Yurdu), это название появилось неспроста. Живописное побережье Каспийского моря изобилует подземными источниками нефти и газа.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Баку

Прилет в Баку рекомендуется до 16:00. Встреча в аэропорту, трансфер в спа-отель Russel 4. Вечерняя обзорная экскурсия по Баку пешком и на автомобиле займет около 2 часов. Начнём с прогулки по набережной Бакинского бульвара и пойдём в Нагорный парк, откуда открывается прекрасный панорамный вид на весь город. Насладимся подсветкой визитной карточки нового Баку - знаменитыми Башнями Огня. Ужин в ресторане - галерее Шах за свой счёт.

2 день

Знакомство с Баку

Обзорная экскурсия по Баку продлится около 6 часов пешком и на автомобиле. Увидим все красоты этого древнего и одновременно современного города. Удивимся живописным каналам, дающим городу прохладу, их называют Малая Венеция. Посетим музей ковров - здесь обязательно надо побывать. Побродим по по старому городу Ичеришехер и услышим историю Каравансарая и Девичьей башни. Прогуляемся по торговым улицам.

3 день

Поездка на полуостров Абшерон

Экскурсия в древний храм огнепоклонников Атешгях. Крепость Рамана. Нефтяные скважины. Неугасающая гора Янардаг. Это природный вечный огонь, горящий с древнейших времён на склоне холма в Азербайджане. Метровое пламя примерно десяти метров в ширину идёт вверх с гребня Янардага. Обед в ресторане Селям Алейкум за свой счёт. Центр Гейдара Алиева. Ужин в ресторане Баку за свой счёт.

4 день

До свиданья, Баку

Свободное утро. Посещение национального рынка Баку, который называется Яшыл-базар. Разнообразие представленных здесь товаров поражает воображение. Воздух плотно насыщен ароматами различных фруктов, восточных сладостей, специй и пряностей, каспийской чёрной икры, рыбы холодного и горячего копчения, чая и свежевыжатого гранатового сока. Трансфер в аэропорт.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере завтраком в спа-отеле Rusel или аналоге 4 дня / 3 ночи
  • Указанные экскурсии на автомобиле бизнес-класса
  • Услуги персонального гида
  • Бутылка вина по прибытии
Что не входит в цену
  • Перелёт в баку и личные расходы
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи (около $40)
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение 10000 руб
Пожелания к путешественнику

Виза в Азербайджан для граждан Рф не нужна

Российские карты не работают. Рекомендуем иметь доллары Сша или Евро для обмена на местную валюту

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Более 20 лет я занимаюсь организацией исторических туров по России для взыскательных туристов из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Сейчас, по известным причинам, я предлагаю авторские туры по России,
а также в соседние Армению, Азербайджан и Узбекистан. Обычно, мои туры включают полную экскурсионную программу, лучшие гостиницы из возможных, обеды в самобытных ресторанах и дегустацию национальной кухни, сопровождение профессионального местного гида. В Санкт-Петербурге я лично провожу авторские экскурсии пешком и на автомобиле для индивидуальных туристов.

