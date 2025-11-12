Описание тура
Организационные детали
Обязательно обувайте удобную обувь.
Программа тура по дням
Старый Баку: дворец Ширваншахов, резиденция бакинских ханов, Девичья башня, особняки, места съёмок и вид на Каспий
Встретимся в Баку и начнём прогулку по историческому центру. Осмотрим крепостные стены и Парные ворота. Поговорим о бывшей таможне и её функциях, заглянем в старинные хамамы — традиционные места отдыха и общения.
Посетим дворец Ширваншахов — один из символов города, а также мечети. Пройдём к резиденции бакинских ханов — комплексу из нескольких старинных домов, затем — к караван-сараям, которые принимали путников на Великом шёлковом пути.
Увидим Девичью башню — знаковый памятник города с множеством легенд. Прогуляемся по местам съёмок известных фильмов: «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия» и других.
Далее увидим элегантные дома и особняки, построенные в начале 20 века на деньги нефтяных магнатов. Погуляем по современным улицам и посетим смотровую площадку в Нагорном парке с видом на Каспий.
В течение экскурсии поговорим о жизни города в разные эпохи — от времён Ширваншахов до сегодняшнего дня.
Заповедник «Гобустан», петроглифы, огненная гора Янардаг и зороастрийский храм Атешгях
Во второй день мы отправимся в Гобустанский заповедник — археологический памятник под охраной ЮНЕСКО, где сохранились петроглифы и следы жизни первобытных людей. Затем осмотрим грязевые вулканы.
После этого поедем к горе Янардаг — месту, где природный газ воспламеняется прямо на поверхности земли. Огонь здесь горит непрерывно тысячелетиями.
Завершим день посещением храма Атешгях — древнего зороастрийского комплекса, построенного в 17-18 веках индийскими огнепоклонниками. Когда-то сюда стекались паломники со всего света!
Апшеронский национальный парк, бескрайний Каспий, заповедник «Гала» и музей под открытым небом
Утром поедем в Апшеронский национальный парк — природную территорию на самом краю полуострова, где сливаются северные и южные воды Каспия. Мы побываем в так называемом «клюве орла» и сделаем остановки для фотосессий. По пути познакомимся с флорой и фауной региона, а в сезон понаблюдаем за перелётными птицами.
Затем отправимся в заповедник «Гала». Поднимемся на крепость, с которой открывается панорама окрестностей, и посетим музей под открытым небом. При желании можно будет принять участие в ремесленных мастер-классах.
Гора Бешбармаг, Карамельные горы и дегустация осетровой икры
Сегодня отправимся к священной горе Бешбармаг. По лестницам поднимемся к вершине, осмотрим остатки древних оборонительных сооружений и полюбуемся видами. Затем поедем к Карамельным горам, известным своими разноцветными слоями породы, напоминающими узоры леденцов.
Во второй половине дня нас ждёт дегустация осетровой икры. Завершим день обедом в одном из местных заведений.
Город Шемаха, мавзолей Дири Баба, ферма альпак и дегустация вина
Поедем в город Шемаха. Первой остановкой станет Джума-мечеть, одна из старейших в Кавказском регионе. Далее мы посетим мавзолей Дири Баба, построенный у подножия скалы и окружённый легендами.
После этого заглянем на ферму альпак, где можно будет понаблюдать за животными в живописной обстановке. Завершим поездку дегустацией местного вина и обедом в винодельческом хозяйстве. К вечеру вернёмся в Баку.
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Билеты до Баку и обратно
- Трансферы из/в аэропорт
- Проживание
- Питание и дегустации
- Входные билеты
- Тур доступен для бронирования в любой день