Пешие туры-прогулки в Баку с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Баку на русском языке, цены от $559, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
🚶 Пешая
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 699$559 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней 6 часов
Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
Начало: По месту проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 200 за человека
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Начало: Автовокзал Баку, станция метро Автовокзал
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$1 999 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    27 февраля 2024
    2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
    Хочу сказать огромное спасибо гиду Нико за потрясающую экскурсию! Забрал прямо от отеля, далее ночь в невероятно уютном домике и утром
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    незабываемое путешествие в горы, через ущелье неописуемой красоты! Горы/ старая деревня/ таинственный туман/ лыжный комплекс с потрясными склонами/ канатная дорога/ вкуснейшая еда. Эти два дня были незабываемые! Отель- 5+ Экскурсия-5+ Виды-5+ Еда-5+ Чуткий гид с отменным чувством юмора и знанием истории! Однозначно рекомендую! Если хотите увидеть природу Азербайджана во всей красе- вам к Нико. Очень хочется вернуться в другое время года и точно знаю кто покажет все на высшем уровне

  • S
    Sv0ya
    12 мая 2023
    Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
    Большая, увлекательная, очень насыщенная экскурсия, во время которой впечатляешься и природными уникальными местами (грязевые вулканы), и древностями (петроглифы в Гобустане,
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    постройки в Ичери-Шехер), и современной архитектурой по дороге из города. Нас знакомил со всем этим Садагад - самый заботливый гид:) Благодаря ему многое узнали из истории Азербайджана, а также о современной жизни азербайджанцев.

  • Т
    Таня
    10 мая 2023
    2-дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
    Рекомендую воспользоваться этим предложением всем, кто любит и ценит комфорт, самобытность, природу, яркие эмоции и не тронутые пока коммерцией достопримечательности.
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    Мы проехали почти половину страны, самые запоминающиеся для меня точки: Церковь в селе Киш, Мингечаур, Гёйгёль. Салех окружает жизнелюбием и добрыми эмоциями, отвечает за безопасность и удобство. После таких приключений было сложно остановиться и мы продолжили совместное путешествие еще пару дней - в Гобустан и по Старому городу.

  • Н
    Надежда
    14 марта 2023
    Увлекательная экскурсия по Апшерону и Старому городу
    С Орханом ездили на две экскурсии,, Гобустан,, и,, Радужные горы,, Остались очень довольны организацией. Орхан забирал нас из отеля и
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    привозил куда говорили. Маршруты были насыщены разными объектами. В первой экскурсии мы были в восторге от горящей горы Янардаг и грязевых вулканов. Несмотря на то, что я турист со стажем, видела такие природные явления первый раз. Во второй поездке тоже Орхан смог удивить. Восторг был от марсианских гор и горы желаний Бешбармак. На вершине горы у ска

  • 3
    31113kn
    23 июня 2022
    2-дневный экскурсионный тур по живописным районам Азербайджана
    Экскурсия была на высоте! Все очень понравилось! Салех - отличный гид! Который знает ответ на отбой вопрос и даже больше, он
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    ходячая энциклопедия!) И САЛЕХ НЕ ПРОСТО гид, ОН НАШ ДРУГ!!! Когда позаботятся не только о разнообразной, интересной, не сухой экскурсии, но и о безопасности и комфорте! Мы посещали действительно только достойные места! А не лишь бы посмотреть «я там был». Это очень важно! Останавливались с ночёвкой в Азербайджанской семье и благодаря этому познакомились с прекрасными людьми, которые улучшили впечатления от экскурсии. Самое красивое чаепитие в моей жизни устроил Салех! Благодарим тебя, Салех!)

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 2 дня на севере Азербайджана: из Баку - в селения Губа и Гусар (ШахДаг)
  2. Большое путешествие по Азербайджану: неделя в стране гор, нефти и древностей
  3. Природные богатства Северного Азербайджана за 5 дней
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Апшерон
  4. Девичья башня
  5. Старый город
  6. Джума-Мечеть
  7. Мечеть Биби-Эйбат
  8. Кахетия
  9. Нагорный парк
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 559 до 1 999 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Пешеходные», 1 ⭐ отзыв, цены от $559. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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