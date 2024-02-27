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Авторский тур
2 дня
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 699$559 за всё до 4 чел.
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Авторский тур
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена27 февраля 2024Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию! Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром
- SSv0ya12 мая 2023Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городуБольшая, увлекательная, очень насыщенная экскурсия, во время которой впечатляешься и природными уникальными местами (грязевые вулканы), и древностями (петроглифы в Гобустане,
- ТТаня10 мая 20232-дневный экскурсионный тур по живописным районам АзербайджанаРекомендую воспользоваться этим предложением всем, кто любит и ценит комфорт, самобытность, природу, яркие эмоции и не тронутые пока коммерцией достопримечательности.
- ННадежда14 марта 2023Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городуС Орханом ездили на две экскурсии,, Гобустан,, и,, Радужные горы,, Остались очень довольны организацией. Орхан забирал нас из отеля и
- 331113kn23 июня 20222-дневный экскурсионный тур по живописным районам АзербайджанаЭкскурсия была на высоте! Все очень понравилось! Салех - отличный гид! Который знает ответ на отбой вопрос и даже больше, он
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Пешеходные»
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