Азербайджан только для вас: архитектура и природа, Баку и Шемахы, «Гобустан» и гора Бешбармаг

Увидеть грязевые вулканы и Карамельные горы, побывать на местах съёмок и отыскать петроглифы
Вы увидите, как пылают склоны горы, а из-под земли бьют грязевые вулканы, сделаете милые селфи с животными на ферме альпак и заглянете в храм огнепоклонников, куда стекались паломники со всего
света. И это лишь малая часть того, что ждёт вас в нашем путешествии по Азербайджану.

Мы погуляем по старой части Баку, посетим места, знакомые нам по известным фильмам, и поразимся колориту: перед нами предстанут как средневековые мечети, так и современные небоскрёбы. Побываем в Апшеронском национальном парке, где сливаются северные и южные воды Каспия.

Доберёмся до локации со вкусным названием — Карамельные горы, поднимемся на склоны Бешбармага и заглянем на винодельню. За доплату возможны дегустации вина, осетровой икры и ремесленные мастер-классы.

Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно обувайте удобную обувь.

Программа тура по дням

1 день

Старый Баку: дворец Ширваншахов, резиденция бакинских ханов, Девичья башня, особняки, места съёмок и вид на Каспий

Встретимся в Баку и начнём прогулку по историческому центру. Осмотрим крепостные стены и Парные ворота. Поговорим о бывшей таможне и её функциях, заглянем в старинные хамамы — традиционные места отдыха и общения.

Посетим дворец Ширваншахов — один из символов города, а также мечети. Пройдём к резиденции бакинских ханов — комплексу из нескольких старинных домов, затем — к караван-сараям, которые принимали путников на Великом шёлковом пути.

Увидим Девичью башню — знаковый памятник города с множеством легенд. Прогуляемся по местам съёмок известных фильмов: «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и других.

Далее увидим элегантные дома и особняки, построенные в начале 20 века на деньги нефтяных магнатов. Погуляем по современным улицам и посетим смотровую площадку в Нагорном парке с видом на Каспий.

В течение экскурсии поговорим о жизни города в разные эпохи — от времён Ширваншахов до сегодняшнего дня.

2 день

Заповедник «Гобустан», петроглифы, огненная гора Янардаг и зороастрийский храм Атешгях

Во второй день мы отправимся в Гобустанский заповедник — археологический памятник под охраной ЮНЕСКО, где сохранились петроглифы и следы жизни первобытных людей. Затем осмотрим грязевые вулканы.

После этого поедем к горе Янардаг — месту, где природный газ воспламеняется прямо на поверхности земли. Огонь здесь горит непрерывно тысячелетиями.

Завершим день посещением храма Атешгях — древнего зороастрийского комплекса, построенного в 17-18 веках индийскими огнепоклонниками. Когда-то сюда стекались паломники со всего света!

3 день

Апшеронский национальный парк, бескрайний Каспий, заповедник «Гала» и музей под открытым небом

Утром поедем в Апшеронский национальный парк — природную территорию на самом краю полуострова, где сливаются северные и южные воды Каспия. Мы побываем в так называемом «клюве орла» и сделаем остановки для фотосессий. По пути познакомимся с флорой и фауной региона, а в сезон понаблюдаем за перелётными птицами.

Затем отправимся в заповедник «Гала». Поднимемся на крепость, с которой открывается панорама окрестностей, и посетим музей под открытым небом. При желании можно будет принять участие в ремесленных мастер-классах.

4 день

Гора Бешбармаг, Карамельные горы и дегустация осетровой икры

Сегодня отправимся к священной горе Бешбармаг. По лестницам поднимемся к вершине, осмотрим остатки древних оборонительных сооружений и полюбуемся видами. Затем поедем к Карамельным горам, известным своими разноцветными слоями породы, напоминающими узоры леденцов.

Во второй половине дня нас ждёт дегустация осетровой икры. Завершим день обедом в одном из местных заведений.

5 день

Город Шемаха, мавзолей Дири Баба, ферма альпак и дегустация вина

Поедем в город Шемаха. Первой остановкой станет Джума-мечеть, одна из старейших в Кавказском регионе. Далее мы посетим мавзолей Дири Баба, построенный у подножия скалы и окружённый легендами.

После этого заглянем на ферму альпак, где можно будет понаблюдать за животными в живописной обстановке. Завершим поездку дегустацией местного вина и обедом в винодельческом хозяйстве. К вечеру вернёмся в Баку.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Бутилированная вода
Что не входит в цену
  • Билеты до Баку и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Проживание
  • Питание и дегустации
  • Входные билеты
  • Тур доступен для бронирования в любой день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, станция метро «Ичери Шехер», утро, точное время по договорённости
Завершение: Баку, станция метро «Ичери Шехер», вечер (время зависит от завершения экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгун
Айгун — ваша команда гидов в Баку
Здравствуйте, меня зовут Айгюн. Я гид, говорящий на русском, немецком и английском языках. Oчень люблю свою страну и горжусь тем, что я азербайджанка. Я хорошо знакома с музыкой, искусством, кухней, историей Азербайджана — и конечно, люблю делиться знаниями с гостями вместе с командой профессиональных гидов.
Задать вопрос

