Путешествие по Азербайджану в мини-группе: озеро Гёйгёль, Шеки, Киш и «Туфандаг»
Насладиться пейзажами «синего озера», увидеть Дворец шекинских ханов и подняться к горным вершинам
Начало: Баку, место и время встречи обговаривается индивид...
«Зависит от числа участников: 1-3 человек Mitsubishi-GRANDIS компактвэн, 4-6 человек Mercedes-VITO минивэн, 7-18 человек Mercedes-SPRINTER микроавтобус»
2 сен в 08:00
6 сен в 08:00
$707 за всё до 2 чел.
Экспресс-трип по Азербайджану в мини-группе: Баку, огни Апшерона и заповедник «Гобустан»
Увидеть грязевые вулканы, побывать у огненной горы и погулять по Старому городу
Начало: Аэропорт Баку, до 12:00
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
$550 за человека
Открывая древние города и красоты Азербайджана в мини-группе: Шемаха, Исмаиллы, Габала и Шеки
Понаблюдать за работой мастеров, побывать во дворце шекинских ханов и осмотреть скальный мавзолей
Начало: Баку, заберём вас у вашего отеля, время - по догов...
«Комфортабельный минивэн Kia Carnival на 7 человек + водитель, есть кондиционер»
6 сен в 10:00
13 сен в 10:00
€420 за всё до 7 чел.
