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ходячая энциклопедия!) И САЛЕХ НЕ ПРОСТО гид, ОН НАШ ДРУГ!!! Когда позаботятся не только о разнообразной, интересной, не сухой экскурсии, но и о безопасности и комфорте! Мы посещали действительно только достойные места! А не лишь бы посмотреть «я там был». Это очень важно! Останавливались с ночёвкой в Азербайджанской семье и благодаря этому познакомились с прекрасными людьми, которые улучшили впечатления от экскурсии. Самое красивое чаепитие в моей жизни устроил Салех! Благодарим тебя, Салех!)