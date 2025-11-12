Встретимся в Баку и начнём прогулку по историческому центру. Осмотрим крепостные стены и Парные ворота. Поговорим о бывшей таможне и её функциях, заглянем в старинные хамамы — традиционные места отдыха и общения.

Посетим дворец Ширваншахов — один из символов города, а также мечети. Пройдём к резиденции бакинских ханов — комплексу из нескольких старинных домов, затем — к караван-сараям, которые принимали путников на Великом шёлковом пути.

Увидим Девичью башню — знаковый памятник города с множеством легенд. Прогуляемся по местам съёмок известных фильмов: «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и других.

Далее увидим элегантные дома и особняки, построенные в начале 20 века на деньги нефтяных магнатов. Погуляем по современным улицам и посетим смотровую площадку в Нагорном парке с видом на Каспий.

В течение экскурсии поговорим о жизни города в разные эпохи — от времён Ширваншахов до сегодняшнего дня.