8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
87 000₽ за человека
2 дня 7 часов
Гянджа - родина поэта Низами, мощь и красота Азербайджана
Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
$700 за человека
1 день
Загатала: едем искать русские следы
Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 07:30
9 авг в 07:30
$800 за человека
6 дней
Сбежим в Баку: прогулки по азербайджанской столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Погулять по «восточному Парижу», изучить древности и научиться плести ковры
Начало: Аэропорт Баку, после 14:00
5 окт в 14:00
$1 193 за человека
Последние отзывы на туры
- ЗЗоя26 июня 2024По возвращению из Баку я поняла насколько важно отдыхать хорошо. Вы те люди, которые делают нас счастливыми. Причем счастьем хочется
- ЛЛюдмила19 июня 2024Это было невероятно. Азербайджан. Волшебная страна. Отели супер, программа 🤩. Очень интересно рассказывает гид. Было время и погулять самостоятельно и купить подарки. Спасибо Екатерина.
- AAlionavo30 апреля 20237 чудес Азербайджана или «Скромное обаяние буржуазии и ландшафтов Каспия»Потрясающая экскурсия! Обязательно стоит поехать! Во всей красе раскрывает многогранность Азербайджана. Невероятно чуткий, внимательный и профессиональный коллектив: гид, сопровождающий, водитель - все профессионалы высшего класса! Буду рекомендовать эту поездку всем своим друзьям и близким!
- LLARISA8 июня 2022Тур в Гянджа - город сокровищМы заказали несколько экскурсий с гидом Анаром Рустамли, включая и этот тур в Гянджу. Посетили массу интересных и красивых мест
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "На автобусе" можно забронировать 4 тура от 700 до 87 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год на автобусе, 2 ⭐ отзыва, цены от 700₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь