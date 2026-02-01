Встретимся в аэропорту Баку до 12:00. Если в графике нет подходящих рейсов, можно прилететь накануне — мы поможем с дополнительной ночёвкой.

После встречи отправимся на приветственный обед с блюдами азербайджанской кухни: например, суп мерджи, долма, садж из телятины, напитки. Далее отправимся на авто-пешеходную экскурсию: пройдём по Старому городу Ичери-шехер 12 века, узнаем о местах съёмок культовых фильмов, осмотрим площади и улицы Баку, Культурный центр Гейдара Алиева и Нагорный парк с панорамой города.

Заселение в один из предложенных отелей; за доплату возможно размещение в отелях категории выше. Вечером рекомендуем прогулку по Бакинскому бульвару, колесо обозрения и ужин в рекомендованных ресторанах.