Туры на автобусе в Баку

Найдено 4 тура в категории «На автобусе» в Баку на русском языке, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
На автобусе
2 отзыва
8 дней
Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
Сравнить старый и современный Баку, попробовать вина Савалана и подняться над Туфандагом
Начало: Аэропорт Баку, первая половина дня
9 авг в 10:00
16 авг в 10:00
87 000 за человека
Гянджа - родина поэта Низами, мощь и красота Азербайджана
На автобусе
2 дня 7 часов
Гянджа - родина поэта Низами, мощь и красота Азербайджана
Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 07:00
9 авг в 07:00
$700 за человека
Загатала: едем искать русские следы
На автобусе
1 день
Загатала: едем искать русские следы
Начало: Ул. Истиглалият, 2, Баку
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 07:30
9 авг в 07:30
$800 за человека
Сбежим в Баку: прогулки по азербайджанской столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
На автобусе
6 дней
Сбежим в Баку: прогулки по азербайджанской столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Погулять по «восточному Парижу», изучить древности и научиться плести ковры
Начало: Аэропорт Баку, после 14:00
5 окт в 14:00
$1 193 за человека

Последние отзывы на туры

  • З
    Зоя
    26 июня 2024
    Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
    По возвращению из Баку я поняла насколько важно отдыхать хорошо. Вы те люди, которые делают нас счастливыми. Причем счастьем хочется
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    делиться с друзьями и знакомыми, что мы и делаем. Видади - ангел хранитель, учитывал все наши пожелания и капризы. Без него наше путешествие не было бы таким ярким. Было ощущение теплоты, заботы и безопасности. Нам понравилось все: отель, чистота в городе. О Баку можно говорить вечно, о его красоте и гостеприимстве. Спасибо вам за все!

  • Л
    Людмила
    19 июня 2024
    Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
    Это было невероятно. Азербайджан. Волшебная страна. Отели супер, программа 🤩. Очень интересно рассказывает гид. Было время и погулять самостоятельно и купить подарки. Спасибо Екатерина.
    Это было невероятно. Азербайджан. Волшебная страна. Отели супер, программа 🤩. Очень интересно рассказывает гид. Было время
  • A
    Alionavo
    30 апреля 2023
    7 чудес Азербайджана или «Скромное обаяние буржуазии и ландшафтов Каспия»
    Потрясающая экскурсия! Обязательно стоит поехать! Во всей красе раскрывает многогранность Азербайджана. Невероятно чуткий, внимательный и профессиональный коллектив: гид, сопровождающий, водитель - все профессионалы высшего класса! Буду рекомендовать эту поездку всем своим друзьям и близким!
  • L
    LARISA
    8 июня 2022
    Тур в Гянджа - город сокровищ
    Мы заказали несколько экскурсий с гидом Анаром Рустамли, включая и этот тур в Гянджу. Посетили массу интересных и красивых мест
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    (Баку, Гянджа, Габала, Шеки, Ивановка, Лагич, Ханалыг, Куба, Красная Слобода и др.). Очень признательны нашему гиду. Анар - настоящий профессионал своего дела, знающий большое количество интересных исторических подробностей о каждом месте. В процессе экскурсии он выкладывается на все 100%. В результате экскурсия может закончиться даже ночью))) Помимо прочего, он всегда может посоветовать хорошие места для проживания, вкусные аутентичные рестораны и кафе. Анар знаком со многими скульпторами, граверами, художниками, приводит в их мастерские - показывает весь процесс творчества, знакомит с мастерами. Это очень большой плюс! Следует добавить, что сам Анар, при всех своих знаниях, - очень скромный и порядочный человек. И он очень понравился нашему маленькому сыну, который тонко чувствует хороших людей. Получили большое удовольствие от экскурсий.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Пейзажи, древности и культура: основные локации Азербайджана
  2. Гянджа - родина поэта Низами, мощь и красота Азербайджана
  3. Загатала: едем искать русские следы
  4. Сбежим в Баку: прогулки по азербайджанской столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Мавзолей Дири Баба
  5. Девичья башня
  6. Старый город
  7. Джума-Мечеть
  8. Кахетия
  9. Мечеть Биби-Эйбат
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в августе 2024
Сейчас в Баку в категории "На автобусе" можно забронировать 4 тура от 700 до 87 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год на автобусе, 2 ⭐ отзыва, цены от 700₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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