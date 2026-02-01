Экспресс-трип по Азербайджану в мини-группе: Баку, огни Апшерона и заповедник «Гобустан»
Увидеть грязевые вулканы, побывать у огненной горы и погулять по Старому городу
Прогулки по древнему Старому городу, сверкающие огни Бакинского бульвара, захватывающие виды с Нагорного парка — каждый момент путешествия подарит новое впечатление.
Вы прикоснётесь к магии огненной горы Янардаг, узнаете тайны храма читать дальше
огнепоклонников Атешгях, заглянете в дом, где рождалась история нефтяной промышленности. Заповедник «Гобустан» с древними петроглифами перенесёт вас в древний мир.
Всё, что нужно для короткого, яркого и запоминающегося знакомства с Азербайджаном, мы собрали в одном туре.
Описание тура
Организационные детали
• Нужен ли загранпаспорт для поездки?
Да, для граждан РФ обязательно наличие заграничного паспорта. Поездка с внутренним паспортом РФ невозможна.
• Нужна ли виза для поездки?
Нет, для граждан РФ виза не нужна.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Программа тура по дням
1 день
Старый Баку, Центр Гейдара Алиева и Нагорный парк
Встретимся в аэропорту Баку до 12:00. Если в графике нет подходящих рейсов, можно прилететь накануне — мы поможем с дополнительной ночёвкой.
После встречи отправимся на приветственный обед с блюдами азербайджанской кухни: например, суп мерджи, долма, садж из телятины, напитки. Далее отправимся на авто-пешеходную экскурсию: пройдём по Старому городу Ичери-шехер 12 века, узнаем о местах съёмок культовых фильмов, осмотрим площади и улицы Баку, Культурный центр Гейдара Алиева и Нагорный парк с панорамой города.
Заселение в один из предложенных отелей; за доплату возможно размещение в отелях категории выше. Вечером рекомендуем прогулку по Бакинскому бульвару, колесо обозрения и ужин в рекомендованных ресторанах.
2 день
Янардаг, Атешгях, Музей братьев Нобель и заповедник «Гобустан»
После завтрака встретимся с гидом и начнём экскурсию. Сначала поедем к горящей горе Янардаг, затем — к храму огнепоклонников Атешгях, где узнаем историю комплекса. Обед — в ресторане Атешгяха (заказ самостоятельный).
Далее — посещение Дома-музея братьев Нобель в Баку (билеты оплачиваются отдельно). Затем направимся в заповедник «Гобустан», где увидим древние петроглифы и узнаем об истории нефтяной промышленности. Завершим день у грязевых вулканов с марсианскими пейзажами и кратерами. За доплату можем посетить и дальние грязевые вулканы, чтобы сделать ещё больше неземных фото.
После экскурсии возвращение в отель и свободный вечер; по желанию — посещение театра.
3 день
Окончание тура
Позавтракаем и выселимся из отеля до 12:00. Организуем трансфер в аэропорт к вашему рейсу. При позднем вылете или желании остаться в Баку дольше можно заказать дополнительные экскурсии, прогулку по Каспийскому морю, отдых на пляже или шопинг. По запросу поможем организовать досуг.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$640
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
Завтраки, 1 приветственный обед
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида, возможен формат гид-водитель
Экскурсии и входные билеты в объекты по программе, кроме Музея братьев Нобель
Что не входит в цену
Перелёт до Баку и обратно
Остальное питание
1-местное размещение - от 5000 ₽ (подселения нет)
Заброска до дальних грязевых вулканов - около $20-30 за автомобиль
Входной билет в Музей братьев Нобель
Повышение категории номеров или отелей (варианты и стоимость - по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, до 12:00
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Баку
Провела экскурсии для 1216 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60 читать дальше
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи.
Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!